SAN FRANCISCO, BERLIN und LONDON, April 23, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Angesichts zunehmend komplexer Geschäftsprozesse setzen Unternehmen verstärkt auf Process Mining, um die aktuelle Leistung zu analysieren und Möglichkeiten zur Prozessverbesserung aufzuzeigen.



Doch herkömmliche Process-Mining-Tools bieten keine Möglichkeit, die gewonnen Erkenntnisse intelligent umzusetzen. Jetzt revolutioniert Automation Hero , das Start-up für intelligente Automatisierung, mit der Einführung von Hero_Sonar den Process-Mining-Ansatz von Unternehmen.

Hero_Sonar ermittelt nicht nur Prozesse mit Optimierungspotenzial, sondern generiert auch aus qualitativ minderwertigen Daten wertvolle Erkenntnisse und erstellt daraus KI-Entscheidungsmodelle. Die KI-Modelle können dann zur Automatisierung von Geschäftsprozessen in der Point-and-Click-Anwendung Flow Studio von Automation Hero eingesetzt werden.

Das ist insbesondere bei der aktuellen Lage im Gesundheitswesen äußerst wichtig, da Krankenhäuser angesichts neuer Herausforderungen schnell improvisieren müssen. Automation Hero kann Krankenhäuser dabei unterstützen, Vorgänge transparent zu machen, zu ermitteln, was gut funktioniert, und – was noch wichtiger ist – die entsprechenden Entscheidungen in ein KI-Modell für Automatisierungen zu überführen. Durch die Kombination von Krankenhausverlaufsdaten erfolgreicher Behandlungen und anonymisierten individuellen Patientendaten können Patienten schneller angemessen behandelt werden. Dies kann eine schnellere Ausgabe von Rezepten für nicht von COVID-19 betroffene Patienten, Behandlungsoptionen für aktuelle Patienten und eine Symptomanalyse zur schnelleren Ermittlung von Behandlungsmöglichkeiten für neue Patienten umfassen.

Automation Hero möchte diese Technologie im Kampf gegen COVID-19 zugänglich machen und stellt seine Plattform für die Gesundheitsbranche kostenlos zur Verfügung. Weitere Informationen finden Sie unter: https://discover.automationhero.ai/automation-hero-healthcare-community/.

„Unternehmen müssen ihre bestehenden Prozesse verbessern, aber sie wissen nicht, wie sie das Problem angehen sollen“, so Andrew Brust, Gründer und CEO von Blue Badge Insights. „Durch die Zusammenführung von Process Mining und KI – in Kombination mit seinen Automatisierungs- und Datenintegrationsfunktionen – schließt Automation Hero die Lücke zwischen diesen Aufgaben. Dabei überwindet es streng abgegrenzte Softwarekategorien, in denen jeder dieser Funktionsbereiche isoliert voneinander arbeitet.“

Beispiele aus der Praxis:

Bei der Bearbeitung von Eskalationen per E-Mail oder Telefon kann intelligentes Process Mining den Mitarbeitern helfen, die beste Vorgehensweise zu ermitteln. Ein KI-Modell kann mit vorhandenen Verlaufsdaten darauf trainiert werden, Eskalationen vorauszusagen. So können Fälle mit niedriger Eskalationsstufe automatisch bearbeitet und Fälle mit hoher Eskalationsstufe an die entsprechenden Kanäle weitergeleitet werden. Versicherungen: Durch die Analyse der Schadenabwicklung von Versicherungen kann intelligentes Process Mining Bewilligungsmuster ermitteln und durch Automatisierung fairere Ergebnisse erzielen.

Durch die Analyse der Schadenabwicklung von Versicherungen kann intelligentes Process Mining Bewilligungsmuster ermitteln und durch Automatisierung fairere Ergebnisse erzielen. Vertrieb: Durch Analyse der Customer Journey mithilfe von Prozess Mining kann ein KI-Modell darauf trainiert werden, die Abwanderung von Kunden oder Chancen für Cross- und Up-Selling vorherzusagen.

Tiefere Einblicke

Process Mining war in der Vergangenheit auf die Visualisierung von Prozessen aus einzelnen Datenquellen beschränkt oder erforderter langwierige und teure Datenvorbereitungsprozesse. In den meisten Unternehmen stammen Daten jedoch aus mehreren Quellen, sind umfangreich und unbereinigt.

Hero_Sonar nutzt die Plattform von Automation Hero, um Daten jeden Umfangs und jedes Systems, strukturiert oder unstrukturiert, mit einfachen Point-and-Click-Funktionen zu harmonisieren. Sie können die Daten in detailreichen und reaktionsschnellen Dashboards visualisieren.

Intelligente Automatisierung

Aktuelle Process-Mining-Tools visualisieren Verlaufsdaten zwar, liefern jedoch keine prozessfähigen Daten, mit denen Automatisierungen umgesetzt werden können. Im besten Fall stellen sie ein Diagramm zur Verfügung, das bei der Erstellung von Automatisierungsbots in einer völlig anderen Umgebung hilft.

Mit Hero_Sonar können Sie Ablaufdiagramme in KI-Modelle überführen, die zur Automatisierung von Prozessen oder zur Verbesserung der Entscheidungsfindung von Mitarbeitern eingesetzt werden. Stellen Sie sich vor, Sie könnten ein KI-Modell mit dem Fachwissen von Unternehmensexperten trainieren.

Geschäftsauswirkungen in Echtzeit

Automatisierungstools wie RPA werden als Blackbox ausgeführt, ohne dass Sie wissen, wie diese funktionieren. Geschäftskritische Automatisierungen erfordern mehr.

Hero_Sonar ist Teil einer End-to-End-Plattform und lässt sich nahtlos in Flow Studio integrieren. So erhalten Sie einen genauen Überblick darüber, was in Ihrem Unternehmen auf geschäftlicher Ebene (z. B. durchschnittliche Anzahl gesendeter Angebote) oder auf technischer Ebene (z. B. Anzahl verarbeiteter E-Mails) geschieht.

Umfassende Berichterstellung

Durch die Kombination von Ablaufdiagrammen und allgemeineren Dashboards erhalten Sie eine ganzheitliche Sicht auf Ihr Unternehmen.

„Wir verschieben die Grenzen dessen, was mit KI möglich ist“, so Stefan Groschupf, Gründer und CEO von Automation Hero. „Best-of-Breed-Produkte lösen nur einen kleinen Teil der größeren Automatisierungsaufgabe für Unternehmen. Doch wenn all diese Tools in einer End-to-End-Plattform zusammenkommen, entsteht eine leistungsstarke Kombination, die unseren Kunden schneller einen höheren Mehrwert bietet.“

Über Automation Hero

Die End-to-End-Automatisierungsplattform für moderne Unternehmen von Automation Hero bietet intelligente Automatisierung – von einfachen Aufgaben bis hin zu komplexen Geschäftsprozessen. Das leistungsstarke Backend konzentriert sich auf drei wichtige Bereiche: das Eliminieren sich wiederholender und zeitaufwändiger Aufgaben, die Automatisierung häufiger Anfragen und die Förderung der Entscheidungsfindung der Mitarbeiter. Dies steigert die Produktivität der Informationsarbeiter und führt zu erfolgreicheren, optimierten Geschäftsergebnissen.

