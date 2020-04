PERSBERICHT

Biocartis kondigt ontwikkeling Idylla™ COVID-19 test aan



Mechelen, België, 23 april 2020 – Biocartis Group NV (de ‘Vennootschap’ of ‘Biocartis’), een innovatief bedrijf in de moleculaire diagnostiek (Euronext Brussels: BCART), kondigt vandaag de ontwikkeling aan van een SARS-CoV-2 test, het virus dat COVID-19 veroorzaakt, op zijn geheel geautomatiseerde, snelle en makkelijk te gebruiken moleculaire diagnostiekplatform Idylla™.

Zodra er regulatoire goedkeuring komt, zal de Idylla™ SARS-CoV-2 test kunnen worden ingezet om gezondheidszorgverstrekkers te helpen om de COVID-19 pandemie te bestrijden via snel en eenvoudig testen van personen met griepachtige symptomen. Bovendien kan de Idylla™ SARS-CoV-2 test gebruikt worden in combinatie met de recent CE-gemarkeerde IVD SeptiCyte® RAPID Test1 op Idylla™ om de opvolging van patiënten op intensieve zorgen afdelingen te faciliteren. Wanneer ze samen worden gebruikt, heeft deze gecombineerde testoplossing op Idylla™ het unieke potentieel om ernstig zieke patiënten te identificeren, aangezien recente data2 erop wijzen dat sepsis de meest frequent waargenomen complicatie is bij COVID-193. Biocartis ontwikkelt de Idylla™ SARS-CoV-2 test met steun van meerdere niet nader genoemde partners in een gezamenlijke inzet tegen de COVID-19 pandemie.

De Idylla™ SARS-CoV-2 test zal gebaseerd zijn op het Idylla ™ Respiratory (IFV-RSV) Panel4 dat op 5 september 2017 een 510(k) clearance kreeg van de US FDA en is ontworpen om SARS-CoV-2 te detecteren op respiratoire stalen zoals nasofaryngale uitstrijkjes. Afhankelijk van een succesvolle ‘Emergency Use Authorization’ door de US FDA, wordt de lancering van de Idylla ™ SARS-CoV-2 test verwacht in de tweede helft van 20205. De US FDA 510(k) clearance van de SeptiCyte® RAPID Test op Idylla™ wordt rond in dezelfde periode verwacht.

De SeptiCyte® RAPID Test (CE-IVD) op Idylla™ is een snelle host-respons6 test, ontwikkeld in samenwerking met Immunexpress Pty Ltd (‘Immunexpress’), die sepsis onderscheidt van niet-infectieuze SIRS (systemisch inflammatoir respons-syndroom) en actiegerichte resultaten oplevert in ongeveer een uur7. Op 26 maart 2020 kondigde Biocartis aan om als exclusieve distributeur de commercialisering van deze test in Europa te leiden, terwijl Immunexpress de commercialisering in de VS zal leiden.

Herman Verrelst, Chief Executive Officer van Biocartis, gaf volgend commentaar: “Het ontwikkelen van een respiratoir panel dat SARS-CoV-2 detecteert op Idylla™, vooral wanneer het wordt gebruikt in unieke combinatie met de Septicyte® RAPID Test op Idylla™, zal naar verwachting tegemoet komen aan significante huidige en lange termijn onbeantwoorde behoeften in ziekenhuizen en meer specifiek op afdelingen intensieve zorgen om patiënten met griepachtige symptomen efficiënter in te delen. Daardoor zouden onnodige opnames in intensieve zorgen misschien kunnen worden voorkomen of zou de gemiddelde opnameduur ingekort kunnen worden.”

Over Biocartis

Biocartis (Euronext Brussels: BCART) is een innovatief bedrijf in de moleculaire diagnostiek (MDx) dat diagnostische oplossingen van de nieuwste generatie aanbiedt om de klinische praktijk te verbeteren ten voordele van de patiënt, clinici, kostendragers en de sector. Het Idylla™ MDx systeem van Biocartis is een volledig geautomatiseerd, staal-tot-resultaat real-time PCR-systeem (Polymerase Chain Reaction ofwel Polymerasekettingreactie) dat accurate, zeer betrouwbare moleculaire informatie verstrekt op basis van nagenoeg elk biologisch staal, in nagenoeg elke omgeving. Biocartis ontwikkelt en commercialiseert een voortdurend uitbreidend testmenu dat tegemoetkomt aan belangrijke onvoldane klinische behoeften, met een focus in oncologie. Dit is het snelst groeiende segment van de wereldwijde MDx-markt. Vandaag biedt Biocartis tests aan in het domein van melanoom, colorectale (darm)kanker en longkanker. Meer informatie op www.biocartis.com . Volg ons op Twitter : @Biocartis_.

Toekomstgerichte verklaringen

1 Ontwikkeld in samenwerking met Immunexpress. Meer info hier

2 Zhou et al., Clinical course and risk factors for mortality of adult inpatients with COVID-19 in Wuhan, China: a retrospective cohort study, online gepubliceerd op 9 maart 2020, https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)30566-3

3 Sepsis ontwikkelde zich bij een gemiddelde van 9 dagen (7-13) na het begin van de ziekte bij alle patiënten, gevolgd door ARDS (12 dagen [8-15]), acuut hartletsel (15 dagen [10-17]), acuut nierletsel

(15 dagen [13–19,5]) en secundaire infectie (17 dagen [13–9])

4 Juridisch overgenomen in 2018 van Janssen Diagnostics, een divisie van Janssen Pharmaceutica NV (‘Janssen’) die de test mee ontwikkelde. Bron: https://investors.biocartis.com/sites/default/files/press-releases/2019/170904-PR-510k-clearance-IFV-RSV-Panel-NLD.pdf

5 Onderhevig aan interactie met de US FDA

6 Host-respons-gebaseerde tests richten zich op het meten van biomarkers die indicatief zijn voor de reactie van het immuunsysteem van een patiënt op een infectie in plaats van het meten van pathogenen die de oorzaak van de infectie zijn

7 Bovendien onderscheidt SeptiCyte® RAPID niet alleen sepsis van SIRS, maar correleert het ook met virale sepsis-infectie versus procalcitonine (PCT) dat toeneemt met de ernst van bacteriële maar niet virale infectie en is ook een niet-specifieke ontstekingsmarker