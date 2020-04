STOCKHOLM - 23. april 2020 - ContextVision, et medisinsk teknologiprogramvarefirma som spesialiserer seg på bildeanalyse og kunstig intelligens, har satt ny rekord både på salg og resultat (EBITDA), hovedsakelig drevet av selskapets medisinske bildebehandlingsvirksomhet, til tross for de nåværende globale utfordringene. ContextVisions første digitale patologiløsning fortsetter å akselerere mot markedet.

Medisinsk bildebehandling

Salget i første kvartal endte på 29,2 MSEK, en betydelig økning på 38,4 prosent sammenlignet med første kvartal i 2019. EBITDA havnet på 13,8 MSEK, mens driftsresultatet endte på 11,8 MSEK, noe som styrket likviditeten ved utgangen av kvartalet. Denne veksten bidro både til selskapets solide forretning med eksisterende kunder og betydelig inntektsvekst fra kontrakter med nye kunder, som nevnt i selskapets melding fra februar 2020. De nylig signerte kontraktene utvider selskapets ledende posisjon innen programvare for bildebehandling ytterligere. Salget i Asia var den viktigste vekstdriveren samtidig som selskapet også opplevde sterk vekst i USA.

ContextVisions signaturprodukter innen røntgen og ultralyd, er fortsatt de sterkeste bidragsyterne for vekst. I tillegg til den jevnlige etterspørselen etter disse løsningene, har selskapet spesielle forespørsler om ekstra volum av produkter på grunn av et økt behov for bildesystemer og undersøkelser under den pågående Covid-19 pandemien. Programvaren for bildebehandling er instrumentell for bildekvaliteten, levert av systemer som brukes til bildebaserte diagnoser som lungesykdom, en betydelig komplikasjon i forbindelse med COVID-19.

I første kvartal styrket ContextVision også sin ledergruppe med utnevnelsen av Ola Lindblad til ny VP for medisinsk bildebehandling. Ola har en omfattende bakgrunn fra lederstillinger i flere multinasjonale selskaper. Han vil nå være i førersetet for styrkingen av ContextVisions globale suksess.

«Jeg er begeistret for å bli en del av ContextVision i denne tiden, som vi befinner oss i. Kombinasjonen av internasjonalt anerkjente topp-produkter og vårt faglig dyktige team, og ledergruppens posisjonering av ContextVision for en veldig spennende fremtid. Jeg er sikker på at jeg på en meningsfull måte kan bidra til suksessen, da jeg først vil fokusere på ytterligere styrking av vår generelle produktlivssyklusprosess, så vel som å øke fotavtrykket vårt i markedet. Så snart pandemien er over, gleder jeg meg til å begynne å møte kundene våre», sier Lindblad.

Digital patologi

ContextVision vil snart lansere det første produktet innen digital patologi, INIFY Prostate Screening. Når produktet er sluppet til markedet, er vi sikre på at produktet raskt vil oppnå tillit, ettersom det støtter den kliniske arbeidsflyten og har vist seg å være nyttig i presis diagnostisering av prostatakreft.

Selskapet er i ferd med å fullføre INIFYs integrasjon med velkjente bildearkiverings- og kommunikasjonssystem, såkalte PACS, samt og laboratorieinformasjonssystemer, såkalte LIS. Disse systemene resulterer i en omfattende klinisk integrert programvareløsning som vil forbedre case-resultatene og samtidig redusere marginen for diagnostiske feil i patologilaboratoriet

«De globale utfordringene skapt av COVID-19, har medført et uforutsigbart forretningslandskap for mange, og vi er både takknemlige og ydmyke over den fortsatte fremgangen vi har klart å levere, tross denne pågående krisen. Selv om vi forventer noen uunngåelige forstyrrelser i løpet av året, vil vi fokusere på verdiskapning innen vår overlegne bildediagnose og kliniske beslutningsstøtteverktøy. Når vi vet at produktene våre er instrumentale for pasientdiagnostikk, er vi mer motiverte enn noensinne til å fortsette å levere på vårt løfte om å forbedre pasientdiagnosen og -omsorgen», sier administrerende direktør Fredrik Palm i ContextVision.

Om ContextVision

ContextVision er et selskap innen medisinsk teknologiprogramvare som spesialiserer seg på bildeanalyse og kunstig intelligens. Som global markedsleder innen bildeforbedring er vi en pålitelig partner til ledende produsenter av ultralyd-, røntgen- og MR-utstyr over hele verden.

Vår ekspertise er å utvikle kraftige programvareprodukter, basert på proprietær teknologi og kunstig intelligens for bildebaserte applikasjoner. Vår avanserte teknologi hjelper klinikere nøyaktig å tolke medisinske bilder, et avgjørende grunnlag for bedre diagnose og behandling.

ContextVision går nå inn i det raskt voksende markedet for digital patologi. Vi investerer betydelig igjen i vår produktportefølje av beslutningsstøtteverktøy, og vi er opptatt av å bli en ledende ressurs for patologer for å radikalt utvikle kreftdiagnose og forbedre pasientbehandlingen.

Selskapet ble etablert i 1983 og har base i Sverige med lokal representasjon i USA, Japan, Kina og Korea. ContextVision er notert på Oslo Børs under ticker COV.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt ContextVisions administrerende direktør, Fredrik Palm, på telefon: +46 76 870 25 43 eller besøk www.contextvision.com.





Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

