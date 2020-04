Nu het duidelijk is dat de terugkeer naar het normale leven er voorlopig niet in zit, is corona-proof betalen relevanter dan ooit. De nieuwe anderhalvemetersamenleving betekent dat ALD Automotive haar private leaserijders met een tankapp faciliteert. De tankapp laat leaserijders veilig vanuit de auto betalen, ze hoeven geen pinterminal aan te raken.



Na een eerste succesvolle pilot vorig jaar, waarbij een groep zakelijke leaserijders van ALD Automotive het gebruik van tank app Ease2pay testten, gaat de samenwerking nu een nieuwe fase in met de doelgroep private leaserijders. Deze groep klanten tankt doorgaans bewuster dan de zakelijke rijder, omdat zij zelf de brandstofkosten betalen. De Ease2pay app geeft hen nog beter inzicht in de maandelijkse kosten en helpt hen naar goedkope tankstations in de buurt. Bij succes wordt de dienst standaard aangeboden en geïntegreerd in de eigen app van de leasemaatschappij.

“Door de huidige Covid-19-maatregelen, gaan we deze dienst versneld uitrollen’’, vertelt Lonneke van der Horst, marketing en strategy director bij ALD Automotive Nederland. “Met Ease2pay spelen we in op een extra behoefte aan contactloos betalen en testen we uit hoe we het betaalproces nog gemakkelijker en veiliger kunnen maken voor onze private leaserijders.”

Ongeveer 1.000 private leaserijders krijgen de mogelijkheid om de komende maanden kosteloos de Ease2pay app uit te proberen en tankbeurten eenvoudig via de mobiele telefoon te betalen als aanvulling op het standaard leasepakket. Uit de eerste gebruikerservaring blijkt dat het betalen via de app een innovatief en gebruiksvriendelijk proces is. 77% van de pilotgebruikers vond het digitale betaalproces rondom tanken plezieriger dan het conventionele betaalproces.

