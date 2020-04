April 23, 2020 02:00 ET

Paris, le 23 avril 2020 – L’IDI annonce la cession de sa participation dans HEA Expertise, spécialiste des services administratifs et financiers à destination des TPE/PME françaises, à Perwyn, société d’investissement basée à Londres, accompagnée par l’équipe de management. L’IDI détenait, depuis février 2017, 40% du capital de HEA Expertise.

Créée en 2012, HEA Expertise apporte une solution novatrice sur le marché des services de comptabilité et de conseils administratifs, juridiques et fiscaux à destination des TPE/PME. Construit autour d’un business model hybride (dématérialisation de services, bureaux physiques, plateforme digitale) et proposant une large palette de services sous forme d’abonnement à la carte, cet acteur disruptif a su se positionner en quelques années seulement comme le leader de son marché.

Avec l’accompagnement d’IDI, HEA Expertise a en effet considérablement développé son offre de services tout en commençant à développer parallèlement son maillage territorial en ouvrant ces deux dernières années des bureaux commerciaux à Lyon et Lille, et en réalisant une croissance externe en 2019. Grâce à ces actions, le chiffre d’affaires du Groupe a triplé en 3 ans, et la croissance du chiffre d’affaires s’est poursuivie en ce début 2020.

Avec cette opération, l’IDI réalise un TRI de c.35% net de frais. Perwyn, de son côté, signe son deuxième investissement en France, après Isla Délice, également acquis auprès d’IDI. L’opération bénéficie d’un financement unitranche par Apera Management.

Marco de Alfaro, Partner à l’IDI, indique : « Notre thèse d’investissement sur cette entreprise en forte croissance était simple : accompagner un entrepreneur audacieux afin de « disrupter » le marché traditionnel et fragmenté de l’expertise comptable. Cette thèse a bien fonctionné : en 3 ans au sein de notre portefeuille, la Société s’est profondément transformée. Nous saluons la performance de l’équipe de management. La forte croissance s’accompagne d’un modèle de type abonnement, très résilient. Ces atouts ont séduit Perwyn, qui saura bien accompagner la prochaine phase du développement du Groupe. Pour l’IDI, 2020 est une année active avec cette cession qui fait suite à deux prises de participations au premier trimestre. L’équipe d’investissement est à l’affut pour saisir d’autres opportunités.»

Augustin Harrel-Courtes, Directeur d’Investissements à l’IDI, précise : « Avec HEA Expertise, et avec Groupe Label et CDS Groupe plus récemment, l’IDI démontre sa capacité à savoir gérer l’hyper croissance des entreprises qui révolutionnent leurs marchés au travers de business models digitaux et novateurs. »

Heinz Holsten, Partner chez Perwyn, conclut : « Nous sommes ravis de nous associer à Jonathan et à la direction pour accélérer la croissance de HEA Expertise. Jonathan a développé une activité très différenciée et évolutive qui offre une proposition de valeur unique pour le marché français de la comptabilité avec un potentiel de croissance important. Nous sommes impatients de commencer le prochain chapitre avec l’équipe de HEA Expertise. C’est notre deuxième transaction sur le marché français et sommes très ouverts de considérer d’autres investissements. »

Jonathan Lellouche, Président de HEA : « HEA a connu une croissance très dynamique ces trois dernières années grâce au travail remarquable de tous les collaborateurs du Groupe et au déploiement de notre stratégie consistant notamment à l’enrichissement de l’offre de services et à la digitalisation accrue du Groupe. HEA a changé de dimension depuis l’investissement d’IDI, et le développement va continuer avec notre nouvel actionnaire Perwyn en actionnant les nombreux leviers de croissance encore à exploiter ».

A propos de l'IDI ( www.idi.fr ) :

L’IDI, pionnier de l’investissement en France, est une société d’investissement cotée spécialisée depuis 50 ans dans l’accompagnement des petites et moyennes entreprises. La gestion performante de l’IDI est partagée avec toutes les parties prenantes, et notamment les actionnaires, qui ont pu bénéficier depuis l’introduction en bourse en 1991 d’un taux de rendement interne annualisé, dividendes réinvestis, de 15,7 %.

IDI est cotée sur Euronext Paris

ISIN : FR000 0051393 – Bloomberg : IDIP FP - Reuters : IDVP.PA





A propos de Perwyn :

Perwyn est société d’investissement basée à Londres, avec des bureaux à Paris. Bénéficiant d’une structure evergreen, Perwyn cherche à investir dans des entreprises à forte croissance. Spécialisée sur le mid-market, Perwyn accompagne notamment les transitions de sociétés valorisées de 50 m€ à 200 m€.

