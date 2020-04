Oslo, 23. april 2020: Nettoresultat etter minoritetsinteresser for første kvartal var på minus USD 117 millioner (USD -0,43 per aksje), mot USD 96 millioner (USD 0,35 per aksje) for samme periode i fjor. Det negative resultatet inkluderer et valutatap uten kontanteffekt på USD 0,81 per aksje som følge av at US dollar har styrket seg gjennom kvartalet. Korrigert for valutaeffekter og spesielle poster var resultatet på 0,39 per aksje, mot 0,59 per aksje i første kvartal 2019.



Driftsresultatet i første kvartal var på USD 248 millioner, opp fra USD 198 millioner et år tidligere. EBITDA eksklusive spesielle poster var på USD 504 millioner, opp fra USD 464 millioner et år tidligere, med høyere leveranser av premiumprodukter og lavere energikostnad, som mer enn oppveide for effekten av lavere markedspriser.



«Yara leverer økte resultater, med EBITDA eksklusive spesielle poster opp 9 %. Yaras drift går tilnærmet normalt, og resultatene reflekterer høyere leveranser med god fremdrift i planting og gjødsling på den nordlige halvkule,» sier Svein Tore Holsether, konsernsjef i Yara.



«Å støtte matleveranser til samfunnet har topp prioritet for Yara. Takket være en innsats av vår organisasjon og godt samarbeid med myndigheter globalt har vi klart å sikre kontinuitet i leveransene av innsatsfaktorer til landbruket. Vi ser også en sterk økning i etterspørselen etter våre digitale løsninger, i en situasjon hvor fysisk interaksjon med kunder må begrenses,» sier Holsether.



Leveransene i Sales and Marketing segmentet var 10 % høyere sammenlignet med ett år tidligere, først og fremst drevet av en økning på 15 % i leveransene i Europa. Kommersielle marginer var på samme nivå som året før. Leveransene i New Business segmentet var på samme nivå som et år tidligere. Yaras ammoniakkproduksjon var 7 % lavere, mens ferdiggjødselproduksjon var 3 % lavere.



Yara har besluttet å utvikle sin industrielle nitrogenvirksomhet i en «Industrial Holding» struktur innen Yara, med separat virksomhetsstyring og økt autonomi. Strukturen vil bestå av det eksisterende New Business segmentet samt fabrikkene Brunsbüttel, Le Havre, Köping og Cubatão. Endelig struktur og rapportering vil ferdigstilles i løpet av 2020.



Lenke til rapporten, presentasjonen og webcast 23. april kl. 12:00:

https://www.yara.com/investor-relations/latest-quarterly-report/



Alternative resultatmål: Alternative resultatmål er definert, forklart og avstemt mot finansregnskapet i avsnittet for Alternative Resultatmål på side 29-34 i kvartalsrapporten.





Kontakt





Thor Giæver, Investorkontakt

Mobil: (+47) 480 75 356

E-post: thor.giaver@yara.com



Kristin Nordal, Mediekontakt

Mobil: (+47) 900 15 550

E-post: kristin.nordal@yara.com





Om Yara



Yara bringer kunnskap om hvordan verdens befolkning kan mettes og kloden beskyttes. Bak vår visjon om en verden uten sult ligger en strategi som fremmer klimavennlige og ressurseffektive løsninger for landbruk og matvareindustri over hele verden.



Vår ambisjon er å være fremtidens leverandør av plantenæring. Vi har forpliktet oss til å skape verdi for kunder, aksjonærer, og samfunnet rundt oss i arbeidet med å skape en mer bærekraftig matverdikjede, For å nå dette målet, har vi satt oss i førersetet for utviklingen av digitale verktøy for presisjonslandbruk og samarbeider tett med partnere i hele verdikjeden for å gjøre landbruk og matproduksjon mer bærekraftig.



Yara ble grunnlagt i 1905 for å møte matmangelen i Europa, og har etablert en unik posisjon som industriens ledende plantenæringsselskap. Med vår integrerte forretningsmodell og globale tilstedeværelse, med 16.000 ansatte og drift i over 60 land, har vi vist evne til å skape avkastning på en ansvarlig og pålitelig måte over tid. I 2019 hadde Yara en omsetning på 12.9 milliarder USD.



www.yara.com



Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Vedlegg