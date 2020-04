HERMÈS

Rapport d’informations trimestrielles à fin mars 2020

Résilience des ventes à fin mars (-6,5 % à taux de change courants et -7,7 % à taux de change constants) malgré l’impact croissant de l’épidémie de Covid-19

Paris, le 23 avril 2020

Après un mois de janvier très dynamique dans toutes les régions du monde, le début de l’année 2020 est marqué par une crise sanitaire dont l'ampleur, la durée, comme l'étendue géographique sont sans précédent. Après avoir touché la Chine, l’épidémie s’est propagée et intensifiée en Europe, en Amérique et en Asie à la fin du 1er trimestre, entraînant la fermeture des magasins dans le respect des diverses instructions gouvernementales, ainsi que l’arrêt temporaire des sites de production en France et en Europe afin de protéger l’ensemble des collaborateurs. Face à la crise sanitaire, Hermès reste solidaire et responsable.

Le chiffre d'affaires consolidé du groupe au premier trimestre 2020 atteint 1 506 M€, en recul de -6,5 % à taux de change courants, et de -7,7 % à taux de change constants.

Axel Dumas, gérant d’Hermès, a déclaré : « Depuis le début de la crise du Covid-19, protéger la santé de nos collaborateurs et de nos partenaires est notre priorité, ce qui nous a conduit à fermer de nombreux magasins et temporairement quelques sites. Je remercie l’ensemble des collaborateurs qui se sont mobilisés dans le cadre d’actions solidaires, ainsi que tous ceux qui rendent possible la reprise progressive de l’activité. La solidité de notre modèle artisanal, ainsi que la désirabilité de nos objets, et la mobilisation de l’ensemble des équipes d’Hermès sont des atouts qui nous aideront à surmonter avec courage et confiance les incertitudes fortes de ce début d’année. »

Activité à fin mars par zone géographique

(Données à taux de change constants, sauf indication explicite)

Au premier trimestre 2020, toutes les zones géographiques ont été impactées par la crise sanitaire et les fermetures de magasins. L’activité dans les magasins du groupe est en recul de -7 % à taux de change constants.

En Asie hors Japon (-9 %), la Chine continentale a fermé progressivement 11 magasins dès fin janvier, tandis que tous les magasins ont fermé à Macao et que les horaires d’ouverture ont été restreints à Hong Kong. Les réouvertures se sont échelonnées au cours du mois de mars en Chine continentale, et les magasins de Hong Kong et de Macao ont retrouvé un trafic réduit, en raison des mesures de contrôle de frontières. Plusieurs pays de la zone connaissent une seconde vague de fermetures de magasins en application des mesures gouvernementales, notamment à Singapour, en Australie et en Thaïlande depuis début avril. Hermès poursuit le déploiement de la nouvelle plateforme digitale à Hong Kong et Macao. En Chine continentale, l’ensemble des magasins a pu rouvrir et l’activité est de nouveau en croissance. Le magasin de Guangzhou a rouvert ses portes après agrandissement début avril.

Le Japon (+1 %) affiche une résilience remarquable, notamment grâce à la fidélité de la clientèle locale. L’essentiel des magasins a été progressivement fermé depuis fin mars, suite à l’annonce de l’état d’urgence par le gouvernement japonais, pour une durée indéterminée.

L’Amérique (-6 %) a subi dès le 20 mars la fermeture totale des magasins et un arrêt de l’activité e-commerce aux États-Unis, au même titre que les autres pays de la zone.

L’Europe hors France (-11 %) et la France (-9 %) sont fortement impactées, avec une fermeture du réseau mi-mars.

Activité à fin mars par métier

(Données à taux de change constants, sauf indication explicite)

La Maroquinerie-Sellerie affiche une baisse (-6 %) qui résulte de la fermeture des magasins dans les différentes zones géographiques. Hermès a annoncé la fermeture de ses sites de production en France à compter du 17 mars afin de protéger l’ensemble de ses collaborateurs, à l’exception du site d’Hermès Parfums au Vaudreuil qui a mis en œuvre, sur le mode du volontariat, une production de gel hydroalcoolique. Les investissements dans les capacités de production ont été maintenus, avec la poursuite des projets des maroquineries de Guyenne et de Montereau, et l’annonce de nouvelles maroquineries à Louviers et dans les Ardennes. Hermès poursuit le renforcement de son ancrage territorial.

Les autres divisions du groupe ont également été fortement impactées par les fermetures des magasins dans l’ensemble des zones géographiques, après un excellent mois de janvier qui avait bénéficié de la dynamique favorable du nouvel an chinois. Les métiers Vêtement et Accessoires (-11 %) et Soie et Textiles (-19 %) ont été davantage pénalisés par les baisses de trafic qui ont précédé les fermetures. Les Parfums, malgré le lancement très réussi du métier de la Beauté début février, sont en recul (-3 %) comme l’Horlogerie (-7 %). Les Autres métiers Hermès (+4 %) ont particulièrement bien résisté grâce à la Bijouterie.

Crise du Covid-19, Hermès solidaire et responsable

Comme annoncé le 30 mars, la solidité économique et financière permet au groupe Hermès de faire face à la crise sanitaire sans précédent. Disposant d’une trésorerie suffisante, fidèle à sa culture humaniste et à ses engagements d’employeur responsable, le groupe Hermès a maintenu le salaire de base de ses 15 500 collaborateurs en France et dans le monde sans avoir recours aux aides publiques exceptionnelles des différents États, notamment en France en renonçant au dispositif de soutien de l’activité partielle.

Hermès a fait un don de 20 millions d’euros pour l’AP-HP (Assistance Publique - Hôpitaux de Paris). Cette contribution vient renforcer les dons de plus de 30 tonnes de solution hydroalcoolique produites par son site Parfum du Vaudreuil, et de plus de 31 000 masques des différentes entités de l’entreprise. Elle a été complétée par un soutien aux services de santé apporté localement par ses filiales dans le monde.

Dans ce contexte, sur proposition de la Gérance, le Conseil de surveillance a décidé de modifier la proposition de distribution de dividende ordinaire qui sera soumise à l’Assemblée générale des actionnaires du 24 avril 2020 pour en ramener le montant de 5,00 € à 4,55 € par action, soit un montant identique à celui versé en 2019.

Enfin, les gérants ont souhaité renoncer à l’augmentation de leur rémunération fixe versée en 2020 et de leur rémunération variable attribuée en 2020 au titre de 2019, et percevront donc en 2020 un montant total de rémunération identique à celui perçu en 2019.

Autres faits marquants

À fin mars 2020, l’évolution des parités monétaires représente un impact favorable de 20 M€ sur le chiffre d’affaires.

Au premier trimestre, Hermès International a procédé au rachat de 18 209 actions pour 12 M€, hors mouvements réalisés dans le cadre du contrat de liquidité.





Perspectives

À la date de publication de ce communiqué, seuls les magasins en Grande Chine et en Corée sont ouverts alors que l’activité est très réduite au Japon. Les évolutions de la pandémie et les mesures décidées par les Etats ne permettent pas à ce stade de prévoir les dates de réouverture des magasins. En conséquence, les ventes du 2e trimestre 2020 seront fortement impactées par les fermetures d’une partie significative du réseau.

Pour 2020, les impacts de l'épidémie de Covid-19, dont l'ampleur, la durée, comme l'étendue géographique évoluent quotidiennement, sont aujourd'hui difficiles à évaluer. Le modèle artisanal implanté majoritairement sur le territoire français, le réseau de distribution équilibré ainsi que sa clientèle locale sont autant d'éléments contribuant à la résilience de la maison. Le Groupe reste très impliqué et mobilisé en évaluant régulièrement la situation et en adaptant ses dispositifs. Pour les pays touchés, la priorité est la santé de tous les collaborateurs et de leurs proches dans le cadre des mesures prises par les autorités médicales et les pouvoirs publics.

Face à cette crise économique sans précédent, Hermès, grâce à sa structure financière solide, a maintenu ses investissements stratégiques, tant dans ses capacités de production que dans son réseau de distribution, afin de préparer la reprise dans les meilleures conditions, en maîtrisant ses coûts. La reprise d’activité des sites de production et de logistique s’effectue de manière partielle et progressive depuis le 14 avril, dans le respect des règles de sécurité et en appliquant de strictes mesures de protection des salariés présents, en concertation avec les instances représentatives du personnel. Le groupe est confiant dans sa capacité à mobiliser l'ensemble de ses salariés et renouer avec ses clients.

Grâce à son modèle d’entreprise unique, Hermès poursuit sa stratégie de développement à long terme fondée sur la créativité, la maîtrise de ses savoir-faire et une communication originale.

Fière de son modèle artisanal, Hermès rend hommage, en 2020, à l’extraordinaire outil qu’est la main de l’homme tout autant qu’à l’ingéniosité qui anime chacun des artisans de la maison. Car c’est bien cette alliance qui caractérise l’esprit d’innovation chez Hermès, Le geste innovant.

À moyen terme, malgré le renforcement des incertitudes économiques, géopolitiques et monétaires dans le monde, le Groupe confirme un objectif de progression du chiffre d’affaires à taux constants ambitieux.

Informations par Zone Géographique (a)

1er trimestre Evolutions En M€ 2020 2019 Publiées à taux de change constants France 168,9 184,8 (8,6)% (8,6)% Europe (hors France) 234,7 261,6 (10,3)% (11,0)% Total Europe 403,5 446,4 (9,6)% (10,0)% Japon 213,6 204,2 4,6% 0,6% Asie-Pacifique (hors Japon) 600,9 655,9 (8,4)% (9,0)% Total Asie 814,5 860,1 (5,3)% (6,7)% Amériques 258,5 269,7 (4,2)% (6,3)% Autres 29,0 33,5 (13,4)% (13,5)% TOTAL 1 505,5 1 609,7 (6,5)% (7,7)%

(a) Ventes par destination.

Informations par métier

1er trimestre Evolutions En M€ 2020 2019 Publiées à taux de change constants Maroquinerie-Sellerie (1) 771,1 808,2 (4,6)% (6,0)% Vêtement et Accessoires (2) 325,8 360,2 (9,6)% (10,6)% Soie et Textiles 115,0 140,4 (18,1)% (19,2)% Autres métiers Hermès (3) 122,9 116,7 5,3% 3,9% Parfums 82,1 84,6 (3,0)% (3,3)% Horlogerie 41,0 43,4 (5,5)% (6,6)% Autres produits (4) 47,7 56,2 (15,1)% (15,8)% TOTAL 1 505,5 1 609,7 (6,5)% (7,7)%

(1) Le métier « Maroquinerie et Sellerie » comprend les sacs, l’équitation, les agendas et la petite maroquinerie.

(2) Le métier « Vêtement et Accessoires » comprend le vêtement, masculin et féminin, les ceintures, les accessoires bijoux, les gants, les chapeaux et les chaussures Hermès.

(3) Les « Autres métiers Hermès » regroupent la Bijouterie et les produits Hermès Maison (Art de vivre et Arts de la Table Hermès).

(4) Les « Autres produits » comprennent les activités de production réalisées pour le compte de marques hors groupe (impression textile, tannage…) ainsi que les produits John Lobb, Saint-Louis, Puiforcat et Shang Xia.





RAPPEL - CHIFFRES CLES 2019

En millions d’euros 2019 2018 retraité * Chiffre d’affaires 6 883 5 966 Croissance à taux courants vs. n-1 15,4% 7,5% Croissance à taux constants vs. n-1 (1) 12,4% 10,4% Résultat opérationnel courant (2) 2 339 2 075 en % du chiffre d’affaires 34,0% 34,8% Résultat opérationnel 2 339 2 128 en % du chiffre d’affaires 34,0% 35,7% Résultat net – Part du groupe 1 528 1 405 en % du chiffre d’affaires 22,2% 23,6% Capacité d’autofinancement 2 063 1 863 Investissements opérationnels 478 312 Cash-flow disponible ajusté (3) 1 406 1 447 Capitaux propres - Part du groupe 6 568 5 470 Trésorerie nette IFRS (4) 4 372 3 465 Trésorerie nette retraitée (5) 4 562 3 615 Effectifs (en nombre de personnes) 15 417 14 284

*les retraitements sur 2018 concernent l’application rétrospective de la norme IFRS16 relative aux contrats de location

(1) La croissance à taux constants est calculée en appliquant au chiffre d’affaires de la période, pour chaque devise, les taux de change moyens de la période précédente.

(2) Le résultat opérationnel courant est l’un des principaux indicateurs de performance suivi par la Direction générale du groupe. Il correspond au résultat opérationnel hors éléments non récurrents ayant un impact significatif de nature à affecter la compréhension de la performance économique du groupe.

(3) Le cash flow disponible ajusté correspond aux flux de trésorerie liés à l’activité diminués des investissements opérationnels et du remboursement des dettes de loyers comptabilisées en application de la norme IFRS 16 (agrégats de l’état des flux de térsorerie consolidés).

(4) La trésorerie nette IFRS comprend les liquidités et les valeurs mobilières de placement, minorées des découverts bancaires et des dettes à court terme. Elle n’inclut pas les dettes de loyers comptabilisées en application d’IFRS16.

(5) La trésorerie nette retraitée inclut les placements de trésorerie qui ne répondent pas aux critères IFRS d’équivalents de trésorerie notamment en raison de leur maturité supérieure à 3 mois à l’origine.

