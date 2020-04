Vincit Oyj

Yhtiötiedote 23.4.2020 kello 9.30

Liiketoimintakatsaus 1.1.–31.3.2020 (tilintarkastamaton)

Liikevaihto kasvoi 10,7%, oikaistu liikevoitto 10,4% liikevaihdosta

Vincitin ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto 1.1.–31.3.2020 oli 13,3 (2019: 12,0) miljoonaa euroa. Liikevaihdon kasvu oli 1,3 miljoonaa euroa eli 10,7 %. Oikaistu liikevoitto (liikevoitto ennen liikearvopoistoja) oli 1,4 (1,3) miljoonaa euroa eli 10,4 % (10,6 %) liikevaihdosta.

Henkilöstömäärä katsauskauden päättyessä oli 480 (457).

Tammi-maaliskuu 2020:

Palveluliiketoiminnan liikevaihto oli 12,7 (11,4) miljoonaa euroa. Oikaistu liikevoitto oli 1,6 (1,7) miljoonaa euroa.

Tuoteliiketoiminnan liikevaihto oli 0,6 (0,6) miljoonaa euroa. Oikaistu liikevoitto oli -0,3 (-0,4) miljoonaa euroa.

Vincit Suomen liikevaihto oli 11,7 (10,5) miljoonaa euroa. Oikaistu liikevoitto oli 1,6 (1,3) miljoonaa euroa.

Vincit Californian liikevaihto oli 1,3 (1,4) miljoonaa euroa. Oikaistu liikevoitto oli 0,1 (0,4) miljoonaa euroa.

Allekirjoitimme kolmen vuoden ja noin 3,5 miljoonan euron sopimuksen Taksi Helsingin kanssa digitaalisten palveluiden johtamisesta ja tuottamisesta.

Vincit California allekirjoitti yhteistyösopimuksen ohjelmistokehityksen alihankintapalveluista data-analytiikkaan erikoistuneen nykyisen asiakkaansa kanssa. Sopimus koskee vuotta 2020 ja sen arvo on noin 1,1 miljoonaa euroa.

Vincit luopui koronaviruksen synnyttämän epävarmuuden vuoksi toistaiseksi ohjeistuksesta tilikaudelle 2020. Ohjeistusta päivitetään jälleen, kun markkinatilanne tarjoaa siihen normaalit edellytykset.

Toimitusjohtaja Mikko Kuitunen: "Palveluliiketoiminnan osalta ensimmäinen kvartaali sujui suurin piirtein odotusten mukaisesti. Kalifornian liiketoiminnat putosivat väliaikaisesti kasvukäyrältä. Tämä johtui siitä, että tammi-helmikuussa neuvottelimme kolmen asiakkaan kanssa pitkäkestoisia sopimuksia. Neuvottelujen ajan sekä käyttöasteemme että laskutuksemme putosivat normaaleilta tasoilta. Projektit käynnistyivät helmikuun aikana ja maaliskuussa ehti jo tapahtua käänne parempaan. Vincit Californian näkymät koko vuoden osalta ovat edelleen positiiviset, vaikka korona toki hankaloittaa ennustamista myös Yhdysvaltojen markkinoilla.

Covid-19 -viruksen aiheuttama epävarmuus palveluliiketoimintamme menestykseen liittyen johti siihen, että poistimme taloudellisen ohjeistuksemme koskien kuluvaa vuotta. Näkymä etenkin muutaman kuukauden päähän on sumuisampi kuin muistan koskaan olleen. Ohjeistukseen onkin tarkoituksenmukaista palata, kun tilanne on kehittynyt paremmin ennakoitavaksi.

Lyhyen aikajänteen näkymät ovat tyydyttävät. Koronan myötä osa asiakkaistamme on väliaikaisesti vähentänyt kehittämistä, osa rajustikin. Samalla erääntyneiden saatavien määrä on noussut, joka saattaa tarkoittaa kasvaneita luottotappioita tulevaisuudessa. Mutta on myös asiakkaita, joihin tilanne on vaikuttanut päinvastoin. Tämä tarkoittaa, että kakkoskvartaali tullee olemaan liiketoiminnan volyymin osalta lähes normaali. Yhdistettynä yhteistyössä henkilöstön kanssa saavutettuihin säästötoimenpiteisiin, mahdolliset koronaan liittyvät taloudelliset uhat kohdistuvat kesän jälkeiseen aikaan. Kotipesämme on kuitenkin kunnossa eikä huominen siitä syystä pelota.

Tuoteliiketoiminta on kehittynyt suunnitelman mukaisesti ja VincitSign -liiketoiminnan myynnistä aiheutunut liikevaihdon poistuma on pystytty kokonaisuudessaan paikkaamaan. Myöskään Covid-19 ei ole merkittävästi vaikuttanut tuoteliiketoimintoihimme ainakaan toistaiseksi, joten tästä on hyvä jatkaa eteenpäin.”





1-3/2020



1 000 EUR Vincit



Suomi Vincit



California Eliminoinnit Palvelu-



liiketoiminta Tuote-



liiketoiminta Eliminoinnit Konserni Liikevaihto 11 692 1 287

-286

12 693

636

-54

13 274

Oikaistu liikevoitto 1 581 54

1 635

-258

1 376

Oikaistu liikevoitto-% 13,5% 4,2%

12,9%

-40,6%

10,4%



1-3/2019



1 000 EUR Vincit



Suomi Vincit



California Eliminoinnit Palvelu-



liiketoiminta Tuote-



liiketoiminta Eliminoinnit Konserni Liikevaihto 10 466 1 396

-466

11 396

632

-50

11 979

Oikaistu liikevoitto 1 299 383 1 681

-415

1 266

Oikaistu liikevoitto-% 12,4% 27,4%

14,8%

-65,7%

10,6%







Ohjeistus vuodelle 2020



Koronaviruksen synnyttämä maailmanlaajuinen epävarmuus talouden ja sitä kautta toimialan kehityksestä tekee mahdottomaksi arvioida liiketoiminnan taloudellisia näkymiä luotettavasti ja normaalisti. Tästä johtuen Vincit on luopunut toistaiseksi ohjeistuksesta tilikaudelle 2020. Ohjeistusta päivitetään jälleen, kun markkinatilanne tarjoaa siihen normaalit edellytykset.



Tämä ei ole IAS 34 –standardin mukainen osavuosikatsaus. Yhtiö noudattaa arvopaperimarkkinalain mukaista puolivuotisraportointia ja julkistaa vuoden kolmen ja yhdeksän ensimmäisen kuukauden osalta liiketoimintakatsaukset, joissa esitetään yhtiön taloudellista kehitystä kuvaavat keskeiset tiedot. Tässä liiketoimintakatsauksessa esitettävät taloudelliset tiedot ovat tilintarkastamattomia. Luvut sulkeissa viittaavat edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan, ellei muuta mainita.



