Londra, 23 aprile 2020



CNH Industrial (NYSE: CNHI / MI: CNHI) ha annunciato oggi che i risultati finanziari per il primo trimestre del 2020 saranno presentati mercoledì 6 maggio 2020.

Il webcast audio in diretta della teleconferenza sui risultati del primo trimestre del 2020 avrà inizio alle ore 15:30 CEST / 14:30 BST / 9:30 EDT di mercoledì 6 maggio 2020.

Le istruzioni per accedere in diretta al webcast della presentazione sono disponibili al seguente indirizzo: http://bit.ly/CNH_Industrial_Q1_2020 .

Per tutti coloro che non potranno seguire la sessione in diretta, una registrazione del webcast rimarrà accessibile nella sezione Investors sul sito internet della Società ( www.cnhindustrial.com ) per due settimane dopo la teleconferenza.

CNH Industrial N.V. (NYSE: CNHI / MI: CNHI) è un leader globale nel campo dei capital goods con una consolidata esperienza industriale, un’ampia gamma di prodotti e una presenza mondiale. Ciascuno dei brand della Società è un player internazionale di rilievo nel rispettivo settore industriale: Case IH, New Holland Agriculture e Steyr per i trattori e le macchine agricole, Case e New Holland Construction per le macchine movimento terra, Iveco per i veicoli commerciali, Iveco Bus e Heuliez Bus per gli autobus e i bus granturismo, Iveco Astra per i veicoli cava cantiere, Magirus per i veicoli antincendio, Iveco Defence Vehicles per i veicoli per la difesa e la protezione civile; FPT Industrial per i motori e le trasmissioni. Per maggiori informazioni su CNH Industrial: www.cnhindustrial.com

Contatti:

Corporate Communications

Email: mediarelations@cnhind.com

Investor Relations

Email: investor.relations@cnhind.com

