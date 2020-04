April 23, 2020 05:00 ET

Valmet Oyj:n pörssitiedote 23. huhtikuuta 2020 klo 12.00

Sulkeissa esitetyt luvut viittaavat vertailukauteen eli samaan ajanjaksoon edellisenä vuonna, ellei muuta mainita.

Tammi–maaliskuu 2020: Ennätyskorkeat saadut tilaukset

Saadut tilaukset kasvoivat 42 prosenttia 1 187 miljoonaan euroon (835 milj. euroa). Saadut tilaukset kasvoivat Sellu ja energia-, Paperit- ja Palvelut-liiketoimintalinjoilla ja pysyivät edellisvuoden tasolla Automaatio-liiketoimintalinjalla. Saadut tilaukset kasvoivat Etelä-Amerikassa, Kiinassa ja EMEA-alueella (Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka), ja laskivat Aasian ja Tyynenmeren alueella sekä Pohjois-Amerikassa.

Liikevaihto kasvoi 20 prosenttia 821 miljoonaan euroon (686 milj. euroa). Liikevaihto kasvoi kaikilla liiketoimintalinjoilla.

Vertailukelpoinen tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien hyödykkeiden poistoja (vertailukelpoinen EBITA) oli 52 miljoonaa euroa (47 milj. euroa), ja vastaava vertailukelpoinen EBITA-marginaali oli 6,3 prosenttia (6,9 %).

Osakekohtainen tulos oli 0,20 euroa (0,21 euroa).

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat -1 miljoonaa euroa (2 milj. euroa).

Liiketoiminnan rahavirta oli 173 miljoonaa euroa (30 milj. euroa).

Osinkoehdotus

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2019 maksetaan osinkoa 0,80 euroa osakkeelta. Ehdotettu osinko vastaa 59 prosenttia vuoden 2019 nettotuloksesta.

Tulosohjeistus vuodelle 2020

Valmet tiedotti 16. huhtikuuta 2020 peruvansa tulosohjeistuksen vuodelle 2020 COVID-19-pandemiaan liittyvän lisääntyneen epävarmuuden johdosta.

Lyhyen aikavälin näkymät

Yleiset talousnäkymät

COVID-19-pandemian seurauksena globaalin talouden ennustetaan vuonna 2020 supistuvan huomattavat 3 prosenttia, joka on paljon enemmän kuin 2008–2009 finanssikriisissä. Perusskenaariossa, joka olettaa että pandemia laantuu vuoden 2020 jälkipuoliskolla ja torjuntatoimet voidaan vähitellen purkaa, globaalin talouden ennustetaan kasvavan 5,8 prosenttia vuonna 2021 taloudellisen toiminnan normalisoituessa poliittisen tuen avustuksella. Riskit vielä vakavammille seurauksille ovat kuitenkin merkittävät. (Kansainvälinen valuuttarahasto IMF, 14.4.2020)

Lyhyen aikavälin markkinanäkymät

Valmet arvioi, että lyhyen aikavälin markkinanäkymä palvelumarkkinoilla on laskenut tasolle tyydyttävä/heikko (aikaisemmin hyvä) ja että markkinanäkymä automaatiomarkkinoilla on laskenut tasolle hyvä/tyydyttävä (aikaisemmin hyvä).

Valmet toistaa hyvän lyhyen aikavälin markkinanäkymän sellu- sekä kartonki ja paperi -markkinoille ja tyydyttävän lyhyen aikavälin markkinanäkymän energia- ja pehmopaperimarkkinoille.

Toimitusjohtaja Pasi Laine: Saadut tilaukset ja vertailukelpoinen EBITA kasvoivat

”Valmetin saadut tilaukset kasvoivat ja olivat 1 187 miljoonaa euroa vuoden 2020 ensimmäisellä neljänneksellä. Tämä on meille ennätyskorkea vuosineljänneksen tilauskertymä. Kehitys oli vahvaa projektiliiketoiminnassa, jossa saadut tilaukset olivat 697 miljoonaa euroa, lähes kaksinkertaiset vertailukauteen nähden. Vakaan liiketoiminnan1 saadut tilaukset kasvoivat 12 prosenttia (4 % ilman ostettuja liiketoimintoja). Tilauskantamme kasvoi ennätyskorkeaksi, 3 557 miljoonaan euroon. Myös liikevaihto ja vertailukelpoinen EBITA kasvoivat.

Ensimmäisen vuosineljänneksen pääuutinen oli COVID-19-pandemia. Pandemia vaikutti toimintoihimme ja johti viivästyksiin tietyissä projektiliiketoiminnan toimituksissa sekä viivästyksiin palveluiden ja automaation toteuttamisessa. Valmetilla on vahvat lähtökohdat viruksesta selviytymiseen, ja pitkän aikavälin kasvuajurimme eivät ole muuttuneet. Koronaviruksen leviäminen on kuitenkin lisännyt epävarmuutta loppuvuoden osalta. Lisääntyneen epävarmuuden johdosta Valmet on perunut tulosohjeistuksensa vuodelle 2020.”

[1] Sisältäen sisäiset saadut tilaukset Automaatio-liiketoimintalinjan osalta.

Avainluvut2

Milj. euroa Q1/2020 Q1/2019 Muutos 2019 Saadut tilaukset 1 187 835 42 % 3 986 Tilauskanta3 3 557 3 001 19 % 3 333 Liikevaihto 821 686 20 % 3 547 Vertailukelpoinen tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien hyödykkeiden poistoja (vertailukelpoinen EBITA) 52 47 9 % 316 % liikevaihdosta 6,3 % 6,9 % 8,9 % Tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien hyödykkeiden poistoja (EBITA) 51 49 3 % 315 % liikevaihdosta 6,2 % 7,1 % 8,9 % Liikevoitto (EBIT) 42 43 -1 % 281 % liikevaihdosta 5,1 % 6,2 % 7,9 % Tulos ennen veroja 40 41 -3 % 269 Tulos 30 31 -5 % 202 Tulos per osake, euroa 0,20 0,21 -4 % 1,35 Tulos per osake, laimennettu, euroa 0,20 0,21 -4 % 1,35 Oma pääoma per osake, euroa3 6,72 5,82 15 % 6,95 Liiketoiminnan rahavirta 173 30 >100 % 295 Rahavirta investointien jälkeen 156 13 >100 % 58 Oman pääoman tuotto (ROE) (annualisoitu) 12 % 14 % 20 % Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE), ennen veroja (annualisoitu) 13 % 15 % 23 % Omavaraisuusaste3 41 % 37 % 41 % Nettovelkaantuneisuusaste3 -22 % -20 % -9 %

2 Avainlukujen laskentakaavat on esitelty sivulla 38.

3 Kauden lopussa

Saadut tilaukset, milj. euroa Q1/2020 Q1/2019 Muutos 2019 Palvelut 398 358 11 % 1 459 Automaatio 92 95 -3 % 359 Sellu ja energia 376 201 87 % 1 125 Paperit 321 182 76 % 1 043 Yhteensä 1 187 835 42 % 3 986





Tilauskanta, milj. euroa 31.3.2020 31.3.2019 Muutos 31.12.2019 Yhteensä 3 557 3 001 19 % 3 333





Liikevaihto, milj. euroa Q1/2020 Q1/2019 Muutos 2019 Palvelut 295 276 7 % 1 374 Automaatio 69 64 8 % 341 Sellu ja energia 240 160 50 % 919 Paperit 217 186 16 % 913 Yhteensä 821 686 20 % 3 547

Valmet on maailman johtava prosessiteknologian, automaatioratkaisujen ja palvelujen toimittaja ja kehittäjä sellu-, paperi- ja energiateollisuudelle. Tavoitteemme on tulla maailman parhaaksi asiakkaidemme palvelussa.

Vahvan teknologiatarjonnan ytimen muodostavat sellutehtaat, pehmopaperin-, kartongin- ja paperinvalmistuslinjat ja bioenergiaa tuottavat voimalaitokset. Valmetin edistykselliset palvelut ja automaatioratkaisut parantavat asiakkaidemme tuotantoprosessien luotettavuutta ja suorituskykyä sekä tehostavat raaka-aineiden ja energian käyttöä.

Valmetin liikevaihto vuonna 2019 oli noin 3,5 miljardia euroa. Yli 13 000 ammattilaistamme ympäri maailmaa työskentelee lähellä asiakkaitamme, sitoutuneina asiakkaidemme menestyksen edistämiseen - joka päivä. Valmetin pääkonttori sijaitsee Espoossa ja sen osakkeet noteerataan Nasdaq Helsingissä.

