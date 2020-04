La période que nous vivons a profondément ébranlé les schémas traditionnels que nous pensions il y a encore quelques semaines inébranlables. Dans ce contexte, à l’image d’autres secteurs, le monde du retail doit aujourd’hui faire face à de nouveaux défis. La fermeture de nombreux points de vente a en effet porté un coup d’arrêt brutal à de nombreuses marques et enseignes « non essentielles ». Au regard de ces éléments, les professionnels de la distribution doivent tirer parti de cette période pour repenser leur stratégie de développement à court et long terme.

Le digital : l’allié intemporel des marques

Déjà positionné comme un vecteur de croissance stratégique pour les marques avant la crise du Covid-19, le numérique est aujourd’hui l’un des maillons clés qui permettent aux consommateurs de continuer à réaliser leurs achats de différentes natures, notamment ceux auxquels ils n’ont plus accès en points de vente : culture, technologies, habillement, jardinage, etc. Attention donc à mettre en place une stratégie digitale performante pour continuer d’exister, répondre aux nouvelles attentes des consommateurs et passer la vague de la crise dans les meilleures conditions.

Miser sur un accès toujours plus simple aux produits

Aujourd’hui, et plus que jamais, l’enjeu est de simplifier l’acte d’achat des collaborateurs et de leur donner les moyens de sélectionner des produits adaptés à leurs attentes. En effet, au-delà de proposer une gamme de produits étendue, les e-commerçants doivent absolument permettre aux internautes de naviguer aisément sur leur site et ce, depuis tous les devices du marché : PC, portables, tablette, etc. C’est en ce sens que la notion de recherche ou de « search » est une donnée fondamentale à intégrer rapidement au centre de son projet e-commerce.

Il est donc central d’apporter un soin particulier à la technologie de recherche proposée aux internautes afin de leur proposer une expérience d’achat intuitive, fluide et pertinente. N’oublions pas que c’est à travers ce point d’entrée que les consommateurs jugeront en grande partie la qualité du site et la pertinence des produits proposés. Le moteur de recherche doit aussi intégrer les nouveaux usages de consommation des consommateurs, par exemple la recherche vocale et pas uniquement le texte. On notera d’ailleurs que sur l’aspect vocal, cette tendance semble se développer très fortement ces derniers mois avec la croissance des achats réalisés sur mobiles et demain via les assistants vocaux.

Préparer dès aujourd’hui l’après-crise

Bien entendu, les enseignes finiront par ouvrir à nouveau leurs points de vente. Pour autant, il y a fort à parier que cette période de crise sanitaire aura profondément fait évoluer les modes de consommation et que le digital va gagner durablement de nouvelles parts de marché. Il faut donc veiller à anticiper ces tendances et à faire évoluer sa stratégie e-commerce pour continuer de se développer à long terme.

Par Stéphane Vendramini chez Sensefuel