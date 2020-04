TORONTO, 23 avr. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dans une nouvelle étude publiée aujourd’hui par J.D. Power, les Canadiens ont classé Rogers pour la qualité et la performance de son réseau sans-fil au premier rang dans l’Ouest et à égalité au premier rang en Ontario. Cette étude est publiée au moment où la force du réseau et la fiabilité de la connectivité sont plus importantes que jamais alors que les Canadiens restent à la maison pour freiner la COVID-19.



« Rester connectés n’a jamais été aussi important qu’à l’heure actuelle, et nous sommes extrêmement fiers de voir que nos clients nous considèrent comme le fournisseur de choix en matière de connectivité, tant pour les particuliers et les entreprises que pour les communautés », a déclaré Joe Natale, président et chef de la direction de Rogers Communications. « Ce prix témoigne de notre engagement continu à offrir aux Canadiens des réseaux rapides et fiables qui alimentent notre pays d’un océan à l’autre. »

Aujourd’hui, J.D. Power, chef de file mondial des services d’information, de données, d’analytique et de consultation pour les consommateurs, a classé Rogers pour la qualité de son réseau sans-fil au premier rang dans l’Ouest (Colombie-Britannique, Alberta, Saskatchewan, Manitoba, Territoires du Nord-Ouest, Nunavut et Yukon) et à égalité au premier rang en Ontario. L’étude sur la performance et la qualité du réseau sans-fil au Canada de 2020, effectuée par J.D. Power, mesure la satisfaction selon les activités récentes d’utilisation des clients en ce qui a trait à trois aspects ayant une incidence sur la performance du réseau : les appels, la messagerie et les données. L’étude se base sur les perceptions des clients à l’égard du réseau sans-fil. Vous trouverez plus de renseignements sur l’étude sur la performance et la qualité du réseau sans-fil au Canada de J.D. Power ici (en anglais).



Rogers a investi plus de 30 milliards de dollars dans ses réseaux sans-fil au cours des 35 dernières années. Ces investissements ont non seulement stimulé le développement d’innovations, comme le premier appel sur réseau sans-fil en 1985, ils ont aussi permis d’évoluer de la 1G à la 4G en passant par la 2G et la 3G. Plus tôt cette année, Rogers a commencé à déployer le premier réseau 5G au Canada avec comme plan de l’étendre à l’échelle du pays en 2020. Ces investissements nous ont permis de bâtir une structure solide sur laquelle les Canadiens peuvent compter en particulier pendant la crise de COVID-19 actuelle, alors que nous mettons à l’épreuve nos infrastructures de communication comme jamais auparavant. Grâce à ces investissements, les Canadiens ont accès aux réseaux sans-fil les plus rapides avec une couverture 4G LTE qui rejoint 99 pour cent de la population au pays. Tout cela n’aurait pas été possible sans l’environnement réglementaire approprié qui appuie une approche axée sur l’investissement dans les installations et qui est à la base du leadership du Canada en matière de services sans-fil depuis 1985.

Rogers est une fière entreprise canadienne dont l’objectif est de donner plus de possibilités aux Canadiennes et aux Canadiens au quotidien. Notre fondateur, Ted Rogers, a acheté sa première station de radio, CHFI, en 1960. Rogers a évolué et occupe désormais une position de chef de file dans le domaine de la technologie et des médias. Elle est vouée à offrir le meilleur en matière de service sans-fil et résidentiel, de contenu sportif et de médias aux gens et aux entreprises d’ici. Ses actions sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX) sous les symboles RCI.A et RCI.B et à la Bourse de New York (NYSE) sous le symbole RCI. Pour en savoir plus sur nous, consultez aproposde.rogers.com.

