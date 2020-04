Savosolar Oyj

Yhtiötiedote, Sisäpiiritieto 23.4.2020 klo 12.30 (CEST)

Savosolar toimittaa aurinkolämpöjärjestelmän AbSolarille Ranskaan

Toimitussopimus AbSOLAR SAS:n kanssa 300 tuhannen euron pilotti-projektista

Yksinoikeussopimus aurinkolämpöjärjestelmän suunnittelusta ja toimittamisesta, alustava toimituksen arvo noin 2,5 miljoonaa euroa

Savosolar Oyj toimittaa yli 900 m2: n aurinkolämpöjärjestelmän AbSOLAR SAS:n pilottihankkeeseen Cadaujacin kaupunkiin Ranskassa. Savosolarin toimituksen arvo on noin 300 tuhatta euroa, lopullinen hinta riippuen siitä, mitä vaihtoehtoja toimitus sisältää. Projekti odottaa vielä lopullista päätöstä Ranskan tuesta.

Samanaikaisesti Savosolar Oyj allekirjoitti yksinoikeussopimuksen AbSOLARin toisen aurinkolämpölaitoksen suunnittelusta ja toimittamisesta kasvihuoneen energian tuotantoa varten. Lopullinen päätös tämän hankkeen toteuttamisesta on tarkoitus tehdä tämän vuoden lopulla, ja toimituksen odotetaan tapahtuvan vuonna 2021. Tämän aurinkokeräinkentän koko tulee olemaan 8000–9000 m2, ja arvoltaan noin 2,5 miljoonaa euroa.

Ensimmäinen aurinkolämpöjärjestelmä, joka toimitetaan vuoden 2020 aikana, yhdistetään AbSOLARin kausivarastoratkaisuun lämmön toimittamiseksi äskettäin rakennettuun paikalliseen kaukolämpöverkkoon. Tämän järjestelmän tavoitteena on kattaa aurinkolämmöllä lähes 100% vuositasolla tarvittavasta energiasta. Savosolarin toimitus sisältää aurinkokeräinkentän, putkistot, pumppu- ja ohjausyksikön ja, optiona, lyhytaikaisen energiavaraston.

AbSOLAR SAS on kolmen osakkaan äskettäin perustama yritys. Kaikilla osakkailla on pitkä kokemus maalämpövarastoista, LVI-suunnittelusta ja -rakentamisesta. AbSOLAR pyrkii kehittämään ja toimittamaan avaimet käteen lämmityssovelluksia teollisuus- ja asuinkäyttöön käyttäen aurinkoenergiaa ja pitkän ajan energiavarastointia. Tämä ensimmäinen projekti Cadaujacissa on pilotti ja demonstraatiojärjestelmä; kuitenkin tavoitteena on toteuttaa selvästi suurempia projekteja, ja AbSOLARilla on jo olemassa useita mahdollisia kohteita toteutettavaksi lähivuosina.

Jari Varjotie, Savosolarin toimitusjohtaja: ”Olemme erittäin iloisia sekä ensimmäisestä tilauksesta AbSOLARilta että yksinoikeussopimuksen solmimisesta heidän seuraavaan projektiinsa Ranskassa. Odotamme innolla yhteistyötä aurinkolämmityksen kehittämisessä edelleen AbSOLARin kanssa näissä kahdessa ensimmäisessä projektissa. Tämä sopimus osoittaa myös Ranskan markkinoiden aktiivisuuden, ja Ranskassa markkinanäkymät ovat edelleen positiiviset nykytilanteesta huolimatta."

SAVOSOLAR OYJ

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Jari Varjotie

Puh: +358 400 419 734

Sähköposti: jari.varjotie@savosolar.com





Tämä yhtiötiedote sisältää tietoja, joita Savosolar Oyj:n on julkaistava markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (MAR) perusteella. Yhtiötiedote toimitettiin julkaistavaksi 23.4.2020 klo 12.30 (CEST) edellä mainitun henkilön toimesta.



Savosolar lyhyesti