AS Merko Ehituse kontserni kuuluv Peritus Entreprenør AS ja Haakon VIIs gt 5 Holding AS on sõlminud lepingu büroohoone rekonstrueerimiseks Oslos Vika linnaosas aadressil Haakon VIIs 5.

Leping hõlmab senise büroohoone esimese kolme ning osaliselt neljanda korruse rekonstrueerimist ja uuendamist vastavalt WeWorki jagatud kontoripinna kontseptsioonile.



Lepingu maksumus on ligikaudu 50 miljonit Norra krooni (4,3 miljonit eurot), millele lisandub käibemaks. Töid teostatakse 2020. aasta aprillist kuni oktoobrini.

Peritus Entreprenør AS ( peritus-entreprenor.no ) on Norra ehitusettevõte, mis teostab üldehitustöid.

Lisainfo: Peritus Entreprenør AS, tegevjuht Arne Austad, tel +47 4738 8380.

