OTTAWA, 23 avr. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’Autorité canadienne pour les enregistrements Internet (ACEI) est ravie d’annoncer aujourd'hui le lancement officiel du Bouclier canadien — un service de pare-feu DNS gratuit qui protégera la vie privée et la sécurité des individus et des familles de partout au Canada.

Alors que de nombreux Canadiens travaillent et suivent maintenant leur cours à la maison en raison de la COVID-19, leurs appareils personnels et leurs réseaux à domicile sont la cible de cyberattaques. La plupart n’ont malheureusement pas accès à la protection dont bénéficient les données et les appareils des sociétés et des institutions d’envergure. Le Bouclier canadien protégera la vie privée et assurera la cybersécurité des Canadiens à la grandeur de l’entreprise en optimisant l'infrastructure DNS nationale de l'ACEI, ainsi qu’en misant sur des décennies d'expérience dans le domaine de la protection de l’Internet au Canada et sur son partenariat global avec Akamai Technologies .

Étant un organisme à but non lucratif déterminé à consolider l’Internet au Canada, l'ACEI n’est aucunement intéressée à monétiser le DNS ou les données de navigation des Canadiens. L’ACEI ne vendra jamais un accès aux données personnelles et n’utilisera jamais celui-ci pour cibler la publicité. Pour en apprendre davantage, veuillez consulter notre Politique de confidentialité .

L’ACEI a également conclu un partenariat avec le Centre canadien pour la cybersécurité afin d’intégrer le fil de la menace canadienne au Bouclier canadien. Ce partenariat procure aux utilisateurs du Bouclier canadien un niveau de protection comparable à celui dont bénéficie le gouvernement fédéral. Aucune donnée personnelle de quelque nature que ce soit n’est transmise au Centre canadien pour la cybersécurité dans le cadre de ce processus.

Faits importants

Le Bouclier canadien de l’ACEI offre trois niveaux de service gratuits :

º Privé : empêche la commercialisation du DNS des utilisateurs afin mieux préserver sa confidentialité.

º Protégé : comprend toutes les caractéristiques du niveau privé, en plus de la protection contre les maliciels, les réseaux zombies et l’hameçonnage.

º Familial : comprend toutes les caractéristiques du niveau protégé, ainsi que contrôle d’accès au contenu destiné aux adultes.

Le Bouclier canadien de l'ACEI est offert sous forme de service DNS gratuit qui fonctionne sur IPv4, IPv6, ainsi que les plus récentes normes de chiffrement DNS – DNS over HTTPS et DNS over TLS. En ce qui concerne les adresses IP et les autres renseignements, veuillez consulter notre guide de configuration.

Le déploiement par l’ACEI d’un service national et public du protocole DNS over HTTPS (DoH) est le premier en son genre au monde.

Le Bouclier canadien de l’ACEI est également disponible sous forme d'application mobile afin de protéger les téléphones intelligents et les tablettes des Canadiens. Vous pouvez le télécharger gratuitement de l’Apple Store (iOS) et du magasin Google Play (Android) .

Le Bouclier canadien repose sur la dorsale du pare-feu DNS de l'ACEI en partenariat avec Akamai, dont la capacité élevée de détection des menaces ajoute au-delà de 100 000 nouvelles menaces par jour. Les Canadiens ont ainsi accès à une solution de portée mondiale créée au Canada.

en partenariat avec Akamai, dont la capacité élevée de détection des menaces ajoute au-delà de 100 000 nouvelles menaces par jour. Les Canadiens ont ainsi accès à une solution de portée mondiale créée au Canada. L’ACEI a également conclu un partenariat avec TekSavvy afin de déployer les nœuds du Bouclier canadien dans les centres de données de TekSavvy à Toronto (2), Montréal et Vancouver.

L’ACEI s’engage à participer à un audit annuel complet sur la confidentialité qui sera organisé par des auditeurs tiers. Ainsi, les plus hauts standards de confidentialité des données seront respectés.

Citations des membres de la direction

À l’ACEI, notre but consiste à bâtir un Internet digne de la confiance des Canadiens. La sécurité représente un des fondements de la confiance et grâce au Bouclier canadien, nous contribuons à rehausser la confiance des Canadiens à l'endroit de l’Internet. Une expérience privée et à l’abri des risques lorsqu’ils utilisent l’Internet permettra aux Canadiens d’apprendre, de se brancher et de réussir en ligne.

– Dave Chiswell, vice-président du produit, Autorité canadienne pour les enregistrements Internet

Seule l’ACEI pouvait lancer un service comme le Bouclier canadien. Étant un organisme à but non lucratif aucunement intéressé à monétiser les données des utilisateurs, nous sommes parvenus à réunir un groupe de partenaires formidables qui sont déterminés à protéger les Canadiens en ligne – incluant le tout premier déploiement du protocole DNS over HTTPS à l'échelle mondiale. Les Canadiens et leurs familles bénéficieront ainsi du genre de protection en ligne qu’on réserve habituellement aux grandes institutions.

– Jacques Latour, directeur des techniques informatiques, Autorité canadienne pour les enregistrements Internet

Le Centre canadien pour la cybersécurité a une perspective unique du contexte canadien des cybermenaces en raison des efforts qu’il déploie pour défendre les systèmes du gouvernement du Canada contre les cyberattaques. En partageant nos connaissances issues du renseignement sur les cybermenaces avec des fournisseurs de services comme l’ACEI, nous contribuons à une initiative entièrement canadienne qui élèvera la barre en matière de cybersécurité pour tous les Canadiens.

– Scott Jones, dirigeant principal du Centre canadien pour la cybersécurité

Nous sommes fiers que l’ACEI utilise les produits contre les menaces informatiques d’Akamai pour renforcer la cybersécurité de millions de consommateurs canadiens. Cela inclut la mise en œuvre d’une application mobile conçue pour fonctionner avec les services de sécurité et de personnalisation d’Akamai. L’ACEI demeure un chef de file dans la découverte de méthodes innovantes pour protéger les personnes et les familles qui naviguent sur Internet.

– Jonathan Morgan, vice-président de la gestion des produits et des opérations d’Akamai

