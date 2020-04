United Bankers Oyj

LEHDISTÖTIEDOTE 23.4.2020 kello 16:00

United Bankers Oyj: UB Securitiesin arvopapereiden välitysliiketoiminta siirtyy UB Omaisuudenhoitoon

United Bankers Oyj keskittää arvopaperinvälityksen UB Omaisuudenhoito Oy:n alla toimivaan yksikköön. Aiemmin osakkeiden ja joukkovelkakirjalainojen välityspalvelua on tarjottu kahdessa konsernin tytäryhtiössä: UB Securities Oy:ssä ja UB Omaisuudenhoito Oy:ssä. Toimintojen uudelleenjärjestelyn tavoitteena on lisätä välitystoiminnan tehokkuutta, yksinkertaistaa prosesseja sekä lisätä sisäisiä synergioita. Välitystoiminnan keskittämisellä pyritään parantamaan myös palvelua, kun asiakkaiden käytössä on entistä suuremman asiantuntijatiimin laaja-alainen osaaminen sekä kaikki varainhoidon tuotteet ja palvelut.

UB Securities jatkaa pääomamarkkinapalveluiden tarjoamista järjestelyn jälkeen. Lisäksi UB Securities tarjoaa jatkossakin asiakkaille säilytyspalveluita. UB Securities aloittaa uudelleen myös yritysjärjestelyihin liittyvien Corporate Finance -neuvonantopalveluiden tarjoamisen konsernissa.

Tytäryhtiöiden toimintojen uudelleenjärjestelyiden tavoitteena on virtaviivaistaa United Bankers -konsernin toimintamallia sekä parantaa konsernin operatiivista tehokkuutta. Muutoksen voimaantulopäivä on arviolta 9.5.2020.

