ROBIT OYJ PÖRSSITIEDOTE 23.4.2020 KLO 16.10

KORJAUS: ROBIT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2020: LIIKEVAIHTO JA SAADUT TILAUKSET KASVOIVAT

Robit korjaa ja täydentää suomenkielisen osavuosikatsauksen liikevaihtotaulukoissa olevia tietoja.

Taulukkoon on lisätty muutosprosentti sekä liiketoimintayksikökohtaiseen että markkina-aluekohtaiseen tietoon. Lisäksi markkina-aluekohtaisen taulukon Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka -markkina-alueen liikevaihto koko vuoden 2019 osalta on korjattu.

Virheellinen tieto: Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka -alueen liikevaihto 2019: 17 432 tuhatta euroa

Korjattu tieto: Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka -alueen liikevaihto 2019: 36 190 tuhatta euroa

Englanninkielisessä osavuosikatsauksessa taulukot on esitetty oikein.

Alla korjattu tiedote kokonaisuudessaan sekä liitteenä korjattu osavuosikatsaus pdf-tiiedostona.

ROBIT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2020: LIIKEVAIHTO JA SAADUT TILAUKSET KASVOIVAT

Tekstissä Q1 viittaa ajanjaksoon 1.1.-31.3.2020.

Vastaavan ajanjakson tiedot vuodelta 2019 on esitetty sulkeissa.

Kaikki esitetyt luvut ovat euroissa.

Prosenttiluvut on laskettu tuhansista euroista.

1.1.-31.3.2020 lyhyesti

Liikevaihto 21,5 miljoonaa euroa (20,1), muutos 7,1 %.

EBITDA 1,0 miljoonaa euroa (1,1),

Vertailukelpoinen EBITDA 1,0 miljoonaa euroa (1,1),

EBITA -0,3 miljoonaa euroa (-0,6).

Vertailukelpoinen EBITA -0,3 miljoonaa euroa (-0,6).

Liikevoittoprosentti (EBIT %) -2,3 % liikevaihdosta (-3,9).

Katsauskauden tulos -0,9 miljoonaa euroa (-0,4).

Operatiivinen kassavirta -0,9 miljoonaa euroa (-1,1).

Omavaraisuusaste katsauskauden lopussa 46,9 % (49,9).

Keskeiset tunnusluvut Q1 2020 Q1 2019 Muutos % 2019 Liikevaihto, 1000 euroa 21 490 20 066 7,1 % 86 482 EBITDA, 1000 euroa 997 1 139 -12,4 % -451 Vertailukelpoinen EBITDA, 1000 euroa 997 1 139 -12,4 % 651 EBITA, 1000 euroa -298 -578 48,5 % -5 044 Vertailukelpoinen EBITA, 1000 euroa -298 -578 48,5 % -3 837 Vertailukelpoinen EBITA % -1,4 % -2,9 % -4,4 % EBIT, 1000 euroa -502 -790 36,5 % -5 884 EBIT, osuus liikevaihdosta % -2,3 % -3,9 % -6,8 % Katsauskauden tulos, 1000 euroa -902 -380 -137,5 % -7 003

ROBITIN NÄKYMÄT VUODELLE 2020

Taloustilanne on poikkeuksellisen vaikeasti ennustettava. Tarkasteluhetkellä kysyntä- ja markkinatilanteeseen vaikuttaa erityisesti koronapandemia. Pandemian aiheuttama epävarmuus on muuttanut yrityksen toimintaympäristöä nopeasti ja näkymien ennakointi on tällä hetkellä hyvin vaikeaa. Koronavirustilanteen uskotaan vaikuttavan Robitin tuotteiden kysyntään ja kysynnän odotetaan jonkin verran hidastuvan seuraavien kuukausien aikana.

Robitin kohdemarkkinoiden näkymät ovat vuodelle 2020 pandemiasta johtuen muuttuneet epävarmemmiksi. Kysynnässä on alueellisia eroja, jotka liittyvät pääosin koronaviruspandemian aiheuttamiin liikkumisrajoituksiin.



Robit keskittyy porauksen kulutusosiin. Poraustoiminnan kulutusosien kysyntä on investointituotteisiin verrattuna vähemmän suhdanne- ja häiriöherkkää. Tämä erityispiirre yhdistettynä yhtiön nykyiseen markkinaosuuteen antaa hyvät edellytykset säilyttää markkina-asema.

OHJEISTUS VUODELLE 2020

Yhtiö tiedotti 24.3.2020 luopuvansa toistaiseksi tulosohjeistuksestaan vuodelle 2020. Koronaviruksen synnyttämä epävarmuus toimialan ja talouden kehityksestä vaikeuttaa liiketoiminnan näkymien normaalia ennakoimista. Näissä olosuhteissa Robit Oyj luopuu toistaiseksi tulosohjeistuksesta tilikaudelle 2020. Näkymiä ja ohjeistusta voidaan päivittää jälleen, kun markkinatilanne tarjoaa siihen normaalit edellytykset.



Yhtiön aiempi ohjeistus:

Robit Oyj tavoittelee vuonna 2020 liikevaihdon kasvua ja edellistä tilikautta parempaa euromääräistä vertailukelpoista EBITDA-kannattavuutta.

TOIMITUSJOHTAJA TOMMI LEHTONEN:

Robitin alkuvuoden 2020 kehitys oli vakaata ja yhtiön odotusten mukaista. Ensimmäisen neljänneksen aikana yhtiö siirtyi päivitettyjen operatiivisten kehitysteemojen - kasvu, kannattavuus, liiketoimintaprosessit - kautta jatkamaan systemaattista työtä kohti pitkän tähtäimen strategisia tavoitteita. Koronapandemian nopean maailmanlaajuisen leviämisen vaikutukset yhtiön tuotteiden kysyntään olivat katsauskaudella vähäiset.

Saadut tilaukset olivat ensimmäisellä neljänneksellä 2020 24,9 miljoonaa euroa, missä on kasvua 6,8% vertailukauteen ja 31,5 % vuoden 2019 viimeiseen neljännekseen verrattuna. Konsernin liikevaihto kasvoi 7,1 % vertailukauteen verrattuna ja oli 21,5 miljoonaa euroa (20,1). Top Hammer liiketoiminta kasvoi 23,9 % ja Down the Hole liiketoiminta laski 7,3 %. Katsauskauden aikana yhtiön käyttöpääomatehokkuus parani, mutta kannattavuus ja kassavirta olivat edelleen epätyydyttävällä tasolla. Yhtiö on jatkanut tehostamistoimenpiteitä, joilla parannetaan yhtiön asemaa markkinoilla.

Kaivosliiketoiminta kehittyi ensimmäisellä neljänneksellä positiivisesti etenkin EMEA-alueen Top Hammer -myynnissä. Katsauskauden aikana yhtiö sai mm. kaksi isoa kaivostilausta CIS- ja Itä-Euroopan alueelta. Kaivosliiketoiminnan osuuden kasvattaminen on yhtiölle strateginen painopistealue ja olemme tyytyväisiä viimeaikaiseen kehitykseen.



Down the Hole - liiketoiminnan osalta liikevaihto ei kehittynyt kaivos- ja louhosmarkkinoilla odotuksien mukaisesti. Katsastuskauden aikana saimme kuitenkin muutamia merkittäviä Down the Hole kaivostilauksia. Paalutusliiketoiminnassa ei ollut merkittäviä projektitoimituksia ensimmäisen neljänneksen aikana. Paalutusprojektien kysyntä jäi keskeisillä Pohjoismaiden ja Venäjän markkinoilla vertailukautta alhaisemmalle tasolle. Yhtiöllä on meneillään aktiivisia keskusteluja asiakkaiden kanssa merkittävistä uusista projekteista, joiden uskotaan toteutuvan tämän vuoden aikana.

Australian myyntitoimintojen kehittäminen jatkui resursseja vahvistamalla. Suoritetut toimenpiteet eivät vielä näy tavoitteiden mukaisesti alueen myynnin kehityksessä, mutta olemme saaneet asiakkailta positiivista palautetta toteutetuista muutoksista, ja myyntitoimintomme on vahvistunut selkeästi.

Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä valmistuneen vuotuisen asiakaskyselyn tulokset osoittivat, että myynti- ja asiakaspalvelutoimintojen kehitystoimenpiteet kyselyn kohteena olleilla markkinoilla ovat olleet oikeita ja asiakaskokemus on kehittynyt parempaan suuntaan.

Yhtiö päätti katsauskaudella uudelleenorganisoida myyntitoimintonsa Hongkongissa ja siirtää alueen liiketoiminnan sekä paikallisen varaston hallinnan uudelle jälleenmyyjälleen. Robitin oman toimipisteen sulkemiseen liittyvien säästöjen vaikutukset toteutuvat vuoden 2020 toisesta vuosineljänneksestä eteenpäin.

Koronavirus pandemian aiheuttama epävarmuus muutti yrityksen toimintaympäristöä nopeasti katsauskauden aikana. Yhtiö reagoi tilanteeseen maaliskuun alussa perustamalla avainhenkilöistä koostuvan Korona-työryhmän, joka toimii CEO:n johdolla. Työryhmä on valmistellut vaihtoehtoisia suunnitelmia, joiden pohjalta muuttuvaan ympäristöön kyetään reagoimaan nopeilla päätöksillä tilanteen kehittyessä. Suunnitelmissa on huomioitu mm. henkilöstön terveys, mahdollinen kysynnän hidastuminen, toimitusketjun häiriöt ja asiakasriskit. Samaan aikaan Robit pyrkii myös hyödyntämään uusia mahdollisuuksia, joita syntyy tässä poikkeuksellisessa tilanteessa.

Kysyntään liittyvän epävarmuuden seurauksena yhtiö käynnisti maaliskuussa neuvottelut mahdollisista lomautusjärjestelyistä Suomessa. Myös yhtiön ulkomaisissa yksiköissä toteutettiin ja valmisteltiin säästötoimenpiteitä.

Koronavirustilanteen uskotaan vaikuttavan rajallisesti yhtiön kysyntään ja uskomme, että kysyntä tulee jonkin verran hidastumaan seuraavien kuukausien aikana. Yhtiö ei kuitenkaan usko, että pandemian aiheuttama tilanne muuttaisi yhtäkkisesti Robitin tarjontaan liittyvää asiakaskysyntää. Tällä hetkellä näyttää siltä, ​​että kaivos- tai rakennustyömaiden poraustoiminnot jatkuvat pääosin ilman keskeytyksiä. Vaikutukset Robitin toimintaan riippuvat siitä, miten kauan tiukemmat rajoitustoimet kuten kaivosten sulkemiset jatkuvat ja leviävätkö nämä uusiin meille keskeisiin maihin.



LIIKEVAIHTO JA TULOKSEN MUODOSTUMINEN

Q1 2020 Q1 2019 Muutos % 2019 Liikevaihto, 1 000 euroa 21 490 20 066 7,1 % 86 482 Liikevaihdon kasvu, % 7,1 % -5,0 % 4,6 % EBITDA, 1 000 euroa 997 1 139 -12,4 % 1 605 EBITDA, osuus liikevaihdosta % 4,6 % 5,7 % 1,9 % Vertailukelpoinen EBITDA * 997 1 139 -12,4 % 2 707 Vertailukelpoinen EBITDA, osuus liikevaihdosta % 4,6 % 5,7 % 3,1 % EBITA, 1 000 euroa -298 -578 48,5 % -4 927 EBITA, osuus liikevaihdosta, % -1,4 % -2,9 % -5,7 % Vertailukelpoinen EBITA * -298 -578 48,5 % -3 720 Vertailukelpoinen EBITA, osuus liikevaihdosta % -1,4 % -2,9 % -4,3 % EBIT, 1 000 euroa -502 -790 36,5 % -5 767 EBIT, osuus liikevaihdosta % -2,3 % -3,9 % -6,7 % Katsauskauden tulos, 1 000 euroa -902 -380 -137,5 % -7 265 Katsauskauden tulos, osuus liikevaihdosta % -4,2 % -1,9 % -8,4 % Osakekohtainen tulos (EPS), euroa -0,04 -0,02 -0,35 Oman pääoman tuotto (ROE) % -1,8 % -0,7 % -13,4 % Sijoitetun pääoman tuottoprosentti (ROCE) % -1,4 % -1,0 % -8,7 % Vertailukelpoinen sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) % -1,4 % -1,0 % -7,4 % Korolliset nettovelat, 1 000 euroa 25 563 24 799 3,1 % 22 967 Omavaraisuusaste % 46,9 % 49,9 % 47,4 % Nettovelkaantumisaste % 53,6 % 42,7 % 45,3 % Investoinnit, 1 000 euroa -91 -293 -69,0 % 1 375 Investoinnit, osuus liikevaihdosta % -0,4 % -0,2 % 1,6 % Henkilöstö keskimäärin kauden aikana 271 295 -8,1 % 269 Henkilöstö katsauskauden lopussa 252 283 -11,0 % 252

* Q1 2020 ei ole vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä.

LIIKEVAIHTO JA TALOUDELLINEN TULOS:

Tammikuu-maaliskuu 2020

Konsernin liikevaihto katsauskaudella oli 21,5 miljoonaa euroa (20,1), kasvua vertailukauteen oli 7,1 %. Vertailukelpoisin valuutoin muutos oli 8,5 %.

Top Hammer -liikevaihto kasvoi 23,9 % vertailukaudesta ja ylitti asetetut tavoitteet. Down the Hole -liikevaihto ei kehittynyt tavoitteiden mukaisesti ja laski 6,5%.

LIIKEVAIHTO Liikevaihto liiketoimintayksiköittäin Tuhatta euroa 1.1.-31.3.2020 1.1.-31.3.2019 1.1.-31.12.2019 Muutos % Top Hammer 11 475 9 263 40 322 23,9 % Down the Hole 10 016 10 804 46 160 -7,3 % Yhteensä 21 490 20 066 86 482 7,1 %

Markkina-aluekohtainen liikevaihto kehittyi alla olevan taulukon mukaisesti.

Liikevaihto markkina-alueittain Tuhatta euroa 1.1.-31.3.2020 1.1.-31.3.2019 1.1.-31.12.2019 Muutos % Eurooppa, Lähi-itä

ja Afrikka 9 731 8 460 36 190 15,0 % Pohjois- ja Etelä-Amerikka 3 909 3 267 15 501 19,6 % Aasia 3 213 3 066 10 482 4,8 % Australasia 3 001 3 675 15 405 -18,3 % Venäjä ja IVY-maat 1 637 1 599 8 903 2,4 % Yhteensä 21 490 20 066 86 482 7,1 %

EBITDA oli 1,0 miljoonaa euroa (1,1) eli 4,6 % (5,7) liikevaihdosta. EBITDA sisälsi 0,1 miljoonaa euroa pääasiassa realisoitumattomia kurssitappioita konsernin sisäisistä eristä, kun vertailukaudella kurssierojen vaikutus oli 0,4 miljoonaa euroa positiivinen.

EBITA oli -0,3 miljoonaa euroa (-0,6) eli -1,2 % (-2,9) liikevaihdosta. Liiketulos (EBIT) oli -0,5 miljoonaa euroa (-0,8). Liiketulos oli -2,3 % (-3,9) katsauskauden liikevaihdosta.

Nettorahoituskulut olivat -0,4 miljoonaa euroa (+0,2), josta korkokulujen osuus oli 0,3 miljoonaa euroa ja valuuttakurssitappioiden 0,1 miljoonaa euroa (+0,6). Tulos ennen veroja oli -0,9 miljoonaa euroa (-0,6) ja verot 0,05 miljoonaa euroa (0,2).

RAHOITUS JA INVESTOINNIT

Konsernin liiketoiminnan rahavirta ennen maksettuja korkoja ja veroja oli -0,9 miljoonaa euroa (-0,2). Käyttöpääoman muutoksien vaikutus oli -2,4 miljoonaa euroa (-0,8). Raportointijaksolla käyttöpääoman muutos johtui saatavien kasvusta 2,2 miljoonaa euroa, varaston kasvusta 0,9 miljoonaa euroa sekä korottomien velkojen kasvusta 0,8 miljoonaa euroa.

Nettokäyttöpääoma oli 37,6 miljoonaa euroa (38,4) katsauskauden lopussa.

Investointien nettorahavirta oli 0,3 miljoonaa euroa (-0,0). Tuotannolliset bruttoinvestoinnit olivat 0,1 miljoonaa euroa (0,3).

Rahoituksen nettorahavirta -1,3 miljoonaa euroa (-9,2) muodostui lainojen nettomuutoksista 0,8 miljoonaa euroa sekä IFRS 16 mukaisesti raportoitujen vuokravelkojen lyhennyksiä 0,5 miljoonaa euroa.

Konsernilla oli likvidejä varoja katsauskauden lopussa 12,1 miljoonaa euroa (18,0) ja korollisia rahoitusvelkoja yhtensä 37,7 miljoonaa euroa (42,8). Korolliset nettovelat olivat 25,6 miljoonaa euroa (24,8) ja ilman IFRS 16 velkojen osuutta 19,6 miljoonaa euroa (16,7) miljoonaa euroa.

Konsernin oma pääoma oli katsauskauden lopussa 47,7 miljoonaa euroa (58,0).

Konsernin omavaraisuusaste oli 46,9 % (49,9) ja nettovelan suhde omaan pääomaan (gearing) oli 53,6 % (42,7).

Poistot ja arvonalennuskirjaukset olivat 1,5 (1,9) miljoonaa euroa. Poistoista 0,2 miljoonaa euroa liittyi ostettujen yritysten asiakkuus- ja brändiarvojen poistoihin.

HENKILÖSTÖ JA JOHTO

Henkilöstön määrä pieneni vertailukauden loppuun verrattuna 31 henkilöllä ja oli katsauskauden päättyessä 252 (283). Katsauskauden lopussa yhtiön henkilöstöstä 74,6 % oli Suomen ulkopuolella.

Arto Halonen DI, KTM (s. 1981) aloitti operatiivisena johtajana ja johtoryhmän jäsenenä 31.3.2020.

Jukka Pihamaa DI, KTM (s. 1966) VP Supply Chain jätti tehtävänsä 31.3.2020.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2020

Yhtiö tiedotti 17.3.2020, että Robit Oyj:n hallitus on päättänyt peruuttaa varsinaisen yhtiökokouksen maanantailta 23.3.2020 ja siirtää kokouksen pidettäväksi myöhemmin ilmoitettuna ajankohtana koronavirustilanteen kehittymisen ja Suomen hallituksen 16.3.2020 tekemien linjausten seurauksena.

Yhtiö tiedotti 27.3.2020, että varsinainen yhtiökokous järjestetään 22.4.2020. Osakkeenomistajilla on mahdollisuus seurata yhtiökokousta webcast-lähetyksenä.

OSAKKEET JA OSAKEVAIHTO

Yhtiön osakemäärä 31.3.2020 oli 21 083 900 osaketta. Yhtiön osakkeenomistajien määrä 31.3.2020 oli 3 439.

Osakevaihto oli 1 879 776 (2 611 041) osaketta.

Yhtiöllä on hallussaan omia osakkeita 148.793 (0,71 % osakemäärästä). Yhtiön osakkeiden markkina-arvo 31.3.2020 oli 42,2 miljoonaa euroa. Osakkeen päätöskurssi oli 2,00 euroa ja katsauskauden ylin kurssi 3,18 ja alin 1,70.

RISKIT JA LIIKETOIMINNAN EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Yrityksen lyhyen tähtäimen riskit liittyvät koronavirustilanteen aiheuttamiin nopeisiin toimintaympäristön muutoksiin. Yhtiö aloitti maaliskuun alussa toimenpiteet, joissa aluksi keskityttiin henkilöstön terveyden turvaamiseen sekä uusien työskentelytapojen kuten etätyöskentelyn käynnistämiseen. Maaliskuun toisella viikolla Robit perusti koronatyöryhmän, joka analysoi laajalti liiketoimintaan liittyviä riskejä uudessa tilanteessa. Tilannearvion pohjalta aloitettiin mm. valmistautuminen heikentyvään kysyntään suunnittelemalla ja toteuttamalla kustannusjoustoja. Samalla tehtiin toimenpiteitä mm. toimituskyvyn varmistamiseksi ja käynnistettiin tehostettu johtamisjärjestelmä, joka varmistaa kyvyn nopeaan reagointiin mahdollisten riskien realisoituessa.

Koronavirus pandemian vaikutusten havaitsemiseksi, ennakoimiseksi ja korjaavien toimenpiteiden määrittämiseksi yhtiön johto seuraa viikoittain kunkin maayhtiön tilannetta. Kokouksessa käsitellään maan yleistä koronavirustilannetta, viranomaisten määräyksiä ja toimenpiteitä sekä pandemian vaikutuksia asiakkaiden ja toimitusketjun toimintaan. Raportointihetkellä yhtiön kaikki tehtaat toimivat suunnitellulla kapasiteetilla, eikä toimitusketjussa ole havaittu sellaisia häiriöitä, joita ei pystyttäisi nykyisillä varastotasoilla tai vaihtoehtoisella toimittajalla korvaamaan. Asiakasrajapinnassa on maita, kuten Etelä-Afrikka ja Peru, joissa toimintaa on rajoitettu merkittävästi, mutta näissäkin maissa osalle asiakkaista toimitukset jatkuvat normaalisti

Yritys aloitti katsauskaudella keskustelut rahoituksen uudelleenjärjestelyistä varautuakseen mahdolliseen koronavirustilanteen pitkittymiseen ja tämän seurauksena edelleen heikkenevään kysyntään. Rahoitusmarkkinoiden tilanteen vuoksi neuvottelut saattavat viivästyä. Tällä ei kuitenkaan ole olennaista merkitystä yhtiön maksuvalmiuteen. Robitin kassavarat katsauskauden lopussa 31.3. olivat 12,1 MEUR.

Pandemia jatkuminen tulee vaikuttamaan myös konsernin rahoitusriskien ilmentymiseen. Yhtiön arvion mukaan riskit tulevat lyhyellä tähtäimellä liittymään valuuttakurssien epäedullisiin muutoksiin, johtuen pitkään jatkuvista liiketoiminnan keskeytyksistä Robitin liiketoiminnalle tärkeillä alueilla. Valtaosa kurssieroista on toistaiseksi realisoitumattomia ja konserni pystyy osittain myötävaikuttamaan kurssieroihin konsernin sisäisiä maksuja järjestelemällä.

Pandemian kehittymisellä ja valtioiden asettamilla rajoituksilla saattaa olla vaikutusta käyttöpääoman tasoon varastojen kierron ja myyntisaamisten kotiutumisen hidastumisen vuoksi. Varastojen hallintaa on kehitetty jo aiemmin ja toiminnanrajoitusten vaikutuksia myyntiyhtiöiden varastotasoihin tarkastellaan viikoittain ja tuotantoa sekä toimituksia järjestellään tilanteen muuttuessa. Vaihto-omaisuuteen ei tämän hetkien tiedon ja näkemyksen mukaan kohdistu olennaisia normaalista poikkeavia epäkuranttiusriskejä. Myyntisaamisten osalta epävarmojen saamisten perintää on tehostettu edelleen. Pandemian pitkittyessä etenkin eräiden jakelijoiden maksuvalmius saattaa heikentyä ja tämän vuoksi luottotappioriskiä on tarkasteltu eri skenaarioiden perusteella eikä pelkästään historiallisen luottotappiohistorian perusteella. Luottotappiovarausta on tarkastelun perusteella kasvatettu Q1 2020 osavuosikatsauksessa.

Pidemmällä aikavälillä vaikutukset Robitin toimintaan riippuvat siitä, miten kauan rajoitustoimet jatkuvat. Robit toimiessa porauksen kulutusosaliiketoiminnassa vaikutukset ovat lievempiä kuin investointihyödykkeiden liiketoiminnassa. Lisäksi monet Robitin asiakkaista toimivat aloilla, jotka ovat merkityksellisiä kyseisen maan talouden kannalta, kuten kaivosteollisuudessa ja siten tämän liiketoiminnan voidaan olettaa kärsivän vähemmän koronaviruspandemian talouteen kohdistuvista vaikutuksista.

Nykyisen tietämyksen perusteella pidemmän aikavälin kassavirrat eivät poikkaisi olennaisesti tilinpäätöksen 2019 julkistuksen yhteydessä tehdystä arviosta eikä liikearvoja ole siten testattu raportointihetkellä. Liikearvojen perusteita tarkastellaan kvartaaleittain ja mikäli perusteissa tapahtuu olennaisia muutoksia, liikearvot testaan tarkasteluhetkellä.

Lisäksi epävarmuustekijöitä ovat valuuttojen kurssikehitys, uusien tietojärjestelmien toimivuus ja käyttöönotto, toimitusvarmuuteen ja logistiikkaan liittyvät riskit sekä IPR-riskit. Vientimaiden vero- ja tullilainsäädännöissä tapahtuvat muutokset voivat vaikeuttaa yhtiön harjoittamaa vientikauppaa tai sen kannattavuutta. Myös tietoturvaan ja kyberuhkiin liittyvillä riskeillä voi olla haitallinen vaikutus Robitin liiketoiminnalle. Liiketoimintaympäristön mahdolliset muutokset voivat vaikuttaa kielteisesti asiakkaidemme maksukäyttäytymiseen ja lisätä Robitin tuotteisiin ja muihin toimintoihin liittyvien oikeudenkäyntien, oikeudellisten vaatimusten ja erimielisyyksien riskiä.

MUUTOKSET KONSERNIRAKENTEESSA

Katsauskaudella ei tehty muutoksia konsernirakenteessa.

MUUT TAPAHTUMAT KATSAUSKAUDELLA

Yhtiö tiedotti 14.2.2020 kirjaavansa 0,8 miljoonaa euroa vuoden 2019 EBITA tulokseen viimeiselle neljännekselle.

Robit Oyj tarkensi vuoden 2019 ensimmäisellä puoliskolla Down the Hole -liiketoimintansa valmistusstrategiaa ja päätti yhdistää Halco-tuotteiden valmistuksen Brighousessa (UK) yhtiön Chesterfieldin (UK) ja Perthin (AU) tuotantoyksiköihin. Päätös tuotannon siirtämisestä tehtiin heinäkuun alussa 2019 ja tähän liittyen yhtiö kirjasi noin 1,0 miljoonan euron alaskirjauksen Halco Brighousen tuotantotilojen käyttöoikeudesta. Robit on edelleen vuokrannut helmikuussa 2020 nämä tilat ja arvioinut uudelleen kirjauksen perusteet. Arvioinnin perusteella yhtiö kirjaa vuoden 2019 viimeiselle neljännekselle noin 0,8 miljoonan euron tuloutuksen. Vuositasolla tästä vastuusta ei syntynyt olennaista tulosvaikutusta.



Yhtiö tiedotti 20.2.2020 Robit Oyj:n päivitetyt taloudelliset tavoitteet sekä ohjeistuksen vuodelle 2020.

Yhtiön pitkän aikavälin tavoitteena on saavuttaa 15 % liikevaihdon orgaaninen kasvu vuodessa sekä 13 % vertailukelpoinen EBITDA-kannattavuus. Samalla yhtiö ohjeisti tavoittelevansa liikevaihdon kasvua ja edellistä tilikautta parempaa euromääräistä vertailukelpoista EBITDA–kannattavuutta.



Robit Oyj tiedotti 24.3.2020 luopuvansa toistaiseksi tulosohjeistuksestaan vuodelle 2020. Koronaviruksen synnyttämä epävarmuus toimialan ja talouden kehityksestä vaikeuttaa liiketoiminnan näkymien normaalia ennakoimista. Näissä olosuhteissa Robit Oyj luopuu toistaiseksi tulosohjeistuksesta tilikaudelle 2020. Näkymiä ja ohjeistusta voidaan päivittää jälleen, kun markkinatilanne tarjoaa siihen normaalit edellytykset.



Yhtiön aiempi ohjeistus oli: Robit Oyj tavoittelee vuonna 2020 liikevaihdon kasvua ja edellistä tilikautta parempaa euromääräistä vertailukelpoista EBITDA-kannattavuutta.



Robit Oyj:n hallitus päätti 25.3.2020 avainhenkilöiden osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä. Pitkän aikavälin muuttuvan palkitsemisjärjestelmän tarkoituksena on kannustaa avainhenkilöitä saavuttamaan yhtiön strategisesti tärkeät tavoitteet. Tavoitteet perustuvat Robit Oyj:n pitkän aikavälin strategisiin tavoitteisiin siten, että niillä edistetään yhtiön pitkänaikavälin taloudellista menestystä



Osakeohjelma käsittää vuodet 2020-2022. Osakeohjelmassa on kolme osatekijää: avainhenkilön oma sijoitus yhtiöön (base share plan), yhtiön lisäosakekannustin (matching share plan) sekä suoriteperusteinen lisäosakeohjelma (performance matching plan). Osakepalkkiojärjestelmän kohderyhmään kuuluu noin 25 henkilöä. Yhtiön lisäosakekannustin osakkeet (matching shares) sekä suoriteperusteiset lisäosakkeet (performance matching shares) maksetaan huhtikuussa 2023. Mikäli kaikki ohjelman kolme osatekijää täyttyvät täysimääräisesti ohjelmassa määritetyllä tavalla ja yhtiön hallituksen määrittelemän tavoiteasetannan mukaisesti, osakeohjelman perusteella lasketaan liikkeelle enintään 450.000 osaketta, mikä vastaa 2,1 % yhtiön nykyisestä osakekannasta.



Yhtiö tiedotti 27.3.2020 muuttavansa aiempaa varojen jakoesitystä. Epävarmuustekijöistä ja ennustamisen haastavuudesta johtuen yhtiö haluaa turvata hyvän kassavalmiuden myös poikkeuksellisen markkinatilanteen pitkittyessä. Siksi hallitus on tehnyt päätöksen muuttaa aiempaa ehdotustaan yhtiökokoukselle. Tarkennetun ehdotuksen mukaan hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään myöhemmin, koronaviruksen aiheuttaman markkinahäiriön selkiydyttyä, mahdollisesta varojen jakamisesta osakkeenomistajille yhtiön jakokelpoisista varoista enintään 0,03 euroa osakkeelta yhtiön taloudellisen tilanteen sitä puoltaessa.



Robit Oyj kutsui 27.3.2020 osakkeenomistajat varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 22.4.2020. Yhtiö oli 17.3.2020 peruuttanut aiemmin koolle kutsutun yhtiökokouksen koronavirustilanteen kehittymisen ja Suomen hallituksen 16.3.2020 tekemien linjausten seurauksena.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Robit Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 22.4.2020. Yhtiökokouksen päätöksistä on tiedotettu 22.4.2020 erillisellä tiedotteella.

Lempäälässä 23.4.2020

ROBIT OYJ

Hallitus

Lisätietoja antaa:

Tommi Lehtonen, toimitusjohtaja

+358 40 724 9143

tommi.lehtonen@robitgroup.com

Harri Sjöholm, hallituksen puheenjohtaja

+358 400 622 092

harri.sjoholm@robitgroup.com

Robit on voimakkaasti kansainvälistynyt kasvuyhtiö, joka myy kulutusosia eli porakalustoa globaalisti asiakkailleen seuraavilla markkinasegmenteillä: kaivosteollisuus, louhinta ja tuenta, maanalainen rakentaminen sekä kaivonporaus. Yhtiön tarjonta jakaantuu kahteen tuote- ja palvelualueeseen: Top Hammer ja Down-the-Hole. Yhtiöllä on maailmalla 10 omaa myynti- ja palvelupistettä ja aktiivinen myyntiverkosto yli 100 maassa. Robitilla on tuotantoyksiköt Suomessa, Etelä-Koreassa, Australiassa ja Englannissa. Robitin osake noteerataan NASDAQ Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja osoitteessa: www.robitgroup.com

Jakelu:

Nasdaq Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.robitgroup.com

Edellä esitetyt tiedot sisältävät tulevaisuudennäkymistä annettuja lausumia, jotka liittyvät tuleviin tapahtumiin tai yhtiön tulevaan taloudelliseen kehitykseen. Joissakin tapauksissa tällaiset lausumat voi tunnistaa ehdollisesta ilmaisutavasta (”saattaa”, ”odotetaan”, ”arvioidaan”, ”uskotaan”, ”ennustetaan” jne.) tai muista vastaavista ilmaisuista. Tällaiset lausumat perustuvat Robitin johdon tiedossa oleviin oletuksiin ja tekijöihin sekä sen tämänhetkisiin päätöksiin ja suunnitelmiin. Tulevaisuudennäkymistä annettuihin lausumiin liittyy aina riskejä ja epävarmuustekijöitä, koska ne liittyvät tapahtumiin ja riippuvat olosuhteista, joiden ilmenemisestä tulevaisuudessa ei ole varmuutta. Tämän vuoksi tulevat tulokset voivat erota merkittävästikin tulevaisuudennäkymistä annetuissa lausumissa esitetyistä tai oletetuista tuloksista.

TILINPÄÄTÖSLYHENNELMÄ

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA EUR tuhatta 1.1.-31.3.2020 1.1.-31.3.2019 1.1.-31.12.2019 Liikevaihto 21 490 20 066 86 482 Liiketoiminnan muut tuotot 1 004 806 1 703 Materiaalit ja palvelut -12 984 -12 385 -55 088 Henkilöstökulut -3 901 -4 344 -17 308 Poistot ja arvonalentumiset -1 499 -1 929 -7 372 Liiketoiminnan muut kulut -4 613 -3 005 -14 184 EBIT (Liikevoitto/-tappio) -502 -790 -5 767 Rahoitustuotot ja -kulut Korko- ja rahoitustuotot 94 618 807 Korko- ja rahoituskulut -535 -403 -1 700 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä -441 215 -893 Katsauskauden voitto/tappio ennen veroja -943 -575 -6 660 Verot Tulovero -8 80 -488 Laskennallisten verojen muutos 48 115 -116 Tuloverot 41 195 -604 Katsauskauden tulos -902 -380 -7 265 Tilikauden tuloksen jakautuminen: Emoyhtiön osakkeenomistajille -902 -380 -7 265 Määräysvallattomille omistajille 0 0 0 -902 -380 -7 265 Muut laajan tuloksen erät Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi: Muuntoerot -2 152 589 273 Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen -2 152 589 273 Tilikauden laaja tulos yhteensä -3 054 209 -6 992 Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen: Emoyhtiön osakkeenomistajille -3 054 209 -6 992 Määräysvallattomille omistajille 0 0 0 Konsernin laaja tulos -3 054 209 -6 992 Osakekohtainen tulos Laimentamaton osakekohtainen tulos -0,04 -0,02 -1,49







KONSERNITASE EUR tuhatta 31.3.2020 31.3.2019 31.12.2019 VARAT Pitkäaikaiset varat Liikearvo 5 206 5 373 5 420 Muut aineettomat hyödykkeet 4 715 6 668 5 412 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 26 378 32 876 26 779 Lainasaamiset 274 323 266 Muut saamiset 3 3 3 Laskennalliset verosaamiset 987 1 517 1 069 Pitkäaikaiset varat yhteensä 37 562 46 760 38 949 Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus 31 578 32 469 32 771 Myyntisaamiset ja muut saamiset 20 569 18 673 20 112 Lainasaamiset 134 398 154 Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset 61 160 127 Rahavarat 12 123 17 959 15 248 Lyhytaikaiset varat yhteensä 64 465 69 659 68 412 Varat yhteensä 102 027 116 419 107 361 OMA PÄÄOMA JA VELAT Oma pääoma Osakepääoma 705 705 705 Ylikurssirahasto 202 202 202 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 82 268 82 266 82 268 Muuntoerot -1 735 -1 395 -1 710 Kertyneet voittovarat -30 686 -23 378 -23 480 Tilikauden voitto/tappio -3 029 -380 -7 265 Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 47 725 58 020 50 721 Velat Pitkäaikaiset velat Lainat 22 761 32 086 22 106 Laskennalliset verovelat 1 130 1 521 1 264 Henkilöstövelvoitteet 514 1 032 512 Pitkäaikaiset velat yhteensä 24 404 34 639 23 881 Lyhytaikaiset velat Lainat 14 925 10 673 16 109 Ennakkosaamiset 318 119 266 Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat 29 44 289 Ostovelat ja muut velat 14 575 12 776 15 921 Muut varaukset 52 148 174 Lyhytaikaiset velat yhteensä 29 899 23 759 32 760 Velat yhteensä 54 303 58 398 56 641 Oma pääoma ja vieras pääoma yhteensä 102 027 116 419 107 361





KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA Tuhatta euroa 1.1.-31.3.2020 1.1.-31.3.2019 1.1.-31.12.2019 Liiketoiminnan rahavirrat Voitto ennen veroja -934 -487 -6 660 Oikaisut: Poistot ja arvonalentumiset 1 499 1 403 5 538 Rahoitustuotot ja -kulut 441 -317 479 Osakeperusteiset maksut henkilöstölle 58 43 197 Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden myyntitappiot (+) -2 -176 263 Muut ei rahavirtavaikutteiset erät 424 56 1 476 Rahavirrat ennen käyttöpääoman muutoksia 1 477 521 1 293 Käyttöpääoman muutos Myyntisaamisten ja muiden saamisten lisäys (-) -2 215 882 -1 047 Vaihto-omaisuuden lisäys (-) / vähennys (+) -929 -949 -695 Ostovelkojen ja muiden velkojen lisäys (+) 770 -696 2 251 Liiketoiminnan rahavirrat ennen rahoituseriä ja veroja -897 -242 1 802 Maksetut korot ja muut rahoituskulut -76 -262 -992 Saadut korot ja muut rahoituskulut 10 14 74 Maksetut verot -217 -105 -444 Liiketoiminnasta kertynyt nettorahavirta -1 181 -596 439 Investointien rahavirrat Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden hankinta -89 -255 -1 243 Aineettomien hyödykkeiden hankinta -2 -39 -132 Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden myyntitulot 3 254 2 133 Lainasaamisten takaisinmaksut -233 81 131 Investointien nettorahavirta -321 42 889 Rahoituksen rahavirrat Omien osakkeiden hankinta -328 Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -819 -7 536 -11 278 Luotollisten tilien muutos 67 -1 027 74 Leasingvelkojen maksut -505 -610 -2 237 Rahoituksen nettorahavirta -1 257 -9 174 -13 770 Rahavarojen nettolisäys (+)/-vähennys (-) -2 759 -9 728 -12 442 Rahavarat tilikauden alussa 15 248 27 470 27 470 Valuuttakurssierot rahavaroista -363 217 219 Rahavarat tilikauden lopussa 12 123 17 959 15 248





LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA EUR Tuhatta Osakepää-oma Ylikurssi-rahasto Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Kertynyt muuntoero Kertyneet voittovarat Yhteensä Oma pääoma 1.1.2019 705 202 82 266 -1 983 -23 426 57 764 Katsastuskauden tulos -380 -380 Muut laajan tuloksen erät Muuntoerot 589 589 Laaja tulos 589 -380 209 Osakepohjaiset palkkiot työntekijöille 43 43 Suoraan omaan pääomaan kirjatut liiketoimet omistajien kanssa 0 0 0 0 43 43 Oma pääoma 31.3.2019 705 202 82 266 -1 395 -23 763 58 016 EUR Tuhatta Osakepää-oma Ylikurssi-rahasto Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Kertynyt muuntoero Kertyneet voittovarat Yhteensä Oma pääoma 1.1.2020 705 202 82 268 -1 710 -30 744 50 721 Katsastuskauden tulos -902 -902 Muut laajan tuloksen erät Muuntoerot -2 152 -2 152 Laaja tulos 0 0 0 -2 152 -902 -3 054 Osakepohjaiset palkkiot työntekijöille 58 58 Suoraan omaan pääomaan kirjatut liiketoimet omistajien kanssa 0 0 0 0 58 58 Oma pääoma 31.3.2020 705 202 82 268 -3 862 -31 588 47 725



LIITETIEDOT

Sisältö

Laatimisperiaatteet Tunnusluvut ja laskentakaavat Liikevaihdon jaottelu Rahoitusjärjestelyt Muutokset aineellisissa käyttöomaisuushyödykkeissä Arvonalentumistestaus Annetut takaukset Yrityshankinnat Johdannaiset

1. LAATIMISPERIAATTEET

Olemme laatineet tämän osavuosikatsauksen IAS 34 'Osavuosikatsaukset' -standardin mukaisesti käyttäen samoja laatimisperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessä. Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton.

Kaikki tilinpäätöslyhennelmän ja liitetietojen luvut ovat pyöristettyjä, minkä vuoksi yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summasta.

2.1 TUNNUSLUVUT

TUNNUSLUKUTAULUKKO Q1 2020 Q1 2019 2019 Liikevaihto, 1000 euroa 21 490 20 066 86 482 EBIT, 1000 euroa -502 -790 -5 884 EBIT, osuus liikevaihdosta % -2,3 % -3,9 % -6,8 % Osakekohtainen tulos (EPS), euroa -0,04 -0,02 -1,49 Oman pääoman tuotto (ROE) % -1,8 % -0,7 % -12,9 % Sijoitetun pääoman tuottoprosentti (ROCE) % -1,4 % -1,0 % -8,3 % Omavaraisuusaste % 46,9 % 49,9 % 49,9 % Nettovelkaantumisaste % 53,6 % 42,7 % 32,9 % Bruttoinvestoinnit, 1 000 euroa -91 -293 97 Bruttoinvestoinnit, osuus liikevaihdosta % -0,42 % -1,36 % 0,1 % Osakkeiden lukumäärä (ulkona olevat osakkeet) 21 083 900 21 083 900 21 083 900 Omat osakkeet (konsernin hallussa) 148 793 27 507 148 793 Osuus äänistä / osakkeista % 0,71 % 0,13 % 0,71 % VERTAILUKELPOISTEN TUNNUSLUKUJEN TAULUKKO Q1 2020 Q1 2019 2019 Vertailukelpoinen EBITDA, 1000 euroa 997 1 139 651 Vertailukelpoinen EBITDA, osuus liikevaihdosta % 4,6 % 5,7 % 0,8 % Vertailukelpoinen EBITA, 1000 euroa -298 -578 -3 837 Vertailukelpoinen EBITA, osuus liikevaihdosta % -1,4 % -2,9 % -4,4 % Vertailukelpoinen EBIT, 1000 euroa -502 -790 -4 678 Vertailukelpoinen EBIT, osuus liikevaihdosta % -2,3 % -3,9 % -5,4 % Vertailukelpoinen oman pääoman tuotto (ROE) % - - -10,7 % Vertailukelpoinen sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) % -1,4 % -1,0 % -6,9 %

2.2 VAIHTOEHTOISTEN TUNNUSLUKUJEN TÄSMÄYTYS

Robit esittää vaihtoehtoisia tunnuslukuja lisätietona IFRS-standardien mukaisesti laadituissa konsernin tuloslaskelmissa, konsernin taseissa ja konsernin rahavirtalaskelmissa esitetyille tunnusluvuille. Robitin näkemyksen mukaan vaihtoehtoiset tunnusluvut antavat merkittävää lisätietoa Robitin toiminnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta ja rahavirroista ja ovat usein analyytikkojen, sijoittajien ja muiden tahojen käyttämiä.

Vaihtoehtoisia tunnuslukuja ei tulisi tarkastella erillisenä IFRS:n mukaisista tunnusluvuista tai IFRS:n mukaisesti määriteltyjä tunnuslukuja korvaavina tunnuslukuina. Kaikki yhtiöt eivät laske vaihtoehtoisia tunnuslukuja yhdenmukaisella tavalla, ja siksi Robitin vaihtoehtoiset tunnusluvut eivät välttämättä ole vertailukelpoisia muiden yhtiöiden esittämien samannimisten tunnuslukujen kanssa.

Vertailukelpoisiin eriin vaikuttavat seuraavat tapahtumat: listautumiseen, yritysjärjestelyihin ja uudelleenorganisointiin liittyvät kulut.

Vertailukelpoinen EBITDA ja EBITA EUR tuhatta 1.1.-31.3.2020 1.1.-31.3.2019 1.1.-31.12.2019 EBIT (Liikevoitto) -502 -790 -5 767 Poistot ja arvonalentumiset 1 499 1 929 7 372 EBITDA (Käyttökate) 997 1 139 1 605 Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät Uudelleen organisointiin liittyvät kulut 0 0 1 102 Vertailukelpoinen EBITDA (Käyttökate) 997 1 139 2 707 EBIT (Liikevoitto) -502 -790 -5 767 Yritysjärjestelyihin liittyvät poistot 204 212 840 EBITA -298 -578 -4 927 EBIT (Liikevoitto) -502 -790 -5 767 Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät Uudelleen organisointiin liittyvät kulut 0 0 1 102 Vertailukelpoinen EBIT (Liikevoitto) -502 -790 -4 665 Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät Yritysjärjestelyihin liittyvät poistot 204 212 840 Alaskirjaus 0 0 Vertailukelpoinen EBITA -298 -578 -3 824

3.3 TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT

EBITDA* = EBIT + Poistot ja arvonalentumiset EBITA = EBIT + Yritysjärjestelyihin liittyvät poistot Nettokäyttöpääoma = Varasto + Myyntisaamiset ja muut saatavat – Ostovelat ja muut velat







Osakekohtainen tulos (EPS), euroa =



Tilikauden voitto (tappio) Osakeantioikaistu osakkeiden lukumäärä (keskimäärin tilikauden aikana) Oman pääoman tuotto, % = Tilikauden voitto (tappio) x 100 Oma pääoma (keskimäärin tilikauden aikana) Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), % = Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja + Korkokulut ja muut rahoituskulut x 100 Oma pääoma (keskimäärin tilikauden aikana) + Korolliset rahoitusvelat (pitkäaikaiset ja lyhytaikaiset lainat rahoituslaitoksilta, keskimäärin tilikauden aikana) Korolliset nettovelat = Lyhytaikaiset ja pitkäaikaiset lainat rahoituslaitoksilta - Rahat ja pankkisaamiset - Lyhytaikaiset rahoitusarvopaperit Omavaraisuusaste, % = Oma pääoma x 100 Taseen loppusumma - Saadut ennakot Nettovelkaantumisaste, % = Korolliset nettovelat x 100 Oma pääoma

4. LIIKEVAIHDON JAOTTELU

IFRS 15:n mukainen tuloutus on kunkin liiketoimintayksikön ja markkina-alueen sisällä samanlainen.

LIIKEVAIHTO Liikevaihto liiketoimintayksiköittäin Tuhatta euroa 1.1.-31.3.2020 1.1.-31.3.2019 1.1.-31.12.2019 Muutos % Top Hammer 11 475 9 263 40 322 23,9 % Down the Hole 10 016 10 804 46 160 -7,3 % Yhteensä 21 490 20 066 86 482 7,1 % Liikevaihto markkina-aluettain Tuhatta euroa 1.1.-31.3.2020 1.1.-31.3.2019 1.1.-31.12.2019 Muutos % Eurooppa, Lähi-itä

ja Afrikka 9 731 8 460 36 190 15,0 % Pohjois- ja Etelä-Amerikka 3 909 3 267 15 501 19,6 % Aasia 3 213 3 066 10 482 4,8 % Australasia 3 001 3 675 15 405 -18,3 % Venäjä ja IVY-maat 1 637 1 599 8 903 2,4 % Yhteensä 21 490 20 066 86 482 7,1 %

5. RAHOITUSJÄRJESTELYT

Tilikaudella 2020 kovenanttiehtona on alkuperäinen rahoitussopimuksen mukainen nettovelkojen ja käyttökatteen suhde tilanteessa 30.6.2020 sekä 31.12.2020, joka saa olla korkeintaan 2,5. Toinen kovenantti on omavaraisuusaste, jonka tulee olla vähintään 32,5%.

Yhtiöllä on käytettävissään 12,1 miljoonaa euroa 31.3.2020 ja näin ollen yhtiö pystyy huolehtimaan velkojen hoidostaan sekä maksuvalmiudestaan.

LAINOJEN KIRJANPITOARVOT Tuhatta euroa 31.3.2020 31.3.2019 31.12.2019 Pitkäaikaiset lainat Lainat rahoituslaitoksilta 17 452 24 681 17 450 Muut lainat 584 661 585 Vuokravelat 4 725 484 315 Pitkäaikaiset lainat yhteensä 22 761 32 086 22 106 Lyhytaikaiset lainat Lainat rahoituslainoksilta 9 074 5 976 9 414 Muut lainat 76 76 76 Luotolliset tilit 3 986 2 818 3 919 Vuokravelat 1 789 252 284 Lyhytaikaiset lainat yhteensä 14 925 10 673 16 109 Lainat yhteensä 37 686 42 758 38 215





6. MUUTOKSET AINEELLISISSA KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEISSÄ Tuhatta euroa 31.3.2020 31.3.2019 31.12.2019 Hankintameno kauden alussa 45 952 39 890 39 890 Lisäykset * 1332 8 401 9 832 Vähennykset -1 -191 -4 177 Erien väliset siirrot 0 -124 0 Valuuttakurssierot -1 802 546 407 Hankintameno kauden lopussa 45 502 48 522 45 952 Kertyneet poistot ja arvonalentumiset kauden alussa -18 844 -14 066 -14 066 Poistot -1 114 -1 488 -5 957 Vähennykset 0 114 949 Erien väliset siirrot 81 Valuuttakurssierot 834 -206 -200 Kertyneet poistot ja arvonalentumiset kauden lopussa -19 124 -15 646 -19 193 Kirjanpitoarvo kauden alussa 26 759 25 824 25 824 Kirjanpitoarvo kauden lopussa 26 378 32 876 26 759

* sisältää IFRS 16 lisäykset

7. ARVONALENTUMISTESTAUKSET

Liikearvon määrä tarkastellaan IFRS-säännösten mukaisesti vähintäänkin vuosittain. Liikearvon testauksen muuttujien arvoja tarkistetaan myös, mikäli liiketoiminnassa, kilpailutilanteessa, markkinoissa tai muissa liikearvotestauksen oletuksissa on tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiöllä on kaksi kassavirtaa tuottavaa yksikköä (Top Hammer ja Down the Hole). Tilanteessa 31.3.2020 yhtiö on tarkastellut liikearvotestauksessa käytettäviä oletuksia, kuten kuluvan sekä tulevien vuosien ennusteita ja korkotasojen muutoksia. Lisäksi yhtiö on arvioinut covid-19 pandemian aiheuttamia muutoksia yhtiön toimintaympäristössä ja niiden vaikutuksia yhtiön pitkän aikavälin kannattavuuteen ja rahavirtoihin. Vaikutukset riippuvat miten pitkään mm. asetetut rajoitukset ovat voimassa ja miten ne vaikuttavat kannattavuuteen Robitille merkittävissä maissa ja toimialoilla. Tarkastelun perusteella ei johdon arvion mukaan ole tarvetta tehdä muutoksia, Liikearvoeriin vaikuttavia tekijöitä tarkastellaan uudelleen toisen neljänneksen aikana.

8. ANNETUT TAKAUKSET Tuhatta euroa 31.3.2020 31.3.2019 31.12.2019 Omista veloista annetut takaukset ja kiinnitykset 46 025 46 025 46 025 Muut takausvastuut 261 517 261 Yhteensä 46 286 46 542 46 286

9. YRITYSHANKKINAT

Katsauskaudella ei tehty muutoksia konsernirakenteessa.

10. JOHDANNAISET

Yhtiö suojaa merkittävimmät ajallisesti ja määrällisesti ennustettavissa olevat nettovaluuttapositiot. Raportointijaksolla suojauksella ei ollut merkittävää vaikutusta tulokseen ja raportointijakson lopussa ei ollut avoimia johdannaisia.

Liite