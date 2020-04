TORONTO, 23 avr. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Alors que la crise liée à la COVID-19 se poursuit, il faut plus que jamais nous rassembler et nous soutenir les uns les autres pendant cette période difficile. Dans cette optique, Green Shield Canada (GSC) prend des mesures importantes afin d’alléger le fardeau pour les petites et moyennes entreprises du pays.



GSC annonce les réductions de primes suivantes pour les clients ayant une souscription sans ristourne, appliquées aux factures d’avril, mai et juin.

Réduction de 75 % sur les tarifs des soins dentaires

Réduction de 20 % sur les tarifs des soins de santé, y compris les soins de la vue mais excluant les médicaments

Ces réductions figureront sur la facture de mai à venir et seront appliquées rétroactivement au 1er avril 2020. Les tarifs réduits figureront également sur la facture de juin.

GSC continuera de suivre l’évolution de la crise afin de déterminer sa position pour juillet et les mois qui suivent.

Brent Allen, vice-président directeur, Régimes collectifs de GSC, ajoute : « Nous espérons que ces réductions de primes offrent à nos clients une aide relative aux coûts alors qu’ils font face aux complexités de cette pandémie. Nous tenons à vous assurer que l’équipe de GSC suit activement les derniers développements et explore ce que nous pouvons faire d’autre pour aider. »



Renseignements :



Service des médias

Green Shield Canada

1 800 268-6613, poste 3409

media@greenshield.ca

À propos de Green Shield Canada

GSC est le quatrième plus important fournisseur de garanties de soins de santé et dentaires au Canada. Elle est dotée d’une structure unique en tant qu’entreprise à vocation sociale, et elle a pour mission d’aider les Canadiens à adopter un mode de vie plus sain. D’un océan à l’autre, ses régimes de garanties collectifs et individuels couvrent les médicaments, les soins dentaires, les soins de santé complémentaires, les soins de la vue, l’hospitalisation et les voyages, de même que les services d’administration et de gestion des garanties. Grâce à des stratégies de durabilité fondées sur les résultats, à une technologie de pointe et à un service à la clientèle exceptionnel, GSC crée des programmes novateurs pour près de quatre millions de membres des régimes dans tout le pays. greenshield.ca