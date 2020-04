오레곤 주 포틀랜드, April 23, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- 전 세계 면역 체크 포인트 억제제 시장 의 가치는 2017 년 100 억 5 천 5 백만 달러로, 2025 년까지 5,530 억 달러에이를 것으로 예상되며, 2018 년부터 2025 년까지 연평균 20.1 %의 CAGR을 기록했습니다.이 보고서는 시장을 면밀히 모니터링하여 업계에 대한 심층 분석을 제공 트렌드, 주요 동인, 과제 및 기회, 최고의 투자 포켓, 주요 성장 전략 및 경쟁 환경.



여러 지역에서 암 유병률 급증, 암 치료를위한 이상적인 치료법에 대한 높은 수요, 일부 국가의 제조업체 및 보험 제공 업체가 제공하는 유리한 상환 정책, 긍정적 인 결과로 인한 암 치료를위한 체크 포인트 억제제에 대한 인식 증가가 주요 요인 세계 면역 체크 포인트 억제제 시장의 성장 촉진 또한 노인 인구의 급증과 암 검진 및 진단의 기술 발전이 시장 성장을 보완합니다. 그러나, 면역 체크 포인트 억제제와 관련된 높은 치료 비용은 산업의 성장을 방해 할 가능성이있다. 또한 신흥 시장에서 파이프 라인 약품의 수가 증가하고 기회가없는 기회는 미래 시장 성장을 촉진 할 것입니다.

면역 체크 포인트 억제제 시장은 2011 년 최초의 면역 체크 포인트 억제제 인 예르 보이 (Yervoy)의 승인 이후 먼 길을 왔습니다. 그러나 Opdivo 및 Ketruda와 같은 비교적 새로운 참가자는 높은 성공률과 후기 암 치료에 적용 할 수있다. 한편, Opdivo는 매출 측면에서 주도권을 잡았지만, 2018 년 말까지 Keytruda는 시장에서 가장 많은 시장이 될 것으로 예상됩니다. 2018 년 H1-Opt에서 Opdivo는 Keytruda에 대해 약간의 우위를 점했지만, 전주가 하락할 것으로 예상됩니다. 마찬가지로 시장에서 한계 점유율을 차지하는 임 핀지 (Imfinzi)도 2018 년에 점유율을 올릴 것입니다.



2025 년까지 최고의 시장 점유율을 차지하는 PD-1 억제제

연구에서 논의 된 체크 포인트 억제제 유형 중 PD-1 억제제 세그먼트는 2017 년 전체 시장 점유율의 82 %를 차지했으며 연구 기간 동안 지배적 일 것으로 예상됩니다. 이 부문은 R & D 활동의 증가와 잠재적 인 새로운 적응증에 대한 승인으로 2025 년까지 시장을 장악 할 것입니다. 그러나, PD-L1 억제제 세그먼트는 Bavencio & Imfinzi의 채택 증가, 암 발병률 증가, 그리고 아테 졸리 주맙, 아벨 루맙 및 두발 루맙에 대한 R & D 활동의 증가로 인해 2025 년까지 34.2 %의 가장 빠른 CAGR로 성장할 것입니다. CTLA-4 억제제 등은 예측 기간 동안 꾸준한 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.

폐암이 가장 큰 비중을 차지하고 방광암 부문이 2025 년까지 빠르게 성장

이 보고서는 면역 체크 포인트 억제제의 다양한 적용을 분석합니다. 폐암 부문은 2017 년 세계 시장을 지배했으며 2025 년까지 시장 점유율을 계속 유지할 것으로 예상되며 전체 시장 점유율의 약 45 %를 차지합니다. 그러나 방광암 부문은 방광암 발병률이 높고 진단 기술의 발전으로 인해 2025 년까지 21.1 %의 가장 빠른 CAGR로 성장할 것입니다. 이 보고서에는 흑색 종, 호 지킨 림프종 및 기타 응용 분야에 대한 분석도 포함됩니다.

북미 최대 수익 기여자, 아시아 태평양 최대 성장 시장

2017 년에 북미는 전세계 시장의 3 분의 2 정도를 차지했으며 예측 기간 동안 가장 큰 점유율을 유지할 것으로 보입니다. 그러나 아시아-태평양 지역은 2025 년까지 22.1 %의 가장 빠른 CAGR을 나타냅니다. 인도, 중국과 같은 개발 도상국의 의료 인프라가 급격히 변화하고, 암 발병률이 증가하고, 면역 체크 포인트 억제제에 대한 인식이 높아지고, 의료 지출 당 증가하는 요소는 다음과 같습니다. 아시아 태평양 지역에서 시장을 주도 할 것으로 예상됩니다. 보고서에서 분석 된 다른 지역은 유럽 및 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카 (LAMEA)입니다.

중요한 시장 선수

세계 면역 체크 포인트 억제제 시장의 주요 기업은 다음과 같습니다 AstraZeneca PLC., Bristol-Myers Squibb Company, Eli Lilly and Company (ARMO Biosciences.), Fortress Biotech, Inc. (Checkpoint Therapeutics, Inc.), F. Hoffmann-La Roche Ltd. (Genentech, Inc.), Immutep Limited , Merck & Co., Inc., Merck KGaA (EMD Serono, Inc.), Novartis AG 및 Pfizer Inc.







면역 체크 포인트 억제제 시장



면역 체크 포인트 억제제 시장은 2011 년 최초의 면역 체크 포인트 억제제 인 예르 보이 (Yervoy)의 승인 이후 먼 길을 왔습니다. 그러나 Opdivo 및 Ketruda와 같은 비교적 새로운 참가자는 높은 성공률과 후기 암 치료에 적용 할 수있다. 한편, Opdivo는 매출 측면에서 주도권을 잡았지만, 2018 년 말까지 Keytruda는 시장에서 가장 많은 시장이 될 것으로 예상됩니다. 2018 년 H1-Opt에서 Opdivo는 Keytruda에 대해 약간의 우위를 점했지만, 전주가 하락할 것으로 예상됩니다. 마찬가지로 시장에서 한계 점유율을 차지하는 임 핀지 (Imfinzi)도 2018 년에 점유율을 올릴 것입니다.



북미 최대 수익 기여자, 아시아 태평양 최대 성장 시장





세계 면역 체크 포인트 억제제 시장의 주요 기업은 다음과 같습니다.



