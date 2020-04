VANCOUVER, Colombie-Britannique, 23 avr. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aujourd’hui, TELUS Santé a annoncé l’expansion de sa solution de télésoins à domicile afin que les infirmières et d’autres fournisseurs de soins de santé de la Colombie-Britannique puissent surveiller à distance un nombre encore plus important de patients pendant qu’ils se rétablissent de la COVID-19. Lancé en partenariat avec le ministère de la Santé de la Colombie-Britannique et les autorités sanitaires locales, ce tableau de bord numérique permet aux fournisseurs de soins de santé de surveiller les symptômes et de fournir une assistance médicale à un plus grand nombre de patients pendant leur rétablissement à l’extérieur des hôpitaux, dans le confort de leur foyer.



« Devant l’immense défi que représente la COVID-19, TELUS Santé s’engage à collaborer avec les chefs de file du domaine de la santé de la C.-B. afin d’étendre l’utilisation de solutions technologiques. Parmi celles-ci, les télésoins à domicile permettent d’aider un plus grand nombre de Britanno-Colombiens à se rétablir à la maison, a affirmé Darren Entwistle, président et chef de la direction de TELUS. En permettant aux cliniciens de faire le suivi à distance des signes vitaux des patients atteints de la COVID-19 et des personnes vulnérables au virus afin de ne pas tarder à prendre les mesures nécessaires, nous pouvons réduire l’exposition et atténuer la pression exercée sur les services d’urgence des hôpitaux et les cliniques. »

Facile d’accès sur un appareil mobile, le programme envoie des messages quotidiens aux patients pour leur rappeler de fournir leurs données biométriques comme leur température, leurs symptômes physiques et leur état de santé général. Ainsi, le programme achemine des renseignements essentiels sur l’état de santé des patients à leurs cliniciens, qui peuvent surveiller régulièrement leur état à distance au moyen d’un tableau de bord numérique.

Les télésoins à domicile permettent aux fournisseurs de soins de santé de consulter les renseignements de plusieurs patients simultanément, ce qui leur permet de gérer plus efficacement les signes vitaux d’un nombre supérieur de patients afin de déceler rapidement les patients qui ont besoin de soins urgents. Selon l’évolution de leurs symptômes, certains patients se feront conseiller de communiquer avec leur médecin ou de visiter le service d’urgence de l’hôpital le plus près. D’autres patients, dont les symptômes s’améliorent, pourront poursuivre leur rétablissement et leur isolement à la maison.

« La surveillance à domicile est un volet important de notre réponse à la pandémie en cours. Nous sommes reconnaissants de pouvoir compter sur la technologie de TELUS Santé. Notre partenariat avec celle-ci amplifie nos efforts, a déclaré Lisa Saffarek, directrice clinique, Soins virtuels et responsable des télésoins à domicile à Island Health. Grâce à la solution de télésoins à domicile, nous pouvons rester en contact avec nos patients, les aider à gérer leurs symptômes et nous assurer que les patients en quarantaine ou en isolement à domicile reçoivent des soins efficaces et sécuritaires. Cette solution a aussi permis d’améliorer la capacité clinique de notre équipe de santé publique, qui travaille en première ligne pour lutter contre la pandémie. »

La solution de télésoins à domicile de TELUS Santé est utilisée en Colombie-Britannique depuis 2013 afin de surveiller à distance des milliers de patients dans la province qui vivent avec des maladies chroniques comme une insuffisance cardiaque, le diabète et des maladies respiratoires. Le système de télésoins à domicile de TELUS est conforme aux protocoles des Centers for Disease Control and Prevention en vigueur au Canada en matière de surveillance des patients qui se rétablissent de la COVID-19 à l’extérieur des hôpitaux.

« Le ministère de la Santé de la Colombie-Britannique collabore avec TELUS depuis 2013 à la mise en œuvre et à l’amélioration d’un service provincial de télésurveillance des patients atteints de maladies chroniques, a affirmé Corrie Barclay, sous-ministre adjointe, Division gestion de l’information et technologies de l’information sur la santé, ministère de la Santé de la Colombie-Britannique. Notre investissement nous a permis de réagir rapidement afin de surveiller nos patients en isolement tout en leur procurant une certaine tranquillité d’esprit, car leurs équipes de soins de santé les surveillent chaque jour. De plus, nos cliniciens ont ainsi la certitude que nous faisons un suivi auprès des citoyens vulnérables. »

Alors que les professionnels de la santé risquent leur vie chaque jour, TELUS Santé travaille fort pour leur fournir les solutions technologiques nécessaires afin qu’ils restent en sécurité. À la lumière de cette initiative réussie en Colombie-Britannique, des discussions sont en cours avec d’autres ministères de la Santé provinciaux afin de rendre la technologie de télésoins à domicile accessible à encore plus de Canadiens durant cette crise sans précédent.

À propos de TELUS Santé et Solutions de paiement

TELUS Santé est un chef de file des solutions de soins de santé numériques, comme les télésoins à domicile, les dossiers médicaux et de santé électroniques, les soins virtuels, la gestion d’avantages sociaux et d’officine ainsi que les services d’intervention en cas d’urgence. Grâce à la puissance de la technologie, TELUS Santé facilite l’accès aux soins et révolutionne la circulation de l’information dans le secteur de la santé afin d’améliorer la santé des Canadiens tout en aidant les médecins, les pharmaciens, les autorités sanitaires, les fournisseurs de soins de santé paramédicaux, les assureurs, les employeurs et les citoyens à mieux collaborer et à être plus efficaces et productifs. TELUS Solutions de paiement complète les solutions de santé en offrant des solutions de paiement et de prêt sécurisées et conformes aux normes de l’industrie qui relient les prêteurs, les payeurs, les assureurs, les fournisseurs de soins de santé complémentaires et les institutions financières à leurs clients à l’échelle du Canada.

Pour en savoir davantage, visitez : www.telussante.com et www.telus.com/solutionsdepaiement .

Pour tout renseignement complémentaire, les membres des médias sont priés de joindre :

Jill Yetman

Équipe des relations publiques de TELUS

416-992-2639

jill.yetman@telus.com

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible à : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/9afdafde-69e1-4536-8737-c2222f8046e3/fr

Une vidéo accompagnant ce communiqué est disponible à : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a778a373-73e8-4dfb-8279-882e01bf6059/fr