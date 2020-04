OTTAWA, 23 avr. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le président de la Fédération de la police nationale (FPN), Brian Sauvé, a publié la déclaration suivante concernant l'enquête en cours sur la fusillade tragique survenue en Nouvelle-Écosse le 19 avril :



« Les Canadiens et les Néo-Écossais sont en deuil et les membres de la GRC sont en deuil à vos côtés. Cet événement tragique et incompréhensible, dont le motif n'est ni évident ni connu, a laissé les Canadiens et les Néo-Écossais tendus, à la recherche de réponses sur le comment et le pourquoi de cet événement tragique. Certains remettent en question des décisions opérationnelles difficiles avec le recul, sans tenir compte du peu d'informations dont disposaient les premiers intervenants chargés de protéger le public au milieu d'une crise en évolution rapide.

« Nous remercions nos braves et dévoués membres pour leurs actions rapides et leur courage et nous reconnaissons les actions héroïques de nos membres dans ce dossier dynamique et tragique. Nous nous félicitons de l'enquête visant à documenter ces actions et à montrer à tous les Canadiens ces efforts.

« Les spéculations qui précèdent les conclusions de l'enquête nuisent au moral des hommes et des femmes courageux qui ont réagi à cette situation et qui pleurent la perte de leur collègue et des membres de la communauté.

« J'espère que les Canadiens se joindront à nous pour permettre à l'enquête sur cet événement tragique de se dérouler comme il se doit et se concentreront maintenant sur le deuil de toutes ces pertes de vie insensées, montrant aux familles de toutes les victimes que nous sommes unis derrière elles ».

À propos de la Fédération de police nationale :

La Fédération de la police nationale (FPN) a été accréditée pour représenter environ 20 000 membres de la GRC en service au Canada et à l'étranger au cours de l'été 2019. La FPN est la plus grande organisation de relations de travail de policiers et policières au Canada, la deuxième plus grande en Amérique du Nord et la première association nationale indépendante à représenter les membres de la GRC.

Le FPN se concentrera sur l'amélioration de la sécurité publique au Canada en négociant la toute première convention collective pour les agents de la GRC, et sur l'augmentation des ressources, de l'équipement, de la formation et du soutien pour nos membres qui sont sous-financés depuis trop longtemps. L'amélioration des ressources et du soutien de la GRC renforcera la sécurité et la qualité de vie dans les communautés que nous servons, grandes et petites, partout au Canada. Pour plus d'informations : https://npf-fpn.com/ .