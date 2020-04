Styret i Lerøy Seafood Group ASA har i styremøte den 23. april 2020 godkjent endelig årsregnskap for år 2019.

Styret presiserer at usikkerheten knyttet til vurderingen av fremtidig utvikling er betydelig større enn normalt, fordi det er svært vanskelig å forutse varigheten og omfanget av konsekvensene av den pågående korona-pandemien. Med bakgrunn i det nye risikobildet er styrets forventning til konsernets inntjening inneværende år endret i forhold til det som ble kommunisert ved fremleggelse av foreløpig regnskap den 25. februar 2020. Styret opprettholder sin forventning til inntjeningen i første kvartal 2020, men den økte usikkerheten gjør at styret i dag forventer at konsernets inntjening for året som helhet kan bli svakere enn det konsernet oppnådde i 2019.

I foreløpig finansiell rapport presentert i børsmelding den 25. februar 2020 foreslo styret et utbytte på NOK 2,30 per aksje til utdeling i 2020. Den globale korona-pandemien har vesentlig redusert forutsigbarheten i den globale økonomien. Med bakgrunn i dette har styret justert sitt forslag til disponering av resultatet for år 2019.

Styret vil foreslå at den ordinære generalforsamlingen vedtar et utbytte på NOK 1,50 per aksje. Styret vil videre be den ordinære generalforsamlingen om en fullmakt til å betale inntil NOK 0,80 per aksje i utbytte innen utgangen av inneværende år. Til sammenligning var utbyttet for regnskapsåret 2018 NOK 2,0 per aksje.

Aksjonærene skal være trygge på at styrets behandling av resultatdisponering er forsvarlig, også som nå, i usikre tider. Styret har etter grundige vurderinger vektlagt avveininger mellom aksjonærenes behov for forutsigbarhet, reallokering av kapital samt behovet for å hensynta den økte risikoen som i dag preger verdensøkonomien.

Ordinær generalforsamling avholdes onsdag den 27. mai 2020 i Bergen. Innkalling, årsrapport og agenda med vedlegg vil bli distribuert via Oslo Børs og www.leroyseafood.co m. Selve innkallingen vil også bli sendt i posten eller per e-mail.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12