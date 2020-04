Paris, le 23 avril 2020 – 17h35

Un premier trimestre qui traduit une solide dynamique opérationnelle mais est néanmoins marqué par les premiers effets de la crise

Chiffre d’affaires : 370 M€, en hausse de 0,9% à périmètre et taux de change constants Rétention client à un niveau record et forte dynamique des affaires nouvelles avant le confinement Poursuite du ralentissement de l’activité des clients, qui devrait s’accélérer au cours des prochains trimestres Croissance de l’assurance-crédit à 0,2% à périmètre et changes constants Bonne dynamique des services en hausse de 12%

Ratio de sinistralité net à 57,1%, en hausse de 14,5 ppts ; ratio combiné net à 86,8% Le ratio de sinistralité brut (55,2%) est marqué pour 9 points par l’impact de sinistres importants sans lien avec la crise actuelle et par une hausse de la sinistralité attendue au titre de 2020. Ratio de coûts net en amélioration de 2,2 ppts à 29,7% contre 31,9% au T1-2019, en raison d’un strict contrôle des coûts Ratio combiné à 86,8% au T1-2020, en hausse de 12,3 ppts sur un an

Résultat net (part du groupe) de 12,7 M€ et RoATE* annualisé à 3,0%

Coface a rapidement et proactivement adapté son dispositif à l’environnement de crise : Adaptation agile au nouvel environnement avec plus de 95% des salariés en télétravail dès la mi-mars Doublement du nombre de mesures de prévention depuis le début d’année Repriorisation des projets et des investissements pour s’adapter à la situation de crise

Coface aborde la crise dans une situation financière renforcée avec : Un niveau de liquidité qui a presque triplé par rapport à la situation avant la crise à 21% du portefeuille d’investissements grâce à des mesures prises très tôt visant à réduire le niveau de risques de certaines classes d’actif Un niveau de solvabilité élevé. Le ratio de solvabilité avait été estimé au 31 décembre 2019 à 190%. Suite à la décision de ne pas proposer de distribution de dividendes, et en intégrant la forte baisse de la valorisation des actifs financiers au 31 mars 2020, ce ratio est estimé à 195%** au-dessus de l’échelle de confort (entre 155% et 175%) Une participation active au soutien de l’économie au côté des Etats, notamment en France et Allemagne



Sauf indication contraire, les évolutions sont exprimées par comparaison avec les résultats au 31 mars 2019.

Xavier Durand, directeur général de Coface, a déclaré :

« La crise du coronavirus est un choc sans précédent pour nos économies et pour l’assurance-crédit. En tout premier lieu, je suis très fier du travail accompli par nos équipes pour continuer à accompagner nos clients malgré les mesures de confinement. Plus de 4 000 salariés travaillent ainsi quotidiennement depuis chez eux sans que cela impacte notre niveau de service. Cela nous a permis de maintenir un dialogue constant avec nos clients alors que l’environnement nous a contraint d’accélérer le rythme de nos mesures de préventions.

Les résultats du premier trimestre, qui s’achève avec un résultat net positif de 12,7 M€, ne reflètent que les premiers effets de la crise qui affectera nos revenus, sous l’effet de la baisse d’activité de nos clients, ainsi que notre sinistralité. Notre décision de ne pas proposer de dividende au titre de 2019 et celle d’augmenter fortement nos liquidités, qui représentent désormais 21% de nos placements, renforcent notre capacité à traverser la crise.

Par ailleurs, nous sommes mobilisés aux côtés des Etats pour maintenir la disponibilité de l’assurance-crédit auprès du plus grand nombre d’entreprises. Coface se félicite des accords signés avec les gouvernements français et allemands et poursuit des discussions actives avec d’autres Etats. »

* Rentabilité moyenne des fonds propres tangibles

** Seuls ont été pris dans ce chiffre la variation de valeur des actifs et l’impact du dividende. Le ratio de Solvabilité estimé n’est pas audité



Chiffres clés au 31 mars 2020





Le conseil d’administration de COFACE SA a examiné les comptes consolidés au 31 mars 2020 (non-audités) lors de sa réunion du 23 avril 2020.

Ils ont par ailleurs fait préalablement l'objet d'une revue par le comité d'audit lors de sa réunion du 22 avril 2020.





Eléments du compte de résultat en M€ T1-19 T1-20 Variation %

ex. FX* Primes brutes acquises 299,0 301,2 +0,7% +0,3% Revenus des activité de services 66,4 69,3 +4,3% +3,6% CHIFFRE D'AFFAIRES 365,5 370,5 +1,4% +0,9% RESULTAT TECHNIQUE NET DE REASSURANCE 52,0 28,2 -45,7% -41,8% Résultat des placements nets de charges, hors coût de l'endettement 5,1 2,7 -47,8% -36,7% RESULTAT OPERATIONNEL COURANT 57,2 30,9 -45,9% -41,6% Autres produits et charges opérationnels -0,2 -0,2 -20,5% -13,0% RESULTAT OPERATIONNEL 56,9 30,7 -46,0% -41,8% RESULTAT NET (PART DU GROUPE) 36,4 12,7 -65,2% -60,9% Ratios clés T1-19 T1-20 Variation %

ex. FX* Ratio de sinistralité net de réassurance 42,6% 57,1% 14,5 ppts. Ratio de coûts net de réassurance 31,9% 29,7% -2,2 ppts. RATIO COMBINE NET DE REASSURANCE 74,5% 86,8% 12,3 ppts. Eléments du bilan en M€ T1-19 T1-20 Variation %

ex. FX* Capitaux propres part du Groupe 1 881,8 1 854,7 -1,4%

* Hors effet périmètre

Chiffre d’affaires

Coface a enregistré un chiffre d’affaires consolidé de 370,4 M€, en hausse de +0,9% à taux de change et périmètres constants par rapport au T1-2019. En données publiées (à périmètre et changes courants), le chiffre d’affaires progresse de +1,4%. Il intègre notamment la contribution de Coface PKZ, activité intégrée au T2-2019.

La croissance de l’activité des clients de Coface a un impact positif de +0,6% sur le trimestre et reflète pour l’essentiel la croissance passée de leur activité. Ce rythme est divisé par deux par rapport à l’année précédente (+1,3% au T1-2019). Coface anticipe une forte aggravation du niveau de l’activité de ses clients par suite des mesures de confinements. Une partie de ce ralentissement anticipé a été reflété dans les revenus du T1-2020.

La baisse des prix reste contrôlée avec une baisse de -0,4%, reflétant une bonne maîtrise commerciale. Cette performance n’intègre pas encore l’effet des initiatives de re-tarification du portefeuille.

Le taux de rétention est élevé dans la plupart des régions et atteint un niveau record de 94,3% pour le Groupe. Les affaires nouvelles enregistrent un total de 51 M€ en progression de 16 M€ par rapport à 2019 bénéficiant du renouveau commercial sur le mid-market et de meilleures performances sur les grands comptes. La mise en œuvre des mesures de confinement a depuis entraîné un fort ralentissement de l’activité commerciale de Coface.

Le chiffre d’affaires de l’activité assurance (y compris le cautionnement et le Single Risk) progresse de +0,3% à périmètre et taux de change constants par rapport au T1-2019 (en hausse de +0,7% à périmètre et taux de change courants), grâce à un haut niveau de rétention et à l’amélioration de la dynamique commerciale compensée dans certaines régions par l’anticipation d’une baisse à venir de l’activité des clients.

Le chiffre d’affaires des autres activités (affacturage et services) est en hausse de +1,2% par rapport au T1-2019, la baisse des revenus de l’affacturage en Allemagne dans un contexte de maîtrise des marges et des risques, étant plus que compensée par la bonne croissance des revenus des services.

Chiffre d'affaires en M€ T1-19 T1-20 Variation %

ex. FX* Europe du Nord 80,2 81,5 +1,6% +1,6% Europe de l'Ouest 74,9 71,8 -4.0% -4,5% Europe Centrale et de l'Est 33,7 37,6 +11,6% +2,3% Méditerranée & Afrique 96,8 102,1 +5,5% +5,7% Amérique du Nord 31,5 34,7 +10,2% +7,1% Amérique Latine 21,1 17,0 -19,5% -5,4% Asie Pacifique 27,3 25,7 -6,1% -8,3% Chiffre d'affaires consolidé 365,5 370,4 1,4% +0,9%

Dans la région Europe du Nord, le chiffre d’affaires augmente de +1,6% à taux de change constants et courants, la croissance de l’assurance-crédit compensant la baisse des revenus de l’affacturage. Les revenus d’assurance-crédit progressent de +3,4% sous l’effet d’un haut niveau de rétention et d’affaires nouvelles en progression alors que l’activité des assurés reste à un niveau quasiment nul.

En Europe de l’Ouest, le chiffre d’affaires baisse de -4,0% et de -4,5% à taux de change constants malgré une rétention record, en raison d’un ajustement à la baisse de la croissance attendue de l’activité des clients, phénomène particulièrement sensible compte tenu du mode de facturation des primes.

En Europe Centrale et de l’Est, le chiffre d’affaires est en croissance de +11,6% et de +2,3% à taux de change et périmètre constants, principalement en raison de la croissance de l’assurance-crédit. La hausse à périmètre courant s’explique par la contribution de Coface PKZ, activité intégrée au T2-2019.

En Méditerranée et Afrique, région tirée par l’Italie et l’Espagne, le chiffre d’affaires progresse de +5,5% et de +5,7% à taux de change constants, grâce à une bonne dynamique commerciale et à la progression de l’activité des assurés avant la mise en œuvre des mesures de confinement dans des pays très touchés par la maladie.

En Amérique du Nord, le chiffre d’affaires progresse de +10,2% en données publiées et de +7,1% à taux de change constants. La progression de l’activité vient d’une rétention en hausse et de la progression des affaires nouvelles.

En Amérique Latine, le chiffre d’affaires est en baisse de -19,5% en courant et de -5,4% à taux de change constants. Cette baisse intervient dans un contexte de prudence sur les risques (turbulences monétaires et sociales) après plusieurs trimestres de contexte économique difficile.

Le chiffre d’affaires de la région Asie-Pacifique est en baisse de -6,1% en courant et en baisse de -8,3% à taux de change constants. La région a été affectée très tôt par les mesures de lutte contre la propagation de l’épidémie (Chine, Hong-Kong).

Résultat

– Ratio combiné

Le ratio combiné net de réassurance s’est établi à 86,8% au T1-2020 (en hausse de 12,3 ppts sur un an et de 6,4 ppts par rapport au trimestre précédent).

(i) Ratio de sinistralité

Le ratio de sinistralité brut de réassurance s’établit à 55,2%, une hausse de 15,3 ppts par rapport aux niveaux records atteints un an plus tôt. Une part importante (environ 9 ppts) de cette hausse est due à un sinistre de taille importante en Europe sans rapport avec la crise actuelle. Coface n’avait pas connu de tel sinistre depuis plusieurs trimestres, alors que les fréquences restent relativement stables sur le premier trimestre.

La politique de provisionnement du Groupe est inchangée. La gestion rigoureuse des sinistres passés a permis au Groupe d’enregistrer 24,4 ppts de reprises sur antérieurs, en ligne avec la moyenne historique. Le ratio de sinistralité sur l’année de souscription 2020 est à 76,9%, niveau particulièrement élevé traduisant les anticipations de hausse du nombre de faillites d’entreprise dans les prochains mois.

Le ratio de sinistralité net est également en hausse à 57,1%, une hausse de 14,5 ppts par rapport au T1-2019.

(ii) Ratio de coûts

Coface poursuit sa stricte politique de gestion des coûts. Au premier trimestre, les coûts sont ainsi en hausse de 0,2 ppt (et en baisse de -0,3% à périmètre et changes constants). Le ratio de coûts nets baisse de 2,2 ppts à 29,7%.

– Résultat financier

Le résultat financier net s’élève à 2,7 M€ au premier trimestre.

Dans un environnement toujours marqué par des taux historiquement bas, Coface a réussi à enregistrer un rendement courant du portefeuille (i.e. hors plus-values, hors dépréciation et effet de change) à 9,6 M€ (contre 10,6 M€ au T1-2019). Le rendement comptable1, hors plus-values et dépréciations, s’établit à 0,3% au T1-2020, et est en très légère baisse par rapport à l’année précédente (0,4%).

Face à la crise financière, Coface a très tôt réduit son exposition aux actifs risqués et notamment les obligations à haut rendement. L’ensemble de ces mesures s’est traduit par une charge nette de -2,2 M€. La part des liquidités dans le portefeuille d’investissement s’établit désormais à 21%.

– Résultat opérationnel et résultat net

Le résultat opérationnel se monte à 30,9 M€ sur le T1-2020, en baisse (-45,9%) par rapport à l’année précédente, suite principalement à la hausse du ratio de sinistralité.

Le taux d’imposition effectif se détériore à 50% contre 29% au T1-2019. Cette hausse s’explique notamment par la survenance d’un sinistre de taille très importante par rapport à la taille de l’entité dans laquelle il est comptabilisé.

Au total, le résultat net (part du groupe) s’élève à 12,7 M€.

Capitaux propres

Au 31 mars 2020, les capitaux propres du groupe s’établissent à 1 854,7M€, en baisse de 69,8 M€, soit -3,6% (1 924,5 M€ au 31 décembre 2019).

Leur évolution s’explique principalement par le résultat net positif de 12,7 M€ compensé par des ajustements négatifs sur la juste valeur des placements (74,0 M€).

Le rendement sur fonds propres moyens nets des actifs incorporels (RoATE) s’établit à 3,0% pour le premier trimestre.

La décision de ne pas payer de dividende au titre de l’année 2019 a entraîné un gain de 13 points sur le ratio de solvabilité, faisant plus que compenser la baisse de solvabilité provoquée par la baisse de valeur des placements.





Perspectives

Le développement de l’épidémie de coronavirus a conduit la plupart des gouvernements mondiaux à mettre en place des mesures de confinement strictes qui ont entraîné un arrêt de pans entiers de l’économie mondiale. Face au risque de faillite de masse, les gouvernements et les banques centrales ont annoncé des mesures de soutien de grande ampleur.

Coface anticipe une baisse du PIB mondial de -1.3%, qui devrait se traduire par une hausse du nombre de faillites dans le monde de +25% avec des disparités très fortes selon les pays et les secteurs. Coface anticipe donc une forte hausse de la sinistralité au cours de prochains mois, une pression baissière sur son chiffre d’affaires qui dépend largement de l’activité de ses clients, ainsi qu’une baisse de son résultat financier dans des marchés très volatils.

Au cours du mois d’avril, Coface a signé avec les gouvernements français et allemand des mécanismes de soutien à l’économie. Ces accords ont un impact jugé non significatif sur les comptes du premier trimestre. Le mécanisme allemand se traduira pour l’année 2020 par une cession de 65% des primes émises et de 90% des sinistres enregistrés après le 1er mars et en rapport avec les livraisons réalisées en 2020, ce qui affectera significativement la profitabilité de Coface sans qu’il soit possible à ce stade d’en déterminer l’impact, compte tenu de la forte incertitude concernant le montant de sinistres enregistrés.

Le mécanisme français permet quant à lui, en cas de réduction ou d’annulation de limite par l’assureur crédit, de proposer aux clients de nouvelles garanties gérées par Coface mais réassurées auprès de CCR ou de BPI France selon les schémas retenus. N’étant pas rétroactif, ce mécanisme n’a pas d’impact sur les comptes du premier trimestre. De même, de par sa nature il transfère directement les risques vers les réassureurs et n’aura donc qu’un impact limité sur les comptes futurs de Coface.

Coface anticipe une hausse importante des déclarations de sinistres à partir du deuxième trimestre 2020 ce qui aura un impact sur ses résultats, impact dont l’ampleur dépendra de la durée résiduelle du confinement, de la rapidité de la reprise économique, et de l’efficacité des mesures gouvernementales.

Conférence téléphonique pour les analystes financiers

Les résultats pour le premier trimestre 2020 de Coface seront commentés auprès des analystes financiers lors de la conférence téléphonique qui aura lieu le 23 avril à 18h00 (Paris). Elle sera accessible en composant l’un des numéros suivants : +33 (1) 72 72 74 03 (France), +44 207 1943 759 (Royaume-Uni), +1 646 722 4916 (Etats-Unis). Le code d’accès pour les participants est : 25896765#

La présentation sera disponible (en anglais uniquement) à l’adresse suivante :

http://www.coface.com/fr/Investisseurs/Resultats-et-rapports-financiers

Annexes

Résultats par trimestre

Eléments du compte de résultat en M€ T1-19 T2-19 T3-19 T4-19 T1-20 % % ex. FX* Primes brutes acquises 299,0 306,3 312,6 317,7 301,2 +0,7% +0,3% Revenus des activités de services 66,4 60,8 58,3 59,9 69,3 +4,3% +3,6% CHIFFRE D'AFFAIRES 365,5 367,1 370,9 377,6 370,5 +1,4% +0,9% RESULTAT TECHNIQUE NET DE REASSURANCE 52,0 47,4 46,3 42,2 28,2 -45,7% -41,8% Résultat des placements nets de charges, hors coût de l'endettement 5,1 11,5 11,8 8,5 2,7 -47,8% -36,7% RESULTAT OPERATIONNEL COURANT 57,2 58,9 58,0 50,7 30,9 -45,9% -41,6% Autres produits et charges opérationnels -0,2 1,3 -1,0 -6,1 -0,2 -20,5% -13,0% RESULTAT OPERATIONNEL 56,9 60,3 57,0 44,6 30,7 -46,0% -41,8% RESULTAT NET (PART DU GROUPE) 36,4 42,2 38,8 29,4 12,7 -65,2% -60,9% Taux d'impôt sur les résultats 29,4% 28,9% 25,0% 29,1% 50,5%

Résultats cumulés

Eléments du compte de résultat en M€ T1-18 S1-18 9M-18 2018 T1-20 % % ex. FX* Primes brutes acquises 299,0 605,3 917,9 1 235,6 301,2 +0,7% +0,3% Revenus des activités de services 66,4 127,3 185,6 245,5 69,3 +4,3% +3,6% CHIFFRE D'AFFAIRES 365,5 732,6 1 103,4 1 481,1 370,5 +1,4% +0,9% RESULTAT TECHNIQUE NET DE REASSURANCE 52,0 99,5 145,7 187,9 28,2 -45,7% -41,8% Résultat des placements nets de charges, hors coût de l'endettement 5,1 16,6 28,4 36,6 2,7 -47,8% -36,7% RESULTAT OPERATIONNEL COURANT 57,2 116,1 174,1 224,5 30,9 -45,9% -41,6% Autres produits et charges opérationnels -0,2 1,1 0,1 -6,0 -0,2 -20,5% -13,0% RESULTAT OPERATIONNEL 56,9 117,2 174,2 218,5 30,7 -46,0% -41,8% RESULTAT NET (PART DU GROUPE) 36,4 78,5 117,3 146,7 12,7 -65,2% -60,9% Taux d'impôt sur les résultats 29,4% 29,2% 27,8% 28,0% 50,5%

* Hors effet périmètre

