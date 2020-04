Chiffre d’affaires de 8,3 Md€, en croissance de +7,9% en organique 1 et de +6,4% en comparable 1 incluant l’impact sur la consommation alimentaire de l’épidémie du Covid-19 depuis mi-mars

et de +6,4% en comparable incluant l’impact sur la consommation alimentaire de l’épidémie du Covid-19 depuis mi-mars En France, croissance comparable de +5,8% sur le trimestre (9% sur 4S 2 ) tirée par les formats urbains, la proximité et l’E-commerce. Sur Cdiscount, accélération de la croissance du GMV à +40% depuis début avril 3

) tirée par les formats urbains, la proximité et l’E-commerce. Sur Cdiscount, accélération de la croissance du GMV à +40% depuis début avril EBITDA total en France en progression de +67 M€ vs T1 2019, en lien avec la croissance de l’activité depuis mi-mars

En Amérique Latine, croissance organique de +14,0%, avec une accélération depuis mi-mars dans l’ensemble des géographies

Faits marquants

Le premier trimestre 2020 a été marqué par l’épidémie du Covid-19 impactant l’ensemble des géographies et activités, avec une hausse sans précédent de la demande adressée à la grande distribution alimentaire, les formats du Groupe (proximité, magasins urbains, E-commerce) étant particulièrement sollicités.

Un ensemble de mesures spécifiques ont été mises en œuvre pour répondre à la mission essentielle du Groupe : sécuriser l’approvisionnement alimentaire des populations :

Protection des collaborateurs , incluant la distribution généralisée de masques, gants et gels hydro-alcooliques aux salariés des magasins et entrepôts ;

, incluant la distribution généralisée de masques, gants et gels hydro-alcooliques aux salariés des magasins et entrepôts ; Protection des clients et adaptation du service à leurs besoins spécifiques : gestes barrière en magasins, accélération de l’encaissement automatique (45% en hypermarchés et 36% en supermarchés en février-mars 2020), augmentation des capacités de livraison à domicile, du click & collect et du Drive, soit un total de 20 000 commandes par jour au lieu de 6 500 au début du trimestre;

et à leurs besoins spécifiques : gestes barrière en magasins, accélération de l’encaissement automatique (45% en hypermarchés et 36% en supermarchés en février-mars 2020), augmentation des capacités de livraison à domicile, du click & collect et du Drive, soit un total de 20 000 commandes par jour au lieu de 6 500 au début du trimestre; Sécurisation de l’organisation logistique, en lien avec les fournisseurs, pour faire face à la demande sans ruptures significatives.

En France, les formats urbains, la proximité et l’E-commerce, qui constituent le cœur du modèle d’affaires du Groupe, sont particulièrement sollicités depuis mi-mars.

Current trading

Dans les enseignes alimentaires , la croissance s’établit sur les quatre dernières semaines 2 à +9% , et +12% hors hypermarchés;

, la croissance s’établit sur les quatre dernières semaines à , et hors hypermarchés; Cdiscount enregistre depuis le 1er avril3 une hausse de +40% du GMV dont +19% sur les ventes en propre et +69% sur les ventes marketplace, portant la quote-part marketplace à 50,7% du GMV.

Au-delà de l’effet de stockage initial, cette croissance s’explique par un déplacement de la consommation alimentaire vers la consommation à domicile, entraînant une demande additionnelle pour la grande distribution, tout particulièrement vers les formats de proximité, les magasins urbains, ainsi que vers l’E-commerce.

La croissance sur les quatre dernières semaines2 atteint ainsi +24% en moyenne chez Franprix, les Supermarchés Casino, et la Proximité, qui font face à l’afflux de nouveaux clients, et une croissance à trois chiffres de l’E-commerce alimentaire, en particulier la livraison à domicile de Monoprix (Monoprix.fr et Amazon Prime Now).

Après un début d’année difficile pour l’ensemble du marché, Cdiscount4 a connu une accélération majeure de son activité depuis mars, avec une croissance du GMV de +40%3 sur le mois d’avril, avec un assortiment adapté aux besoins des clients sur le non alimentaire et le développement d’une nouvelle offre alimentaire de base. Cette croissance s’accompagne d’une progression de la rentabilité, sous l’effet de la croissance de la quote-part marketplace qui atteint 50,7%5 du GMV sur le mois d’avril et d’une progression de la marge sur les ventes en propre de +9,9 points1 portée par l’amélioration du mix produit.

Sur le T1 2020, l’EBITDA du périmètre combiné France et Cdiscount progresse de +67 M€ par rapport au T1 2019, en lien notamment avec l’activité additionnelle depuis mi-mars. Sur 12 mois glissants, l’EBITDA de ce périmètre s’établit ainsi à 1 602 M€ (948 M€ nets des loyers versés).

Comme communiqué le 20 mars 2020, le groupe Casino a signé un accord avec Aldi France en vue de la cession de magasins et d’entrepôts Leader Price en France métropolitaine, pour 735 millions d’euros (y compris un complément de prix de 35 millions d’euros). Les travaux préparatoires au closing ont été engagés et suivent leur cours.

En Amérique Latine, le Groupe connait une accélération de son activité tant au Brésil qu’en Colombie, sur l’ensemble de ses formats, avec une croissance organique de +14,0% sur le trimestre.

Compte tenu de l’incertitude concernant l’impact macro-économique et social du Covid-19 à horizon d’un an, et par prudence, le Groupe ne formule plus d’objectifs chiffrés sur 2020-2021, tout en restant mobilisé sur l’ensemble des priorités déjà communiquées au marché (cf. communiqué du 26 mars 2020).

Les éléments financiers définis par la documentation obligataire (EBITDA, dette brute et trésorerie à fin mars en France et en Amérique Latine) feront l’objet d’un communiqué dédié, publié postérieurement à la publication par GPA de ses résultats trimestriels.

Evolution du chiffre d’affaires

CA HT (en M€) CA T1

2020 Croissance CA totale Croissance CA organique6 Croissance CA comparable2 France Retail 3 885 -0,6% +3,1% +5,8% Cdiscount 449 -5,8% -5,8% -5,8% Total France 4 334 -1,2% +2,0% +4,0% Latam Retail 3 960 -0,4% +14,0% +8,5% TOTAL GROUPE 8 294 -0,8% +7,9% +6,4% GMV Cdiscount7 900 -0,7% +0,0% n.a.

Au 1er trimestre 2020, l’impact du change est de -6,9% et l’effet essence ressort à -0,6%. L’effet périmètre s’établit à -1,8%. L’effet calendaire est de +0,6%.





Détails de l’activité

France Retail

Variation T4 2019 / T4 2018 Variation T1 2020 / T1 2019 CA HT



PAR ENSEIGNE T4 2019 Croissance totale Croissance organique8 Croissance comparable1 T1

2020 Croissance totale Croissance organique1 Croissance comparable1 Monoprix 1 232 +0,0% +0,9% +0,2% 1 156 +3,3% +2,3% +3,6% Supermarchés 775 -2,9% -2,5% +0,4% 747 +3,2% +4,9% +7,4% dont SM Casino9 737 -3,3% -2,7% +0,4% 711 +3,2% +5,0% +7,5% Franprix 386 -4,9% -3,3% +0,6% 412 +8,0% +7,8% +12,6% Proximité

& Divers10 607 -9,6% -4,8% -1,0% 622 -1,5% +3,0% +9,5% Dont Proximité11 297 -1,3% -1,4% -0,3% 336 +8,8% +7,8% +11,5% Hypermarchés 1 164 -6,3% -0,2% -0,5% 948 -10,0% -0,7% +1,7% Dont Géant2 1 110 -6,6% -0,2% -0,7% 900 -10,9% -1,3% +1,5% Dont alimentaire 720 -12,7% n.a. -0,5% 631 -9,1% n.a. +2,9% Dont non- alimentaire 158 -3,4% n.a. -4,2% 97 -18,8% n.a. -8,1% FRANCE RETAIL 4 164 -4,3% -1,2% +0,0% 3 885 -0,6% +3,1% +5,8%

En France, les ventes du trimestre s’établissent à 3 885 M€, en croissance de +5,8% en comparable. Les enseignes urbaines, la proximité et l’E-commerce sont particulièrement sollicités depuis le confinement mis en place le 17 mars. L’activité de E-commerce enregistre une croissance comparable de +43% sur le trimestre, et une activité multipliée par 3 sur les 4 dernières semaines12, tirée notamment par la livraison à domicile, le drive et le click & collect.

Dans le contexte de l’épidémie de Covid-19, les enseignes ont mobilisé leurs ressources pour répondre aux besoins d’approvisionnement alimentaires des populations tout en protégeant la santé des collaborateurs et des clients :

Dans les magasins de nombreuses mesures sanitaires ont été mises en place : distribution de masques et de gels hydro-alcooliques aux salariés, installation de plexiglas de protection en caisse, respect des distances entre les clients, encouragement à l’utilisation des outils d’encaissement automatique ;

ont été mises en place : distribution de masques et de gels hydro-alcooliques aux salariés, installation de plexiglas de protection en caisse, respect des distances entre les clients, encouragement à l’utilisation des outils d’encaissement automatique ; Les solutions de E-commerce ont été particulièrement renforcées permettant au Groupe de répondre à une demande très forte des consommateurs ;

ont été particulièrement renforcées permettant au Groupe de répondre à une demande très forte des consommateurs ; Enfin, des initiatives solidaires vis-à-vis des populations les plus fragiles et les plus exposées ont été lancées : dons de 2 millions de masques au profit des personnels soignants, horaires réservés aux plus de 65 ans et au personnel soignant, numéro vert pour la livraison à domicile, paniers prêts à être livrés, arrondi solidaire en faveur du Secours Populaire et de la fondation AP-HP.

Au sein des enseignes :

Le chiffre d’affaires de Monoprix est en croissance de +3,6% en comparable . Le E-commerce est particulièrement dynamique sur la période, porté par l’activité Amazon Prime Now et une forte hausse des commandes en mars via Monoprix.fr, avec une croissance rapide du click & collect. L’enseigne a développé un service de livraison prioritaire pour les commandes du personnel hospitalier dont bénéficient plus de 1 000 personnes. L’expansion se poursuit avec l’ouverture de 8 magasins sur le trimestre (Monop’ et Naturalia). L’entrepôt O’logistique de Fleury-Mérogis – s’appuyant sur la technologie robotisée d’Ocado – est entré en service en version test le 18 mars 2020. Le service sera ouvert au public dans les prochaines semaines.



est en croissance de . Le est particulièrement dynamique sur la période, porté par l’activité Amazon Prime Now et une forte hausse des commandes en mars via Monoprix.fr, avec une croissance rapide du click & collect. L’enseigne a développé un service de livraison prioritaire pour les commandes du personnel hospitalier dont bénéficient plus de 1 000 personnes. L’expansion se poursuit avec l’ouverture de 8 magasins sur le trimestre (Monop’ et Naturalia). L’entrepôt O’logistique de Fleury-Mérogis – s’appuyant sur la technologie robotisée d’Ocado – est entré en service en version test le 18 mars 2020. Le service sera ouvert au public dans les prochaines semaines. Les Supermarchés Casino qui bénéficient de leur positionnement urbain enregistrent une croissance de +7,5% en comparable, avec une accélération depuis fin mars qui porte la croissance en 4S 13 à +15%. L’activité E-commerce bénéfice de l’accélération du drive avec l’ouverture de 35 nouveaux sites sur le trimestre, du déploiement de la livraison à domicile dans plus de 65 villes (soit 15 de plus sur la période), et de la mise en place d’un partenariat avec Uber Eats. Par ailleurs, l’enseigne a continué de développer des magasins autonomes avec 142 magasins à date dont 42 nouveaux déploiements sur le T1.



qui bénéficient de leur positionnement urbain enregistrent une croissance de L’activité bénéfice de l’accélération du drive avec l’ouverture de 35 nouveaux sites sur le trimestre, du déploiement de la (soit 15 de plus sur la période), et de la mise en place d’un partenariat avec Uber Eats. Par ailleurs, l’enseigne a continué de développer des avec 142 magasins à date dont 42 nouveaux déploiements sur le T1. Les ventes de Franprix qui bénéficie d’un maillage urbain très dense et d’une offre adaptée, s’inscrivent en hausse de +12,6% en comparable , accélérant à +26% sur les quatre dernières semaines 1 . L’enseigne a renforcé ses solutions de E-commerce avec des services de click & collect et de livraison à domicile. Un numéro vert a été mis en place pour la livraison de paniers de première nécessité à destination des personnes en difficulté.



qui bénéficie d’un maillage urbain très dense et d’une offre adaptée, s’inscrivent en hausse de , accélérant à sur les quatre dernières semaines . L’enseigne a renforcé ses solutions de E-commerce avec des services de click & collect et de livraison à domicile. Un numéro vert a été mis en place pour la livraison de paniers de première nécessité à destination des personnes en difficulté. Les ventes de la Proximité qui bénéficient du réseau de magasins le plus dense en France, s’inscrivent en hausse de +11,5% en comparable sur le trimestre accélérant à +40% sur les quatre dernières semaines 1 . Des solutions E-commerce ont été déployées au sein des différents réseaux avec un service click & collect disponible dans 364 magasins.



qui bénéficient du réseau de magasins le plus dense en France, s’inscrivent en hausse de . Des solutions E-commerce ont été déployées au sein des différents réseaux avec un service click & collect disponible dans 364 magasins. Les ventes des Hypermarchés Géant sont en croissance de +1,5% en comparable dont +2,9% en alimentaire. Dans un contexte devenu plus difficile en France pour les grands hypermarchés depuis le confinement14, l’enseigne bénéficie en relatif de magasins à surface de vente adaptée et de l’accélération du Drive. Une solution de livraison à domicile a par ailleurs été développée dans près de 41 villes (soit 12 de plus sur la période) et un partenariat avec Uber Eats a été mis en place. Enfin, le développement de magasins autonomes s’est poursuivi avec 39 magasins à date dont 20 déployés au T1.

GreenYellow

Le 1er trimestre 2020 confirme la dynamique de croissance de GreenYellow sur ses activités photovoltaïque et d’efficacité énergétique, avec la diversification de son portefeuille clients dans l’ensemble des géographies (dont Groupe SEB en Colombie, Valeo en Thaïlande, et 4 nouveaux projets à Madagascar).

Data et Data center

RelevanC (Data) continue de bénéficier d’une bonne dynamique. Le volume d’affaires atteint 20 M€, en croissance de +92% sur le trimestre tiré par l’activité advertising. L’activité Retail Tech a notamment déployé son offre de dématérialisation de catalogues.

ScaleMax (Data Center) a acquis de nouveaux clients au cours du trimestre avec la signature de contrats avec les startups Flying Whales et Ascendance Flight Technology. Casino a par ailleurs participé à la levée de fonds de 6 M€ de Qarnot computing, partenaire de Casino dans la co-entreprise ScaleMax et spécialiste du calcul haute performance.



Cdiscount

Dans le contexte actuel Cdiscount est pleinement opérationnel et a enregistré un solide current trading sur les dernières semaines :

La filiale est pleinement opérationnelle : les effectifs du siège ont recours au télétravail et les 10 entrepôts sont opérationnels avec des mesures de protection sanitaires strictes ;

: les effectifs du siège ont recours au télétravail et les 10 entrepôts sont opérationnels avec des mesures de protection sanitaires strictes ; Cdiscount a lancé des initiatives pour répondre rapidement aux besoins des clients , tant sur les modalités de livraisons à domicile que sur l’assortiment dont l’accent a été mis sur les produits essentiels en cette période (équipements de télétravail, loisirs à domicile, épicerie, hygiène et beauté, puériculture, produits d’entretien et articles pour les animaux) ;

, tant sur les modalités de livraisons à domicile que sur l’assortiment dont l’accent a été mis sur les en cette période (équipements de télétravail, loisirs à domicile, épicerie, hygiène et beauté, puériculture, produits d’entretien et articles pour les animaux) ; Forte activité sur les dernières semaines avec une forte progression du GMV et une amélioration de la rentabilité portée par la croissance de la marketplace et des catégories mieux margées : Depuis début avril 15 : GMV en croissance de +40% , dont +19% sur les ventes en propre et +69% sur la marketplace qui représente 50,7% du GMV, en progression de +8,7 points vs 2019. Le taux de marge sur les ventes en propre est en hausse de +9,9 points, liée à l’amélioration du mix.

Cdiscount a lancé des actions de solidarité avec (i) la commande de 60 millions de masques réservés à la vente aux collectivités et PME, (ii) des dons de 60 000 masques à des établissements médicaux et de tablettes et ordinateurs aux personnes confinées, et (iii) des aides à destination des PME françaises avec la simplification de la procédure d’inscription à la marketplace et la gratuité de l’abonnement pendant 6 mois.

Sur le T1, le volume d’affaires (« GMV ») de Cdiscount atteint 900 M€, stable sur le trimestre16. L’activité a rebondi en mars après un début d’année difficile pour l’ensemble du marché compte tenu de soldes d’hiver plus courtes, et d’un ralentissement de la marketplace sur les deux premiers mois suite aux mesures de confinement d’abord en Chine, puis en Europe.

Sur le trimestre la quote-part de la marketplace continue de croître à 38,3% du GMV ( +2,4 points par rapport à 2019), tirée par le service de Fulfillment by Cdiscount en progression de +30% avec une hausse de +6,3 pts de sa quote-part de GMV.

+2,4 points par rapport à 2019), tirée par le service de Fulfillment by Cdiscount en progression de +30% avec une hausse de +6,3 pts de sa quote-part de GMV. Le GMV des services a été multiplié par 2,4 sur les deux premiers mois de l’année avec le voyage (x 3,3 sur janvier-février) et l’énergie (+50% sur le T1) qui compte désormais plus de 100 000 clients.

La plateforme internationale continue de se développer, avec une croissance du GMV de +57%. Cdiscount compte 73 sites internet connectés, soit 26 de plus qu’à fin 2019, et livre dans 25 pays européens.

Chiffres clés17 T1 2019 T1 2020 Croissance

Publiée3 Croissance organique2 GMV (volume d’affaires) total TTC18 906 900 -0,7% +0,0% Dont ventes en propre 493 452 -8,3% Dont marketplace 280 285 +1,5% Quote-part marketplace (%) 35,9% 38,3% +2,4 pts Chiffre d’affaires (en M€) 527 493 -6,4% -5,7% Trafic (en millions de visites) 255 247 -3,2% Quote-part trafic mobile (%) 68,4% 72,2% +3,8 pts Clients actifs (en millions)19 9,1 9,1 +0,9%

Cnova a commenté son chiffre d’affaires du 1er trimestre de façon détaillée le 17 avril 2020





Latam Retail

Le chiffre d’affaires20 des activités du Groupe en Amérique Latine (GPA Food et Éxito) est en hausse de +8,5% en comparable et de +14,0% en organique ce trimestre, marqué par une accélération des ventes sur les deux dernières semaines de mars dans l’ensemble des formats du fait de l’épidémie de Covid-19.

Dans ce contexte, le Groupe a mis en place, dans l’ensemble de ses géographies et enseignes, des mesures pour protéger ses clients et collaborateurs, avec notamment chez GPA la distribution de masques et de gels hydro-alcooliques aux employés, l’installation de panneaux et de lignes de distanciation aux caisses.

Le chiffre d’affaires du Brésil (GPA Food)21 progresse de +15,0% en organique ce trimestre :

Assaí enregistre une forte croissance organique de +23,8% portée par l’attractivité du format et le succès de la stratégie d’expansion avec 40 nouveaux magasins ouverts au cours des 24 derniers mois. La croissance comparable d’Assaí s’inscrit en hausse de +7,1% malgré une forte base de comparaison (+10,7% au T1 2019). Les ouvertures vont se poursuivre avec 14 magasins en cours de construction et 3 hypermarchés en cours de conversion ;

enregistre une forte croissance organique de portée par l’attractivité du format et le succès de la stratégie d’expansion avec ouverts au cours des 24 derniers mois. La croissance comparable d’Assaí s’inscrit en hausse de +7,1% malgré une forte base de comparaison (+10,7% au T1 2019). Les ouvertures vont se poursuivre avec 14 magasins en cours de construction et 3 hypermarchés en cours de conversion ; Multivarejo , en croissance de +6,6% en comparable, est tiré par les formats rénovés : Pão de Açúcar bénéficie de la croissance de +14% des 46 magasins rénovés qui représentent 40% du chiffre d’affaires de l’enseigne ; Les enseignes Compre Bem et Mercado Extra affichent de très fortes croissances comparables de respectivement +42% et +11% ; Les formats de Proximité confirment leur succès avec une croissance comparable de +22,5% malgré une base de comparaison élevée (+20% au T1 2019); Les 70 Hypermarchés Extra les plus dynamiques enregistrent une forte performance portée par des efforts promotionnels sur les marques de distributeur et l’attractivité de l’application « Clube Extra ». L’enseigne poursuit l’optimisation de son parc avec la fermeture de 5 magasins, dont 3 pour conversion en Assaí; La filiale poursuit sa stratégie de développement sur le digital et enregistre une croissance de +82% de l’E-commerce alimentaire avec une pénétration croissante, en particulier chez Pão de Açúcar.

, en croissance de en comparable, est tiré par les formats rénovés :

L’épidémie de Covid-19 a eu un impact important sur les ventes à partir de la mi-mars (14-31 mars). Dans les magasins, les ventes ont progressé de +16% et le E-commerce alimentaire a enregistré une croissance de +150% des commandes sur la période. Les solutions de livraison alimentaire James Delivery et Cheftime ont enregistré une très forte activité avec une progression du nombre de commandes de respectivement +862% et +90%.

L’enseigne réaffirme son plan d’expansion, de rénovation et de conversion de magasins, dont le calendrier sera ajusté en fonction de la crise du Covid-19.

Le chiffre d’affaires du Groupe Éxito2 progresse de +12,1% en comparable ce trimestre :

Colombie : +9,7% en comparable portée par la campagne anniversaire d’Éxito et une augmentation de l’activité depuis mi-mars sur toutes les enseignes suite aux mesures de confinement ;

: en comparable portée par la campagne anniversaire d’Éxito et une augmentation de l’activité depuis mi-mars sur toutes les enseignes suite aux mesures de confinement ; Uruguay : +11,8% en comparable grâce à un tourisme dynamique et à une augmentation des ventes à partir de mi-mars du fait de l’épidémie de Covid-19 ;

: en comparable grâce à un tourisme dynamique et à une augmentation des ventes à partir de mi-mars du fait de l’épidémie de Covid-19 ; Argentine : +46,0% en comparable malgré un contexte économique difficile avec une croissance supérieure à l’inflation dans les formats Hiper et Proximité et un E-commerce dynamique.

GPA a commenté son chiffre d’affaires du 1er trimestre de façon détaillée le 22 avril 2020.

Le Groupe Éxito commentera ses résultats de façon détaillée le 4 mai 2020.

Pièce jointe