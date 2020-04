April 23, 2020 11:37 ET

April 23, 2020 11:37 ET

싱가포르, April 24, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- 소프트웨어 정의 액세스 보안 솔루션 전문 업체인 펄스시큐어( Pulse Secure )는 자사의 Access Suite와 SDP(소프트웨어 정의 경계) 솔루션이 최근 발표된 분석 보고서 ‘Market Insights: Software Defined Perimeter (SDP) for Zero Trust Network Security, 2020’에 게재되었다고 밝혔다.



Quadrant Knowledge Solutions가 작성한 소프트웨어 정의 경계 시장 인사이트 보고서는 시장에 대한 정의와 주도 기업, 주요 유스 케이스, 트렌드, 솔루션의 성격 및 아키텍처, 추천 시장 및 벤더사 목록 등의 내용을 담았다. 각 기업 및 서비스 사업자들은 http://www.pulsesecure.net/SDPquadrant/ 에서 보고서를 다운로드할 수 있다.

보고서는 “소프트웨어 정의 경계 기술은 복잡하고 서로 연결된 오늘날의 환경 속에서 사용될 수 있는 발전된 형태의 네트워크 보안 솔루션으로 부상 중이다. SDP는 디폴트 형태의 네트워크 보안 태세를 거부하는 Zero Trust 접근 방식을 따르고 있으며 사용자와 기기 모두 인증과 허가를 획득해야 액세스가 허용된다. 인증 전 사용자와 기기가 애플리케이션 레이어 액세스(애플리케이션 및 리소스)를 시도할 경우 SDP는 광범위한 공격으로부터 기업들을 보호한다. SSL-VPN는 안정성이, SSL-VPN의 경우 Zero Trust 기능이 부족하지만 SDP가 VPN을 완전하게 대체 가능한지 여부는 논쟁의 여지가 있다. 다만 발전된 형태의 SSL-VPN은 애플리케이션 레이어에서 구동되며 Zero Trust 기능성을 제공한다”고 분석했다.

피유시 드왕간(Piyush Dewangan) Quadrant Knowledge Solutions 산업 조사 담당 매니저는 “SDP 기능을 갖춘 Pulse Access Suite는 광범위한 기능성과 더불어 인프라, 보안, 애플리케이션간 상호 운용성이 향상되었다. 이를 통해 상대적으로 더욱 다양하고 폭넓은 유스 케이스를 지원한다”면서 “펄스시큐어는 zero trust 형태의 보안 액세스 솔루션 벤더사 가운데 단연 두각을 나타내고 있으며, 특히 하이브리드 IT와 멀티 클라우드 환경 속에서 네트워크를 운용하는 기업 및 서비스 사업자들 사이에서 각광받고 있다”고 말했다.

펄스 시큐어의 Zero Trust 가치 제안은 모바일, 네트워크, 클라우드 환경 전반에 걸쳐 사용자와 기기 인증 및 보안 연결성, 광범위한 가시성 및 위협 대응 기능을 지속적으로 공급하는 Access Suites 를 통해 구현된다. 통합된 형태의 Suites는 기업들이 최종 사용자를 위해 손쉽게 액세스하고 관리자들이 single-pane-of-glass 방식으로 네트워크를 관리할 수 있게 한다.

각 기업들은 온프레미스, 사설 클라우드, 공용 클라우드 환경 등 장소에 관계없이 규제를 준수하는 방식으로 애플리케이션, 리소스, 서비스에 액세스하기 위해 중앙 집중형으로 Zero Trust 정책을 체계화할 수 있게 된다. Pulse SDP, Software Defined Perimeter는 Suite에 추가해 사용자 기기와 클라우드 혹은 데이터센터 내의 애플리케이션이 직접적이고 안전하게 액세스할 수 있도록 허용함으로써 보안 액세스 능력을 확장할 수 있다.

조 시노렐리(Joe Signorelli) 펄스시큐어 아시아태평양, 일본 담당 부사장은 “Zero Trust 네트워크 보안성은 표적 공격, 재택근무 확대, 그리고 프라이버시 관련 컴플라이언스 의무 급증으로 인해 그 중요성이 더욱 커지고 있다. 특히 기업들이 민첩성, 확장성을 확보하고 사이버 리스크를 완화하기 위해 보안 액세스 테크 스택 통합에 나서면서 Pulse Access Suites 수요가 크게 늘어났다”면서 “이번 보고서를 통해 Zero Trust 보안 시장에서 탁월한 역량을 인정받게 되어 기쁘며, 앞으로 많은 기업들이 Access Suite를 통해 비용 효율적 방식으로 사용자 생산성을 향상시키고 기업 보안태세를 강화할 수 있게 되기를 희망한다”고 밝혔다.

SDP 시장 인사이트 보고서 에서 언급된 펄스시큐어 솔루션의 Zero Trust 접근 방식은 다음과 같다:

Zero Trust 매커니즘 - 지속적 인증, 엔드포인트 태세 점검, 세분화된 조건부 액세스 및 인포스먼트, 애플리케이션 터널링에 따른 동시 발생

광범위한 다중 인증(MFA), 싱글 사인온(SSO), 세분화된 역할 기반 액세스 제어, 행동 분석, 기타 보안 연결 옵션을 통해 사용자와 기기에 대한 지속적 인증 및 허가

통합된 Pulse Client 통해 윈도우, 맥OS, 리눅스, 안드로이드, iOS 등 대표적인 OS에 대한 사용자 경험 및 엔드포인트 컴플라이언스 강화

플랫폼 내 듀얼모드 아키텍처 통해 zero trust 보안 액세스, 도입 유연성, TCO(총소유비용) 감소 위한 SDP와 VPN 기능성 확보

자체 개발한 Optimal Gateway Selector™ 기술 통해 인증과 허가 획득한 사용자들이 가장 가까운 게이트웨이에 연결할 수 있도록 액세스 반응성 확보

Pulse Secure Access Suite와 Zero Trust 기능에 대한 정보는 https://www.pulsesecure.net/top-reasons/ 에서 확인할 수 있다.

2020 SDP 시장 인사이트 보고서 다운로드: http://www.pulsesecure.net/SDPquadrant/ .

트위터: 펄스시큐어의 Access Suite와 Pulse SDP, 최근 발표된 New Zero Trust Network Security Market Insight Report에 게재 #PulseSecure #SecureAccess #ZeroTrust #SDP #security

펄스시큐어(Pulse Secure) 개요



펄스시큐어는 사람, 장치, 사물 및 서비스를 위한 포괄적인 소프트웨어 기반의 액세스 보안 솔루션을 제공해 가시성, 정보 보호 및 생산성을 향상시키는데 중점을 두고 있다. Zero Trust 환경에서의 하이브리드 IT를 지원하기 위하여 당사는 클라우드, 모바일, 애플리케이션 및 네트워크 액세스를 유기적으로 통합해왔다. 펄스시큐어 솔루션은 2만3,000여 기업들과 서비스 공급자들에 의해서 다양한 방면에서 필수적으로 사용되고 있다. 또한 컴플라이언스를 보장하는 것은 물론 데이터센터 및 클라우드 환경의 다양한 애플리케이션과 정보에 안전하게 액세스할 수 있도록 지원한다. 자세한 정보는 www.pulsesecure.net 에서 확인할 수 있다.

트위터 팔로우@PulseSecure

링크드인, 페이스북에서도 만날 수 있다.

Media Contact: Tony Tan Autonomy for Pulse Secure g +65 9048 6981