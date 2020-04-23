新加坡, April 23, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- 软件定义安全访问解决方案领先提供商 Pulse Secure 今天宣布，其Access Suite和SDP解决方案获得近期发布的分析报告——《市场洞察：零信任网络安全的软件定义边界（SDP）2020》的认可。



由Quadrant Knowledge Solutions提供的《软件定义边界》市场洞察报告介绍了市场定义、驱动因素、主要用例、趋势、解决方案特点和架构以及市场建议和供应商概况。企业和服务提供商可在以下网址下载该报告： http://www.pulsesecure.net/SDPquadrant/ 。

该报告指出，“软件定义边界技术是一种新兴的适用于当今复杂的互连世界的先进网络安全解决方案。SDP遵循零信任方法，其默认网络安全状态为拒绝状态。在对用户和设备进行身份验证和授权后才授予访问权限。通过在应用层（应用程序和资源）访问之前对用户和设备进行预授权，SDP可以保护企业免受一系列攻击。有关SDP完全替代VPN（SSL-VPN）以及SSL-VPN不安全或缺少零信任功能的讨论目前尚无定论。SSL-VPN是一种经过验证且广泛用于安全远程访问的工具。先进的SSL-VPN在应用层运行并提供零信任功能。”

“配备SDP的Pulse Access Suite具有广泛的功能性以及更好的基础结构、安全性和应用互操作性，从而可以支持相较而言更广泛、更多样化的用例。” Quadrant Knowledge Solutions行业研究经理Piyush Dewangan表示。“该公司是零信任、安全访问解决方案供应商中的佼佼者，特别适用于运行混合IT和多云环境的企业和服务提供商。”

Pulse Secure的 零信任 价值主张将通过其 Access Suite 来实现，可在移动、网络和云环境中提供连续的用户和设备身份验证、保护连接、广泛的可见性以及威胁响应。该集成式Suite可让企业为最终用户提供轻松访问，并为管理员提供“单层玻璃”式的单一虚拟管理介面。

组织可以集中协调零信任策略来确保应用、资源和服务均得到合规访问，无论是处于私有云和公共云环境中或在内部。Pulse SDP（软件定义边界）是Suite的一个插件，可以通过允许用户设备与处于云或数据中心中的应用之间进行直接可信的访问来扩展安全访问功能。

“对零信任网络安全性的需求从未如此强烈，尤其是由于针对性攻击不断增加、居家工作需求剧增以及日益增加的隐私合规义务。随着组织整合其安全访问技术堆栈以提高敏捷性、规模和减轻网络风险，我们已经看到对Pulse Access Suite的巨大需求。”Pulse Secure亚太区日本（APJ）副总裁Joe Signorelli说道。“我们很高兴获得零信任安全市场的赞赏，并欢迎组织探索我们的Access Suite，了解它如何经济高效地提高用户生产力和企业的安全状况。”

SDP市场洞察报告 中重点介绍了Pulse Secure解决方案的“零信任”方法，这包括：

零信任机制——连续身份验证、端点状态检查、粒度条件访问和实施以及每个应用隧道同时进行

通过利用大量的多因子身份验证（MFA）、单点登录（SSO）、基于角色的粒度访问控制、行为分析和其他安全连接选项，对用户和设备进行连续的身份验证和授权

Unified Pulse Client可确保本机用户体验和常规OS（如Windows、macOS、Linux、Android和iOS）的端点合规性

平台内的双模架构允许SDP和VPN功能并行工作，提供零信任安全访问、部署灵活性和更低的总拥有成本

专有Optimal Gateway Selector™技术可将经过身份验证和授权的用户连接到他们最近的可用网关，以确保访问的响应速度

有关Pulse SecureAccess Suite及其可比较零信任功能的更多信息，请访问

https://www.pulsesecure.net/top-reasons/ 。

如需下载2020 SDP市场洞察报告，请访问 http://www.pulsesecure.net/SDPquadrant/ 。

推特：新型零信任网络安全市场洞察报告（#PulseSecure #SecureAccess #ZeroTrust #SDP #security）中重点介绍了Pulse SecureAccess Suite和Pulse SDP

关于Pulse Secure

Pulse Secure为人员、设备、事物和服务提供简单、全面的软件驱动安全访问解决方案，从而为我们的客户提高可见性、保护和生产力。我们的套件独特地集成了可在零信任环境中实现混合IT的云、移动、应用和网络访问。每个垂直领域的23000多家企业和服务提供商都委托Pulse Secure授权其移动员工，在确保业务合规性的同时安全访问数据中心和云中的应用和信息。若需了解更多信息，请访问 www.pulsesecure.net

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