新加坡, April 23, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- 領先軟件定義 Secure Access (安全存取) 解決方案行業領導供應商 Pulse Secure 今日宣佈其 Access Suite 及 SDP 解決方案在最近發表的分析報告 Market Insights: Software Defined Perimeter (SDP) for Zero Trust Network Security, 2020 中備受肯定。



Quadrant Knowledge Solutions 發表的 Software Defined Perimeter 市場透視報告內容覆蓋市場定義、動力、主要使用個案、趨勢、解決方案特點及架構,以及市場推薦及銷售商檔案。企業及服務供應商可以透過此連結下載報告︰ http://www.pulsesecure.net/SDPquadrant/ 。

報告指出︰「Software Defined Perimeter 技術正在配合今日複雜而互相聯繫的世界,崛起成為進階網絡保安解決方案。SDP 以 Zero Trust 的處理方法為本,而預設的保安狀態是拒絕。授予存取權需要使用者及裝置通過認證及授權。SDP 預先授權使用者及裝置存取應用程式層面 (應用程式及資源),以保護企業免受一系列攻擊。至於是否因為 SSL-VPN 不安全,或 SSL-VPN 缺乏 Zero Trust 能力,而 SDP 可以全面取代 VPN (SSL-VPN),這個爭議仍然未有定論。SSL-VPN 這項遠端存取工具受到廣泛使用,功能無容置疑。進階 SSL-VPN 在應用程式層面操作,提供 Zero Trust 功能。」

「Pulse Access Suite 及 SDP 擁有廣闊的功能能力及更大的基礎架構、安全性及應用程式互通性,可以支援比較廣闊及多元化的使用個案。」 Quadrant Knowledge Solutions 的行業研究經理 Piyush Dewangan 說。「該公司在零信任、安全存取解決方案供應商中表現出眾,尤其是在操作混合資訊科技及多雲端環境的企業及服務供應商方面。」

Pulse Secure 的 Zero Trust 價值設計有賴其 Access Suites 不斷提供使用者及裝置認證、受保護的連接、廣泛的可見度,以及在流動、網絡或雲端環境等出現威脅,均會迅速作出反應。整合的 Suites 套件為企業提供簡易的最終使用者存取程序,以及單一管理員介面。

機構可以中央控制 Zero Trust 政策,確保無論存取在機構內、私人雲端或公眾雲端環境的應用程式、資源及服務,均遵守規定。Pulse SDP (Software Defined Perimeter) 是 Suite 套件的附加部分,讓使用者裝置及位於雲端或數據中心的應用程式可以互相直接、可靠存取,以擴展安全存取能力。

「現在尤其是因為目標攻擊增多、家居工作規定快速增長,以及私隱合規責任高升,令 Zero Trust 網絡保安的需求攀升至前所未有的水平。隨著機構合併安全存取技術,以表現更靈敏、增加規模,並減低互聯網風險,我們認為對於 Pulse Access Suites 有極大需求。」Pulse Secure 的亞太日本區副總裁 Joe Signorelli 說。「我們很榮幸獲得 Zero Trust 保安市場表揚,並歡迎各機構了解我們的 Access Suite 如何以符合成本效益的方式來提升使用者的工作效率和企業保安狀態。」

Pulse Secure 解決方案的 Zero Trust 處理方式在 SDP 市場透視報告 中提及 ︰

Zero Trust 機制 - 連續身份認證、終端狀態檢查、精細條件存取及實施,以及每項應用程式同時穿隧

運用廣泛的多重身份認證 (MFA)、單一登入 (SSO)、精細角色型存取控制、行為分析,以及其他安全連接選項,不斷對使用者及裝置進行認證及授權

統一 Pulse Client 提供貫徹的使用者體驗,並確保終端兼容如 Windows、macOS、Linux、Android 及 iOS 等熱門作業系統。

平台以雙模式架構設計,SDP 及 VPN 可以同時操作,提供零信任安全存取、靈活配置,以及更低的 TCO

Proprietary Optimal Gateway Selector™ 技術連接經認證及授權使用者至最近的可用網關,確保存取反應快速

若要獲取更多有關 Pulse Secure Access Suites 及其優秀的 Zero Trust 能力,請瀏覽

https://www.pulsesecure.net/top-reasons/ 。

若要下載 2020 SDP 市場透視報告,請瀏覽 http://www.pulsesecure.net/SDPquadrant/ 。

關於 Pulse Secure

Pulse Secure 對於人、裝置、物件及服務提供簡單全面並以軟件為本的 Secure Access 解決方案,為客戶提高可見度、保護及工作效率。我們獨特的套件整合雲端、流動、應用程式及網絡存取功能,在 Zero Trust 的世代支援混合資訊科技。我們擁有超過 23,000 間企業及服務供應商客戶,覆蓋各個範疇,他們信賴 Pulse Secure 讓其僱員可以在不同地方安全存取位於數據中心及雲端的應用程式及資料,並同時確保遵從商業規定。若要了解更多詳情,請瀏覽 www.pulsesecure.net

