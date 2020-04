April 23, 2020 11:40 ET

Modalités de mise à disposition des documents préparatoires à l’Assemblée Générale mixte du 14 mai 2020

Paris, le 23 avril 2020

Les actionnaires de la Société sont avisés que, du fait des mesures de confinement prises par les pouvoirs publics français pour répondre à la crise sanitaire du Covid-19 et conformément à l’ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020, l’Assemblée Générale Mixte (ordinaire et extraordinaire) se tiendra à huis clos le jeudi 14 mai 2020, à 14h00. L’Assemblée Générale fera l’objet d’une retransmission audio en direct et en différé sur le site Internet de la Société www.jcdecaux.com /fr .

L’avis de réunion comportant l’ordre du jour, le texte des projets de résolutions ainsi que les modalités de participation et de vote à cette Assemblée a été publié le 8 avril 2020 au BALO n°43.

Les documents et renseignements prévus notamment par les articles R. 225-73-1, L. 225-115 et R. 225-83 du Code de commerce sont publiés sur le site Internet de la Société https://www.jcdecaux.com/fr/evenements/lassemblee-generale-de-jcdecaux-sa-se-tiendra-le-14-mai-2020-huis-clos .

Pour plus d’informations, merci de contacter :

Arnaud COURTIAL

Responsable des Relations Investisseurs et de la Communication Financière

Sainte Apolline

78378 PLAISIR

Téléphone : +33 (0)1 30 79 79 93

Email : arnaud.courtial@jcdecaux.com

Chiffres clés

Chiffre d’affaires 2019 : 3 890m€

Une présence dans 4 030 villes de plus de 10 000 habitants

Une audience journalière de plus de 800 millions de personnes dans plus de 80 pays

13 030 collaborateurs

Leader dans le vélo en libre-service : pionnier de la mobilité douce

1 ère entreprise de Communication Extérieure ayant rejoint RE100 (engagement vers le 100 % d’énergies renouvelables)

entreprise de Communication Extérieure ayant rejoint RE100 (engagement vers le 100 % d’énergies renouvelables) JCDecaux est coté sur l’Eurolist d’Euronext Paris et fait partie des indices Euronext 100 et Euronext Family Business

JCDecaux est référencé en matière de performance extra-financière dans l’indice FTSE4Good et les classements MSCI et CDP (Liste A)

1 061 200 faces publicitaires dans le monde

N°1 mondial du mobilier urbain (528 660 faces publicitaires)

N°1 mondial de la publicité dans les transports avec plus de 170 aéroports et 277 contrats de transport dans les métros, bus, trains et tramways (362 970 faces publicitaires)

N°1 européen de l’affichage grand format (137 020 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Europe (645 540 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Asie-Pacifique (239 300 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Amérique Latine (72 880 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Afrique (24 170 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure au Moyen-Orient (16 450 faces publicitaires)

Pour plus d’information : www.jcdecaux.com .

