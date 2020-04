UNE CROISSANCE SOUTENUE DE L’ACTIVITÉ À LA FIN DU TROISIÈME TRIMESTRE 2019-2020 : +6 % À DONNÉES COURANTES



UN QUATRIÈME TRIMESTRE AUX ENJEUX PARTICULIÈREMENT DÉCISIFS, COMPTE TENU DE LA CRISE SANITAIRE MONDIALE





Clos au 31 mars, le chiffre d’affaires, correspondant au revenu des activités ordinaires, s’élève à la fin du troisième trimestre de l’exercice 2019-2020, à 1062,2 millions d’euros, en progression de 6 % à données courantes et de 4,2 % à données comparables par rapport au 31 mars de l’exercice passé.

En millions d'euros 2018-2019 2019-2020 Variation

à données courantes Variation

à données comparables Chiffre d’affaires

à la fin du troisième trimestre 1 001,9 1 062,2 +6,0 % +4,2 % Semences Potagères 437,9 464,2 +6,0 % +4,7 % Semences de Grandes Cultures 526,4 562,1 +6,8 % +4,2 % Produits de Jardin et Holdings 37,5 35,9 -4,3 % -2,1 %

Les informations financières consolidées sont établies en conformité avec le référentiel IFRS (International Financial Reporting Standards), tel qu’adopté dans l’Union européenne au 31 mars 2020.





Daniel JACQUEMOND, Directeur Général Délégué de Vilmorin & Cie, déclare :

« Dans cette crise sanitaire sans précédent, la priorité de Vilmorin & Cie est double : assurer la santé et la sécurité de l’ensemble de nos collaborateurs, de nos clients et de nos parties prenantes, et assurer la continuité de nos activités. Notre activité de semencier, à la base de l’alimentation, joue en effet un rôle fondamental dans le contexte spécifique de cette crise. C’est ainsi que nous avons démontré notre capacité à adapter et à sécuriser rapidement et efficacement notre organisation : grâce à la pleine mobilisation des équipes, la quasi-totalité des sites industriels et des centres de recherche continuent à fonctionner, pour servir nos clients agriculteurs et maraîchers.

Dans ce contexte inédit, Vilmorin & Cie a conclu un troisième trimestre de très bon niveau. Le mois de mars en particulier a été marqué par une progression extrêmement dynamique de l’activité, supérieure à 15 %(1) aussi bien en semences potagères qu’en semences de grandes cultures, certainement pour partie liée à des anticipations de commandes. Dans le même temps, l’activité Produits de Jardin, directement impactée par la fermeture des jardineries et des grandes surfaces de bricolage, a connu un net coup d’arrêt provisoire, avec des ventes en baisse d’environ 40 %(1), alors que les mois de janvier et février avaient enregistré une forte croissance.

Au-delà de ce troisième trimestre globalement de grande qualité, nous sommes confrontés à plusieurs risques importants liés à la crise - perturbations des chaînes d’approvisionnement, surcoûts logistiques, charges liées à la mise en place des mesures sanitaires notamment - dont les impacts peuvent encore se matérialiser à partir du quatrième trimestre, tant sur l’activité que sur la marge opérationnelle. À ce jour, compte tenu du niveau d’incertitudes sans précédent, nous ne sommes pas en mesure de quantifier précisément ces impacts ni donc de définir de manière fiable des objectifs pour l’exercice en cours.

Disposant des ressources financières et de la trésorerie nécessaires, nous nous sommes donné comme premier objectif de sécuriser les potentielles conséquences de cette pandémie.

La crise actuelle fait ressortir l’importance cruciale de la semence, premier maillon de la chaîne alimentaire, pour assurer la sécurité alimentaire. Solidement positionnée sur ce secteur, Vilmorin & Cie continuera donc à démontrer la robustesse de son modèle de développement, pour offrir des perspectives de développement résilient, tant à court qu’à moyen et long termes. »

(1) À données comparables.





UN TROISIÈME TRIMESTRE 2019-2020 EN PROGRESSION DE 5,5 % À DONNÉES COURANTES, MARQUÉ PAR UNE BONNE DYNAMIQUE, TANT EN POTAGÈRES QU’EN GRANDES CULTURES

Branche Semences Potagères : un chiffre d’affaires en progression très soutenue au troisième trimestre

Au cours du troisième trimestre, la branche Semences Potagères réalise un chiffre d’affaires en forte croissance (215,8 millions d’euros, soit +8,6 % à données courantes et +8,2 % à données comparables).

Les meilleures performances sont enregistrées sur plusieurs espèces stratégiques, au premier rang desquelles la tomate, la carotte et le piment. D’autres espèces affichent également des progressions marquées, comme le pois, la laitue ou le maïs doux.

En termes de zones géographiques, les ventes progressent significativement en Europe, notamment en France, en Amérique du Nord, ainsi qu’en Turquie. En Asie, la situation est contrastée selon les pays, avec une très bonne performance en Inde, alors qu’en Chine, dans un marché sous pression depuis janvier en raison de la pandémie, l’activité est en retrait, en dépit d’un début de rattrapage en fin de trimestre.

Il convient par ailleurs de souligner que le mois de mars a été marqué par une excellente dynamique, intégrant probablement des anticipations de commandes de certains clients soucieux de sécuriser leurs approvisionnements, en particulier en Europe et en Amérique du Nord.

Conséquence directe de la pandémie, le troisième trimestre a en outre été caractérisé par des difficultés croissantes en termes de flux logistiques internationaux.

En conséquence de ce troisième trimestre, le chiffre d’affaires de la branche Semences Potagères s’établit en cumul au 31 mars 2020 à 464,2 millions d’euros, en croissance de 6 %. Retraitée à données comparables, l’activité enregistre une progression de 4,7 %.





Branche Semences de Grandes Cultures : une solide croissance de l’activité au troisième trimestre

L’activité réalisée par les Semences de Grandes Cultures au cours du troisième trimestre est en nette croissance (333,2 millions d’euros, soit +5 % à données courantes et +5,3 % à données comparables).

En Europe, le chiffre d’affaires trimestriel Grandes Cultures progresse significativement (311,9 millions d’euros, soit +3,7 % à données courantes et +3,1 % à données comparables), les livraisons de semences – essentiellement de maïs et de tournesol à ce stade de l’exercice – ayant globalement pu être assurées, malgré là aussi certaines difficultés en termes de logistique.

Les semences de maïs enregistrent une belle progression des ventes, dans un contexte de légère augmentation prévue des surfaces consacrées à cette culture. Le retard qui avait été constaté à la fin du deuxième trimestre a ainsi largement été rattrapé, et les semences ont pu être livrées aux agriculteurs pour les semis de printemps. L’Europe de l’Ouest ainsi que la Turquie et la Russie affichent de solides performances.

Les ventes de semences de tournesol sont quant à elles en retrait. La baisse d’activité concerne essentiellement l’Ukraine et la Turquie. Dans le même temps, en France et en Russie, la croissance des ventes a été significative et devrait concrétiser des gains de parts de marché.

En Amérique du Sud, le troisième trimestre (19,1 millions d’euros) affiche une progression d’activité extrêmement marquée, aussi bien au Brésil qu’en Argentine ; Vilmorin & Cie poursuit ainsi son expansion sur ce territoire clé pour les Semences de Grandes Cultures.

Au Brésil, dans un environnement de marchés plus favorables cette année, la campagne commerciale de maïs safrinha enregistre une forte croissance, tant en volume qu’en valeur. De même, les ventes de semences de soja affichent une progression d’excellent niveau.

Enfin, en Argentine, les ventes sont également en hausse, bénéficiant de l’intégration de la société Sursem acquise en décembre 2018.

En conséquence de ce troisième trimestre, le chiffre d’affaires de la branche Semences de Grandes Cultures s’élève en cumul au 31 mars 2020 à 562,1 millions d’euros, en croissance de 6,8 % par rapport à la même période de l’exercice précédent ; à données comparables, l’activité enregistre une hausse de 4,2 %.

Par ailleurs, concernant les sociétés mises en équivalence :

Sur le marché nord-américain, le chiffre d’affaires d’AgReliant à la fin du troisième trimestre est en légère croissance pour les semences de maïs et en recul pour les semences de soja, dans un marché encore incertain en termes d’allocations définitives des cultures.

Sur le marché africain, Seed Co enregistre une forte progression de ses activités à l’international, confirmant ainsi sa position de 1er semencier africain. Par ailleurs, au Zimbabwe, Seed Co parvient à maîtriser les impacts de la crise économique locale.







PERSPECTIVES 2019-2020

En dépit du très bon niveau d’activité enregistré à l’issue des neuf premiers mois de l’exercice, tel que commenté précédemment, Vilmorin & Cie a identifié plusieurs risques importants en lien avec la crise sanitaire actuelle, dont les impacts peuvent encore se matérialiser, tant sur l’activité que sur la marge opérationnelle, à partir du quatrième trimestre de l’exercice. Ces impacts concerneraient en particulier :

l’organisation opérationnelle de Vilmorin & Cie ;

la capacité des clients agriculteurs et maraîchers à opérer (disponibilité de la main d’œuvre, difficultés logistiques, conséquences économiques de la crise) ;

et de manière globale, l’ensemble des surcoûts liés à la crise.

Vilmorin & Cie n’est pas à même, à ce stade, de quantifier précisément ces différents impacts potentiels, compte tenu du niveau d’incertitudes sans précédent lié à l’ampleur et à la durée de la pandémie, complexifié en outre par la diversité des activités et des marchés sur lesquels Vilmorin & Cie opère.

En raison de ce manque de visibilité persistant, qui ne lui permet pas de définir de manière fiable des objectifs pour l’exercice 2019-2020, Vilmorin & Cie confirme leur suspension, comme déjà communiqué précédemment(1).

Parallèlement, Vilmorin & Cie, qui bénéficie d’une situation financière solide et des ressources financières adéquates, a pris toutes les mesures nécessaires de maîtrise de ses charges opérationnelles et de ses investissements industriels.

Dans ce contexte de crise inédite, Vilmorin & Cie démontre la résilience de son modèle de développement et reste plus que jamais convaincue qu’elle dispose de tous les atouts nécessaires pour accélérer son expansion sur un marché des semences résolument porteur, que la crise actuelle repositionne comme stratégique.

(1) Cf. communiqué de presse Vilmorin & Cie du 26 mars 2020.





ANNEXE 1 :

CHIFFRE D’AFFAIRES À LA FIN DU TROISIÈME TRIMESTRE 2019-2020 ET ÉVOLUTION PAR TRIMESTRE ET PAR BRANCHE

En millions d'euros 2018-2019 2019-2020 Variation

à données courantes Variation

à données comparables Dont : Impact

devises Effet périmètre Premier trimestre 207,5 231,9 +11,8 % +5,2 % +1,8 +11,2 Semences Potagères 103,4 108,6 +5,0 % +2,8 % +2,2 0,0 Semences

de Grandes Cultures 96,5 116,1 +20,3 % +7,9 % -0,4 +11,6 Produits de Jardin

et Holdings 7,6 7,3 -4,9 % +0,1 % 0,0 -0,4 Deuxième trimestre 252,9 258,9 +2,3 % +0,2 % +1,8 +3,7 Semences Potagères 135,8 139,8 +3,0 % +1,2 % +2,4 0,0 Semences

de Grandes Cultures 112,6 112,8 +0,2 % -2,6 % -0,6 +3,8 Produits de Jardin

et Holdings 4,6 6,2 +35,6 % +37,7 % 0,0 -0,1 Troisième trimestre 541,4 571,4 +5,5 % +5,6 % +0,6 -1,4 Semences Potagères 198,7 215,8 +8,6 % +8,2 % +0,7 0,0 Semences

de Grandes Cultures 317,4 333,2 +5,0 % +5,3 % -0,1 -1,0 Produits de Jardin

et Holdings 25,3 22,4 -11,4 % -9,9 % 0,0 -0,4 Chiffre d’affaires

à la fin du troisième trimestre 1 001,9 1 062,2 +6,0 % +4,2 % +4,2 +13,5 Semences Potagères 437,9 464,2 +6,0 % +4,7 % +5,3 0,0 Semences

de Grandes Cultures 526,4 562,1 +6,8 % +4,2 % -1,1 +14,3 Produits de Jardin

et Holdings 37,5 35,9 -4,3 % -2,1 % 0,0 -0,8





ANNEXE 2 :

GLOSSAIRE

Données comparables

Les données comparables sont les données reconstituées à périmètre et taux de change constants. Les données financières de 2018-2019 se voient donc appliquer le taux moyen de l’exercice 2019-2020, ainsi que d’éventuelles évolutions de périmètre, pour être comparables avec les données de l’exercice 2019-2020.

L’évolution du périmètre de consolidation provient de l’acquisition des sociétés Sursem et Geneze (Amérique du Sud. Grandes Cultures) finalisée en décembre 2018 ainsi que de la cession de la société Van Den Berg (Pays-Bas. Produits de Jardin) réalisée en juin 2019.

Données courantes

Les données courantes sont les données aux taux de change historiques de la période et ne tenant pas compte d’effet périmètre.





Pièce jointe