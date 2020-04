Communiqué de presse Chiffre d'affaires T1 2020

Communiqué de presse

Neuilly-sur-Seine, France – 23 avril 2020

Un chiffre d’affaires résilient au premier trimestre malgré les premiers impacts liés au choc du Covid-19

Chiffre d'affaires de 1,140 milliard d'euros au premier trimestre (T1) 2020, en repli de 3,0 % par rapport à l'exercice précédent dont - 1,9 % à taux de change constant

Croissance organique1 de - 1,6 %

3 des 6 activités du Groupe enregistrent une croissance organique : Marine & Offshore à + 8,7 % Industrie à + 2,9 % et Agroalimentaire & Matières Premières à + 0,2 %

L’activité Bâtiment & Infrastructures (B&I) est relativement stable à - 0,2 %, démontrant les bénéfices de la diversification géographique avec une croissance solide dans la plupart des zones géographiques à l'exception de la Chine

Les activités Biens de consommation et Certification enregistrent un net recul, respectivement de - 18,3 % and - 7,9 %, en raison des fermetures liées au Covid-19, notamment en Chine

Croissance externe de - 0,3 %

Elle reflète l’impact des cessions des exercices précédents et l’absence de transaction depuis le début de l'année

Effets de change de - 1,1 %

La dépréciation des devises de certains pays émergents face à l’euro est partiellement compensée par l’appréciation du dollar américain et des devises corrélées

Didier Michaud-Daniel, Directeur général, commente :

« Face à la pandémie de Covid-19, l’engagement de Bureau Veritas en matière de Responsabilité sociétale et environnementale, pour lui-même et pour ses clients, est capital. Nous mettons tout en œuvre pour préserver la santé et la sécurité de nos collaborateurs tout en continuant à fournir des services essentiels à nos clients. Nous avons développé et déployé des solutions pour soutenir la continuité de l’activité à travers le monde, dans l’ensemble des divisions du Groupe. Protéger nos activités est également vital pour que nous puissions réagir rapidement lorsque les pays sortiront de leur confinement. Nous voulons être présents pour nos clients dès que leurs activités redémarreront, c’est pourquoi nous anticipons activement le retour à l’activité avec des services adaptés.

Nous avons pris des mesures visant à contrôler les coûts et la trésorerie. Celles-ci incluent notamment la suspension de tous les investissements non essentiels et la mise en place d'un plan d’austérité à travers le monde, incluant l’ajustement proactif de la structure de coûts.

Bureau Veritas a acquis une situation financière solide ces 3 dernières années, avec d’importantes liquidités et ressources financières qui nous permettront de surmonter cette crise sans précédent.

Au premier trimestre, malgré la légère baisse organique de notre chiffre d’affaires, nos opérations ont démontré la résilience du Groupe grâce à son portefeuille et sa présence dans le monde. La crise du Covid-19 a eu un impact principalement sur nos opérations en Chine. Ailleurs, les effets de la pandémie se feront très fortement sentir à partir du deuxième trimestre. S’agissant de l’année complète, il serait prématuré à ce stade de donner une vision ferme. »

CROISSANCE EN MILLIONS D'EUROS T1 2020 T1 2019 VARIATION ORGANIQUE PÉRIMÈTRE CHANGE Marine & Offshore 94,4 87,3 + 8,1 % + 8,7 % - (0,6) % Agroalimentaire & Matières Premières 272,7 274,9 (0,8) % + 0,2 % + 0,4 % (1,4) % Industrie 253,3 255,8 (1,0) % + 2,9 % - (3,9) % Bâtiment & Infrastructures 318,2 323,8 (1,7) % (0,2) % (1,7) % + 0,2 % Certification 76,6 83,2 (7,9) % (7,9) % + 0,6 % (0,6) % Biens de consommation 124,3 150,1 (17,2) % (18,3) % + 0,1 % + 1,0 % Chiffre d’affaires du Groupe 1 139,5 1 175,1 (3,0) % (1,6) % (0,3) % (1,1) %

Bureau veritas agit de façon proactive dans la lutte contre le Covid-19

Dans de nombreux secteurs, les services de Bureau Veritas, à la fois sur le terrain et à distance grâce aux technologies numériques, contribuent au maintien des activités opérationnelles qui sont essentielles pour assurer la santé et la sécurité des personnes.

Bureau Veritas a mis en place un portefeuille de services dédiés visant à aider ses clients à faire face à la crise, et à les préparer la reprise :

Des solutions d’apprentissage en ligne pour permettre à la formation de se poursuivre pendant le confinement et pour les salariés travaillant à domicile ;

L’évaluation de la conformité aux règles sanitaires édictées par les autorités sanitaires ;

Une offre de services pour accompagner la reprise d’activité des entreprises après l’épidémie de Covid-19. À titre d'exemple, Bureau Veritas et Accor ont lancé un label visant à certifier que le dispositif de sécurité et des mesures d’hygiène est adapté à la reprise d’activité dans l’hôtellerie et la restauration.

Le Groupe a également participé à de nombreux projets liés à la lutte contre le Covid-19 dans le monde :

Construction d'un hôpital d'urgence en Chine (Shenzhen) : services de conseil en ingénierie et de gestion de la sécurité pour l'hôpital qui a été construit en 20 jours ;

Hôpital de campagne d’urgence en France (Mulhouse) : inspection des installations électriques avant la mise en service de l'hôpital militaire de campagne ;

Sécurité du personnel dans la grande distribution aux États-Unis : soutien à la mise en œuvre des mesures de sécurité contre le Covid-19 en installant des dispositifs de protection contre les éternuements dans les points de vente ;

Fourniture d’EPI : le Groupe mène également des actions auprès des communautés locales dans les différentes parties du monde où il opère, notamment par le don d'Équipements de Protection Individuelle (masques, gants) à plusieurs hôpitaux.

Annulation de la proposition de distribution de dividende au titre de l’exercice 2019

Le Conseil d’administration de Bureau Veritas a décidé exceptionnellement de ne plus proposer la distribution de dividende (0,56 euro par action) à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2019, le 26 juin 20202. Sur la base des dernières recommandations sanitaires, le Groupe a décidé de tenir son Assemblée générale annuelle des actionnaires à huis clos.

La décision relative au dividende annule une sortie de trésorerie d'environ 250 millions d'euros et est conforme aux dispositions réglementaires françaises en matière de modération des dividendes en contrepartie d’aides publiques (recours aux dispositifs de chômage partiel en France, ainsi qu’à ceux qui permettent un différé de certaines charges et de versements d’impôts). Cela reflète également le souci de responsabilité vis-à-vis de l'ensemble des parties prenantes du Groupe qui consentent des efforts ou subissent les effets d’une crise sans précédent.

Réduction de la rémunération des dirigeants

Afin de s’associer personnellement à l'esprit de solidarité et de responsabilité de Bureau Veritas envers toutes ses parties prenantes, le Président du Conseil d'administration et le Directeur général ont décidé de baisser de 25% leur rémunération fixe pendant la période de chômage partiel des salariés de Bureau Veritas en France. Ces sommes seront versées à La Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France.

Une situation financière solide

Le Groupe bénéficie d’une structure financière solide avec les liquidités et les financements nécessaires.

Au cours de 2019, le Groupe a allongé la maturité moyenne de sa dette financière à 5,8 ans, avec toutes ses maturités d’ici à 2023 déjà refinancées par anticipation ; au 31 décembre 2019, le ratio dette financière nette ajustée / EBITDA s’est élevé à 1,87x versus des ratios bancaires de 3,25x3.

À la fin du mois de mars 2020, Bureau Veritas disposait d’une trésorerie disponible de 1,35 milliard d’euros et de lignes de crédit non tirées de 600 millions d’euros.

Bureau Veritas a pris des mesures visant à contrôler les coûts et la trésorerie. Celles-ci incluent notamment la suspension de tous les investissements non essentiels et la mise en place d’un plan d’austérité à travers le monde.

Perspectives 2020

Bureau Veritas continue de mettre tout en œuvre pour protéger la santé de ses collaborateurs, ainsi que, dans la mesure du possible, celle de ses clients, fournisseurs et sous-traitants. Le Groupe a adopté des plans de continuité d’activité à travers le monde et a activé le travail à distance quand cela est possible, dans le strict respect des décisions prises par les gouvernements locaux et des directives de l’Organisation mondiale de la Santé.

L’évolution de l’épidémie met l’économie mondiale à l’épreuve d’une crise systémique. Le Groupe y répond en mettant tout en œuvre pour protéger son activité et assurer l’excellence de sa qualité de service auprès de ses clients.

Dans ces conditions exceptionnelles, les objectifs 2020 ne sont plus pertinents. Il serait prématuré de fournir une vision ferme de 2020 à ce stade. Le Groupe s'attend à ce que le deuxième trimestre (T2) 2020 soit très fortement affecté par les mesures de confinement qui ont été mises en place notamment en Europe, aux États-Unis et en Amérique latine.

Revue des activités du 1er trimestre 2020

MARINE & OFFSHORE

EN MILLIONS D’EUROS T1 2020 T1 2019 VAR, ORGANIQUE PÉRIMÈTRE CHANGE Chiffre d’affaires 94,4 87,3 + 8,1 % + 8,7 % - (0,6) %

L’activité Marine & Offshore a enregistré une forte croissance organique de 8,7 % au premier trimestre 2020 car elle a continué à bénéficier de la reprise des nouvelles commandes et a été peu impactée par la crise du Covid-19. La performance s’explique principalement par :

une croissance à deux chiffres dans l’activité Nouvelles constructions (40 % du chiffre d’affaires de la division) dans la plupart des régions géographiques, et notamment en Asie du Nord-Est (et en Corée du Sud plus particulièrement) ;

une croissance modérée à un chiffre pour l’activité En service (60 % du chiffre d’affaires de la division), portée par une croissance régulière du sous-segment Navires en services (Core) qui a bénéficié d’un calendrier favorable d’inspections. Le nombre de navires immobilisés est resté stable. Il s’agit de « services essentiels » qui garantissent la continuité de l’activité pour les clients. Le sous-segment Services (dont Offshore) affiche une croissance stable car il repose davantage sur des dépenses discrétionnaires.

Les nouvelles commandes ont montré une certaine résilience atteignant au total 1,6 millions de tonneaux bruts à la fin mars 2020 (contre 1,9 millions de tonneaux bruts à la même période de l’exercice précédent). Ce résultat démontre que le Groupe parvient à maintenir une excellente performance sur un marché en net repli. Le carnet de commandes atteint 14,8 millions de tonneaux bruts à la fin du trimestre, soit une hausse de 4 % par rapport au 31 décembre 2019 (14,2 millions de tonneaux bruts). Il demeure bien diversifié.

AGROALIMENTAIRE & MATIÈRES PREMIÈRES

EN MILLIONS D’EUROS T1 2020 T1 2019 VAR, ORGANIQUE PÉRIMÈTRE CHANGE Chiffre d’affaires 272,7 274,9 (0,8) % + 0,2 % + 0,4 % (1,4) %

Le chiffre d’affaires affiche une croissance organique de 0,2 % au premier trimestre 2020, grâce aux segments Agroalimentaire et Services aux gouvernements alors que les autres activités accusent une légère baisse, dans un contexte où certaines régions géographiques ont été affectées par le confinement général, même si les principales chaînes d’approvisionnement ont été maintenues.

Le segment Produits Pétroliers & Pétrochimiques (O&P) (36 % du chiffre d’affaires de la division) a enregistré une baisse organique faible à un chiffre avec des performances similaires dans les activités liées aux échanges (Trade) et amonts (Upstream). Les prix bas du pétrole ont conduit au stockage d’une grande partie du pétrole brut ce qui, combiné à une baisse de la consommation de carburant, a entraîné un ralentissement de la demande des services TIC. Sur le plan régional, la croissance est positive en Asie mais négative dans les autres régions, conséquence de la fermeture de certains sites à cause du Covid-19.

Le segment Métaux & Minéraux (28 % du chiffre d’affaires de la division) a enregistré une croissance organique légèrement négative globalement, à cause des activités liées aux échanges alors que les activités Amont affichent une croissance positive. La croissance des activités amonts est restée forte en Afrique grâce à l’obtention de nouveaux contrats (notamment au Mozambique). L’activité a été stable en Amérique et légèrement en baisse en Australie. Une grande partie de l’activité du Groupe est réalisée dans des régions (l’Australie, par exemple) qui ont été peu perturbées au T1. L’or affiche toujours une bonne performance alors que d’autres métaux ont été d'une manière générale affectés par une baisse des prix. Les activités liées aux échanges accusent une baisse organique modérée à un chiffre, principalement à cause du confinement en Chine.

Le segment Agroalimentaire (22% du chiffre d'affaires de la division) a enregistré une croissance organique solide au cours du trimestre, grâce à la forte performance des produits Alimentaires. L’Agro-industrie (amont) a bénéficié d’une croissance forte en raison de l’expansion des services notamment dans l’agriculture de précision (en Amérique latine et en Amérique du Nord), alors que les activités d'inspection agricole ont souffert de facteurs saisonniers (une saison de culture du maïs précoce l’an dernier au Brésil) en plus de problèmes logistiques (dus aux restrictions liées au Covid-19 dans certains ports stratégiques). L’activité Alimentaire a maintenu des tendances solides dans toutes les régions géographiques, grâce au développement de plusieurs initiatives, aux ouvertures récentes de laboratoires et aux bénéfices tirés d’acquisitions passées (STT en Chine, DTS en Australie ou Labomag au Maroc). Les Services de sécurité alimentaire sont plus que jamais considérés comme essentiels pour la chaîne d’approvisionnement alimentaire dans le contexte de la pandémie.

Le segment Services aux gouvernements (14 % du chiffre d’affaires de la division) a enregistré une croissance organique élevée à un chiffre durant le trimestre, bénéficiant pleinement de la montée en puissance des contrats VOC (Vérification de conformité) et guichets uniques dans plusieurs pays d’Afrique (notamment le Mali, la Côte d’Ivoire, le Kenya et le Maroc) et d’une base de comparaison favorable par rapport à l’exercice précédent.

INDUSTRIE

EN MILLIONS D’EUROS T1 2020 T1 2019 VAR, ORGANIQUE PÉRIMÈTRE CHANGE Chiffre d’affaires 253,3 255,8 (1,0) % + 2,9 % - (3,9) %

Le chiffre d’affaires de l’activité Industrie a atteint une croissance organique de 2,9 % au premier trimestre 2020. Cette croissance témoigne notamment de l’impact positif de la stratégie de diversification vers les marchés Opex et hors Pétrole & Gaz.

Les activités liées aux Opex, qui font partie des Initiatives de Croissance du plan stratégique du Groupe, ont conservé une performance solide au T1 2020. Le segment Power & Utilities (13 % du chiffre d'affaires de la division) a réalisé une croissance à deux chiffres, portée principalement par l’Amérique latine grâce à la montée en puissance d'importants contrats avec divers clients dans la distribution d’énergie (notamment en Argentine et au Chili), et à une dynamique solide en Europe, notamment en France (centrales nucléaires). L'inspection des actifs énergétiques a été peu perturbée, l’exécution de ce service étant critique dans les circonstances actuelles.

Les marchés Pétrole & Gaz (34 % du chiffre d’affaires de la division) ont marqué une légère baisse, avec des situations diverses selon les régions : une croissance stable pour les activités liées aux Capex avec un développement soutenu aux États-Unis, en Amérique latine (sauf au Brésil) et en Afrique, contrebalancés par une forte baisse en Asie (la Chine étant durement touchée par les fermetures liées au Covid-19 et la Corée du Sud par l’arrivée à son terme d'un important contrat). Les activités liées aux Opex ont enregistré une baisse organique modérée à un chiffre par rapport à l’exercice précédent, à cause de la Chine et des pays européens, qui commencent à faire face à des perturbations liées au Covid-19. La croissance est restée néanmoins forte en Amérique latine (Argentine et Colombie en particulier) et en Afrique.

Ailleurs, les activités ont été impactées à des degrés divers. Les projets d'infrastructure essentiels ont continué à progresser. Les projets de suivi opérationnel « non essentiels » ont été mis en suspens. Une croissance solide a été atteinte dans les Transports et le secteur Manufacturier.

BÂTIMENT & INFRASTRUCTURES

EN MILLIONS D’EUROS T1 2020 T1 2019 VAR, ORGANIQUE PÉRIMÈTRE CHANGE Chiffre d’affaires 318,2 323,8 (1,7) % (0,2) % (1,7) % + 0,2 %

L’activité Bâtiment & Infrastructures a enregistré une croissance organique globalement stable (-0,2 %) au T1 2020, avec de solides performances en Europe et en Amérique du Nord, neutralisées par une forte baisse en Chine qui s’explique par les mesures de confinement. En excluant la Chine, le chiffre d’affaires aurait atteint une croissance organique élevée à un chiffre.

La croissance organique à deux chiffres qui a été atteinte dans les activités des Bâtiments en service (64 % du chiffre d’affaires de la division), notamment grâce à la bonne exécution du carnet de commandes en France au T1, n’a pas compensé la baisse enregistrée dans les activités liées à la Construction (36 % du chiffre d’affaires de la division), conséquence du confinement en Chine.

Le Groupe a enregistré une importante baisse de la croissance organique en Asie-Pacifique (17 % du chiffre d’affaires de la division) à cause du confinement en Chine (baisse organique de 46,6 %). Au cours du premier trimestre, les ingénieurs de Bureau Veritas ont fourni des services essentiels d’ingénierie, d’assistance et de gestion de la sécurité pour l’hôpital d’urgence de Shenzhen qui a été construit en 20 jours seulement.

En Amérique (18 % du chiffre d'affaires de la division), une croissance faible à un chiffre a été atteinte grâce aux États-Unis (+9,4 % de croissance organique), qui bénéficient de fortes dynamiques dans les services de conformité à la réglementation et dans les services de mise en exploitation de centres de données. Les clients du Groupe accélèrent la mise en exploitation de centres de données pour soutenir l’accroissement du télétravail. En Amérique latine, l’activité a pâti de la fin de contrats et de l’absence de nouveaux investissements, notamment au Brésil et en Colombie.

Sur son principal marché européen (62 % du chiffre d’affaires de la division), le Groupe a enregistré une croissance organique à deux chiffres avec une performance élevée en France (49 % du chiffre d’affaires de la division) qui a bénéficié des nouveaux services lancés (liés à des programmes d’efficacité énergétique notamment). Jusqu’à la mi-mars (début du confinement), les opérations françaises ont été très performantes grâce à l’exécution de leur solide carnet de commandes pour les activités liées aux Opex (environ les trois-quarts de l’activité française) tandis que les activités liées aux Capex ont légèrement augmenté. Les autres pays ont connu des situations diverses en fonction de la date de démarrage de leur confinement.

CERTIFICATION

EN MILLIONS D’EUROS T1 2020 T1 2019 VAR, ORGANIQUE PÉRIMÈTRE CHANGE Chiffre d’affaires 76,6 83,2 (7,9) % (7,9) % + 0,6 % (0,6) %

L’activité Certification a enregistré une croissance organique négative de 7,9 % au premier trimestre 2020, à cause de la crise du Covid-19 et du confinement général associé observé dans plusieurs pays, en particulier depuis mars.

La plupart des régions géographiques ont connu une croissance organique négative à l’exception de quelques pays qui ont été moins affectés par les mesures de confinement (Europe du Nord, Colombie, Argentine, Australie et pays d’Afrique). La Chine est le pays qui a été le plus impacté à cause des restrictions extrêmes de mobilité (baisse élevée à deux chiffres), tout comme l’Amérique du Nord (baisse à deux chiffres).

Dans le portefeuille du Groupe, une croissance positive a été atteinte dans le Développement durable et la RSE, la Certification alimentaire et la Certification du personnel. La diversification du portefeuille du Groupe reste l’un des principaux contributeurs à la croissance, le développement de nouveaux produits étant en hausse de plus de 10 % au cours du premier trimestre.

À l’inverse, la formation et les audits personnalisés ont été les plus touchés par l’annulation ou le report par les clients de services jugés « non essentiels ». La baisse a été amortie dans les pays ou les segments où le Groupe est autorisé à fournir les services à distance ou à travers des solutions digitales. Dans beaucoup de pays, les organismes d’accréditation nationaux ont autorisé des audits à distance pour certaines activités et normes ISO. Dans le cas de la formation, des classes virtuelles peuvent être organisées pour former les auditeurs. Bien que des solutions à distance soient développées et proposées à chaque client, elles ne deviennent pas pour autant la norme car elles sont difficiles à mettre en œuvre du côté du client.

Dans le contexte du Covid-19, le Groupe se concentre actuellement sur des solutions de continuité d’activité en promouvant les audits à distance et les classes virtuelles. Bureau Veritas prépare la sortie de crise avec des initiatives axées sur la reprise de l’activité à la fin de la période de confinement.

BIENS DE CONSOMMATION

EN MILLIONS D’EUROS T1 2020 T1 2019 VAR, ORGANIQUE PÉRIMÈTRE CHANGE Chiffre d’affaires 124,3 150,1 (17,2) % (18,3) % + 0,1 % + 1,0 %

L’activité Biens de consommation affiche une croissance organique négative de 18,3 % au premier trimestre 2020, fortement impactée par les fermetures liées au Covid-19 en Chine (-32,1 %), et ce dans toutes les catégories de produits. Les activités de Tests ont été sévèrement touchées (-21,7 %) tandis que les services d’Inspection et d’Audit ont montré une plus grande résilience (étant stables).

Le segment Textiles (36 % du chiffre d’affaires de la division) a enregistré une performance supérieure à la moyenne de la division, avec une bonne dynamique conservée en Asie du Sud et en Asie du Sud-Est (en particulier au Vietnam et en Indonésie, qui continuent de bénéficier d'une accélération de l’approvisionnement hors de Chine) mais des baisses dans d’autres régions, notamment en Chine et en Amérique du Nord.

Le segment Biens durables (29 % du chiffre d'affaires de la division) a été lourdement affecté par la perturbation causée par les mesures de confinement en Chine ; le sous-segment Jouets a été sous pression et le sous-segment Cosmétiques a enregistré une baisse à deux chiffres en dépit d’une bonne performance en Corée du Sud notamment. Le sous-segment des services d’Inspection et d’Audit (12 % du chiffre d’affaires de la division) a été stable au cours du trimestre, compensant en partie la baisse dans les autres sous-segments.

Enfin, le segment Produits Électriques & Électroniques (35 % du chiffre d'affaires de la division) réalise une performance en ligne avec la moyenne de la division avec des performances très faibles pour le sous-segment Automobile et légèrement meilleures pour les activités de tests dans le Mobile. L’activité a pâti de conditions de marché difficiles avec les géants de la grande distribution aux États-Unis, et de l’effet des fermetures liées au Covid-19. Les plateformes de test de la 5G en Asie (Chine, Corée du Sud) sont désormais opérationnelles et soutiendront progressivement la croissance du segment Produits Électriques & Électroniques.

Bien qu’en Chine (environ la moitié du chiffre d’affaires de la division) l’activité redémarre partiellement (bien que tous les laboratoires soient opérationnels et que tous les employés aient repris le travail), l’activité dans d’autres régions géographiques comme l’Asie du Sud-Est notamment, devrait être impactée par la multiplication des mesures de confinement.

Calendrier financier 2020

Assemblée générale annuelle des actionnaires : 26 juin 2020

Résultats du 1 er semestre 2020 : 28 juillet 2020

semestre 2020 : 28 juillet 2020 Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2020 : 22 octobre 2020

La Journée Investisseurs (devant se tenir à Paris, France), initialement prévue le 29 septembre 2020 est décalée en 2021 (la date exacte restant à confirmer).

À propos de Bureau Veritas

Bureau Veritas est un leader mondial de l’inspection, de la certification et des essais en laboratoire. Créé en 1828, le Groupe emploie plus de 78 000 collaborateurs dans plus de 1 500 bureaux et laboratoires dans le monde entier. Bureau Veritas aide ses clients à améliorer leurs performances, en offrant des services et des solutions innovantes pour s'assurer que leurs actifs, produits, infrastructures et processus répondent aux normes et réglementations relatives à la qualité, la santé, la sécurité, la protection de l’environnement et la responsabilité sociale.

Bureau Veritas est coté sur Euronext Paris et fait partie de l’indice Next 20.

Compartiment A, code ISIN FR 0006174348, mnémonique : BVI.

Pour en savoir plus www.bureauveritas.com . Suivez-nous aussi sur Twitter (@bureauveritas) et LinkedIn .

Nos informations sont certifiées par la technologie blockchain.

Vérifiez l’authenticité de ce communiqué de presse sur www,wiztrust,com .





Ce communiqué de presse (y compris ses annexes) contient des informations et déclarations de nature prospective basées sur les objectifs et prévisions à ce jour de la direction de Bureau Veritas. Ces informations et déclarations de nature prospective sont inévitablement soumises à un certain nombre de facteurs de risque et d’incertitude importants tels que ceux décrits dans le Document d’enregistrement universel enregistré auprès de l’Autorité des marchés financiers qui font que les résultats finalement obtenus pourront différer de ces objectifs ou prévisions. Ces informations de nature prospective n’ont de valeur qu’au jour de leur formulation et Bureau Veritas n’assume aucune obligation de mise à jour ou de révision de celles-ci, que ce soit en raison de nouvelles informations qui seraient à sa disposition, de nouveaux événements ou pour toute autre raison, sous réserve de la réglementation applicable.





Annexe 1 : Définitions et rapprochement des indicateurs alternatifs de performance avec les indicateurs IFRS

Le processus de gestion de Bureau Veritas repose sur les indicateurs alternatifs de performance présentés ci-après. Ceux-ci ont été déterminés dans le cadre de la planification budgétaire et du reporting du Groupe, en interne et en externe. Bureau Veritas estime que ces indicateurs fournissent des renseignements supplémentaires utiles pour les utilisateurs des états financiers pour comprendre de façon adéquate la performance du Groupe, notamment sur le plan opérationnel. En outre, certains de ces indicateurs font référence dans l’industrie du « TIC » (Test, Inspection, Certification) et sont ceux principalement utilisés et suivis par la communauté financière. Ces indicateurs alternatifs de performance doivent être considérés comme complémentaires des indicateurs IFRS et des mouvements qui en découlent.

CROISSANCE

Croissance totale du chiffre d’affaires

Le pourcentage de croissance totale du chiffre d’affaires est un ratio qui mesure l’évolution du chiffre d’affaires du Groupe tel qu’il existe à la fin de l’exercice N par rapport à l’exercice N-1. La croissance totale du chiffre d’affaires se décompose en 3 éléments :

La croissance organique ;

L'impact périmètre ;

L’effet de change.

Croissance organique

Le Groupe suit en interne et publie une croissance « organique » de son chiffre d’affaires que la Direction considère comme plus représentative de la performance opérationnelle pour chacun de ses secteurs d’activité.

La principale mesure de gestion et de contrôle de la croissance du chiffre d’affaires du Groupe est une croissance comparable. En effet, celle-ci permet de suivre l’évolution des activités du Groupe hors effets de change qui sont exogènes à Bureau Veritas, et des effets de portefeuille, qui concernent des activités nouvelles ou ne faisant plus partie de leurs activités respectives. Cette mesure est utilisée pour l'analyse interne de la performance.

Bureau Veritas estime que cette mesure offre à la Direction et aux investisseurs une compréhension plus complète des résultats d’exploitation sous-jacents et des tendances des activités en cours, en excluant l’effet des acquisitions, des désinvestissements, y compris les cessions pures, ainsi que la cessation non désirée des activités (comme par exemple en raison de l’apparition de sanctions internationales), et l’évolution des taux de change pour les activités qui sont assujetties à la volatilité et qui peuvent occulter les tendances sous-jacentes.

Le Groupe estime également que la présentation séparée du chiffre d’affaires organique de ses activités fournit à la Direction et aux investisseurs des informations utiles sur les tendances de ses activités industrielles et permet une comparaison plus directe avec d'autres entreprises du secteur.

La croissance organique du chiffre d’affaires représente le pourcentage de croissance du chiffre d’affaires, présenté au niveau du Groupe et pour chaque activité, à périmètre et taux de change constants sur des périodes comparables :

à périmètre de consolidation constant : effet de variation de périmètre retraité sur la base d'une période de douze mois ;

à taux de change constants : exercice N retraité en utilisant les taux de change de l’exercice N-1.

Impact périmètre

Afin d’établir une comparaison à données comparables, l’impact des changements dans le périmètre de consolidation est déterminé :

pour les acquisitions de l’exercice N, en déduisant du chiffre d’affaires de l’exercice N, le chiffre d’affaires généré par les activités acquises durant l’exercice N ;

pour les acquisitions de l’exercice N-1, en déduisant du chiffre d’affaires de l'exercice N, le chiffre d’affaires généré par les activités acquises pendant les mois durant lesquels les activités acquises n’étaient pas consolidées en N-1 ;

pour les cessions et désinvestissements de l’exercice N, en déduisant du chiffre d’affaires de l’exercice N-1, le chiffre d’affaires généré par les activités cédées et désinvesties durant l’exercice N-1 pendant les mois où les activités ne faisaient pas partie du Groupe durant l’exercice N ;

pour les cessions et désinvestissements de l’exercice N-1, en déduisant du chiffre d’affaires de l’exercice N-1, le chiffre d’affaires généré par les activités cédées et désinvesties durant l’exercice N-1 avant la cession.

Effet de change

L’effet de change est calculé en convertissant le chiffre d’affaires de l’exercice N aux taux de change de l’exercice N-1.







1 Indicateurs alternatifs de performance présentés, définis et réconciliés avec les indicateurs IFRS dans l’annexe 1





2 Afin d’assurer la santé et la sécurité de ses salariés, de ses prestataires et de ses actionnaires et la préservation des droits de participation de ces derniers à l’Assemblée générale annuelle, le Conseil d’administration de Bureau Veritas qui s’est réuni le 13 mars 2020 a pris la décision de reporter la date de l’Assemblée générale annuelle initialement fixée le jeudi 14 mai 2020 au vendredi 26 juin 2020 à 15h00.





3 3,5x à partir de juillet 2020 à la suite des renégociations et refinancements intervenus en 2018 et 2019.





