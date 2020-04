Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2020 : 40,3 M€ (+0,6%)

T1 2019 T1 2020 Variation ASSET MANAGEMENT (*) 27,6 28,4 +2,8% LENDING & LEASING 12,4 11,9 -4,2% TOTAL LINEDATA 40,0 40,3 +0,6%

Chiffres arrondis et non audités

(*) Le segment « Autres » composé de l’assurance et épargne retraite a été intégré dans l’AM

Neuilly-sur-Seine, le 23 avril 2020 – Linedata (LIN:FP), éditeur de solutions globales et prestataire de services d’outsourcing pour les professionnels de l’asset management, de l’assurance et du crédit a réalisé un chiffre d’affaires de 40,3 M€ au 1er trimestre 2020, en hausse de 0,6% par rapport au 1er trimestre 2019.

La part récurrente du chiffre d’affaires du 1er trimestre 2020, qui représente 81% de l’activité globale contre 78% pour la même période de l’exercice précédent, atteint 32,5 M€ (+1,1 M€).

Pour les trois premiers mois de l’année, la prise de commandes s’élève à 15,7 M€ en léger retrait de 1,7% par rapport au 1er trimestre 2019.

Tout en prenant soin de ses collaborateurs, clients et partenaires, Linedata a poursuivi sans difficulté ses activités en mettant en œuvre le télétravail dans le cadre de ses plans de continuité qui sont testés et mis à jour régulièrement. Linedata a déployé le travail à distance pour la totalité de ses collaborateurs sur l’ensemble de ses sites. Les clients ont exprimé dans cet environnement difficile leur satisfaction quant au service rendu.



Analyse des performances par segment :

ASSET MANAGEMENT (T1 : 28,4 M€, +2,8%)

Au 1er trimestre 2020, le segment Asset Management est bien orienté (+2,8%) avec une croissance dans le Software et les Services.

L’activité Software est en augmentation de 3,0%, portée par les solutions de front office (+4,9%), avec la nouvelle version de Linedata Longview et de funds services (+1%) notamment dans les pays anglo-saxons et en France pour la partie assurance et épargne retraite.

Le pôle Services affiche une hausse globale de 1,2% pour les trois premiers mois de l’année, plus soutenue en Amérique du Nord (+3,4%). Sur cette période, malgré le travail à distance, Linedata a su maintenir une qualité de service élevée et reste plus que jamais un acteur de tout premier ordre dans les domaines de l’outsourcing des fonctions de middle office et de risque.

LENDING & LEASING (T1 : 11,9 M€, - 4,2%)

Le chiffre d’affaires du 1er trimestre 2020 du segment Lending & Leasing est en baisse de 4,2% par rapport à la même période de 2019. Cette diminution d’activité s’explique essentiellement par des décalages importants de projets en Amérique du Nord dont l’impact sur le revenu du 1er trimestre 2020 s’élève à 0,8 M€. A contrario, la solution Linedata Ekip affiche toujours une dynamique favorable avec une croissance trimestrielle de 3,0%.

Perspectives

L’activité actuelle de Linedata reste stable et soutenue même si certains projets clients ont été suspendus.

Dans le contexte de la crise sanitaire actuelle, le Groupe reste particulièrement vigilant vis-à-vis de ses dépenses et de ses investissements et a mis en place, dès son origine, un pilotage de proximité pour l’ensemble de ses activités.

Grâce à son modèle économique robuste et récurrent, Linedata reste confiant pour traverser avec sérénité la période d’incertitude dont on ne connaît encore ni la durée, ni l’étendue réelle.

Prochaine communication : Chiffre d’affaires du 1er semestre 2020, le 28 juillet 2020, après Bourse.

