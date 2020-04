Paris, le 23 avril 2020 – 18:00 CEST - Pixium Vision (Euronext Growth Paris - FR0011950641 - ALPIX), société bioélectronique qui développe des systèmes de vision bionique innovants pour permettre aux patients ayant perdu la vue de vivre de façon plus autonome, annonce la nomination de deux médecins conseillères seniors spécialistes de la recherche clinique et l’approche patients pour accompagner la Société dans le développement de son Système Prima dans la forme sèche de Dégénérescence Maculaire Liée à l’Age (DMLA).

Le Docteur Lisa Olmos de Koo, MD, MBA est nommée Chief Medical Advisor. Le Docteur Olmos de Koo conseillera la Société sur la stratégie de mise en œuvre des essais cliniques, la prise en charge des patients et plus globalement l’approche médicale. Lisa Olmos de Koo, chirurgien rétinien et Professeur associé d’Ophtalmologie à l’Université de Washington à Seattle, apporte une expérience de 20 années de d’expérience clinique et universitaire avec un intérêt particulier pour la formation à l’ophtalmologie. Son expérience et son réseau parmi les ophtalmologistes américains seront des atouts majeurs pour Pixium Vision, qui conduit une étude de faisabilité de son Système Prima et accroît progressivement ses opérations aux Etats-Unis.

Le Docteur Sandra Montezuma, MD, Ophtalmologiste et Professeure Associée au Département d’Ophtalmologie et Neurosciences de la vision de l’Université du Minnesota, est nommée Clinical Advisor. Le Docteur Montezuma dispose d’une vaste et solide expertise dans la prise en charge médicale et chirurgicale des maladies de la rétine et se concentrera sur le développement du dispositif en étroite collaboration avec les équipes de R&D de Pixium Vision.

« Nous sommes très heureux d’accueillir deux médecins aussi expérimentées que Lisa et Sandra au sein des équipes de Pixium Vision. Leur expérience, leur savoir-faire et leurs conseils seront des atouts majeurs dans l’exécution de notre programme d’essais cliniques en particulier aux Etats-Unis mais aussi dans la poursuite du développement du Système Prima. Elles apporteront une expertise précieuse alors que Pixium Vision progresse vers l’étude pivot et la commercialisation. » précise Lloyd Diamond, Directeur Général de Pixium Vision.

« Je suis très heureuse de rejoindre l’équipe de Pixium Vision et ce projet centré sur le patient. Le Système Prima montre des résultats très positifs après 18 à 24 mois de suivi et a le potentiel d’apporter de réels bénéfices à cette communauté de patients.» indique le Docteur Lisa Olmos de Koo .

« J’ai été impliquée dans le développement d’autres implants rétiniens et de tous, le Système Prima montre la meilleure amélioration de l’acuité visuelle. Je travaille avec les patients atteints de DMLA et je suis persuadée que le Système Prima, en restaurant la vision, peut être une source d’espoir chez ces patients. J’ai hâte d’accompagner l’équipe de Pixium Vision dans la poursuite du développement du Système Prima au profit des patients. » indique le Docteur Sandra Montezuma.

À PROPOS DE PIXIUM VISION

La mission de Pixium Vision est de créer un monde de vision bionique pour permettre à ceux qui ont perdu la vue de récupérer en partie leur perception visuelle et gagner en autonomie. Les systèmes de vision bionique de Pixium Vision sont associés à une intervention chirurgicale et à une période de rééducation.

Pixium Vision conduit des études cliniques de faisabilité avec son système Prima, son implant sous-rétinien miniaturisé et sans fil, chez des patients qui ont perdu la vue par dégénérescence rétinienne liée à la forme sèche de la Dégénérescence Maculaire Liée à l’Age (DMLA). Pixium Vision travaille en étroite collaboration avec des partenaires académiques de renommée mondiale tels que, l'Université Stanford en Californie, l'Institut de la Vision à Paris, le Moorfields Eye Hospital de Londres et l’Institute of Ocular Microsurgery (IMO) de Barcelone et l’UPMC de Pittsburgh (USA). La société est certifiée EN ISO 13485. Pixium Vision a reçu la qualification « Entreprise Innovante » par Bpifrance

