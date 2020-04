- Surperformance de 16 points au 1er trimestre dans un marché en baisse de 24 %, accélération dans toutes les zones géographiques et dans tous les Pôles d’activité

- Priorité absolue à la santé de nos collaborateurs dans tous les sites pour accompagner le redémarrage de nos clients

- Reprise progressive du chiffre d’affaires de Valeo en Chine qui devrait revenir au niveau de 2019 au cours du 2ème trimestre

- Réduction drastique des coûts et des investissements dans un contexte de chute importante du marché liée à la crise Covid-19

- Disponibilité de 2,3 milliards d’euros de lignes de crédit non tirées

Jacques Aschenbroich, Président-Directeur Général de Valeo, a déclaré :

« Dans cette période de pandémie Covid-19, ma priorité absolue est d’assurer la protection de la santé de nos salariés au moment où la production de nos usines va reprendre.

Par ailleurs, nous avons engagé des mesures drastiques de réduction des coûts et de protection de notre cash, tout en assurant une liquidité suffisante, avec 2,3 milliards d’euros de lignes de crédit non tirées qui nous permettent de faire face à un éventuel prolongement de la crise actuelle.

Malgré une surperformance de 16 points au 1er trimestre qui confirme l’accélération de la croissance de Valeo grâce aux plateformes technologiques développées ces dernières années, le manque de visibilité dû aux impacts du Covid-19 sur le marché automobile et sur la production, rend impossible, à ce stade, la présentation d’une projection de résultats pour le deuxième trimestre et l’ensemble de l’année 2020.

Surperformance de 16 points au 1er trimestre, accélération dans toutes les zones géographiques et dans tous les Pôles d’activité

Le chiffre d’affaires consolidé s’élève à 4 488 millions d’euros (hors activité Commandes sous volant à 4 435 millions d’euros), en baisse de 8 % à périmètre et taux de change constants (1).

Le chiffre d’affaires première monte s’établit à 3 797 millions d’euros (hors activité Commandes sous volant à 3 748 millions d’euros), en baisse de 8 % à périmètre et taux de change constants (1).

Tirée par un mix produit et client favorable, la surperformance accélère et retrouve ses niveaux les plus élevés dans toutes les régions de production : +14 points en Europe, +8 points en Amérique du Nord, +16 points en Chine et +6 points en Asie, hors Chine. A l’échelle mondiale, la surperformance s’élève à 16 points.

Tous les Pôles d’activité surperforment le marché, bénéficiant de l’entrée en production et de la montée en cadence de nombreuses innovations à fort contenu technologique (caméras et autres produits liés à l’assistance à la conduite (ADAS), systèmes liés à l’électrification (48V) et systèmes d’éclairage (LED)).

Malgré une production automobile perturbée par la crise sanitaire, Valeo conserve une répartition équilibrée de ses activités entre les principales régions de production automobile et les principaux clients constructeurs.

Un protocole de sécurité renforcé permettant la reprise de l’activité pour répondre à la demande des clients, tout en assurant une protection maximale des collaborateurs

Le Groupe a mis en place un protocole sanitaire qui s'appuie sur sa propre expérience. Ce protocole rassemble les meilleures pratiques de sécurité éprouvées en Chine, en Corée du Sud et au Japon où la reprise d'activité s'est effectuée dans des conditions optimales.

Les mesures de protection du personnel prévues vont au-delà de la réglementation locale publique et des recommandations des autorités sanitaires.

Ce protocole s’applique de façon, obligatoire et uniforme à l’ensemble des établissements de Valeo à travers le monde (usines, centres de R&D et sièges sociaux).

Parmi la trentaine de mesures obligatoires, il comprend notamment :

la vérification quotidienne de la température corporelle ;

le port obligatoire du masque facial y compris lors des trajets domicile/travail ;

la désinfection des postes de travail au début et à la fin de chaque équipe ;

la mise à disposition de gel hydroalcoolique.

Ce protocole de sécurité a été approuvé par la majorité des organisations syndicales dans le cadre d'un accord de Groupe.

Reprise progressive du chiffre d’affaires de Valeo en Chine qui devrait revenir au niveau de 2019 au cours du 2ème trimestre

En Chine, depuis le 10 février, le Groupe a repris progressivement la production dans la totalité de ses 34 usines. Après un très faible niveau d’activité constaté en février, le chiffre d’affaires atteint, en mars, 60% de celui de 2019. Le retour au niveau d’activité de 2019 est attendu au cours du 2ème trimestre.

En Europe et en Amérique du Nord, Valeo a adapté sa production en fonction des fermetures décidées par ses clients constructeurs. La reprise progressive de l’activité des constructeurs automobiles devrait intervenir avant fin avril en Europe et fin avril / début mai en Amérique du Nord.

Objectifs financiers invalidés en raison de la chute d’activité et l’absence de visibilité quant à la sortie de crise

Le 14 avril 2020, le Groupe a annoncé que la chute d’activité affectant ses usines et l’absence de visibilité quant à la sortie de crise, invalident les objectifs financiers pour 2020 de rentabilité et de cash flow libre (1).

Une fois la situation sanitaire stabilisée, le Groupe reste confiant dans sa capacité à poursuivre sa dynamique de croissance, en capitalisant sur ses plateformes technologiques, son savoir-faire industriel et ses innovations issues de la recherche.

Variabilisation des coûts sur les sites de production, les sièges sociaux et les centres de R&D, incluant le recours au chômage partiel pour faire face à l’arrêt de production de nos clients sur nos principaux marchés

Pour limiter au maximum l’impact de la crise, Valeo a mis en œuvre les mesures suivantes:

variabilisation des coûts sur tous les sites de production, incluant en particulier le chômage partiel ;

variabilisation des coûts des fonctions supports (R&D et centres administratifs) ;

réduction drastique de tous les coûts non indispensables à la poursuite de l’activité;

strict contrôle du BFR grâce au suivi rigoureux des créances clients et des stocks;

réduction des investissements de l’ordre de plus de 45 % sur le 2 ème trimestre ;

trimestre ; strict suivi de la position de trésorerie du Groupe.

Valeo Siemens eAutomotive a mis en œuvre les mêmes mesures que Valeo pour limiter au maximum l’impact de la crise sur son activité: la consommation de cash et le résultat net de la coentreprise affichent une performance légèrement meilleure que les estimations initiales.

Valeo maintiendra un contrôle drastique de ses coûts lors de la reprise de l’activité.

Disponibilité de 2.3 milliards d’euros de lignes de crédit non tirées

Valeo a négocié pour 1 milliard d’euros de lignes de crédit supplémentaires avec ses principales banques et dispose donc à ce jour de 2,3 milliards d’euros de lignes de crédit non tirées, ce qui lui permet de faire face à un éventuel prolongement de la crise actuelle.

Le Groupe dispose d’une structure financière solide :

pas d’échéance de remboursement de financement avant juin 2021 ;

durée moyenne de la dette à 3,7 ans ;

seuil du covenant (endettement financier net(1) sur EBITDA(1) 12 mois glissants < 3,5) offrant au Groupe une marge de manœuvre significative.

Versement d’un dividende de 0,2€ par action

Publication du 1er trimestre 2020

Production automobile mondiale

Production automobile

(en variation annuelle) 1er trimestre 2020 IHS + CPCA* Europe et Afrique - 21 % Asie, Moyen-Orient et Océanie - 31 % dont Chine - 49 % dont Japon - 8 % dont Corée du Sud - 15 % dont Inde - 21 % Amérique du Nord - 11 % Amérique du Sud - 17 % TOTAL - 24%

* Sur la base des estimations de production automobile IHS publiées le 17 avril 2020 – CPCA pour la Chine

Sur le 1er trimestre, la production automobile mondiale est en baisse de 24 % affectée principalement par la pandémie de Covid-19 :

en Chine, baisse de 49 % de la production automobile compte tenu de la crise sanitaire et des mesures de confinement imposées dans certaines régions,

en Europe, baisse de 21 % de la production liée à la faiblesse de l’activité et à la fermeture de nombreuses usines au cours des 2 dernières semaines de mars.

Evolution du chiffre d’affaires

Chiffre d’affaires

(en millions d’euros) En % du CA total T1 2020 1er trimestre 2020 2019 Var Var. à pcc* Première monte 85 % 3 797 4 121 - 8 % - 8 % Remplacement 11 % 491 501 - 2 % - 2 % Divers 4 % 200 219 - 9 % - 9 % Total 100 % 4 488 4 841 - 7 % - 8 %

* A périmètre et taux de change constants (1)

Les variations des taux de change et les changements de périmètre ont un impact négligeable au 1er trimestre.

Le chiffre d’affaires première monte s’établit à 3 797 millions d’euros (hors activité Commandes sous volant à 3 748 millions d’euros). Il est en baisse de 8% à périmètre et taux de change constants (1) au cours du 1er trimestre 2020, ce qui équivaut à une accélération de la surperformance de 16 points par rapport à la production automobile mondiale. La surperformance retrouve ainsi ses niveaux les plus élevés.

Dans un environnement économique difficile, le chiffre d’affaires du marché du remplacement n’est en baisse que de 2 % à périmètre et taux de change constants (1) grâce à la résilience des services de réparation et de maintenance de certains garagistes qui ont pu poursuivre leur activité.

Les ventes « divers » incluant les ventes d’outillages (et celles liées aux contributions clients au titre de la recherche et développement) baissent de 9 % compte tenu d’un nombre plus faible de nouveaux lancements par rapport au 1er trimestre 2019.

Evolution du chiffre d’affaires première monte par région

Chiffre d’affaires première monte

(en millions d’euros) 1er trimestre 2020 2019 Var. à pcc* Surperf. vs. IHS** Europe et Afrique 1 893 2 029 - 7 % + 14 pts Asie et Moyen-Orient et Océanie 1 017 1 200 - 16 % + 15 pts ● dont Chine 289 428 - 33 % + 16 pts ● dont Japon 324 331 - 6% + 2 pts ● dont Corée du Sud 290 321 - 7% + 8 pts ● dont Inde 40 47 - 15% + 6 pts Amérique du Nord 800 800 - 3 % + 8 pts Amérique du Sud 87 92 + 5 % + 22 pts TOTAL 3 797 4 121 - 8 % + 16 pts

* A périmètre et taux de change constants (1).

** Sur la base des estimations de production automobile IHS publiées le 17 avril 2020 - CPCA pour la Chine.

La surperformance, tirée par un mix produit et client favorable, accélère et retrouve ses niveaux les plus élevés dans toutes les régions de production. Le chiffre d’affaires première monte est en baisse de 8 % à périmètre et taux de change constants (1), soit une croissance de 16 points supérieure à celle de la production automobile mondiale (estimations IHS/CPCA) :

en Europe (y compris Afrique), (50 % du chiffre d’affaires première monte), le chiffre d’affaires première monte à périmètre et taux de change constants (1) est en baisse de 7 %, soit une surperformance de 14 points par rapport à la production automobile, tirée principalement par les ventes d’ADAS et de 48V ;

(50 % du chiffre d’affaires première monte), le chiffre d’affaires première monte à périmètre et taux de change constants est en baisse de 7 %, soit une surperformance de 14 points par rapport à la production automobile, tirée principalement par les ventes d’ADAS et de 48V ; en Asie (27 % du chiffre d’affaires première monte), le chiffre d’affaires première monte à périmètre et taux de change constants (1) est en baisse de 16 %, équivalent à une surperformance de 15 points par rapport à la production automobile. Le Groupe surperforme la production automobile dans tous les pays de la région : en Chine, le chiffre d’affaires première monte à périmètre et taux de change constants (1) est en baisse de 33 % mais surperforme le marché de 16 points tiré par les ventes du Pôle Systèmes de Confort et d’Aide à la Conduite ; au Japon, le chiffre d’affaires première monte à périmètre et taux de change constants (1) est en baisse de 6 % (surperformance de 2 points) ; en Corée du Sud, le chiffre d’affaires première monte à périmètre et taux de change constants (1) est en baisse de 7 % (surperformance de 8 points) ;

(27 % du chiffre d’affaires première monte), le chiffre d’affaires première monte à périmètre et taux de change constants est en baisse de 16 %, équivalent à une surperformance de 15 points par rapport à la production automobile. Le Groupe surperforme la production automobile dans tous les pays de la région : en Amérique du Nord (21 % du chiffre d’affaires première monte), le chiffre d’affaires première monte à périmètre et taux de change constants (1) est en baisse de 3 %, soit une performance supérieure de 8 points à celle de la production automobile, tirée par les ventes du Pôle Systèmes de Confort et d’Aide à la Conduite et du Pôle Systèmes de Visibilité ;

Répartition géographique équilibrée des activités de Valeo

L’évolution de la répartition du chiffre d’affaires première monte entre les quatre principales régions de production, au cours du 1er trimestre 2020 par rapport à la même période en 2019, se présente comme suit :

hausse de 1 point en Europe, à 50 % du chiffre d’affaires première monte ;

hausse de 2 points en Amérique du Nord, à 22 % du chiffre d’affaires première monte ;

stabilité du chiffre d’affaires en Amérique du Sud, à 2 % du chiffre d’affaires première monte ;

baisse de 3 points du chiffre d’affaires en Asie, à 26 % du chiffre d’affaires première monte, liée à l’effet Covid-19 en Chine au cours du 1er trimestre.

Portefeuille clients de Valeo équilibré

L’évolution de la répartition du chiffre d’affaires première monte entre les clients du Groupe, au cours du 1er trimestre 2020 par rapport à la même période en 2019, se présente comme suit :

stabilité des clients allemands à 30 % du chiffre d’affaires première monte ;

stabilité des clients américains à 19 % du chiffre d’affaires première monte ;

stabilité des clients français à 14 % du chiffre d’affaires première monte ;

baisse de 1 point la part des clients asiatiques à 31 % du chiffre d’affaires première monte.

Evolution du chiffre d’affaires par Pôle d’activité

Chiffre d’affaires des Pôles d’activité

(en millions d’euros) 1er trimestre 2020 2019 Var. CA Var.CA OEM* Surperf. vs. IHS** Systèmes de Confort et d’Aide à la Conduite 886 901 - 2 % - 2 % +22 pts Systèmes de Propulsion 1 185 1 266 - 6 % - 7 % + 17 pts Systèmes Thermiques 1 000 1 143 - 13 % - 14 % + 10 pts Systèmes de Visibilité 1 390 1 502 - 8 % - 9 % + 15 pts Autres*** 27 29 - 9 % n/a n/a TOTAL 4 488 4 841 - 7 % - 8 % + 16 pts

* A périmètre et taux de change constants (1)

** Sur la base des estimations de production automobile IHS publiées le 17 avril 2020 - CPCA pour la Chine.

*** Incluse notamment l’activité Commandes sous volant

La croissance du chiffre d’affaires des Pôles d’activité varie en fonction de leur mix produit, géographique et client et de la part relative du marché du remplacement dans leur activité.

Le Pôle d’activité Systèmes de Confort et d’Aide à la Conduite affiche la surperformance la plus élevée par rapport à la production automobile mondiale de 22 points. La surperformance du Pôle est tirée par le niveau élevé du contenu par véhicule (taux d’options) dans les activités d’assistance à la conduite et par un mix géographique favorable.

Activité Commandes sous volant

Le Groupe a décidé, en 2019, de se désengager de sa ligne de produits « Commandes sous volant » (TCM).

Ci-dessous, le tableau de réconciliation entre le chiffre d’affaires consolidé et le chiffre d’affaires hors activité TCM :

Groupe Activité TCM hors TCM Chiffre d’affaires (en m€) 4 488 -53 4 435 Chiffre d’affaires 1ère monte (en m€) 3 797 -49 3 748

Faits marquants

En avril 2020, Valeo met à profit son expertise et son savoir-faire : le Groupe fait partie du consortium piloté par Air Liquide afin de répondre à la demande du Gouvernement français de fournir 10 000 respirateurs en 50 jours, de début avril à mi-mai. Au sein de ce groupement, Valeo apporte son soutien aux équipes d’Air Liquide en mobilisant notamment ses acheteurs, ses équipes R&D et ses ingénieurs spécialisés dans la production industrielle à grande échelle ;

Par ailleurs, le Groupe a également donné du matériel aux hôpitaux : des dizaines de milliers de masques, de lunettes, de gants, de charlottes ou de blouses de protection sont donnés aux hôpitaux et autres établissements médicaux. Valeo a par exemple fait don de 30 000 masques FFP2/FFP3 aux hôpitaux français ;

Les équipes dirigeantes de Valeo reversent une partie de leur rémunération : Jacques Aschenbroich, Président-Directeur Général de Valeo, s’est engagé à reverser 25 % de sa rémunération pendant la durée de l’arrêt de l’activité en faveur d’actions de solidarité en lien avec le Covid-19. Les membres du Conseil d’administration ainsi que les membres du Comité opérationnel ont décidé à l’unanimité de l’accompagner dans cette démarche ;

Le Groupe a fait appel à la solidarité des collaborateurs français:

En France, Valeo a lancé un appel aux dons auprès de ses collaborateurs : les sommes récoltées sont versées à la Fondation de France et serviront à venir en aide aux personnels soignants, aux chercheurs, ainsi qu’aux personnes les plus vulnérables et isolées ;

En complément, le Groupe a mis en place un Fonds de solidarité : alimenté par le versement d'un jour de congé acquis par chaque cadre français, ce fonds permet de compenser la perte de salaire pour les collaborateurs non-cadres en activité partielle. Le dispositif est complété par un appel au don de jours de congés auprès de tous les salariés, avec le même objectif de solidarité.

Valeo encourage des initiatives spontanées de solidarité locale. A titre d'exemples, les sites de Saragosse et de Martos, en Espagne, fabriquent des viseurs de protection pour les hôpitaux, et les infirmiers des sites français en cessation temporaire d'activité, offrent leurs services aux hôpitaux de leur région.

Le 03 avril 2020, l’agence de notation Standard & Poor’s a placé sous surveillance avec implications négatives, ses notes « BBB-/A-3 » de la dette long terme et court terme de Valeo ;

Le 26 mars 2020, l’agence de notation Moody’s a placé sous surveillance négative, ses notes « Baa3/P3 » de la dette long terme et court terme de Valeo ;

Le 26 mars 2020, Valeo s’est vu décerner le Prix Innovation de la Sécurité Routière 2020 dans la catégorie « Prévention des conséquences d’un accident », pour sa solution Valeo Rescuer(TM). Il s'agit du premier système d’appel d’urgence « eCall », conforme à la norme européenne et utilisable sur des véhicules déjà sur la route, qui propose au plus grand nombre et de la manière la plus simple, une assistance de sécurité essentielle ;

Le 25 mars 2020, le Conseil d’administration de Valeo a décidé à l’unanimité de coopter le Fonds Stratégique de Participations en qualité d’administrateur en remplacement de Georges Pauget, qui a démissionné de ses fonctions le 24 mars 2020. Cette cooptation du Fonds Stratégique de Participations s’inscrit dans la continuité de son renforcement au capital de Valeo. Le Fonds Stratégique de Participations sera représenté au Conseil d’administration de Valeo par Julie Avrane-Chopard, Directrice associée senior de McKinsey & Company. La cooptation du Fonds Stratégique de Participations en tant qu’administrateur sera soumise à ratification lors de la prochaine Assemblée Générale de Valeo ;

Le 24 mars 2020, dans un contexte exceptionnel et évolutif de pandémie de coronavirus, le Conseil d’administration de Valeo qui s’est réuni le 24 mars 2020 a pris la décision de reporter la date de l’Assemblée générale annuelle initialement prévue le mardi 26 mai 2020 au jeudi 25 juin 2020 à 14h.

Le 27 février 2020, le constructeur automobile français Citroën a présenté l’Ami, un nouveau véhicule économique 100% électrique, très compact, pouvant être conduit sans permis, et qui vient s’ajouter aux nouvelles solutions de mobilité urbaine. Il s’agit du premier véhicule 100% électrique de série au monde entièrement propulsé par un moteur 48 Volts mis au point par Valeo. Les systèmes à basse tension de 48V de Valeo constituent aujourd’hui le moyen le plus simple et le plus abordable pour électrifier des véhicules, et notamment ceux destinés à circuler dans les agglomérations, là où les réglementations en matière d'émissions de particules et de gaz à effet de serre sont de plus en plus strictes, là où les besoins de mobilité abordables sont un défi chaque jour renouvelé.

En février 2020, Valeo a intégré le classement Clean200 publié par Corporate Knights, récompensant le positionnement du Groupe autour des solutions permettant la réduction des émissions de CO 2 . En 2019, plus de 50 % du chiffre d’affaires première monte du Groupe est issu de produits contribuant directement ou indirectement, à la réduction des émissions de CO 2 ;

En janvier 2020, lors de sa septième participation consécutive au salon du CES de Las Vegas, Valeo a présenté :

- en première mondiale, Valeo eDeliver4U, son droïde de livraison électrique et autonome, en partenariat avec Meituan Dianping (leader chinois des plateformes de e-commerce de services). Motorisé par un système 48V 100 % électrique et équipé de systèmes de perception de Valeo, ce véhicule qui est capable de livrer jusqu'à 17 repas par trajet, peut se déplacer à environ 12 km/h, de manière autonome en milieu urbain, dense et complexe, sans générer aucune émission polluante ;

- Valeo Move Predict.ai, technologie dévoilée en première mondiale permettant de détecter et prédire les intentions des utilisateurs vulnérables de la route, tels que les piétons, cyclistes, skateurs et scootéristes, situés dans l’environnement immédiat du véhicule. Cette technologie repose sur la combinaison de l’expertise de Valeo en matière de perception à 360° autour du véhicule, grâce à ses capteurs (dernière génération de caméras fisheye et LiDAR Valeo SCALA®), et de l’intelligence artificielle ;

- un dispositif de positionnement de véhicule de haute précision, développé en partenariat avec Hyundai, Hexagon, permettant à un véhicule de se localiser sur la route avec une précision centimétrique et d’améliorer ainsi la sécurité routière.

Prochain rendez-vous

Assemblée Générale de Valeo : le 25 juin 2020.

Résultats du 1er semestre : le 21 juillet 2020.

Glossaire financier

À périmètre et taux de change constants (ou à pcc) : l'effet de change se calcule en appliquant au chiffre d’affaires de la période en cours le taux de change de la période précédente. L'effet périmètre se calcule en (i) éliminant le chiffre d'affaires, sur la période en cours, des sociétés acquises au cours de la période, (ii) en intégrant, sur la période précédente, le chiffre d'affaires en année pleine des sociétés acquises au cours de la période précédente, (iii) en éliminant le chiffre d'affaires, sur la période en cours et sur la période comparable, des sociétés cédées lors de la période en cours ou de la période comparable.

Le cash flow libre correspond aux flux nets de trésorerie des activités opérationnelles, après neutralisation de la variation des cessions de créances commerciales non récurrentes, des remboursements nets du principal locatif et après prise en compte des acquisitions et cessions d’immobilisations incorporelles et corporelles.

L'EBITDA correspond (i) à la marge opérationnelle avant amortissements, pertes de valeur (comprises dans la marge opérationnelle) et effet des subventions publiques sur actifs non courants, et (ii) aux dividendes nets reçus des sociétés mises en équivalence.

L’endettement financier net comprend l’ensemble des dettes financières à long terme, les dettes liées aux options de vente accordées aux détenteurs de participations ne donnant pas le contrôle, les crédits à court terme et découverts bancaires sous déduction des prêts et autres actifs financiers à long terme, de la trésorerie et équivalents de trésorerie ainsi que la juste valeur des instruments dérivés sur risque de change et sur risque de taux associés à l'un de ces éléments.

Déclaration « Safe Harbor »

Les déclarations contenues dans ce document, qui ne sont pas des faits historiques, constituent des « déclarations prospectives » (« Forward Looking Statements »). Elles comprennent des projections et des estimations ainsi que les hypothèses sur lesquelles celles-ci reposent, des déclarations portant sur des projets, des objectifs, des intentions et des attentes concernant des résultats financiers, des événements, des opérations, des services futurs, le développement de produits et leur potentiel ou les performances futures. Bien que la Direction de Valeo estime que ces déclarations prospectives sont raisonnables à la date de publication du présent document, les investisseurs sont alertés sur le fait que ces déclarations prospectives sont soumises à de nombreux éléments, risques et incertitudes, difficilement prévisibles et généralement hors du contrôle de Valeo, qui peuvent impliquer que les résultats et événements effectivement réalisés diffèrent significativement de ceux qui sont exprimés ou prévus dans les déclarations prospectives. De tels éléments sont, entre autres, la capacité de l’entreprise à générer des économies ou des gains de productivité pour compenser des réductions de prix négociées ou imposées. Les risques et incertitudes auxquels est exposé Valeo comprennent notamment les risques liés aux enquêtes des autorités de la concurrence tels qu’identifiés dans le Document de référence, les risques liés au métier d’équipementier automobile et au développement de nouveaux produits, les risques liés à l’environnement économique prévalant au niveau régional ou mondial, les risques industriels et environnementaux, les risques liés à l'épidémie Covid-19, ainsi que les risques et incertitudes développés ou identifiés dans les documents publics déposés par Valeo auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF), y compris ceux énumérés sous la section « Facteurs de Risques » du Document de référence 2018 de Valeo enregistré auprès de l’AMF le 29 mars 2019 (sous le numéro D.19-0224).

