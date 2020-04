Migatronic A/S

Meddelelse om afholdt ordinær generalforsamling





Svejsemaskinefabrikken Migatronic A/S, Aggersundvej 33, 9690 Fjerritslev meddeler, at selskabet torsdag, den 23. april 2020 kl. 17.00 har afholdt ordinær generalforsamling på selskabets adresse, Aggersundvej 33, 9690 Fjerritslev med følgende dagsorden og nedenstående bemærkninger til dagsordenens enkelte punkter:







1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed: Beretningen toges til efterretning.







2/3 Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse og beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport : Årsrapporten godkendtes og i overensstemmelse med bestyrelsens forslag godkendtes det, at der ikke udbetales udbytte.







4. Beslutning om decharge for bestyrelse og direktion:



Der meddeltes ledelsen decharge.







5. Forslag om godkendelse af vederlagspolitik



Forslaget blev vedtaget. 6. Forslag om vedtægtsændringer Forslagene (ændring af tegningsregelen samt ejerbogsføreren) blev vedtaget med kvalificeret majoritet.



7. Forslag om bemyndigelse til at erhverve egne aktier: Det godkendtes, at selskabet kan erhverve egne aktier indtil højst 10% af aktiekapitalen og til en købskurs, der ikke overstiger børskursen på købstidspunktet med mere end højst 10%.



8. Valg af medlemmer til bestyrelsen: Frank Lorenz og Morten Gregers Johansen nyvalgtes mens Jørn Roed og Anders Høiris genvalgtes.

Efterfølgende konstituerede bestyrelsen sig med Frank Lorenz som formand og Anders Høiris som næstformand.



9. Valg af revisorer: Ernst & Young P/S genvalgtes. 10. Eventuelt: Der forelå ikke yderligere emner til behandling.

De på generalforsamlingen i øvrigt meddelte oplysninger, som ikke allerede fremgår af selskabets årsrapport, og øvrige offentliggjorte meddelelser fra selskabet, skønnes ikke at være egnede til at påvirke kursen for selskabets aktier.

Fjerritslev, den 23. april 2020

Som dirigent:

Peter Frank Hansen

advokat

