Sword Group - Résultats du 1er trimestre 2020

Chiffre d’Affaires Consolidé : 57,1 M€

Croissance Consolidée : + 13,1 %

Croissance Organique à périmètre constant : + 10,3 %

Rentabilité (marge d’EBITDA) : 11,9 %

ANALYSES

La croissance organique du 1er trimestre 2020 à périmètre constant de + 10,3 % se répartit comme suit :

Software : - 8,4 %

Services : + 12,8 %

La division Software est en décroissance, principalement à cause du report de chiffre d’affaires licences qui avait été budgété au premier trimestre.

La division Services subit les effets de la crise du Coronavirus, essentiellement à cause :

- d’une baisse de productivité liée à la nouvelle organisation du travail,

- de l’arrêt des projets liés à la gestion des événements de l’Union Européenne.

PERSPECTIVES 2020

Sans la crise du Coronavirus, Sword Group prévoyait une croissance organique de 12 % associée à une marge d’EBITDA de 13 % +.

Le groupe envisage deux périodes dans l’année 2020, ce scénario devant naturellement être mis en perspective avec les différentes hypothèses présentées par nos autorités sanitaires :

1. Période de confinement dur que nous connaissons actuellement partout dans le monde :

Pour le Software, poursuite du risque de report de commandes de licences,

Pour le Service, risque supplémentaire de réduction de la production lié à des reports de certains projets qui devront être réalisés post-confinement.

2. Période post-confinement : durant cette période, il y aura :

Une période de reprise de quelques semaines pour parvenir à un retour à la normale,

A l’issue de cette période, nous pourrions envisager une surperformance du software grâce à un chiffre d’affaires licences en croissance forte.

A propos de Sword Group

Sword, c’est 2 300+ spécialistes en IT/Digital & Software actifs sur les 5 continents, qui vous accompagnent dans l’évolution de votre organisation à l’ère du numérique.

Depuis 2000, Sword a acquis une solide réputation dans l’édition de logiciels et dans la conduite de projets IT & business complexes en tant que leader de la transformation technologique et digitale.

Avec Sword c’est la garantie d’un engagement de proximité dont le but est d’optimiser vos processus et de valoriser vos données.

