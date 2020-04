CHICAGO, 23 avr. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- PureCircle (LSE : PURE), premier producteur et innovateur au monde d'édulcorants à base de stévia au goût délicieux pour les industries mondiales des boissons et de l'alimentation, a le plaisir d'annoncer qu'il propose désormais sa solution exclusive d'arôme de stévia NSF-02® directement à ses clients. Cette importante solution de PureCircle était auparavant distribuée par un tiers en tant qu'option stratégique au sein du portefeuille croissant de saveurs naturelles de PureCircle. PureCircle est désormais en mesure de fournir aux entreprises agroalimentaires ainsi qu'aux sociétés spécialisées dans les arômes, une possibilité d'achat direct et un accès à l'ingrédient. Protégée par la propriété intellectuelle de PureCircle, la solution à base de stévia NSF-02 fait partie du solide portefeuille d'ingrédients à base de feuilles de stévia de la société, qui comprend notamment des édulcorants, des modificateurs de goût et des ingrédients fonctionnels.



L'arôme de stévia NSF-02® est une solution unique. Elle est largement appréciée et utilisée pour sa capacité à améliorer la qualité du goût sucré, équilibrant le profil de saveur global tout en minimisant les arrière-goûts déplaisants et toute amertume éventuelle. La solution NSF-02® est produite à partir de la feuille de stévia et étiquetée comme une saveur naturelle, tout en offrant une amélioration du goût sucré et des profils de saveurs équilibrés. Les entreprises peuvent désormais acheter l'arôme de stévia NSF-02® directement à PureCircle, et travailler avec la société sur la manière d'utiliser cet ingrédient dans le cadre des systèmes de saveur. Les clients utilisant l'arôme de stévia NSF-02® peuvent tirer parti de l'expertise de premier plan de PureCircle en matière de formulation et d'assistance technique avec des ingrédients à base de stévia dans les systèmes de saveur et des solutions d'édulcorant/d'arôme optimisées dans un large éventail d'applications de produits de consommation.

Les consommateurs sont de plus en plus préoccupés par leur santé et leur bien-être et les ingrédients contenus dans les aliments et boissons qu'ils consomment. Les fabricants de produits alimentaires et de boissons répondent à leurs inquiétudes. Les ingrédients considérés comme naturels présentent un attrait croissant. Le portefeuille de saveurs de PureCircle, y compris la solution NSF-02®, satisfait pleinement ces exigences.

Selon l'étude sur la montée en gamme mondiale (Global Premiumization Study) publiée par Nielsen en 2018 : « Les consommateurs chercheront à obtenir une plus grande assurance que les produits qu'ils achètent sont exempts de risque et de la plus haute qualité en matière de normes d'innocuité et d'efficacité, en particulier en ce qui concerne les produits de nettoyage, les antiseptiques et les aliments. » Nielsen a constaté que 41 % des consommateurs seraient prêts à payer plus pour des ingrédients entièrement naturels, et que 49 % payeraient plus pour des produits aux normes de sécurité élevées.

PureCircle, la société spécialisée dans la stévia, qui dispose d'une chaîne d'approvisionnement entièrement intégrée, sûre et transparente, fournit exactement cette garantie : les ingrédients de la plus haute qualité et les normes de sécurité les plus strictes.

Unique dans sa capacité à fournir une assurance aux consommateurs, l'arôme de stévia NSF-02® de PureCircle est la seule saveur GSG (glycosides de stéviol glycosylés) examinée par la FDA disponible sur le marché. Les ingrédients aromatiques ont des normes élevées d'examen par la FDA et d'autres organismes de réglementation en matière de sécurité alimentaire tels que l'EFSA. Certifiée Projet sans OGM et Kosher, l'arôme de stévia NSF-02® est également l'une des rares solutions aromatiques à base de stévia pouvant être considérées comme « conformes aux normes biologiques » pour une utilisation dans les produits alimentaires biologiques USDA et « respectant les normes biologiques » dans l'UE. PureCircle est le fournisseur exclusif et agréé de saveurs GSG, dont l'arôme NSF-02®, et est la seule société capable de garantir la pleine conformité avec les autorités réglementaires en matière de sécurité alimentaire en ce qui concerne l'utilisation des GSG comme solution aromatique.

À propos de l'offre de NSF-02 par PureCircle, Stéphane Ducroux, PDG adjoint de PureCircle, a déclaré :

« La solution NSF-02® à base de stévia est un ingrédient phare de notre portefeuille d'arômes. Nous sommes ravis de fournir directement cet ingrédient important à tous les acteurs de l'industrie agroalimentaire. Il peut être utilisé en tant qu'ingrédient autonome ou dans le cadre de systèmes aromatiques et de solutions à ingrédients multiples pour fournir la meilleure combinaison de goût, de rentabilité et de conformité. Notre équipe technique est particulièrement bien équipée pour développer les synergies entre les modificateurs de saveurs et les édulcorants naturels de la feuille de stévia. Nous nous consacrons à proposer à nos clients des secteurs des aliments, des boissons et des saveurs les meilleurs ingrédients à base de feuilles de stévia, aujourd'hui et demain. »

La propriété intellectuelle concernant l'utilisation des glycosides de sténol glycosylés en tant que modificateurs de goût, en particulier l'arôme NSF-02®, appartient à PureCircle. En raison de sa puissance d'innovation, PureCircle détient désormais à l'échelle mondiale 214 brevets liés à la stévia. Tous les ingrédients de PureCircle sont à base de plante stévia. La société continue d'investir dans l'innovation et recherche continuellement de nouvelles solutions d'ingrédients à base de stévia.

À propos de PureCircle

PureCircle est la seule entreprise qui allie des opérations de recherche et développement de pointe à une intégration verticale totale, depuis la culture jusqu'à la production d'édulcorants délicieux, innovants et de haute qualité à base de stévia.

L'entreprise collabore avec des agriculteurs qui cultivent les plants de stévia et des entreprises du secteur des aliments et boissons qui cherchent à améliorer leurs formules sans calorie ou basses calories à l'aide d'édulcorants issus de plantes.

PureCircle poursuivra : son avance dans la recherche, le développement et l'innovation, la production d'un approvisionnement croissant de nombreuses variétés d'édulcorants à base de stévia au goût proche du sucre, en utilisant toutes les méthodes appropriées et nécessaires de production, et son rôle de ressource et partenaire d'innovation auprès des entreprises du secteur des aliments et boissons.

Les modificateurs de goût à la stévia de PureCircle œuvrent en synergie avec les édulcorants, afin d'améliorer le goût, la sensation en bouche et le profil calorique, mais aussi la rentabilité des produits alimentaires et boissons.

Fondée en 2002, la société PureCircle investit en permanence dans des activités de recherche et développement révolutionnaires et possède plus de 214 brevets liés à la stévia, ainsi que 300 autres brevets en instance.

PureCircle possède des bureaux dans le monde entier, et son siège social se situe à Chicago, dans l'État de l'Illinois.

Afin de répondre à la demande grandissante pour des édulcorants à base de stévia, PureCircle augmente rapidement sa capacité d'approvisionnement. Elle a finalisé en mars 2017 l'agrandissement de son site d'extraction de stévia en Malaisie, augmentant sa capacité afin de fournir rapidement de nouveaux édulcorants spécialisés et délicieux à base de stévia, et pour contribuer à offrir toujours plus de qualité aux consommateurs.

Les actions de PureCircle sont cotées sur le marché principal de la Bourse de Londres.

Pour tout complément d'information, veuillez visiter le site : www.purecircle.com

À propos de la stévia

Étant donné la préoccupation croissante que suscitent l'obésité et le diabète sur le plan mondial, les entreprises d'aliments et de boissons travaillent de manière responsable afin de réduire le sucre et les calories contenus dans leurs produits, répondant à la fois aux attentes des consommateurs et des défenseurs de la santé et du bien-être. Les édulcorants issus de la stévia offrent un goût similaire à celui du sucre et deviennent un outil de plus en plus important pour ces entreprises.

Comme le sucre, les édulcorants à base de stévia sont issus de plantes. Mais contrairement au sucre, ils permettent d'obtenir des aliments ou boissons dont la formulation est à faible apport calorique, voire à apport calorique nul.

L'extrait de feuille de stévia est un édulcorant naturel, puissant et sans calorie, utilisé par des entreprises mondiales d'aliments et de boissons comme alternative délicieuse et sans calorie au sucre et aux édulcorants artificiels.

Le stévia est une plante naturellement sucrée d'Amérique du Sud. Aujourd'hui, elle est cultivée partout dans le monde, notamment au Kenya, en Chine et aux États-Unis.

Les parties au goût sucré de la feuille de stévia ont un goût jusqu'à 350 fois plus sucré que le sucre, et en raison de la forte sucrosité de la stévia, sa production nécessite beaucoup moins d'eau et de terre que le sucre.

Des recherches ont montré que les molécules contenues dans la feuille de stévia sont toujours présentes et intactes dans la feuille séchée, durant le procédé de purification et d'extraction commerciale, ainsi que dans le produit fini d'extrait de feuille. L'ensemble des principales organisations mondiales de règlementation, à travers 65 pays, ont autorisé l'usage d'extraits de feuille de stévia de haute pureté dans les boissons et les aliments.

Pour de plus amples informations concernant l'aspect scientifique des édulcorants à base de stévia, veuillez visiter le site : https://www.purecirclesteviainstitute.com/

