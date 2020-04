April 23, 2020 13:38 ET

April 23, 2020 13:38 ET

CHICAGO, April 23, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- A PureCircle (LSE: PURE), o principal produtor mundial e inovador de ingredientes de estévia de excelente sabor para as indústrias globais de bebidas e alimentos, tem o prazer de anunciar que agora está oferecendo sua solução exclusiva de sabor estévia NSF-02® diretamente para seus clientes. Esta importante solução PureCircle foi distribuída por terceiros como uma opção estratégica dentro do crescente portfólio de sabores naturais da PureCircle. A PureCircle agora fornece para empresas de alimentos e bebidas, bem como de sabor caseiro, compra direta e acesso ao ingrediente. Protegida pela propriedade intelectual da PureCircle, a solução de estévia NSF-02 faz parte do portfólio robusto de ingredientes de folha de estévia da empresa de adoçantes, modificadores de sabor e ingredientes funcionais.



O sabor estévia NSF-02® é uma solução única. É amplamente valorizado e usado por sua capacidade de aprimorar a qualidade da doçura e equilibrar o perfil geral do sabor, e minimizar notas estranhas e sabor residual. A solução NSF-02® é produzida a partir da folha de estévia e rotulada como sabor natural, ao mesmo tempo em que proporciona aprimoramento da doçura e dos perfis de sabor equilibrados. As empresas agora podem comprar sabor estévia NSF-02® diretamente da PureCircle e trabalhar com a Empresa em como aplicar esse ingrediente como parte dos sistemas de sabor. Os clientes que usam o sabor estévia NSF-02® podem aproveitar a experiência e o suporte técnico de formulação líder do setor da PureCircle em ingredientes à base de estévia em sistemas de sabor e soluções otimizadas de adoçante/sabor em um amplo conjunto de aplicações de produtos de consumo.

Os consumidores estão cada vez mais atentos à sua saúde e bem-estar e aos ingredientes dos alimentos e bebidas que consomem. As empresas de alimentos e bebidas estão respondendo a isso. Ingredientes vistos como naturais têm apelo crescente. O portfólio de sabores da PureCircle - incluindo a solução NSF-02® - atende a isso perfeitamente.

De acordo com o Estudo Global de Premiumização 2018 da Nielsen, “os consumidores buscarão maior garantia de que os produtos que compram não oferecem riscos e são da mais alta qualidade quando se trata de padrões de segurança e eficácia, particularmente no que diz respeito a produtos de limpeza, antissépticos e itens alimentícios”. A pesquisa da Nielsen revelou que 41% dos consumidores estão dispostos a pagar mais por ingredientes totalmente naturais, e 49% estão dispostos a pagar mais por produtos com altos padrões de segurança.

A PureCircle, a empresa de estévia com uma cadeia de suprimentos totalmente integrada, segura e transparente, oferece essa garantia: ingredientes com os mais altos padrões de qualidade e segurança.

Único na capacidade de oferecer segurança ao consumidor, o sabor estévia NSF-02® da PureCircle é o único sabor GSG (glicosídeo de esteviol glicosilado) avaliado pela FDA disponível comercialmente. Ingredientes aromatizantes têm altos padrões de avaliação pela FDA e outras agências reguladoras de segurança alimentar, como a EFSA. Certificado como Kosher e pelo Non-GMO Project, o sabor estévia NSF-02® também é uma das poucas soluções de sabor à base de estévia que podem ser consideradas como “em conformidade orgânica” para utilização em produtos alimentares biológicos Orgânicos da USDA e “adequadas orgânicas” na UE. A PureCircle é a fornecedora exclusiva e autorizada de sabores GSG, incluindo o sabor NSF-02® e é exclusivamente capaz de garantir a total conformidade com as autoridades reguladoras de segurança alimentar relacionadas ao uso do GSG como uma solução de sabor.

Comentando sobre a oferta da PureCircle de NSF-02, a vice-presidente da PureCircle, Stephane Ducroux, disse:

“A solução estévia NSF-02® é um ingrediente emblemático do nosso portfólio de sabores. É um prazer fornecer diretamente este ingrediente importante para todos na indústria de alimentos e bebidas. Ele pode ser usado como ingrediente autônomo ou como parte de sistemas de sabor e soluções de múltiplos ingredientes para proporcionar a melhor combinação de sabor, custo-benefício e conformidade. Nossa equipe técnica está exclusivamente equipada para ajudar com as sinergias entre modificadores de sabor e adoçantes naturais de folha de estévia. Nos comprometemos a oferecer para os clientes de alimentos, bebidas e sabor residencial os melhores ingredientes de folha de estévia, hoje e amanhã”.

A propriedade intelectual relativa ao uso de glicosídeos de esteviol glicosilados como um modificador de sabor, incluindo o sabor NSF-02® especificamente, pertence à PureCircle. Devido à força da inovação da PureCircle, ela agora é proprietária de 214 patentes globais relacionadas à estévia. Todos os produtos de estévia da PureCircle começam com a planta de estévia. A Empresa continua investindo em inovação e está continuamente buscando na planta de estévia novas soluções de ingredientes.

Informações:

Alina Slotnik, Vice-Presidente de Marketing

Email: alina.slotnik@purecircle.com

Jackson Pillow, Gerente de Relações com a Mídia

Email: Jackson.Pillow@purecircle.com Telefone: +1 (630) 256 8394

Sobre a PureCircle

A PureCircle é a única companhia que combina pesquisa e desenvolvimento avançados com integração vertical completa, desde a produção agrícola à manufatura de adoçantes de estévia inovadores, de alta qualidade e ótimo sabor.

A empresa colabora com fazendeiros que cultivam plantas de estévia e com empresas de alimentos e bebidas que buscam melhorar suas fórmulas de baixa ou nenhuma caloria, usando adoçantes à base de plantas.

A PureCircle continuará a: liderar em pesquisa, desenvolvimento e inovação; produzir um crescente suprimento de múltiplas variedades de adoçantes de estévia com sabor parecido com o do açúcar, usando todos os métodos necessários e apropriados de produção e ser uma parceira provedora de recursos e inovação para as empresas de alimentos e bebidas.

Os modificadores do sabor da estévia da PureCircle trabalham em sinergia com os adoçantes para aprimorar o sabor, o paladar e o perfil de calorias e melhorar o custo-benefício de produtos de bebidas e alimentos.

Fundada em 2002, a PureCircle investe continuamente em pesquisa e desenvolvimento revolucionários e tem atualmente 214 patentes aprovadas e 300 pendentes relacionadas à estévia.

A PureCircle tem escritórios em todo o mundo e sua sede global é em Chicago, Illinois.

Para atender à crescente demanda de adoçantes de estévia, a PureCircle está aumentando rapidamente sua capacidade de fornecimento. A empresa completou a expansão da sua instalação de extração de estévia na Malásia em março de 2017, aumentando sua capacidade para fornecer rapidamente os adoçantes especiais de estévia mais novos e de excelente sabor e ajudar a adicionar valor cada vez mais alto para seus clientes.

As ações da PureCircle estão listadas no principal mercado da Bolsa de Valores de Londres.

Para mais informação, visite: www.purecircle.com

Sobre a estévia

Devido à crescente preocupação global com a obesidade e o diabetes, as empresas de alimentos e bebidas estão trabalhando de forma responsável para reduzir o açúcar e calorias dos seus produtos, em resposta aos consumidores e aos defensores da saúde e do bem-estar. Os adoçantes da planta estévia têm sabor semelhante ao açúcar e estão se tornando uma ferramenta cada vez mais importante para estas empresas.

Como o açúcar, os adoçantes de estévia são à base de plantas. Mas ao contrário do açúcar, eles permitem formulações de baixa ou nenhuma caloria para alimentos e bebidas.

O extrato da folha de estévia é um adoçante natural sem calorias e de alta intensidade usado pelas empresas globais de alimentos e bebidas como uma alternativa de excelente sabor ao açúcar e adoçantes artificiais.

A estévia é uma planta naturalmente doce nativa da América do sul, mas atualmente é cultivada em todo o mundo, principalmente no Quênia, China e EUA.

As partes de sabor adocicado da folha de estévia são 350 mais doces do que o açúcar. A alta intensidade da doçura da estévia requer muito menos água e terra do que o açúcar.

Uma pesquisa indicou que as moléculas da folha da estévia continuam presentes inalteradas na folha seca através do processo comercial de extração e purificação, e no produto final extraído da folha de estévia. Todas as principais empresas globais de regulamentação de 65 países aprovaram o uso dos extratos da folha de estévia de alta pureza em alimentos e bebidas.

Para mais informação sobre a ciência da estévia, visite https://www.purecirclesteviainstitute.com/

Foto deste comunicado disponível em https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/3fc5a67f-66e4-41fb-a6d0-5aefe52b8799/pt