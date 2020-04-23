芝加哥, April 24, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Purecircle（LSE： PURE）是面向全球饮料和食品行业的世界领先生产商和创新者，提供口味上佳的甜菊原料，该公司很高兴宣布其现在向客户直接提供其专有的NSF-02®甜菊调味剂溶液。在此之前，这一重要的Purecircle溶液在PureCircle不断增长的天然风味产品组合中作为战略性选项由第三方分销。现在，食品和饮料公司以及调味屋可以直接从PureCircle那里购买和获取该成分。NAF-02甜菊溶液受Purecircle知识产权的保护，是公司中坚甜菊叶原料产品组合的一部分，其中包括甜味剂、风味改良剂和功能性原料。



NSF-02®甜菊调味剂溶液是一种独特的溶液。由于这款溶液能够提高甜度质量、平衡整体风味特性，同时最大限度地减少异味和余味，因此具有广泛的价值和用途。NSF-02®溶液由甜菊叶制成，标注为天然调味剂，同时提供甜度强化和均衡的风味特性。各公司现在可以直接从Purecircle购买NAF-02甜菊调味剂，并与该公司合作确定如何将这种原料作为风味系统的一部分加以应用。在风味系统中采用基于甜菊的成分方面，使用NSF-02®甜菊调味剂的客户可以利用Purecircle业界领先的配方专业知识和技术支持，在广泛的消费产品应用中采用经过优化的甜味剂/调味剂解决方案。

消费者对自己的身心健康和他们购买的食品与饮料中的成分越来越敏感。食品和饮料公司正在对此作出回应。被视做纯天然的成分有着越来越大的吸引力。包括NSF-02溶液在内，Purecircle的调味剂产品组合完美地满足了这类要求。

Nielsen 2018年全球高端化研究报告表示，“在安全标准和效率方面，消费者将会寻求更大的保证，希望他们购买的产品不存在风险，并且具有最高的品质，这一点在清洁产品、杀菌剂和食品方面尤为突出。” Nielsen发现41%的消费者愿意为纯天然成分花更多的钱，49%的消费者愿意为具有高安全标准的产品支付更多的费用。

Purecircle是一家所有一切都离不开甜菊的公司，其具有完全集成、安全和透明的供应链，提供的正是这种保证：具有最高质量和安全标准的原料。

Purecircle NAF-02®甜菊调味剂在提供消费者保证的能力上独一无二，是唯一一款经过FDA审查的GSG（糖基甜菊醇糖苷）商业化调味剂产品。FDA和其他监管食品安全机构（如ESA）对调味剂原料成分的审查标准很高。通过非转基因项目和Kosher认证的NAF-02®甜菊调味剂也是极少数基于甜菊的调味剂溶液之一，被认定“符合有机标准”，可在欧盟的USDDA有机食品产品中使用，还被认定为“有机适用”产品。Purecircle是GSG调味剂（包括NAF-02®调味剂）的独家授权提供商，可独一无二地确保完全符合使用GSG作为调味剂溶液的相关食品安全监管机构要求。

Purecircle副首席执行官Stephanie duroux在评论PureCircle NSF-02产品时说：

“NSF-02®甜菊溶液是我们调味剂产品组合中的旗舰原料。我们很高兴直接为食品和饮料行业的每个人提供这种重要原料。它既可用作独立成分，也可用作调味剂系统和多成分解决方案的一部分，以提供口味、成本效益和合规性的最佳组合。我们的技术团队有独到的优势，能够在调味剂和甜菊叶天然甜味剂之间的协同作用方面助一臂之力。我们致力于在当今和未来为食品、饮料和调味屋客户提供最佳的甜菊叶原料。”

包括NAF-02®调味剂在内，有关将糖基甜菊醇糖苷用作调味剂的知识产权属于Purecircle。由于PureCircle的创新实力，其目前在全球拥有214项甜菊相关专利。PureCircle的所有都始于甜菊作物。公司继续在创新中大力投入，并不断为新的原料解决方案寻找甜菊作物。

问询：

Alina Slotnik，营销副总裁

电子邮箱： alina.slotnik@purecircle.com

Jackson Pillow，全球传播经理

电子邮箱： Jackson.Pillow@purecircle.com 电话：+1 630 256 8394

关于PureCircle

PureCircle是将实现先进研发与从农场到质量高、调味剂佳的创新甜菊甜味剂垂直领域全面一体化相结合的唯一一家企业。

公司与种植甜菊植物的农民以及寻求使用植物甜味剂改善其低热量和无热量配方的食品和饮料公司合作。

PureCircle将继续做好以下工作：引领研发和创新; 使用所有必要和适当的生产方法生产多种食糖口味的甜菊甜味剂; 成为食品和饮料公司的资源和创新合作伙伴。

PureCircle甜菊风味改良剂与甜味剂协同作用，改善饮料和食品的味道、口感和热量，并提高成本效益。

成立于2002年的PureCircle不断投资于突破性研究和开发，现已获得超过214项与甜菊相关的专利，另有300多项专利申请正待审批。

PureCircle在世界各地设有办事处，全球总部位于伊利诺伊州芝加哥。

为满足对甜菊甜味剂日益增长的需求，PureCircle正在迅速加大其供应能力。2017年3月，公司完成了马来西亚甜菊工厂的扩建，提高了快速供应口感上佳的新型特种甜菊甜味剂的能力，不断提升为客户创造的价值。

PureCircle的股票在伦敦证券交易所主板市场上市。

若需了解更多信息，请访问www.purecircle.com。

关于甜菊

鉴于全球对肥胖和糖尿病的担忧日益增加，饮料和食品公司正在负责任地减少其产品中的糖和热量，以响应消费者与健康倡导者的诉求。来自甜菊植物的甜味剂提供类似食糖的口味，正在成为对食品饮料企业日益重要的一种工具。

与食糖一样，甜菊甜味剂的原料来自植物。但与食糖不同的是，这种甜味剂可用于制造低热量和无热量饮料和食品的配方。

甜菊叶提取物是一种天然的零热量、高甜度甜味剂，被全球食品和饮料公司用作糖和人造甜味剂的无热量替代品。

甜菊是一种原产于南美洲的天然甜味植物; 目前在全世界（特别是肯尼亚、中国和美国）都有种植。

甜菊的甜味部分比食糖的甜度高出达350倍：甜菊的超高甜度意味着它需要的水和土地远远少于食糖。

研究表明，甜菊叶的分子保留于干燥的甜菊叶中，并且在商业提取和纯化过程以及最终获得的甜菊叶提取物中保持不变。全球65个国家的所有主要全球监管组织都批准在食品和饮料中使用高纯度甜菊叶提取物。

要了解甜菊相关科学的更多信息，请访问：https://www.purecirclesteviainstitute.com/

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