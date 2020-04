April 23, 2020 18:10 ET

April 23, 2020 18:10 ET

CIUDAD DE MÉXICO, April 23, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Grupo Hotelero Santa Fe, S.A.B. de C.V. (BMV: HOTEL) (“HOTEL” o “la Compañía”), anunció hoy sus resultados correspondientes al primer trimestre del año terminado el 31 de marzo de 2020 (“1T20”). Las cifras están expresadas en pesos mexicanos, sin auditar y han sido preparadas de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera (“NIIFs”) y pueden presentar variaciones por redondeo.

Información Relevante

Nuestros resultados operativos y financieros en enero, febrero y las primeras dos semanas de marzo estuvieron en línea con nuestras expectativas, sin embargo, a partir de la segunda mitad de marzo tuvimos afectaciones por la crisis sanitaria COVID-19.

Los Ingresos Totales del 1T20 alcanzaron Ps. 585.5 millones, una disminución de 6.0% comparado con el 1T19, causada por una contracción de 11.0% en Ingresos por Habitaciones y un decremento de 6.0% en Ingresos de Alimentos y Bebidas, los cuales fueron parcialmente compensados por un alza de 15.3% en Otros Ingresos de Hoteles y un incremento de 9.9% en Honorarios por Administración de Hoteles de Terceros.

La UAFIDA 1 sumó Ps. 156.4 millones en el 1T20, 26.0% por debajo de lo registrado en el 1T19, derivado de menores ingresos, en combinación con mayores costos y gastos. El margen UAFIDA se contrajo a 26.7% en el 1T20.

sumó Ps. 156.4 millones en el 1T20, 26.0% por debajo de lo registrado en el 1T19, derivado de menores ingresos, en combinación con mayores costos y gastos. El margen UAFIDA se contrajo a 26.7% en el 1T20. En el 1T20, HOTEL registró una Pérdida Neta de Ps. 605.7 millones, frente a una Utilidad Neta de Ps. 106.4 millones en el 1T19. Esta pérdida fue atribuida a la pérdida cambiara generada por el efecto de valuación de mercado de un mayor tipo de cambio USD/MXN aplicado a nuestra deuda denominada en dólares americanos. Durante el 1T20, el peso mexicano se depreció 28.7%, de Ps. 18.8727 al 31 de diciembre de 2019 a Ps. 24.2853 al 31 de marzo de 2020.

El Flujo Neto de Efectivo de Actividades de Operación para el 1T20 fue de Ps. 160.0 millones, una disminución de 3.5% sobre los Ps. 165.7 millones del 1T19, provocada por un incremento en el capital de trabajo.

La Deuda Neta/UAFIDA (LTM) presentó una razón de 5.2x al cierre del 1T20, que fue afectado por una menor UAFIDA. El flujo de operación en dólares representó el 100% del flujo total, lo cual permite mantener una cobertura natural de la deuda financiera en dólares.

El portafolio total de HOTEL ascendió a 6,379 habitaciones en operación al cierre del 1T20, un incremento de 7.8% en comparación con las 5,916 habitaciones del 1T19.

El RevPAR2 de los hoteles propios disminuyó 12.0% en el 1T20 con respecto al 1T19, debido a una caída de 5.4 puntos porcentuales en la tasa de ocupación, en combinación con una reducción de 4.2% en el ADR2, propiciada por la pandemia de COVID-19.

Primer Trimestre Acumulado enero - marzo Cifras en miles de Pesos 2020 2019 Var. % Var. 2020 2019 Var. % Var. Ingresos 585,504 622,590 (-37,087) (6.0) 585,504 622,590 (-37,087) (6.0) UAFIDA 156,366 211,213 (54,847) (26.0) 156,366 211,213 (54,847) (26.0) Margen de UAFIDA 26.7% 33.9% (7.2 pt) (7.2 pt) 26.7% 33.9% (7.2 pt) (7.2 pt) Utilidad de Operación 86,218 151,414 (65,195) (43.1) 86,218 151,414 (65,195) (43.1) Utilidad Neta (605,750) 106,362 (712,112) NA (605,750) 106,362 (712,112) NA Margen de Utilidad Neta (103.5%) 17.1% NA NA (103.5%) 17.1% NA NA Flujo de Operación 159,972 165,741 (5,769) (3.5) 159,972 165,741 (5,769) (3.5) Ocupación 59.5% 64.9% (5.4 pt) (5.4 pt) 59.5% 64.9% (5.4 pt) (5.4 pt) ADR 1,327 1,385 (57) (4.2) 1,327 1,385 (57) (4.2) RevPAR 790 899 (108) (12.1) 790 899 (108) (12.1) Nota: cifras operativas incluyen hoteles con propiedad de 50% o más

1 La UAFIDA se determina mediante la suma de la Utilidad de Operación, la Depreciación y los Gastos No Recurrentes.

2 RevPAR o Ingreso por habitación disponible, y ADR o tarifa promedio diaria, por sus siglas en inglés, Revenue per Available Room y Average Daily Rate, respectivamente.

El Lic. Francisco Zinser, comentó:

En el primer trimestre hasta la segunda semana de marzo, los resultados de la Compañía estuvieron en línea con las expectativas internas, pero desafortunadamente, para el resto del mes de marzo, la industria y la economía mundial comenzaron a presentar una importante desaceleración a raíz de la pandemia de COVID-19. Los impactos fueron evidentes, de entrada, en el segmento urbano, donde la demanda disminuyó significativamente en un periodo de tiempo sumamente corto. Mientras que el segmento de playa mostró un desempeño algo distinto, exhibiendo signos de desaceleración para luego disminuir a un ritmo más moderado, pero al final, igualando las mismas bajas tasas de ocupación observadas en el segmento urbanos. En este contexto, casi no tuvimos claridad sobre las reservaciones, mismas que se caracterizaron por su lento “booking pace”. A la fecha de este reporte, de nuestro portafolio contamos con 5 hoteles (Krystal Urban Ciudad Juárez, Krystal Urban Guadalajara y el Krystal Satelite María Barbara que son 100% propiedad de la Compañía, y el Hampton Inn Suites Paraíso Tabasco y Krystal Urban Aeropuerto Mexico City que son hoteles propiedad de terceros) abiertos y en operación que en conjunto representan el 11% de las habitaciones, todas correspondientes a destinos urbanos. Aunque estos hoteles registran una tasa de ocupación excepcionalmente baja, están generando suficientes ingresos para alcanzar nuestro punto de equilibrio a nivel operativo. El resto de los hoteles de nuestro portafolio están temporalmente cerrados. En algunos casos, como el de la Ciudad de México, el gobierno local ha dado instrucciones de cerrar hoteles bajo ciertas condiciones, que en nuestro caso no han afectado a las propiedades de nuestro portafolio que se encuentran abiertas en esta ciudad. Seguimos tomando las medidas necesarias en nuestros hoteles para prevenir el riesgo de contagio en nuestros empleados y clientes mediante la adopción de protocolos sanitarios.

Al día de hoy no tenemos la certeza de cuándo el Gobierno Federal y los gobiernos locales, así como también las condiciones generales, permitirán la reanudación de las operaciones en las propiedades que están temporalmente cerradas, aunque prevemos hacerlo tan pronto recibamos la autorización para ello y las condiciones lo permitan. Por el lado positivo, estamos preparados para abrir nuestras propiedades de forma inmediata para reaccionar lo más rápido posible. Además, estamos trabajando en un plan integral de reapertura de nuestros hoteles que comprenderá la comercialización, la operación, los nuevos protocolos de saneamiento y el descubrimiento de nuevas tendencias turísticas, así como la adaptación a las mismas lo antes posible. Esperamos que la recuperación empiece en el 3T20 y podamos ir aumentando gradualmente la tasa de ocupación y las tarifas hasta alcanzar nuestro punto de equilibrio, que se encuentra aproximadamente entre el 20% y el 30% de ocupación con el ADR actual, dependiendo de la propiedad y el mercado en cuestión.

En el frente financiero, hemos puesto en marcha una serie de iniciativas encaminadas a preservar nuestro capital de trabajo y reducir nuestros gastos operativos mensuales. Estas medidas han sido planteadas con el fin de evitar el despido de colaboradores y reducir los gastos de la Compañía, entre otros propósitos, incluyen: (i) la reducción de gastos no prioritarios; (ii) recortes salariales en todos los niveles, tanto en la estructura corporativa como en la operativa, con un promedio aproximado del 50%; (iii) la reducción de costos y gastos operativos en las propiedades que continúan abiertas; y, (iv) el diferimiento de todo el CAPEX no indispensable. Hemos mantenido un fuerte acercamiento con nuestros acreedores financieros, para negociar la obtención de un periodo libre de intereses y amortizaciones para preservar nuestra posición de efectivo. Tan pronto como dispongamos de las condiciones de estos aplazamientos, que se esperan en breve, las informaremos al mercado. Teniendo en cuenta todo lo que acabo de mencionar, contamos con una favorable posición financiera de cara a los próximos meses.

Con respecto a nuestros resultados trimestrales, los ingresos sumaron Ps. 585.5 millones, 6.0% por debajo de lo registrado en el 1T19. El UAFIDA fue de Ps. 156.4 millones en el trimestre, una disminución de 26.0% comparado con el 1T19. En cuanto a los hoteles propiedad de la Compañía, el RevPAR se contrajo 12.0%, debido a las caídas de 4.2% en el ADR y de 5.4 puntos porcentuales en la tasa de ocupación.

Por último, permítanme informarles sobre el progreso alcanzando en el hotel Hyatt Regency Mexico City Insurgentes. A principios de 2019 habíamos mencionado que el proceso de construcción se había suspendido temporalmente. Hoy, nos complace anunciar que estamos cerrando el procedimiento administrativo para reanudar su construcción tan pronto las condiciones lo permitan.

Aprovecho este espacio para destacar y agradecer a nuestros más de 3,700 colaboradores que han apoyado incondicionalmente a la empresa no sólo con su aportación económica sino con su formidable disposición que va más allá de sus obligaciones. Entre las iniciativas emprendidas por nuestros colaboradores, destaca la repartición de 250 almuerzos gratuitos, cuatro veces a la semana, por el personal del hotel Krystal Beach Acapulco a los vendedores locales de artesanías, entre otros, que han perdido toda posibilidad de generar ingresos debido a la suspensión de actividades no esenciales en el destino.

Como siempre, estamos profundamente agradecidos por la confianza y el apoyo que nos han brindado nuestros accionistas en estos tiempos, y, de nueva cuenta, a todos nuestros sumamente profesionales y solidarios colaboradores.

HOTEL es una empresa líder dentro de la industria hotelera en México, dedicada a la adquisición, conversión, desarrollo y operación de hoteles propios, así como hoteles propiedad de terceros. La Compañía se enfoca en la ubicación estratégica y calidad de sus hoteles, un modelo único de administración, un estricto control de gastos y en el uso de la propiedad de la marca Krystal®, así como otras marcas internacionales. Al cierre del 2019, contaba con más de 3,700 colaboradores y generó ingresos por Ps. 2,238 millones. Para obtener mayor información, favor de visitar www.gsf-hotels.com .

