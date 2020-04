OSAVUOSIKATSAUS 1.1.–31.3.2020: Vahva kannattavuuden kasvu, markkinaosuuden kasvaessa

Verkkokauppa.com Oyj – osavuosikatsaus (tilintarkastamaton) 24.4.2020 klo 8.00

1.1.–31.3.2020 lyhyesti

Liikevaihto 125 miljoonaa euroa (1–3/2019:116), kasvua 8,2 %

Myyntikate 19,4 miljoonaa euroa (17,4), kasvua 11,6 %

Myyntikate 15,5 % liikevaihdosta (15,0 %)

Liiketulos 3,4 miljoonaa euroa (2,3)

Liiketulosprosentti 2,7% liikevaihdosta (2,0%)

Vertailukelpoinen liiketulos 3,8 miljoonaa euroa (2,3)

Vertailukelpoinen liiketulosprosentti 3,0% liikevaihdosta (2,0%)

Katsauskauden tulos 2,4 miljoonaa euroa (1,5)

Osakekohtainen tulos 0,05 euroa (0,03)

Investoinnit 0,3 miljoonaa euroa (0,1)

Liiketoiminnan kassavirta 3,7 miljoonaa euroa (-11,2)

Yhtiön hallitus on hyväksynyt katsauskauden jälkeen toisen vuosineljänneksen osingon 0,053 euroa osaketta kohti

KESKEISET TUNNUSLUVUT 1-3/2020 1-3/2019 Muutos% 1-12/2019 Liikevaihto, tuhatta euroa 125 255 115 797 8,2 % 504 113 Myyntikate, tuhatta euroa 19 420 17 399 11,6 % 73 874 Myyntikate-% 15,5 % 15,0 % 3,2 % 14,7 % Käyttökate, tuhatta euroa 4 648 3 581 29,8 % 16 330 Käyttökate-% 3,7 % 3,1 % 20,0 % 3,2 % Liiketulos, tuhatta euroa 3 418 2 301 48,5 % 11 290 Liiketulos-% 2,7 % 2,0 % 37,3 % 2,2 % Vertailukelpoinen liiketulos, tuhatta euroa 3 754 2 301 63,2 % 11 290 Vertailukelpoinen liiketulos % 3,0 % 2,0 % 50,9 % 2,2 % Kauden tulos, tuhatta euroa 2 444 1 525 60,2 % 7 810 Investoinnit 266 95 179,7 % 1 245 Liiketoiminnan kassavirta 3 683 -11 185 -132,9 % 9 690

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Yhtiön keskipitkän aikavälin kasvunäkymiä pidetään positiivisina. Toimiva johto uskoo yhtiön onnistuvan kasvattamaan markkinaosuuttaan yhtiön valitsemilla segmenteillä. Vahva tase mahdollistaa toiminnan strategian mukaisen laajentumisen. Tulevaisuuden näkymiin kohdistuva epävarmuus on kasvanut merkittävästi etenkin liittyen makrotalouden tekijöihin. Koronaviruksen vaikutuksia taloudelliseen kehitykseen ja kuluttajien ostokäyttäytymiseen on vaikea vielä arvioida.

TULOSOHJEISTUS

Yhtiö odottaa liikevaihdon olevan 510–530 miljoonan euron välillä (504 miljoonaa euroa vuonna 2019) ja vertailukelpoisen liiketuloksen olevan 12–15 miljoonan euron välillä (11,3 miljoonaa euroa vuonna 2019) vuonna 2020.

TOIMITUSJOHTAJA PANU PORKAN KOMMENTIT

Verkkokauppa.comin liikevaihto kasvoi ensimmäisellä vuosineljänneksellä 8 % ja oli 125 miljoonaa euroa. Ensimmäisen vuosineljänneksen myynnin kasvu saavutettiin vahvalla verkkomyynnillä, tehokkaalla markkinoinnilla sekä kaikkien suurten kategorioiden hyvällä suoriutumisella. Suomen kodinelektroniikan markkinan keskittyminen jatkui. Samalla myös kuluttajakäyttäytyminen jatkoi muutostaan kaupan siirtyessä nopeasti verkkoon Verkkokauppa.com hyödynsi kilpailuetujaan kasvaakseen markkinaa nopeammin, ja markkinaosuus kasvoi yhtiön arvion mukaan lähes kaikissa tuoteryhmissä. Hyödyntämällä kilpailijoita laajempaa tuotevalikoimaa sekä kilpailukykyisempää hinnoittelua yhtiö kasvatti kävijämääriään sekä myyntiä parhaiten suoriutuvissa tuoteryhmissä jopa 90 %.

Ensimmäisen vuosineljänneksen myyntikate oli 15,5 % ja edellisvuotta korkeampi (Q1/2019 15,0 %) johtuen myynnin hyvästä kehityksestä korkeamman katteen tuoteryhmissä sekä parantuneesta kategorianhallinnasta. Yhtiön vertailukelpoinen liiketulos oli 3,8 miljoonaa euroa (Q1/2019: 2,3 miljoonaa) pääosin parempien katteiden sekä edullisena säilyneen kustannusrakenteen ansiosta. Yhtiön liiketulos oli 3,4 miljoonaa euroa (Q1/2019 2,3 miljoonaa euroa) ensimmäisen vuosineljänneksen aikana, sisältäen mahdolliseen päälistalle siirtymiseen liittyviä asiantuntijakuluja.

Kannattavuuden parantamiseksi yhtiö on keskittynyt kategorianhallintaan sekä markkinoinnin tehostamiseen. Yhtiö jatkaa työtään toimitusketjun hallinnan sekä kategoriatyön optimoinnin ja automatisoinnin kehittämiseksi. Suunnitelmana on kehittää yhtiön kykyä jatkaa valikoiman laajentamista ja parantaa samalla yhtiön kustannusrakennetta. Kyseisten hankkeiden kehitystä tukee yhtiön vahva keskittyminen teknologian hyödyntämiseen liiketoiminnassa. Laajempi ja jatkuvasti uudistuva valikoima houkuttelee uusia asiakasryhmiä sekä verkkokauppaan että myymälöihin ja kasvattaa niiden käyntimääriä. Viimeisin uusi alakategoria julkaistiin viime viikolla piha- ja puutarhakategoriassa. Kasvattaakseen jo vahvan brändinsä tunnettuutta Verkkokauppa.com lisää kuluttajanäkyvyyttään entisestään mainonnan avulla. Yhtiö jatkaa investointeja ja kehitystä verkkosivujensa käytettävyyden, hakutoimintojen sekä tuotetietojen parantamiseksi.

Yhtiö odottaa kuluttajaelektroniikkamarkkinan pysyvän kilpailtuna ja erikoisliikkeiden vähentymisen jatkuvan edelleen. Verkkokauppa.com on toteuttanut useita toimenpiteitä varmistaakseen työntekijöiden ja asiakkaiden turvallisuuden koronavirusepidemian aikana. Tämänhetkinen koronavirustilanne on tuonut uuden murroksen vähittäiskauppaan, mikä tukee digitaalisten myyntikanavien kehitystä. Yhtiö on hyvässä asemassa tuleviin muutoksiin nähden. Tuotteiden erinomainen saatavuus, vahva bränditunnettuus, monipuoliset toimitusvaihtoehdot sekä pääkilpailijoita laajempi valikoima ovat yhtiön tärkeimpiä kilpailuetuja lähitulevaisuudessa. Usean vuoden ajan tehty työ monikanavaisen asiakaskokemuksen kehittämiseksi sekä fokus verkkokauppaan antavat yhtiölle selkeän kilpailuedun markkinoilla.

Verkkokauppa.com aikoo jatkaa markkinaosuutensa kasvattamista määrätietoisesti saavuttaakseen johtavan aseman Suomen kuluttajaelektroniikkamarkkinassa. On todennäköistä, että nykyinen yhden prosentin vauhti Suomen kivijalkakaupan siirtymisessä verkkoon tulee kiihtymään. Tällä hetkellä verkkokaupan osuus Suomen vähittäiskaupan markkinasta on arviolta 12–13 %, mikä on edelleen vähemmän kuin Euroopassa keskimäärin. Yhtiön valmistelut siirtymisestä Nasdaq Helsingin päälistalle vuoden 2020 aikana etenevät suunnitellusti.





LIIKEVAIHTO JA TULOKSEN KEHITYS

Tammi-maaliskuu 2020

Verkkokauppa.comin liikevaihto kasvoi tammi-maaliskuussa 8,2 % edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Liikevaihto kasvoi 9,5 miljoonaa euroa ja oli 125,3 miljoonaa euroa (115,8). Erityisesti kasvoi, urheilutarvikkeiden, audio- ja hifi-tuotteiden, TV ja videotuotteiden, kellojen sekä suurten kodinkoneiden myynti.

Verkkokauppa.comin omarahoitteinen asiakasrahoitus jatkoi kasvua, sen tuotot olivat 0,9 miljoonaa euroa (0,8) sisältäen sekä korkotuotot että palkkiot. Luottotappiovaraus kasvoi hieman vuodenvaihteeseen verrattuna eli 0,6 miljoona euroa (0,5). Huhtikuusta 2019 alkaen Verkkokauppa.com on myynyt kaikki erääntyneet saatavansa ns. jatkuvan kaupan mallilla, jossa kaikki yli 60 päivää erääntyneet saatavat myydään kolmansille osapuolille. Tämä pienentää yhtiön saatavariskiä.

Henkilöstökulut kasvoivat tammi-maaliskuussa 11,2 % ja olivat 8,6 miljoonaa euroa (7,8). Kasvu johtui pääasiallisesti tietohallinnon, myymälöiden ja osto-osaston kasvaneista henkilöstökuluista. Katsauskauden liiketoiminnan muut kulut kasvoivat 0,8 % ja olivat 6,3 miljoonaa euroa (6,2). Liiketoiminnan muut kulut sisälsivät 0,3 miljoonaa euroa asiantuntijakuluja liittyen yhtiön mahdolliseen siirtymiseen Nasdaq Helsingin päälistalle.

Yhtiön liiketulos tammi-maaliskuussa 2020 oli 3,4 miljoonaa euroa (2,3), vertailukelpoinen liiketulos oli 3,8 miljoonaa euroa (2,3) ja kauden tulos 2,4 miljoonaa euroa (1,5). Vertailukelpoiseen tulokseen vaikutti päälistalle siirtymiseen liittyvien asiantuntijakulujen oikaiseminen yhteensä 0,3 miljoonaa euroa (0,0).

Tuhatta euroa 1-3/2020 1-3/2019 1-12/2019 Liiketulos 3 418 2 301 11 290 - mahdolliseen siirtymiseen Nasdaq Helsingin päälistalle liittyvät kulut 337 - - Vertailukelpoinen liiketulos 3 754 2 301 11 290

Osakekohtainen tulos oli 0,05 euroa (0,03).

RAHOITUS JA INVESTOINNIT

Tammi-maaliskuussa 2020 liiketoiminnan rahavirta oli yhteensä 3,7 miljoonaa euroa (-11,2). Liiketoiminnan rahavirran suhteellinen paraneminen katsauskaudella johtui pääosin käyttöpääoman lisääntymisestä.

Normaalin kausivaihtelun mukaan kassa, rahavirta ja ostovelat ovat yleensä suurimmillaan neljännen vuosineljänneksen lopussa ja alhaisimmillaan toisen vuosineljänneksen lopussa.

Yhtiö investoi katsauskauden aikana uusiin tietojärjestelmiin sekä toiminnanohjausjärjestelmän uusien ominaisuuksien kehittämiseen, ja näihin liittyviä palkkamenoja ja yhtiön ulkopuolisten järjestelmäkonsulttien kustannuksia aktivoitiin taseeseen yhteensä 0,1 miljoonaa euroa (0,0). Yhtiö investoi myös tavanomaisiin myymälöiden kalustohankintoihin. Investoinnit tammi-maaliskuussa 2020 olivat 0,3 miljoonaa euroa (0,1).

Yhtiöllä on 20 miljoonaa euroa valmiusluottolimiittejä, jotka ovat käyttämättömiä. Niistä 15 miljoonaa euroa on voimassa 3 vuotta ja 5 miljoonaa euroa on voimassa 5 vuotta 1.7.2019 alkaen.

OSAKEVAIHTO JA OSAKKEET

Katsauskaudella yhtiön osakkeita vaihdettiin Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla

5 000 413 kappaletta, mikä oli 11,1 prosenttia yhtiön koko osakemäärästä. Osakkeen ylin kurssi oli 4,15 euroa ja alin 2,49 euroa. Vaihdettujen osakkeiden keskihinta oli 3,49 euroa. Kauden osakevaihto oli 17,5 miljoonaa euroa. Katsauskauden päätöskurssi oli 3,475 euroa ja koko osakekannan markkina-arvo kauden lopussa oli 157 miljoonaa euroa.

Yhtiön osakemäärä 31.3.2020 oli 45 065 130 osaketta, sisältäen yhtiön hallussa olevat omat osakkeet. Yhtiö on luovuttanut tilikauden 2020 aikana yhteensä 8 723 hallussaan olevaa omaa osaketta osana hallituspalkkioiden maksamista. Yhtiön hallussa 31.3.2020 oli 72 573 omaa osaketta. Näiden omien osakkeiden osuus osakkeiden lukumäärästä oli 0,16 %. Yhtiön hallussa olevilla omilla osakkeilla ei voi äänestää eikä niille makseta osinkoa.

Yhtiön hallituksella on voimassa oleva valtuutus päättää enintään 4 506 513 osakkeen osakeannista yhdellä tai useammalla päätöksellä (Osakeantivaltuutus 2020). Hallitus ei ole käyttänyt osakeantivaltuutustaan muutoin kuin osana hallituspalkkioiden maksamista.

PITKÄN AIKAVÄLIN KANNUSTINJÄRJESTELMÄT

Yhtiö perusti 16.5.2018 osakepohjaisen kannustinohjelman yhtiön avainhenkilöille. Ohjelman tarkoituksena on yhdistää omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi pitkällä aikavälillä, kannustaa avainhenkilöitä sijoittamaan henkilökohtaisesti yhtiön osakkeisiin sekä sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen osakepalkkio-ohjelma.

Osakesijoitukseen perustuvassa lisäosakeohjelmassa (Matching Share Plan) 2018–2020 henkilö voi ansaita hallituksen päättämän määrän lisäosakkeita Verkkokauppa.com Oyj:n osakkeisiin tekemänsä sijoituksen perusteella. Lisäosakeohjelmassa oli kolme sitouttamisjaksoa: 2018–2020, 2019–2021 ja 2020–2022. Hallitus päättää vuosittain sitouttamisjaksojen alkamisesta ja yksityiskohdista. Palkkion saamisen edellytyksenä on, että ohjelmaan osallistuva henkilö kohdentaa omistamiaan vapaasti luovutettavissa olevia yhtiön osakkeita ohjelmaan tai hankkii yhtiön osakkeita hallituksen vahvistaman määrän. Palkkion maksaminen perustuu lisäksi osallistujan työ- tai toimisuhteen voimassaoloon palkkion maksuhetkellä.

Sitouttamisjaksolta 2018–2020 maksettavat palkkiot vastaavat enintään 50 000:n Verkkokauppa.com Oyj:n osakkeen arvoa ja sitouttamisjaksolta 2019–2021 enintään 45 000:n Verkkokauppa.com Oyj:n osakkeen arvoa, mukaan lukien myös rahana maksettavat osuudet. Ohjelman kohderyhmään kuuluu molemmilla sitouttamisjaksoilla noin kymmenen henkilöä, mukaan lukien toimitusjohtaja ja johtoryhmän jäsenet.

Verkkokauppa.com Oyj:n hallitus on päättänyt 13.2.2020 perustaa uuden osakepohjaisen kannustinohjelman yhtiön toimitusjohtajalle ja johtoryhmälle. Ohjelman tarkoituksena on yhdistää osakkeenomistajien ja johdon tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi pitkällä aikavälillä, rohkaista johtoa sijoittamaan henkilökohtaisesti yhtiön osakkeisiin, sitouttaa johtohenkilöt yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen yhtiön osakkeiden hankkimiseen, ansaitsemiseen ja kerryttämiseen perustuva palkkiojärjestelmä.

Uudessa osakesijoitukseen perustuvassa suoriteperusteisessa lisäosakeohjelmassa (Performance Matching Share Plan) 2020–2022 henkilö voi ansaita lisäosakkeita Verkkokauppa.com Oyj:n osakkeisiin tekemänsä sijoituksen ja osakkeen kokonaistuoton (Total Shareholder Return, TSR) perusteella. Suoriteperusteisessa lisäosakeohjelmassa on yksi ansaintajakso, joka kattaa kalenterivuodet 2020–2022. Osallistujalle maksettava palkkio määräytyy hallituksen asettamien TSR-tavoitetasojen saavuttamisen perusteella. Maksimissaan palkkiona maksetaan kolme lisäosaketta kutakin kohdennettua osaketta kohden. Osallistumisen ja palkkion saamisen edellytyksenä on, että osallistuja kohdentaa vapaasti siirrettävissä olevia hallussaan pitämiään yhtiön osakkeita ohjelmaan tai hankkii yhtiön osakkeita hallituksen päättämään määrään asti. Palkkion maksaminen perustuu lisäksi osallistujan työ- tai toimisuhteen voimassaoloon palkkion maksuhetkellä.

Palkkiota ei pääsääntöisesti makseta, jos osallistujan työ- tai toimisuhde päättyy ennen palkkion maksamista.

Ohjelman kohderyhmään kuuluu kahdeksan ihmistä, toimitusjohtaja ja kaikki johtoryhmän jäsenet. Henkilö on oikeutettu saamaan ohjelman perusteella bruttomäärän osakkeita, mutta hänelle maksetaan nettomäärä osakkeita ennakonpidätyksen pidättämisen jälkeen. Yhtiö pidättää osan osakkeista ja suorittaa ennakonpidätyksen verottajalle. Ohjelman perusteella maksettavat palkkiot vastaavat arviolta enintään 540 000:n Verkkokauppa.com Oyj:n osakkeen arvoa (bruttomäärä).

Yhtiön lisäosakeohjelman 2018–2020 viimeistä sitouttamisjaksoa 2020–2022 ei toteuteta lainkaan, sillä se korvataan tällä uudella, perustetulla suoriteperusteisella lisäosakeohjelmalla 2020–2022.

HENKILÖSTÖ JA JOHTO

Henkilöstön määrä kasvoi katsauskaudella 5,5 % ja oli maaliskuun 2020 lopussa 693 (657). Henkilöstömäärä sisältää sekä koko- että osa-aikaiset työntekijät.

Verkkokauppa.com Oyj:n johtoryhmä:

Panu Porkka, toimitusjohtaja

Mikko Forsell, talousjohtaja

Henrik Weckström, IT-kehitysjohtaja

Miika Heinonen, logistiikkajohtaja

Vesa Järveläinen, kaupallinen johtaja

Seppo Niemelä, markkinointi- ja viestintäjohtaja

Taina Suorsa, henkilöstöjohtaja

Kalle Koutajoki, myyntijohtaja

RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Verkkokauppa.comin riskit ja epävarmuustekijät liittyvät yhtiön toimintaympäristöön ja yleiseen taloudelliseen kehitykseen, kuten kodinelektroniikan kysyntään, tukkukaupan luonteeseen, liiketoimintaympäristöön ja kilpailutilanteeseen. Lisäksi yhtiön liiketoimintaan liittyy riskejä ja epävarmuustekijöitä, kuten liiketoimintastrategiaan ja investointien toteuttamiseen liittyvät riskit, hankintatoimeen ja logistiikkaan liittyvät riskit sekä tietojärjestelmiin ja muihin yhtiön liiketoiminnan operatiivisiin tekijöihin liittyvät riskit. Edellä kuvatuilla riskeillä ja epävarmuustekijöillä voi olla negatiivinen tai positiivinen vaikutus yhtiön liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan tai tulokseen. Yhtiötä koskevia riskejä ja epävarmuustekijöitä on esitetty tarkemmin vuoden 2019 vuosikertomuksessa.

Taloudellinen kehitys ja rahoitusmarkkinoiden käyttäytymisen epävarmuus Suomessa, Euroopassa ja muualla maailmassa voivat vaikuttaa haitallisesti Verkkokauppa.comin liiketoimintaan ja kasvumahdollisuuksiin. Koronaviruspandemia on vaikuttanut ja vaikuttaa edelleen merkittävästi ihmisten elämään ja yritysten toimintaan Suomessa ja globaalisti. Koronaviruspandemia leviää edelleen ja sen lopullisia vaikutuksia on vaikea vielä arvioida tässä kohtaa.

OIKEUDENKÄYNNIT JA RIITA-ASIAT

Verkkokauppa.comilla ei ole avoimia oikeudenkäyntejä eikä merkittäviä riita-asioita.





VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2020

Varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä 31.3.2020. Koronavirustilanteesta johtuen yhtiö teki merkittäviä varotoimenpiteitä osallistujien terveyden turvaamiseksi. Samalla turvattiin osakkeenomistajien oikeudet. Yhteensä 22 osakkeenomistajaa oli edustettuna yhtiökokouksessa. Fyysisesti paikalla oli yhteensä alle kymmenen henkilöä, sisältäen paikalla olleet osakkeenomistajat, yhtiön edustajat, kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin sekä teknistä henkilöstöä. Yhtiökokouksessa vahvistettiin vuoden 2019 tilinpäätös sekä myönnettiin hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapaus tilikaudelta 2019. Osinkoa päätettiin jakaa 0,052 euroa osaketta kohti (yhteensä 2 339 612,96 euroa).

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään harkintansa mukaan osingon jakamisesta seuraavasti:





Valtuutuksen perusteella jaettavan osingon määrä on yhteensä enintään 0,162 euroa osakkeelta (erät voivat olla keskenään erisuuruiset). Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun asti.

Ellei hallitus päätä toisin, valtuutuksen perusteella jaetaan osinkoa kolme kertaa valtuutuksen voimassaoloaikana ja osinkojen maksupäivät ovat 6.5.2020, 4.8.2020 ja 3.11.2020. Hallitus päättää täsmäytyspäivästä jokaisen osingonmaksua koskevan päätöksen yhteydessä ja yhtiö julkaisee tällaiset päätökset erikseen.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa 31.3.2020 hallitukseen valittiin uudelleen Christoffer Häggblom, Robert Burén, Mikael Hagman, Kai Seikku, Arja Talma ja Samuli Seppälä seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka. Yhtiön hallitus valitsi uudelleen Christoffer Häggblomin hallituksen puheenjohtajaksi.

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin uudelleen tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, joka on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Ylva Eriksson.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhteensä enintään 4 506 513 oman osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaalla omalla pääomalla, ottaen kuitenkin huomioon osakeyhtiölain määräykset yhtiön tai sen tytäryhtiöiden hallussa olevien omien osakkeiden enimmäismäärästä. Osakemäärä vastaa enintään kymmentä (10) prosenttia yhtiön koko osakemäärästä.

Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista omien osakkeiden hankkimisen ehdoista mukaan lukien omien osakkeiden hankkiminen myös muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). Osakkeet voidaan hankkia hankintahetken markkinahintaan niissä markkinapaikoissa, joissa yhtiön osake on otettu kaupankäynnin kohteeksi, tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan. Osakkeet voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen ja muiden järjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi, yhtiön mahdollisten kannustin- tai palkkiojärjestelmien toteuttamiseksi tai muutoin edelleen luovutettaviksi, yhtiöllä pidettäviksi tai mitätöitäviksi.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2021 asti. Valtuutus kumoaa aikaisemmat käyttämättömät yhtiön omien osakkeiden hankkimista koskevat valtuutukset.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista yhdellä tai useammalla päätöksellä. Valtuutuksen perusteella voidaan antaa yhteensä enintään 4 506 513 osaketta. Valtuutuksen enimmäismäärä vastaa kymmentä (10) prosenttia yhtiön koko osakemäärästä. Hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita.

Hallitus päättää kaikista osakeannin ehdoista, mukaan lukien osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamisesta, mikäli siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Valtuutusta voidaan käyttää yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen ja muiden järjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi, yhtiön mahdollisten kannustin- tai palkkiojärjestelmien toteuttamiseksi sekä muihin yhtiön hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2021 asti. Valtuutus kumoaa aikaisemmat käyttämättömät osakeantivaltuutukset.

Lisäksi yhtiökokous päätti perustaa osakkeenomistajan nimitystoimikunnan valmistelemaan hallituksen jäsenten valintaa ja hallituksen jäsenten palkitsemista koskevia ehdotuksia yhtiökokoukselle sekä vahvistaa nimitystoimikunnan työjärjestyksen, Nimitystoimikunta koostuu neljästä jäsenestä, joista kolme on Yhtiön kolme suurinta osakkeenomistajaa tai näiden osakkeenomistajien nimeämiä edustajia. Yhtiön hallituksen puheenjohtaja toimii nimitystoimikunnan neljäntenä jäsenenä. Osakkeenomistajia edustavien jäsenten nimeämisoikeus on niillä kolmella osakkeenomistajalla, jotka on rekisteröity toukokuun viimeisenä arkipäivänä varsinaista yhtiökokousta edeltävänä vuonna Euroclear Finland Oy:n pitämään tai muualla pidettävään Yhtiön osakasluetteloon ja joiden osuus tämän osakasluettelon mukaan Yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä on suurin.

Varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen Verkkokauppa.com Oyj:n hallitus piti järjestäytymiskokouksen, jossa se päätti myös hallituksen valiokunnista. Hallitus päätti jatkaa seuraavilla valiokunnilla: tarkastus-, ja palkitsemisvaliokunta. Tarkastusvaliokunnan jäseniksi valittiin hallituksen jäsenet Kai Seikku (puheenjohtaja), Arja Talma (varapuheenjohtaja), Christoffer Häggblom ja Samuli Seppälä. Palkitsemisvaliokunnan jäseniksi valittiin hallituksen jäsenet Christoffer Häggblom (puheenjohtaja), Samuli Seppälä ja Kai Seikku.

OSINKO

Varsinainen yhtiökokous 2020 päätti maksaa osinkoa 0,052 euroa (yhteensä 2 339 612,96 euroa) osaketta kohti. Osingon maksupäivä oli 9.4.2020.

Verkkokauppa.com Oyj:n varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään harkintansa mukaan osingon jakamisesta enintään 0,162 euroa osaketta kohden kolmessa erässä vuoden 2020 aikana.

Hallitus päätti 24.4.2020 maksaa osinkoa 0,053 euroa osakkeelta (yhteensä enintään 2 388 451,89 euroa).

MUUT TAPAHTUMAT KATSAUSKAUDELLA

Verkkokauppa.com tiedotti 13.2.2020, että se selvittää parhaillaan mahdollisuutta siirtyä Nasdaq Helsingin päälistalle vuoden 2020 aikana.

Verkkokauppa.com tiedotti 13.2.2020 uudesta osakepohjaisesta kannustinohjelmasta yhtiön toimitusjohtajalle ja johtoryhmälle.

OLENNAISET TAPAHTUMAT KATSAUSKAUDEN JÄLKEEN

Yhtiöllä ei ole ollut muita olennaisia normaalista liiketoiminnasta poikkeavia tapahtumia katsauskauden jälkeen.



TIEDOTUSTILAISUUDET

Tiedotustilaisuus analyytikoille, sijoittajille ja tiedotusvälineiden edustajille järjestetään LiveStream-lähetyksenä suomeksi perjantaina 24.4.2020 klo 10.00, jossa Verkkokauppa.com Oyj:n toimitusjohtaja Panu Porkka kertoo katsauskauden kehityksestä.

Englanninkielinen tiedotustilaisuus järjestetään LiveStream-lähetyksenä perjantaina 24.4.2020 klo 11.00. Kysymyksiä voi esittää etukäteen tai esityksen aikana sähköpostitse osoitteeseen investors@verkkokauppa.com.

Tilaisuuksien esitysmateriaalit löytyvät osoitteesta www.verkkokauppa.com osiosta Sijoittajat > Esitykset. Molempia tilaisuuksia voi seurata LiveStream-lähetyksenä www.verklive.com.

TALOUDELLINEN TIEDOTTAMINEN VUONNA 2020

Verkkokauppa.com Oyj julkaisee tulevat taloudelliset katsaukset seuraavasti:

Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2020, perjantaina 24.7.2020

Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2020, perjantaina 23.10.2020

Helsingissä 24. huhtikuuta 2020

Verkkokauppa.com Oyj

Hallitus

Lisätietoja:

Panu Porkka, toimitusjohtaja

sähköposti panu.porkka@verkkokauppa.com

Puhelinnumero +358 10 309 5555

Mikko Forsell, talousjohtaja

sähköposti mikko.forsell@verkkokauppa.com

Puhelinnumero +358 10 309 5555

Hyväksytty neuvonantaja Nordea Bank Oyj

puhelinnumero +358 9 5300 6785

Jakelu:

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.verkkokauppa.com







VERKKOKAUPPA.COM OYJ OSAVUOSIKATSAUKSEN TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. – 31.3.2020

Tuloslaskelma

1-3/ 1-3/ 1-12/ Tuhatta euroa Liite 2020 2019 2019 Liikevaihto 1.3 125 255 115 797 504 113 Liiketoiminnan muut tuotot 127 164 555 Materiaalit ja palvelut -105 835 -98 398 -430 239 Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -8 619 -7 751 -32 595 Poistot -1 230 -1 281 -5 040 Liiketoiminnan muut kulut -6 280 -6 231 -25 504 Liiketulos 3 418 2 301 11 290 Rahoitustuotot 2 3 64 Rahoituskulut -362 -397 -1 591 Tulos ennen veroja 3 057 1 906 9 763 Tuloverot -613 -381 -1 953 Kauden tulos 2 444 1 525 7 810 Kauden tuloksen jakautuminen Yhtiön omistajille 2 444 1 525 7 810 Yhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos Osakekohtainen tulos, laimentamaton ja laimennettu (euroa) 0,05 0,03 0,17

Laaja tuloslaskelma

1-3/ 1-3/ 1-12/ Tuhatta euroa 2020 2019 2019 Kauden tulos 2 444 1 525 7 810 Erät, joita ei siirretä myöhemmin tulosvaikutteisiksi Käyvän arvon muutokset oman pääoman ehtoisista sijoituksista - - 0 Muut laajan tuloksen erät yhteensä verojen jälkeen - - 0 Kauden laaja tulos 2 444 1 525 7 810 Kauden laajan tuloksen jakautuminen Yhtiön omistajille 2 444 1 525 7 810







Tase

Tuhatta euroa Liite 31.3.2020 31.12.2019 Pitkäaikaiset varat Aineettomat hyödykkeet 672 592 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 2 265 2 381 Käyttöoikeusomaisuuserät 1.5 17 981 18 770 Oman pääoman ehtoiset sijoitukset 266 266 Laskennalliset verosaamiset 1 191 1 195 Myyntisaamiset 1.6/1.7 2 109 1 882 Muut pitkäaikaiset saamiset 425 435 Pitkäaikaiset varat yhteensä 24 909 25 521 Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus 61 810 66 702 Myyntisaamiset 1.6/1.7 14 133 14 620 Muut saamiset 831 1 143 Tuloverosaamiset 231 278 Siirtosaamiset 7 218 9 424 Rahavarat 1.7 44 976 42 495 Lyhytaikaiset varat yhteensä 129 199 134 662 Varat yhteensä 154 107 160 183 Oma pääoma Osakepääoma 100 100 Omat osakkeet -701 -701 Käyvän arvon rahasto - 0 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 25 738 25 707 Kertyneet voittovarat 9 190 3 647 Kauden tulos 2 444 7 810 Oma pääoma yhteensä 36 771 36 563 Pitkäaikaiset velat Vuokrasopimusvelat 1.7 18 874 19 676 Laskennalliset verovelat 7 7 Varaukset 716 660 Pitkäaikaiset velat yhteensä 19 597 20 343 Lyhytaikaiset velat Vuokrasopimusvelat 1.7 3 763 3 758 Saadut ennakkomaksut 4 029 3 819 Ostovelat 1.7 66 593 73 068 Muut lyhytaikaiset velat 5 241 7 892 Siirtovelat 18 112 14 741 Lyhytaikaiset velat yhteensä 97 739 103 277 Velat yhteensä 117 336 123 620 Oma pääoma ja velat yhteensä 154 107 160 183

Rahavirtalaskelma

1-3/ 1-3/ 1-12/ Tuhatta euroa 2020 2019 2019 Liiketoiminnan rahavirta Tulos ennen veroja 3 041 1 906 9 763 Oikaisut Poistot 1 230 1 281 5 040 Rahoitustuotot ja -kulut 360 387 1 527 Muut oikaisut 45 194 476 Liiketoiminnan rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 4 677 3 768 16 806 Käyttöpääoman muutos Pitkäaikaisten korottomien liikesaamisten lisäys (-) / vähennys (+) -217 73 -335 Lyhytaikaisten myynti- ja muiden saamisten lisäys (‒) / vähennys (+) 3 117 5 831 1 653 Vaihto-omaisuuden lisäys (‒) / vähennys (+) 4 892 6 623 -918 Lyhytaikaisten velkojen lisäys (+) / vähennys (‒) -7 864 -26 502 -3 650 Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 4 605 -10 207 13 557 Maksetut korot -18 -13 -59 Saadut korot 2 3 7 Vuokrasopimusvelkojen koron osuus -344 -384 -1 483 Maksetut välittömät verot -562 -583 -2 333 Liiketoiminnan rahavirta 3 683 -11 185 9 690 Investointien rahavirta Investoinnit aineellisiin hyödykkeisiin -72 -8 -1 016 Investoinnit aineettomiin hyödykkeisiin -194 -43 -186 Luovutustulot oman pääoman ehtoisista sijoituksista - - 57 Investointien rahavirta -266 -51 -1 145 Rahoituksen rahavirta Vuokrasopimusvelkojen vähennys (-) -936 -935 -3 690 Maksetut osingot - - -8 908 Omien osakkeiden hankinta - - -198 Rahoituksen rahavirta -936 -935 -12 796 Rahavarojen lisäys (+) / vähennys (‒) 2 481 -12 170 -4 251 Rahavarat kauden alussa 42 495 46 746 46 746 Rahavarat kauden lopussa 44 976 34 576 42 495







Laskelma oman pääoman muutoksista

A Osakepääoma E Kertyneet voittovarat B Omat osakkeet F Oma pääoma yhteensä C Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto D Käyvän arvon rahasto





Tuhatta euroa A B C D E F Oma pääoma 1.1.2020 100 -701 25 707 0 11 457 36 563 Kauden tulos - - - - 2 444 2 444 Käyvän arvon muutokset oman pääoman ehtoisista sijoituksista - - - - - - Kauden laaja tulos yhteensä - - - - 2 444 2 444 Osingonjako - - - - -2 340 -2 340 Omien osakkeiden hankinta - - - - - - Omien osakkeiden luovutukset - hallituspalkkiot - - 31 - - 31 Osakeperusteiset maksut - - - - 73 73 Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä - - 31 - -2 266 -2 236 Oma pääoma 31.3.2020 100 -701 25 738 - 11 634 36 771

Tuhatta euroa A B C D E F Oma pääoma 1.1.2019 100 -502 25 585 -33 12 416 37 565 Kauden tulos - - - - 7 810 7 810 Käyvän arvon muutokset oman pääoman ehtoisista sijoituksista - - - 33 - 33 Kauden laaja tulos yhteensä - - - 33 7 810 7 843 Osingonjako - - - - -8 908 -8 908 Omien osakkeiden hankinta - -198 - - - -198 Omien osakkeiden luovutukset -hallituspalkkiot - - 122 - - 122 Osakeperusteiset maksut - - - - 139 139 Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä - -198 122 0 -8 769 -8 845 Oma pääoma 31.12.2019 100 -701 25 707 0 11 457 36 563

Tuhatta euroa A B C D E F Oma pääoma 1.1.2019 100 -502 25 585 -33 12 416 37 565 Kauden tulos - - - - 1 525 1 525 Käyvän arvon muutokset oman pääoman ehtoisista sijoituksista - - - - - 0 Kauden laaja tulos yhteensä - - - - 1 525 1 525 Osingonjako - - - - -2 160 -2 160 Omien osakkeiden hankinta - - - - - 0 Omien osakkeiden luovutukset -hallituspalkkiot - - 31 - - 31 Osakeperusteiset maksut - - - - 39 39 Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä - - 31 - -2 121 -2 091 Oma pääoma 31.3.2019 100 -502 25 615 -33 11 820 37 000

Liitetiedot

1.1 Osavuosikatsauksen laatimisperiaatteet

Verkkokauppa.com Oyj on julkinen osakeyhtiö, jonka osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena Nasdaq Helsinki Oy:n First North Growth -markkinapaikalla. Yhtiön pääkonttorin rekisteröity osoite on Tyynenmerenkatu 11, Helsinki.

Verkkokauppa.com Oyj:n osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2020 on laadittu IAS 34, Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti ja sitä tulee lukea yhdessä Verkkokauppa.com Oyj:n 4. maaliskuuta 2020 julkistetun tilinpäätöksen kanssa. Verkkokauppa.com Oyj on noudattanut osavuosikatsauksen laadinnassa samoja laskentaperiaatteita kuin tilinpäätöksessä 2019.

Verkkokauppa.com Oyj ei ole ottanut raportointikaudella 2020 käyttöön uusia laskentaperiaatteita, joilla olisi merkittävää vaikutusta tähän osavuosikatsaustiedotteeseen.

Osavuosikatsauksessa esitetyt tiedot ovat tilintarkastamattomia. Kaikki esitetyt luvut on pyöristetty, joten yksittäisten lukujen summa saattaa erota esitetystä summasta. Kaikki luvut tässä raportissa on esitetty tuhansina euroina, ellei toisin ole mainittu.

Arvioiden ja johdon harkinnan käyttö sekä toimenpiteet koronviruspandemian johdosta

Tätä osavuosikatsausta laadittaessa johto on joutunut tekemään arvioita ja oletuksia sekä tekemään harkintaan perustuvia päätöksiä, jotka vaikuttavat tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden soveltamiseen sekä raportoitujen varojen, velkojen, tuottojen ja kulujen määrään. Toteumat voivat poiketa näistä arvioista.

Yhtiö on aloittanut toimenpiteen liiketoiminnan jatkuvuuden ja henkilöstön turvallisuuden varmistamiseksi useilla toimenpiteillä. Epidemiaan liittyvät päivittäinen seuranta ja raportointi ovat yhtiössä käytössä. Taloudellisia vaikutuksia on vielä varhaista arvioida. Yhtiön nykyinen kassa sekä voimassaolevat käyttämättömät luottolimiitit (20 miljoonaa euroa) tukevat liiketoiminnan jatkuvuutta myös poikkeusoloissa.

1.2 Segmenttiraportointi

Verkkokauppa.com Oyj:llä on yksi raportoitava segmentti. Verkkokauppa.com Oyj:n johto on käyttänyt harkintaa, kun se on soveltanut yhdistelykriteerejä yhdistelläkseen toimintasegmentit yhdeksi raportoitavaksi segmentiksi. Asiakkaat ovat samoja kaikilla toimintasegmenteillä, jotka tarjoavat samoja tuotteita ja palveluita yhdenmukaisilla ehdoilla yhdellä pääasiallisella markkina-alueella eli Suomessa. Keskeistä yhtiön liiketoimintamallille on verkkokaupan ja myymälöiden vahva integraatio, koko liiketoimintaa palvelevat yhteiset tukitoiminnot sekä keskitetyn liiketoiminnan mahdollistama volyymietu.

1.3 Liikevaihto asiakassopimuksista

Yhtiön tuottovirrat muodostuvat tuotemyynnistä sekä palvelumyynnistä. Tuotevalikoimassa on 26:lta eri päätuotealueelta yli 65 000 tuotetta, joita yhtiö myy kuluttajille verkkokauppansa ja neljän vähittäismyymälänsä kautta Suomessa. Yhtiön harjoittamaan palvelumyyntiin kuuluvat esimerkiksi asennus- ja huoltopalvelut, liittymämyynnit sekä näkyvyyden myynti. Maantieteellisesti liikevaihto kertyy pääasiallisesti Suomesta.

Tuotemyynti tuloutetaan ajankohtana, jolloin määräysvalta on siirtynyt. Palvelumyynti tuloutetaan pääsääntöisesti ajan kuluessa.





Liikevaihdon jaottelu

Liikevaihto asiakassopimuksista

1-3/ 1-3/ 1-12/ Tuhatta euroa 2020 2019 2019 Yhtenä ajankohtana 124 393 114 540 498 343 Ajan kuluessa 862 1 257 5 770 Liikevaihto yhteensä 125 255 115 797 504 113

Liikevaihdon jakautuminen maantieteellisesti

1-3/ 1-3/ 1-12/ Tuhatta euroa 2020 2019 2019 Suomi 105 091 103 928 442 540 Muu maailma 20 164 11 869 61 573 Liikevaihdon jakautuminen maantieteellisesti 125 255 115 797 504 113

Asiakasrahoituksen tuotot

Yhtiö esittää kaikki asiakasrahoitukseen liittyvät tuotot päälaskelmilla osana liikevaihtoa.

Alla olevassa taulukossa kuvataan kaudella kirjatut omarahoitteisen Apuraha-asiakasrahoituksen tuotot jaoteltuna efektiivisen koron mukaan kirjattuihin korkotuottoihin sekä muihin tuottoihin. Muut tuotot koostuvat muista palkkioista.

1-3/ 1-3/ 1-12/ Tuhatta euroa 2020 2019 2019 Efektiivisen koron menetelmällä kirjatut korkotuotot 439 321 1 293 Muut oman asiakasrahoituksen tuotot 442 511 1 983 Omarahoitteisen Apurahan tuotot yhteensä 881 832 3 276

1.4 Toiminnan kausiluontoisuus

Yhtiön liiketoiminnan luonteeseen liittyy kausivaihtelua. Kausivaihtelun mukaan kassa, rahavirta ja ostovelat ovat suurimmillaan vuodenvaihteessa ja alhaisimmillaan toisen vuosineljänneksen lopulla.

1.5 Käyttöoikeusomaisuuserät

Tuhatta euroa 31.3.2020 31.12.2019 Kirjanpitoarvo 1.1. 18 770 21 764 Lisäykset - 113 Uudelleenarvostukset 195 700 Vähennykset -56 -33 Poistot ja arvonalentumiset -928 -3 774 Kirjanpitoarvo kauden lopussa 17 981 18 770

Tilikausilla 2019 ja 2020 tehdyt uudelleenarvostukset liittyvät vuokrasopimusten indeksikorotuksiin ja uudelleenneuvoteltuihin vuokrasopimuksiin.

1.6 Myyntisaamiset

31.3.2020 31.12.2019 Tuhatta euroa Myynti-saamiset Tappiota koskeva vähennyserä Myyntisaamiset Tappiota koskeva vähennyserä Erääntymättömät saamiset 12 431 209 12 226 101 1-60 päivää erääntyneet 4 115 282 4 399 331 61-120 päivää erääntyneet 255 69 419 110 Yli 121 päivää erääntyneet 38 38 17 17 Yhteensä 16 839 597 17 061 559

1.7 Rahoitusvarojen ja -velkojen luokittelu arvostusryhmittäin

31.3.2020, tuhatta euroa Käypään arvoon muun laajan tuloksen kautta Jaksotet-tuun hankinta-menoon Vuokra-sopimus-velat Arvostusryhmä Tasearvo Pitkäaikaiset rahoitusvarat Oman pääoman ehtoiset sijoitukset (taso 2) - - - - Oman pääoman ehtoiset sijoitukset (taso 3) 266 - - 266 Myyntisaamiset ja muut saamiset - 2 533 - 2 533 Pitkäaikaiset rahoitusvarat yhteensä 266 2 533 - 2 800 Lyhytaikaiset rahoitusvarat Myyntisaamiset - 14 133 - 14 133 Rahavarat - 44 976 - 44 976 Lyhytaikaiset rahoitusvarat yhteensä - 59 109 - 59 109 Rahoitusvarat arvostusryhmittäin yhteensä 266 61 643 - 61 909 Pitkäaikaiset rahoitusvelat Vuokrasopimusvelat - - 18 874 18 874 Pitkäaikaiset rahoitusvelat yhteensä - - 18 874 18 874 Lyhytaikaiset rahoitusvelat Vuokrasopimusvelat - - 3 763 3 763 Ostovelat - 66 593 - 66 593 Lyhytaikaiset rahoitusvelat yhteensä - 66 593 3 763 70 357 Rahoitusvelat arvostusryhmittäin yhteensä - 66 593 22 637 89 231





31.12.2019, tuhatta euroa Käypään arvoon muun laajan tuloksen kautta Jaksotet-tuun hankinta-menoon Vuokra-sopimus-velat Arvostusryhmä Tasearvo Pitkäaikaiset rahoitusvarat Oman pääoman ehtoiset sijoitukset (taso 2) - - - - Oman pääoman ehtoiset sijoitukset (taso 3) 266 - - 266 Myyntisaamiset ja muut saamiset - 2 317 - 2 317 Pitkäaikaiset rahoitusvarat yhteensä 266 2 317 - 2 583 Lyhytaikaiset rahoitusvarat Myyntisaamiset - 14 620 - 14 620 Rahavarat - 42 495 - 42 495 Lyhytaikaiset rahoitusvarat yhteensä - 57 116 - 57 116 Rahoitusvarat arvostusryhmittäin yhteensä 266 59 432 - 59 698 Pitkäaikaiset rahoitusvelat Vuokrasopimusvelat - - 19 676 19 676 Pitkäaikaiset rahoitusvelat yhteensä - - 19 676 19 676 Lyhytaikaiset rahoitusvelat Vuokrasopimusvelat - - 3 758 3 758 Ostovelat - 73 068 - 73 068 Lyhytaikaiset rahoitusvelat yhteensä - 73 068 3 758 76 826 Rahoitusvelat arvostusryhmittäin yhteensä - 73 068 23 434 96 502

Käypien arvojen määrittäminen

Taso 1: Käyvät arvot perustuvat täysin samanlaisten omaisuuserien tai velkojen noteerattuihin (oikaisemattomiin) hintoihin toimivilla markkinoilla.

Taso 2: Rahoitusinstrumenteilla ei käydä kauppaa aktiivisilla ja likvideillä markkinoilla, mutta niiden käyvät arvot ovat laskettavissa markkinoilta saatavilla tiedoilla.

Taso 3: Rahoitusinstrumenttien arvostus ei perustu todennettavissa olevaan markkinatietoon, eivätkä muutkaan instrumenttien käypään arvoon vaikuttavat tekijät ole saatavilla eivätkä todennettavissa.

Käyvän arvon tasolla 3 olevat oman pääoman ehtoiset sijoitukset sisältävät noteeraamattomia osakkeita. Johdon arvioiden mukaan hankintamenoon arvostaminen on lähinnä käypää arvoa. Kirjanpitoarvossa ei ole tapahtunut muutoksia vuoden 2020 aikana. Käyvän arvon tasojen välillä ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia vertailukauden aikana.





1.8 Osingot

Katsauskauden aikana päätetyt maksettavat osingot ja vertailuvuoden aikana maksetut osingot

2020 Edelliseltä vuodelta Maksupäivä Osinko/osake, euroa 9.4.2020 0,052 Osingot yhteensä, tuhatta euroa 2 340 2019 Edelliseltä vuodelta Maksupäivä Osinko/osake, euroa 8.4.2019 0,048 21.5.2019 0,049 20.8.2019 0,050 5.11.2019 0,051 Osingot yhteensä, tuhatta euroa 8 908

1.9 Lähipiiritapahtumat

Lähipiiriin Verkkokauppa.com Oyj:ssä katsotaan kuuluvan Verkkokauppa.com Oyj:n hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja, Verkkokauppa.com Oyj:n johtoryhmän muut jäsenet, edellä mainittujen henkilöiden läheiset perheenjäsenet sekä edellä mainittujen henkilöiden määräysvaltayhteisöt. Liiketoimet lähipiirin kanssa ovat tapahtuneet tavanomaisin kaupallisin ehdoin. Yhtiön lähipiiriin kuuluu hallituksen jäsen Samuli Seppälä, joka raportointihetkellä 31.3.2020 omisti yhtiön osakkeista ja äänistä 49,1%.

Tuhatta euroa 1-3/2020 1-12/2019 Tavaroiden ja palveluiden myynti Johtoon kuuluville avainhenkilöille ja heidän lähipiireilleen 15 46 Tavaroiden ja palveluiden osto Johtoon kuuluvilta avainhenkilöiltä ja heidän lähipiireiltään 6 -





Tuhatta euroa 31.3.2020 31.12.2019 Tavaroiden/palveluiden ostoista/myynneistä aiheutuvat loppusaldot Myyntisaamiset johtoon kuuluvilta avainhenkilöiltä ja heidän lähipiireiltään 6 7 Ostovelat johtoon kuuluvilta avainhenkilöiltä ja heidän lähipiireiltään - 2

Osakepohjainen kannustinjärjestelmä

Verkkokauppa.com Oyj:n hallitus päätti 13.2.2020 perustaa uuden osakepohjaisen kannustinohjelman yhtiön toimitusjohtajalle ja johtoryhmälle. Ohjelman tarkoituksena on yhdistää osakkeenomistajien ja johdon tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi pitkällä aikavälillä, rohkaista johtoa sijoittamaan henkilökohtaisesti yhtiön osakkeisiin, sitouttaa johtohenkilöt yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen yhtiön osakkeiden hankkimiseen, ansaitsemiseen ja kerryttämiseen perustuva palkkiojärjestelmä.

Uudessa osakesijoitukseen perustuvassa suoriteperusteisessa lisäosakeohjelmassa (Performance Matching Share Plan) 2020–2022 henkilö voi ansaita lisäosakkeita Verkkokauppa.com Oyj:n osakkeisiin tekemänsä sijoituksen ja osakkeen kokonaistuoton (Total Shareholder Return, TSR) perusteella. Suoriteperusteisessa lisäosakeohjelmassa on yksi ansaintajakso, joka kattaa kalenterivuodet 2020–2022. Osallistujalle maksettava palkkio määräytyy hallituksen asettamien TSR-tavoitetasojen saavuttamisen perusteella. Maksimissaan palkkiona maksetaan kolme lisäosaketta kutakin kohdennettua osaketta kohden. Osallistumisen ja palkkion saamisen edellytyksenä on, että osallistuja kohdentaa vapaasti siirrettävissä olevia hallussaan pitämiään yhtiön osakkeita ohjelmaan tai hankkii yhtiön osakkeita hallituksen päättämään määrään asti. Palkkion maksaminen perustuu lisäksi osallistujan työ- tai toimisuhteen voimassaoloon palkkion maksuhetkellä. Palkkiota ei pääsääntöisesti makseta, jos osallistujan työ- tai toimisuhde päättyy ennen palkkion maksamista.

Ohjelman kohderyhmään kuuluu kahdeksan ihmistä, toimitusjohtaja ja kaikki johtoryhmän jäsenet. Henkilö on oikeutettu saamaan ohjelman perusteella bruttomäärän osakkeita, mutta hänelle maksetaan nettomäärä osakkeita ennakonpidätyksen pidättämisen jälkeen. Yhtiö pidättää osan osakkeista ja suorittaa ennakonpidätyksen verottajalle. Ohjelman perusteella maksettavat palkkiot vastaavat arviolta enintään 540 000:n Verkkokauppa.com Oyj:n osakkeen arvoa (bruttomäärä).

1.10 Vakuudet ja vastuusitoumukset

Tuhatta euroa 31.3.2020 31.12.2019 Omasta puolesta annetut vakuudet Takaukset 2 258 2 652 Muut vastuut ja vastuusitoumukset 11 11

Takaukset liittyvät vuokravakuuksiin, tullivakuuteen ja rembursseihin. Muut vastuut ja vastuusitoumukset jäännösarvovastuisiin.



1.11 Myöhemmin voimaan tulevat IFRS-standardit

Millään julkaistulla, muttei vielä voimassa olevalla IFRS-standardilla, IFRIC-tulkinnalla tai IFRS-standardeihin tehtävällä vuosittaisella parannuksella tai muutoksella ei odoteta olevan olennaista vaikutusta tilinpäätökseen.

1.12 Raportointipäivän päättymisen jälkeiset tapahtumat

Yhtiö selvittää parhaillaan mahdollisuutta siirtyä Nasdaq Helsingin päälistalle vuoden 2020 aikana.

Yhtiöllä ei ole ollut muita olennaisia normaalista liiketoiminnasta poikkeavia tapahtumia katsauskauden jälkeen.





LISÄINFORMAATIO

Tuloslaskelma vuosineljänneksittäin

1-3/ 10-12/ 7-9/ 4-6/ 1-3/ Tuhatta euroa 2020 2019 2019 2019 2019 Liikevaihto 125 255 159 908 120 560 107 848 115 797 Liiketoiminnan muut tuotot 127 153 118 119 164 Materiaalit ja palvelut -105 835 -137 710 -101 611 -92 521 -98 398 Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -8 619 -9 115 -7 614 -8 114 -7 751 Poistot -1 230 -1 246 -1 255 -1 258 -1 281 Liiketoiminnan muut kulut -6 280 -7 523 -5 866 -5 884 -6 231 Liiketulos 3 418 4 467 4 333 190 2 301 Rahoitustuotot 2 2 59 1 3 Rahoituskulut -362 -421 -391 -382 -397 Tulos ennen veroja 3 057 4 048 4 000 -191 1 906 Tuloverot -613 -812 -797 37 -381 Kauden tulos 2 444 3 236 3 203 -154 1 525 Kauden tuloksen jakautuminen Yhtiön omistajille 2 444 3 236 3 203 -154 1 525 Yhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos Osakekohtainen tulos, laimentamaton ja laimennettu (euroa) 0,05 0,07 0,07 0,00 0,03

Vaihtoehtoiset tunnusluvut

Verkkokauppa.com Oyj esittää tässä osavuosikatsauksessa joitakin keskeisiä tunnuslukuja, jotka eivät ole IFRS-tilinpäätösnormistossa määriteltyjä tunnuslukuja. Niitä pidetään tämän vuoksi vaihtoehtoisina tunnuslukuina. Verkkokauppa.com Oyj soveltaa vaihtoehtoisten tunnuslukujen raportoinnissa Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen ESMA:n (European Securities and Market Authority) suosituksia.

Verkkokauppa.com Oyj käyttää vaihtoehtoisia tunnuslukuja kuvaamaan liiketoimintansa taloudellista kehitystä ja parantaakseen vertailukelpoisuutta eri kausien välillä. Johto uskoo näiden tunnuslukujen tarjoavan merkityksellistä täydentävää tietoa laajasta tuloslaskelmasta sekä taseesta.

Vaihtoehtoiset tunnusluvut eivät korvaa IFRS-tunnuslukuja





2020 2019 Q1 Q2 Q3 Q4 FY 2020 Q1 Q2 Q3 Q4 FY 2019 Liikevaihto, tuhatta euroa 125 255 115 797 107 848 120 560 159 908 504 113 Myyntikate, tuhatta euroa 19 420 17 399 15 327 18 949 22 198 73 874 Myyntikate-% 15,5 % 15,0 % 14,2 % 15,7 % 13,9 % 14,7 % Käyttökate, tuhatta euroa 4 648 3 581 1 448 5 588 5 713 16 330 Käyttökate-% 3,7 % 3,1 % 1,3 % 4,6 % 3,6 % 3,2 % Liiketulos, tuhatta euroa 3 418 2 301 190 4 333 4 467 11 290 Liiketulos-% 2,7 % 2,0 % 0,2 % 3,6 % 2,8 % 2,2 % Vertailukelpoinen liiketulos, tuhatta euroa 3 754 2 301 190 4 333 4 467 11 290 Vertailukelpoinen liiketulos% 3,0 % 2,0 % 0,2 % 3,6 % 2,8 % 2,2 % Kauden tulos, tuhatta euroa 2 444 1 525 -154 3 203 3 236 7 810 Korollinen nettovelka, tuhatta euroa -22 339 -8 869 -895 -10 078 -19 061 -19 061 Investoinnit, tuhatta euroa 266 95 751 27 372 1 245 Omavaraisuusaste, % 24,5% 26,5% 27,7% 25,6% 23,4% 23,4% Nettovelkaantumisaste, % -60,8% -24,0% -2,6% -28,4% -52,1% -52,1% Henkilöstö kauden lopussa* 693 657 731 688 758 758 Laimentamaton osakekohtainen tulos, euroa 0,05 0,03 0,00 0,07 0,07 0,17 Laimennettu osakekohtainen tulos, euroa 0,05 0,03 0,00 0,07 0,07 0,17 Osakkeiden lukumäärä yhteensä 45 065 130 45 065 130 45 065 130 45 065 130 45 065 130 45 065 130 Omien osakkeiden lukumäärä 72 573 57 164 101 001 90 928 81 296 81 296 Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä, painotettu keskiarvo 44 987 083







45 003 686







44 964 129







44 944 056







44 944 424 44 944 424 Laimennusvaikutuk-sella oikaistu ulkona olevien osakkeiden lukumäärä, painotettu keskiarvo 45 527 083 45 096 269 45 057 712 45 057 712 45 042 007 44 042 007

*Henkilöstö sisältää sekä koko- että osa-aikaiset työntekijät.



Tunnuslukujen laskentaperiaatteet

TUNNUSLUKU MÄÄRITELMÄ PERUSTELUT VAIHTOEHTOISTEN

TUNNUSLUKUJEN ESITTÄMISELLE MYYNTIKATE



Liikevaihto - materiaalit ja palvelut



Myyntikate kertoo myynnin

kannattavuuden.



MYYNTIKATE, %



(Liikevaihto - materiaalit ja palvelut) /

Liikevaihto x 100 Myyntikateprosentti mittaa

Verkkokauppa.comin myynnin

kannattavuutta. KÄYTTÖKATE Liiketulos + poistot + arvonalentumiset Käyttökate kertoo liiketoiminnan

operatiivisen kannattavuuden.



KÄYTTÖKATE %



(Liiketulos + poistot + arvonalentumiset) /

Liikevaihto x 100 Käyttökateprosentti mittaa

Verkkokauppa.comin operatiivista

kannattavuutta.



LIIKETULOS



Liiketulos on tulos ennen veroja ja

nettorahoitustuottoja Liiketulos kertoo liiketoiminnan

tuloksen ja on keskipitkän aikavälin tavoitteissa käytettävä keskeinen mittari



LIIKETULOS %



Liiketulos/

Liikevaihto x 100 Liikevoittoprosentti mittaa

Verkkokauppa.comin operatiivista

kannattavuutta. VERTAILUKELPOISUUTEEN VAIKUTTAVAT ERÄT Olennaiset tavanomaiseen liiketoimintaan kuulumattomat erät kuten suunniteltuun listautumiseen liittyvät menot, uudelleenjärjestelyihin liittyvät kulut sisältäen henkilöstön irtisanomiskorvaukset ja muut uudelleenjärjestelyihin liittyvät erät, käyttöomaisuuden arvonalentumistappiot, käyttöomaisuuserien/liiketoimintojen luovutuksesta syntyvät voitot ja tappiot, liiketoimintojen hankintaan liittyvät transaktiokulut, vahingonkorvaukset ja oikeudenkäyntikulut VERTAILUKELPOINEN LIIKETULOS







Vertailukelpoinen liiketulos on tulos oikaistuna vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla erillä Vertailukelpoisen liiketuloksen avulla voidaan vertailla eri tilikausilla toteutunutta liiketulosta ilman olennaisesti tavanomaiseen liiketoimintaan kuulumattomien erien vaikutusta VERTAILUKELPOINEN LIIKETULOS, % Vertailukelpoinen liiketulos/liikevaihto







x 100 Vertailukelpoinen liikevoittoprosentti mittaa Verkkokauppa.comin vertailukelpoista operatiivista kannattavuutta



OMAVARAISUUSASTE, %



Oma pääoma yhteensä/

Taseen loppusumma - saadut ennakot Omavaraisuusaste mittaa

Verkkokauppa.comin

vakavaraisuutta, tappion

sietokykyä, sekä kykyä selvitä

sitoumuksista pitkällä tähtäimellä. KOROLLINEN NETTOVELKA Vuokrasopimusvelat – rahat ja pankkisaamiset Tunnusluku kuvaa Yhtiön velkaantuneisuutta



NETTOVELKAANTUMISASTE, %



Vuokrasopimusvelat -

rahat ja pankkisaamiset -

korolliset saamiset/

Oma pääoma yhteensä x 100 Tunnusluku mittaa

Verkkokauppa.comin korollisen

nettovelan ja oman pääoman

suhdetta ja kuvaa yrityksen

velkaantuneisuutta. INVESTOINNIT Taseen aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden lisäykset tilikauden aikana Investoinnit tunnusluku antaa lisätietoa operatiivisen liiketoiminnan rahavirtatarpeista LAIMENTAMATON

OSAKEKOHTAINEN TULOS Yhtiön omistajille kuuluva kauden tulos/



Ulkona olevien osakkeiden lukumäärän

painotettu keskiarvo Tunnusluvut kuvaavat Yhtiön tuloksen jakautumista omistajilleen.



LAIMENNETTU OSAKEKOHTAINEN TULOS Yhtiön omistajille kuuluva kauden tulos/



Ulkona olevien osakkeiden painotettu

keskiarvo + laimentavat potentiaaliset

osakkeet

Vaihtoehtoisten tunnuslukujen täsmäytykset

Tuhatta euroa 1-3/2020 1-3/2019 1-12/2019 Liiketulos 3 418 2 301 11 290 - mahdolliseen siirtymiseen Nasdaq Helsingin päälistalle liittyvät kulut 337 - - Vertailukelpoinen liiketulos 3 754 2 301 11 290

Liite