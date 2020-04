NoHo Partners Oyj

PÖRSSITIEDOTE 24.4.2020 klo 8.00



NoHo Partners vahvistaa varsinaisen yhtiökokouksen uuden ajankohdan ja tekee muutoksia taloudellisen tiedottamisen aikatauluun



NoHo Partners tiedotti 26.3.2020 varsinaisen yhtiökokouksen sekä vuoden 2019 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen julkaisun siirtymisestä koronaviruspandemian aiheuttaman poikkeustilanteen vuoksi.



NoHo Partnersin varsinainen yhtiökokous järjestetään 16.6.2020. Yhtiökokouskutsu ja tarkemmat tiedot yhtiökokouksen järjestelyistä julkaistaan 26.5.2020. Yhtiökokous tullaan järjestämään turvallisesti ja vastuullisesti, vallitsevia viranomaissuosituksia ja -määräyksiä noudattaen. Päivittyneen aikataulun mukaisesti vuoden 2019 tilinpäätös ja toimintakertomus julkaistaan 26.5.2020.



Aikataulun muututtua yhtiö siirtää myös tammi–maaliskuun 2020 osavuosikatsauksen julkaisua ja uusi julkaisupäivä on 9.6.2020. Yhtiö ilmoitti aiemmin, että osavuosikatsaus julkaistaan 12.5.2020.



Lisätiedot:

Aku Vikström, toimitusjohtaja, NoHo Partners Oyj, puh. +358 50 524 9445

Jarno Suominen, varatoimitusjohtaja, toimitusjohtajan sijainen, NoHo Partners Oyj, puh. +358 40 721 5655



Jakelu:

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.noho.fi



NoHo Partners Oyj on vuonna 1996 perustettu suomalainen ravintola-alan palveluihin erikoistunut konserni. Vuonna 2013 ensimmäisenä suomalaisena ravintolatoimijana NASDAQ Helsinkiin listautunut pörssiyhtiö on kasvanut voimakkaasti koko historiansa ajan. Konsernin yhtiöihin kuuluu noin 250 ravintolaa Suomessa, Tanskassa ja Norjassa. Yhtiön tunnettuja ravintolakonsepteja ovat mm. Elite, Savoy, Teatteri, Yes Yes Yes, Stefan’s Steakhouse, Palace, Löyly, Hanko Sushi ja Cock's & Cows. NoHo Partners Oyj:n vuoden 2019 liikevaihto oli 272,8 miljoonaa euroa ja liikevoitto 30,6 miljoonaa euroa. Konserni työllistää sesongista riippuen noin 2 100 henkilöä kokoaikaiseksi muutettuna.



NoHo Partners -yrityssivut: www.noho.fi

NoHo Partners -kuluttajasivusto: www.ravintola.fi