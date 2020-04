EfTEN Real Estate Fund III AS-i konsolideeritud 2020. aasta I kvartali müügitulu oli 2,443 miljonit eurot (2019 I kvartal: 2,315 miljonit eurot), kasvades aastatagusega võrreldes 5,5%. Kontserni neto üüritulu miinus finantskulud oli 2020. aasta I kvartalis kokku 1,929 miljonit eurot (2019 I kvartal: 1,815 miljonit eurot), kasvades aastatagusega võrreldes 6,2%. Kontserni puhaskasum samal perioodil oli 1,368 miljonit eurot (2019: 1,369 miljonit eurot). Puhaskasumi suhteliselt väiksem kasv võrreldes müügitulu ja neto üüritulu kasvuga on seotud kõrgemate üldhalduskuludega, mis 2020. aasta I kvartalis sisaldasid kahe uue kinnisvarainvesteeringu due diligence kulusid summas 60 tuhat eurot.

Konsolideeritud brutokasumi marginaal oli 2020. aasta I kvartalis 96% (2019: 97%), seega moodustasid kinnistute haldamisega otseselt seotud kulud (s.h maamaks, kindlustus, hooldus- ja parenduskulud) 4% (2019: 3%) müügitulust. Kontserni kinnistutega seotud kulud, turustuskulud, üldkulud ning muud tulud ja -kulud moodustasid 2020. aasta I kvartali jooksul müügitulust kokku 24,2% (2019 I kvartal: 19,5%).

2020. aasta I kvartalis on kontsern teeninud vaba rahavoogu (EBITDA miinus laenumaksed ja intressikulud) 0,873 miljonit eurot (2019 I kvartal: 0,934 miljonit eurot). Väiksem vaba rahavoog sellel aastal on tingitud peamiselt märtsis tehtud provisjonidest seoses Covid-19 pandeemia ja eriolukorra kehtestamisega Eestis, Lätis ja Leedus, kahe 2020. aastal soetatud kinnisvarainvesteeringuid omava ettevõtete endiste laenulepingute ülevõtmise ühekordsetest kuludest ja due diligence kuludest.

Seoses Covid-19 pandeemiast tingitud eriolukorraga ja potentsiaalse üüritulu vähenemise ning klientide maksekäitumise halvenemisega alates 2020. aasta märtsist on kontserni juhtkond taotlenud enamike kinnisvarainvesteeringute laenulepingute maksepuhkuseid kuni kuueks kuuks alates 2020. aasta märtsist ja aprillist. 2020. aasta märtsist hakkasid maksepuhkused kehtima kahel kinnisvarainvesteeringul ning ülejäänud hakkasid kehtima bilansipäevajärgselt, 2020. aasta aprillist. Laenulepingute järgsed igakuised tagasimaksed vähenevad kontsernis maksepuhkuste ajal keskmiselt 197 tuhat eurot kuus.

Kontserni laenulepingute kaalutud keskmine intressimäär (s.h arvestades intressiswapi lepinguid) on märtsi lõpu seisuga 2,0% (31.12.2019: 1,8%) ning LTV (Loan to Value) 50% (31.12.2019: 52%).

10. jaanuaril 2020. a sõlmis EfTEN Real Estate Fund III AS võlaõiguslikud ostulepingud Riia lennujaamas asuva Air Balticu peahoone ja Riia külje all Kekavas asuva Piepilsetas tootmis- ja laohoone omanikettevõtete omandamiseks. Tehingud viidi lõpuni 12. märtsil ja 13. märsil 2020. a. ning kahe uue tütarettevõtte finantsnäitajad on kontserni aruannetesse konsolideeritud alates 1. märtsist 2020. Tütarettevõtete eest maksti kokku 8 873 tuhat eurot, s.h võeti üle endiste omanike laenunõudeid tütarettevõtete vastu summas 3 780 tuhat eurot.

2020. aasta märtsi lõpu seisuga on kontsernil 13 (31.12.2019: 11) ärikinnisvarainvesteeringut, mille õiglane väärtus bilansipäeval on 129,132 miljonit eurot (31.12.2019: 113,011 miljonit eurot) ning soetusmaksumus 117,869 miljonit eurot (31.12.2019: 101,746 miljonit eurot).

EfTEN Real Estate Fund III AS hindab oma kinnisvarainvesteeringuid kaks korda aasta – 31. detsembri ja 30. juuni seisuga. Kinnisvarainvesteeringute õiglase väärtuse hindamise peamised sisendid on kinnisvarainvesteeringutelt teenitav rahavoog, vakantsuse prognoosid, diskontomäär (WACC) ja väljumistootlikkus. Kõik kontserni ettevõtete poolt seoses Covid-19 kriisiga sõlmitud üürilepingute muudatused on ajutised (tähtajaga peamiselt 1-3 kuud, mõnede lepingute puhul ka kuni 4 ja 6 kuud), mistõttu kaugemasse tulevikku jäävat rahavoogu hetkel sõlmitud kokkulepped ei mõjuta. Vahearuande koostamise seisuga on sõlmitud ajutisi üürilepingute kokkuleppeid üüri peatamiseks või alandamiseks kogusummas 204 tuhat eurot kuu kohta (25% igakuisest tavapärasest üüritulust). Diskontomäärade ja väljumistootlikkuse muutus sõltub nii turu kui laenuvõtja intressimääradest kui ka kinnisvaraturul tehtavate tehingute hinnatasemetest, mille osas annab sisendinfot kontserni sõltumatu hindaja Colliers International. Kontserni järgmised kinnisvarainvesteeringute hindamised viiakse läbi 2020. aasta juunis.

EfTEN Real Estate Fund III AS-i aktsia puhasväärtus seisuga 31.12.2020 oli 17,18 eurot (31.12.2019: 16,85 eurot). EfTEN Real Estate Fund III AS-i aktsia puhasväärtus kasvas 2020. aasta I kvartalis 1,9% (2019 I kvartal: 2,7%).

KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE

I kvartal € tuhandetes 2020 2019 Müügitulu 2 443 2 315 Müüdud teenuste kulu -88 -76 Brutokasum 2 355 2 239 Turustuskulud -93 -86 Üldhalduskulud -414 -288 Muud äritulud ja -kulud 5 -1 Ärikasum 1 853 1 864 Finantskulud -333 -338 Kasum enne tulumaksu 1 520 1 526 Tulumaksukulu -152 -157 Aruandeperioodi koondkasum kokku 1 368 1 369 Kasum aktsia kohta - tava 0,32 0,42 - lahustatud 0,32 0,42

KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE

31.03.2020 31.12.2019 € tuhandetes VARAD Raha ja raha ekvivalendid 10 419 12 986 Lühiajalised hoiused 0 6 000 Nõuded ja viitlaekumised 913 667 Ettemakstud kulud 59 51 Käibevara kokku 11 391 19 704 Kinnisvarainvesteeringud 129 132 113 011 Materiaalne põhivara 126 114 Põhivara kokku 129 258 113 125 VARAD KOKKU 140 649 132 829 KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL Laenukohustused 21 394 21 147 Tuletisinstrumendid 276 271 Võlad ja ettemaksed 866 1 132 Lühiajalised kohustused kokku 22 536 22 550 Laenukohustused 40 430 34 225 Muud pikaajalised võlad 769 609 Edasilükkunud tulumaksukohustus 4 375 4 274 Pikaajalised kohustused kokku 45 574 39 108 Kohustused kokku 68 110 61 658 Aktsiakapital 42 225 42 225 Ülekurss 9 658 9 658 Kohustuslik reservkapital 936 936 Jaotamata kasum 19 720 18 352 Omakapital kokku 72 539 71 171 KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 140 649 132 829

Marilin Hein

Finantsjuht

Tel 655 9515

E-post: marilin.hein@eften.ee

Manus