NORDIC ID OYJ

YHTIÖTIEDOTE, SISÄPIIRITIETO 24.04.2020 KELLO 09.00

Tammi-maaliskuun palveluratkaisuliiketoiminnan liikevaihdon kehitys jatkoi myönteisissä merkeissä, mutta laitemyynnin hidastuminen aiheuttaa haasteita käyttöpääoman osalta.

Katsauksessa annetut vertailutiedot suluissa viittaavat aina edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan, ellei toisin ole mainittu. Kaikki liiketoimintakatsauksessa julkaistut luvut ovat tilintarkastamattomia.

Tammi-maaliskuu 2020

Liikevaihto 2,18 (2,29) miljoonaa euroa

PaaS - liikevaihto 0,08 (0,003) miljoonaa euroa

Käyttökate -0,08 (-0,11) miljoonaa euroa

Liikevoitto -0,28 (-0,24) miljoonaa euroa,

Osakekohtainen tulos -0,13 (-0,11) euroa





KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

1.1.2020-

31.3.2020 1.1.2019-

31.3.2019 (Tilintarkastamaton) 3kk 3kk Liikevaihto, t€ 2 177 2 293 Käyttökate (EBITDA), t€ -76 -108 Käyttökate (EBITDA), % liikevaihdosta -3,5 % -4,7 % Liikevoitto, t€ -277 -242 Liikevoitto, % liikevaihdosta -12,7 % -10,6 % Tilikauden tulos -282 -234 Tilikauden tulos liikevaihdosta -12,9 % -10,2 % Osakekohtainen tulos, €* -0,13 -0,11 Liikevaihto, laiteliiketoiminta, t€ 1 930 2 085 Liikevaihto, palveluratkaisuliiketoiminta, t€ 247 208 PaaS - liikevaihto, t€ 81 3 *Osakekohtainen tulos laskettu ulkona olevien osakkeiden määrällä.





TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

”Tilikauden ensimmäisen neljänneksen liikevaihto oli 2,18 (2,29) miljoonaa euroa. Olemme panostaneet strategiamme jalkauttamiseen ratkaisupalveluliiketoiminnassa muun muassa tuotteistamalla uusia ratkaisuja ja jatkokehittämällä itsepalvelukassaa. Ratkaisupalveluliiketoiminnan liikevaihdon 18,7 % kasvu ja kuukausilaskutteisen PaaS - liikevaihdon merkittävä käynnistyminen osoittavat strategisten muutosten alkaneen vaikuttaa. Koko yhtiön tasolla laskua on kuitenkin 5,0 % vertailukauteen (1-3/2019) nähden, mikä selittyy laitemyynnin haasteilla. Vuoden 2019 mittava portfoliouudistus, jossa Windows-pohjaiset laitteet korvattiin Android-pohjaisilla laitteilla, ei vielä täysin kompensoinut valikoimasta poistuneen laiteperheen myyntiä. Odotamme kesällä lanseerattavien tuotteiden vauhdittavan laiteliiketoiminnan liikevaihdon kasvua jatkossa.

Jatkuneet investointitarpeet sekä laite- että palveluratkaisupuolella ovat edelleen rasittaneet tuloksentekokykyämme. Tämän vuoksi tarkastelujakson liikevoitto (-277 tuhatta euroa) jää viime vuoden tasolle (-242 tuhatta euroa).

Korolliset lainat olivat katsauskauden lopussa 2,81 (0,98) miljoonaa euroa ja kassavarat 274 tuhatta euroa.

Ensimmäisen neljänneksen alkupuolella Euroopan markkinoilla ja maaliskuussa Suomessa puhjennut koronaviruspandemia toi haasteita liiketoiminnalle. Merkittävimmät Nordic ID:n asiakastoimialat; vaateteollisuus, matkailu ja toimialueet muun muassa Espanja ja Saksa ovat kärsineet eniten. Tämä vaikuttanee myös Nordic ID:n liikevaihtoon, jos asiakkaiden investointihalukkuus sekä mahdollisuudet kehittää liiketoimintansa heikkenevät merkittävästi pandemian seurauksena. Koronaviruspandemian vaikutus komponenttien saatavuuteen on ollut pelättyä pienempi ja olemme myös pystyneet toimittamaan asiakastilaukset aikataulussa.

Nordic ID:n kilpailuedut (oma teknologia, skaalautuva ja ketterä teknologiariippumaton ohjelmistoalusta sekä kokonaisratkaisujen tarjonta) eivät kriisissäkään katoa mutta asiakkaiden päätösten viivästyminen ja laajat rajoitustoimet avainmarkkina-alueilla ovat myynnin merkittävimpiä haittatekijöitä.

Tulevat tuotelanseeraukset Euroopassa ja Yhdysvalloissa, itsepalvelukassojen myynnin kasvu, ratkaisupalveluliiketoiminnan kehitys, rahoituksen toimenpiteet, aloitetut kustannussäästöhankkeet ja uudistettu organisaatio auttavat Nordic ID:tä säilyttämään liiketoimintansa ja turvaamaan taloudellisen asemansa myös kokemamme globaalin pandemian aikana.”

Juuso Lehmuskoski, toimitusjohtaja





HENKILÖSTÖ, JOHTO JA HALLINTO

Henkilöstön määrä oli ensimmäisen neljänneksen lopulla 42.

Maaliskuussa käynnistettyjen yhteistoimintaneuvotteluiden odotetaan auttavan lähikuukausien käyttöpääomahaasteissa.

Johtoryhmässä tapahtui muutoksia; laiteliiketoiminnan johtaja Mikael Strann siirtyi 2.3. uusiin haasteisiin talon ulkopuolelle ja uutena operatiivisena johtajana aloitti Markus Anttila maaliskuun alusta lähtien.

Nordic ID:n johtoryhmän muodostavat:

Juuso Lehmuskoski (toimitusjohtaja),

Markus Anttila (operatiivinen johtaja),

Mika Karttunen (tuotekehitysjohtaja),

Freja Harkke (markkinointi- ja viestintäjohtaja) ja

Paul Murdock (Nordic ID Inc. toimitusjohtaja).





KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Yhteistoimintaneuvotteluiden päättymisestä yhtiö tiedotti 3.4. Koronaviruspandemian merkittävien markkinavaikutusten seurauksena suurin osa Suomen henkilöstöstä lomautetaan osa- tai kokoaikaisesti enintään 90 päiväksi.

Yhtiö tiedotti 8.4., että sen neuvottelut noin 0,5 miljoonan euron ulkoisesta lainarahoituksesta käyttöpääoman vahvistamiseksi ovat kariutuneet rahoituslaitoksen kanssa. Tämä päätös heikentää merkittävästi yhtiön likviditeettiä lyhyellä aikavälillä. Yhtiö kartoittaa muita rahoitusvaihtoehtoja ja jatkaa rahoitusneuvotteluja muiden tahojen kanssa. Tavoite on saattaa rahoitusneuvottelut päätökseen kevään aikana.

Toimitusjohtaja Juha Reima irtisanoutui 15.4. Yhtiön hallitus nimitti 16.4. alkaen Nordic ID Oyj:n uudeksi toimitusjohtajaksi Ratkaisut ja palvelut - liiketoimintayksikön johtajan ja johtoryhmän jäsenen Juuso Lehmuskosken.





TALOUDELLINEN TIEDOTTAMINEN

Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2020 julkaistaan arviolta 21.8.2020.

Liiketoimintakatsaus tammi-syyskuu 2020 julkaistaan arviolta 23.10.2020.





Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Juuso Lehmuskoski, puh. 040 510 3790

Hyväksytty neuvonantaja: Translink Corporate Finance Oy, puh. 0400 735 835





Jakelu:

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.nordicid.fi





Nordic ID Oyj lyhyesti:

Nordic ID Oyj on suomalainen RFID-teknologiayhtiö, joka tarjoaa asiakkailleen pilvipohjaista, palveluratkaisua (PaaS, Platform as a Service) tavaravirtojen ja tuotteiden reaaliaikaiseen seurantaan ja hallintaan. Yhtiön liikevaihto tilikaudella 1.1.- 31.12.2019 oli 9,2 miljoonaa euroa. Liikevaihdosta 76 % muodostuu viennistä; yhtiön tavoitteena on vahvistaa entisestään asemaansa Euroopassa sekä kasvattaa markkinaosuuttaan Pohjois-Amerikassa ja Aasiassa. Yhtiö on listattu Nasdaq First North Growth Market-markkinapaikalla. www.nordicid.fi