Capgemini renforce son engagement dans la lutte mondiale

contre le COVID-19

Le Groupe mobilise ses forces à travers le monde pour déployer une série d’initiatives à impact social, mettant en priorité la santé publique, pilotées par un nouveau comité ‘Social Response’.

Paris, le 24 avril 2020 - Capgemini affirme aujourd'hui son engagement dans la lutte mondiale contre COVID-19, en présentant une série d'initiatives menées au sein du Groupe. Solidaires avec les efforts déployés à travers le monde pour faire face à la crise, les équipes de Capgemini se sont fortement mobilisées et ont mis leur expertise en matière de technologies, de traitement des données et de création au service des besoins des autorités locales et des communautés.

Outre le don et la livraison de centaines de milliers de matériels essentiels à la protection individuelle et d'équipements médicaux aux organisations qui sont en première ligne dans la lutte contre la pandémie (hôpitaux, services de police et casernes de pompiers), les équipes de Capgemini à travers le monde ont largement répondu à un "appel à idées" lancé par le Groupe. En seulement deux semaines, ce sont plus de 250 initiatives qui ont été recueillies, certaines pour action immédiate, d’autres visant un impact à plus long terme. Beaucoup d’entre elles sont en cours d'élaboration.

Par ailleurs, plus de 40 actions ont déjà été initiées localement et mises en place dans les pays où le Groupe est présent. Parmi celles-ci :

- En France :

o Un soutien à l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) au travers du déploiement d’une application permettant le suivi à distance des patients atteints ou suspectés d'être atteints de Covid-19, ainsi que d'autres initiatives clés telles qu'un centre d'appel pour aider à mobiliser les professionnels de santé.

o La création d’un site internet pour rassembler un écosystème de contributeurs afin de permettre la production et la distribution de lunettes, masques et autres équipements clés.

o Un service téléphonique gratuit, appelé " SOS Confinement ", pour écouter et aider ceux qui luttent contre l'isolement social, se sentent exclus, anxieux ou seuls pendant le confinement.

- En Inde, Capgemini développe, avec l'Institut indien de technologie (IIT) de Madras, des kits de test rapide COVID19 abordables et déployables sur le terrain avec l’objectif d’obtenir un résultat complet en 10 minutes et à un coût nettement inférieur. Capgemini travaille également sur une nouvelle application destinée à soutenir les personnes en quarantaine, à prévenir les infractions aux procédures de quarantaine et à répondre aux besoins de la population en matière de tests ou d'hospitalisation, tout en leur garantissant des fournitures essentielles, comme des médicaments, à leur porte.

- En Italie, Capgemini soutient la Fondazione Banco Alimentare ONLUS, qui coordonne le réseau de Banco Alimentare, et gère la collecte et la distribution de nourriture aux personnes et aux familles en difficulté par l'intermédiaire des centres opérationnels municipaux de Banco Alimentare.

- Aux Pays-Bas, Capgemini apporte ses conseils et son expertise technologique à l’alliance cybersécurité Wij Helpen Ziekenhuizen ("Nous aidons les hôpitaux"), afin d'assurer la continuité des activités et la fourniture de soins du secteur de la santé en ces temps difficiles.

- En Norvège, Capgemini soutient trois municipalités par la création de pages internet permettant aux entreprises locales de télécharger leur profil et de promouvoir ainsi leurs offres auprès des communautés d' Oslo , de Bergen et de Stavanger .

- Aux États-Unis, Capgemini explore activement une solution pour une grande zone métropolitaine de la côte ouest : un outil de suivi des capacités en matière d'infrastructures destiné à orienter les populations sans-abri vers un logement et également à recenser les lits et les ventilateurs disponibles dans toute la région.

- Dans de nombreux pays - dont le Royaume-Uni, l’Inde et l’Espagne - les collaborateurs de Capgemini utilisent des imprimantes 3D pour produire des masques et matériels médicaux destinés à pallier la pénurie en équipements de protection. Au Royaume-Uni, par exemple, ces équipements sont ensuite envoyés au centre de distribution de 3DCrowd UK .

- Au niveau européen, des experts du Groupe ont développé un site web " Telehealth Toolbox " pour aider les médecins à accélérer leur transition vers la télémédecine pendant la pandémie COVID-19.

Paul Hermelin, Président-directeur général du groupe Capgemini et Aiman Ezzat, prochain Directeur Général du groupe Capgemini à l’issue de l’Assemblée Générale du 20 mai 2020, se réjouissent de cette mobilisation des équipes et de chaque collaborateur du Groupe à travers le monde qui font preuve d’un sens poussé de la solidarité et un fort esprit d'équipe, incarnant ainsi ces valeurs fondamentales pour Capgemini.

« En ces temps sans précédent, la première priorité de Capgemini est plus que jamais la protection de ses collaborateurs et de leurs familles, de nos clients et de nos partenaires. En tant que leader mondial, notre responsabilité envers les communautés avec lesquelles nous interagissons est fondamentale. Nous nous engageons dans la lutte contre COVID-19 en mobilisant les expertises créatives et technologiques de nos 270 000 collaborateurs, » commente Aiman Ezzat, Directeur général délégué et prochain Directeur Général du groupe Capgemini à l’issue de l'Assemblée Générale du 20 mai 2020, qui coordonne ces actions de mobilisation. « Ces circonstances exceptionnelles exigent agilité et ingéniosité. Notre comité de pilotage ‘Social Response’ nous permettra de partager les meilleures pratiques et de mettre en action rapidement les idées les plus impactantes pour le plus grand nombre. »

Le nouveau comité ‘Social Response’ du Groupe constitue un engagement clair de Capgemini pour une meilleure société assurant le bien-être de ses citoyens. Avec pour objectif d’accélérer, de dupliquer et d’amplifier les initiatives prises au sein du Groupe, il a pour mission de piloter avec agilité et rapidité leur exécution afin d’en maximiser l’impact sur un ensemble de personnes et de communautés le plus large possible . Dans un premier temps, ce comité se concentre sur les besoins les plus urgents - dans l’immédiat, en matière de santé publique ; il intervient également sur des projets à plus longue échéance visant à développer des solutions pour faire face aux impacts économiques et sociaux sur la société au lendemain de la pandémie.

« En tant qu'entreprise mondiale, nous sommes en mesure d'appliquer notre expertise technologique et notre passion là où elles sont le plus nécessaires dans la lutte contre le COVID-19, » commente Shobha Meera, récemment nommée directrice de la Responsabilité Sociétale d'Entreprise (RSE) du Groupe, membre du Comité Exécutif, et en charge du comité ‘Social Response’ de Capgemini. « Avec la création de notre comité ‘Social Response’, nous renforçons notre programme à impact social déjà existant, ‘Architectes de d’Avenirs Positifs’ , pour contribuer à rendre le monde réellement meilleur maintenant et après COVID. »

Plus d’informations sur les idées et solutions pour surmonter les difficultés actuelles et se préparer à l’après-COVID-19, vous trouverez les notes de prospective de Capgemini en cliquant ici .

À propos de Capgemini

Capgemini est un leader mondial du conseil, de la transformation numérique, des services technologiques et d’ingénierie. A la pointe de l’innovation, le Groupe aide ses clients à saisir l’ensemble des opportunités que présentent le cloud, le digital et les plateformes. Fort de plus de 50 ans d’expérience et d’une grande expertise des différents secteurs d’activité, il accompagne les entreprises et organisations dans la réalisation de leurs ambitions, de la définition de leur stratégie à la mise en œuvre de leurs opérations. Pour Capgemini, ce sont les hommes et les femmes qui donnent toute sa valeur à la technologie. Résolument multiculturel, le Groupe compte aujourd’hui 270 000 collaborateurs présents dans près de 50 pays. Avec Altran, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires combiné de 17 milliards d'euros en 2019.

Plus d’informations sur www.capgemini.com . People matter, results count.

