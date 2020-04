April 24, 2020 04:00 ET

April 24, 2020 04:00 ET

Valmet Oyj:n lehdistötiedote 24.4.2020 klo 11.00



Valmet toimittaa uusiutuvia biomassoja käyttävän kattilalaitoksen Tampereen Sähkölaitos Oy:n Naistenlahden voimalaitokselle. Uusi Naistenlahti 3 -kattila korvaa Naistenlahti 2 -kattilan, joka on tullut teknisen käyttöikänsä päähän.

Tilaus sisältyy Valmetin vuoden 2020 toisen vuosineljänneksen saatuihin tilauksiin. Tilauksen arvo on noin 70 miljoonaa euroa. Kattilalaitos luovutetaan asiakkaalle vuoden 2022 lopulla.

”Tampereen Sähkölaitos teki vuonna 2010 energiakäänteen ja alkoi systemaattisesti siirtyä käyttämään yhä enemmän uusiutuvia energialähteitä ja vähentämään hiilidioksidipäästöjä. Tavoitteena on 95 prosentin päästövähennys vuoden 2030 loppuun mennessä. Naistenlahti 3:n ansiosta hiilidioksidipäästömme tulevat laskemaan merkittävästi ja uusiutuvien energialähteiden osuus nousee”, sanoo johtaja Antti-Jussi Halminen Tampereen Sähkölaitos Oy:stä.

”Kestävä kehitys kuuluu myös Valmetin toiminnan kulmakiviin, joten on hienoa olla mukana Tampereen Sähkölaitoksen mittavassa energiakäänteessä. Toimitus on jatkoa pitkään jatkuneelle yhteistyöllemme, sillä Valmet on ollut toimittajana myös yhtiön laitoksilla Naistenlahdessa, Lielahdessa, Hervannassa ja Sarankulmassa. Lisäksi olemme toimittaneet Tampereen Sähkölaitoksen tytäryhtiön Tammervoiman hyötyvoimalaitokselle savukaasun puhdistusjärjestelmän”, sanoo Valmetin Sellu ja energia -liiketoiminnan Energia-liiketoimintayksikön johtaja Kai Janhunen.

Naistenlahti 3:n pääpolttoaineina ovat uusiutuvat biomassat. Jyrsinturve jää sivupolttoaineeksi. Uusi höyryteholtaan 191 megawatin kattilalaitos toimii peruskuormalaitoksena kaukolämmöntuotannossa syyskuusta kesäkuuhun. Laitoskonsepti perustuu yhdistettyyn sähkön- ja lämmöntuotantoon (CHP), jossa hyödynnetään olemassa oleva vanha höyryturbiini ja sen apujärjestelmät, kuten Valmetin Naistenlahti 2 -laitokseen aiemmin toimittama savukaasun lämmöntalteenottojärjestelmä. Savukaasun sisältämän vesihöyryn lauhdutuksen ansiosta uuden laitoksen kokonaishyötysuhde on noin 112 prosenttia perustuen polttoaineen teholliseen lämpöarvoon.

Uusi kattilalaitos rakentuu Naistenlahti 2 -kattilan ja Näsijärven väliin. Sen arkkitehtuuriin on kiinnitetty erityistä huomiota: esimerkiksi julkisivu järvelle päin on monimuotoista alumiiniprofiilia.

Havainnekuva Tampereen Sähkölaitos Oy:n Naistenlahden voimalaitoksesta

Tietoa Valmetin toimituksesta

Valmetin kokonaistoimitukseen kuuluu kiertoleijuteknologiaan perustuva Valmet CFB-kattilalaitos ( Valmet CFB Boiler ) kattilasiiloilta nykyiseen savukaasun lämmöntalteenottojärjestelmään saakka. Valmet vastaa myös erillisen sähkötilarakennuksen rakentamisesta ja sen katolle asennettavasta letkusuotimesta.

Tietoa asiakkaasta Tampereen Sähkölaitos Oy

Tampereen Sähkölaitos on moderni energiakonserni, joka tuottaa kotimaista, uusiutuvaa energiaa sekä kehittää aktiivisesti tulevaisuuden energiaratkaisuja. Sähkölaitos vähentää suunnitelmallisella kehitystyöllään energiantuotantonsa hiilidioksidipäästöjä sekä luo työpaikkoja Pirkanmaalle. Vuonna 2019 konsernin liikevaihto oli 288 miljoonaa euroa ja konsernin palveluksessa oli lähes 400 osaajaa.



