VANCOUVER, British Columbia, April 24, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Algernon Pharmaceuticals Inc. (CSE: AGN) (FRANKFURT: AGW) (OTCQB: AGNPF) (das „Unternehmen“ oder „Algernon“), ein auf die klinische Entwicklung von Pharmazeutika spezialisiertes Unternehmen, gibt bekannt, dass es die Genehmigung des Ministeriums für Lebensmittel- und Arzneimittelsicherheit in Südkorea sowie die Freigabe der Ethikkommission für eine von einem Prüfarzt geleitete klinische Phase-II-Studie zur Behandlung von COVID-19 mit NP-120 (Ifenprodil) erhalten hat. Das ursprünglich für andere Indikationen entwickelte NP-120 ist ein NMDA-Rezeptor-Antagonist.



Leiter der klinischen Prüfung ist Dr. Dong Sik Jung, Professor in der Abteilung für Infektionskrankheiten der Universitätsklinik Dong-A in Busan.

Im Rahmen der 4-wöchigen Studie, an der 40 Patienten teilnehmen, soll die Wirkung von Ifenprodil bei an COVID-19 erkrankten Patienten mit einer schweren Lungenentzündung untersucht werden. Die Patienten werden in einem Verhältnis von 1:1 in zwei Gruppen randomisiert und erhalten entweder eine Standardtherapie oder eine Standardtherapie mit Ifenprodil. Der primäre Endpunkt ist definiert als das Ausmaß der Verbesserung der Lungenfunktionswerte anhand der gemessenen Sauerstoffwerte im Blut (Pa02/Fi02). Sekundäre Endpunkte umfassen Mortalität, das Ausmaß der mechanischen Beatmung und die von den Patienten gemeldete Wirkung auf Husten und Atemnot (Dyspnoe).

Die Aufnahme der Teilnehmer in die klinische Phase-II-Studie wird voraussichtlich am 8. Mai 2020 beginnen.

„Diese erste Humanstudie zum Einsatz von Ifenprodil bei COVID-19-Patienten ist ein großer Schritt nach vorn in unserem neuen klinischen Forschungsprogramm zur Behandlung von akuten Lungenschädigungen“, so Christopher J. Moreau, CEO von Algernon. „Positive Phase-II-Daten wären ein wichtiger Meilenstein in unserer Erforschung des therapeutischen Potenzials von Ifenprodil bei der Behandlung von COVID-19 und würden unser Programm zur Behandlung von idiopathischer Lungenfibrose und chronischem Husten voranbringen.“

Das Unternehmen gibt zu bedenken, dass derzeit ungeachtet der in Kürze in Südkorea startenden klinischen Phase-II-Studie keinerlei explizite oder implizite Aussagen darüber gemacht werden können, dass NP-120 (Ifenprodil) eine wirksame Behandlung für akute Lungenschädigungen (ALI, Acute Lung Injury), das COVID-19-Virus oder eine andere Erkrankung darstellt.

Über NP-120 (Ifenprodil)

NP-120 (Ifenprodil) ist ein N-Methyl-D-Aspartat-(NMDA)-Rezeptor-Antagonist, der speziell auf die NMDA-Untereinheit 2B (Glu2NB) abzielt. Ifenprodil unterbindet die Glutamat-Signalübertragung. Der NMDA-Rezeptor ist auf vielen Arten von Geweben, einschließlich Lungenzellen, T-Zellen und Neutrophilen zu finden.

Das Unternehmen nimmt an, dass NP-120 die Infiltration von Neutrophilen und T-Zellen in die Lunge verringern kann, wo sie jeweils Glutamat und Zytokine freisetzen können. Vor allem die Ausschüttung großer Mengen an Zytokinen (Zytokin-Sturm) ist hochproblematisch und kann zum Verlust der Lungenfunktion beitragen und letztlich zum Tod führen, wie es auch von Patienten mit einer COVID-19-Erkrankung berichtet wurde.

Über Algernon Pharmaceuticals Inc.

Algernon ist ein Unternehmen, das sich mit der Neuformulierung von Arzneimitteln beschäftigt und sichere, bereits zugelassene Arzneimittel im Hinblick auf ihren Einsatz bei neuen Erkrankungen untersucht. Das Unternehmen führt diese auf effiziente und sichere Weise neuen Humanstudien zu, entwickelt neue Rezepturen bzw. Formulierungen und bemüht sich um Arzneimittelneuzulassungen auf den globalen Märkten. Algernon forscht insbesondere nach Wirkstoffkomplexen, die in den Vereinigten Staaten oder Europa noch nicht zugelassen wurden, um deren Off-Label-Verschreibung zu verhindern.

Algernon hat weltweit neue geistige Eigentumsrechte für den Einsatz von NP-120 (Ifenprodil) zur Behandlung von Atemwegserkrankungen angemeldet und arbeitet an der Entwicklung einer urheberrechtlich geschützten injizierbaren retardierenden Formulierung.

Die CSE übernimmt keine Verantwortung für die Korrektheit oder Angemessenheit dieser Pressemitteilung.

Weder die Canadian Securities Exchange noch ihr Regulierungsorgan (entsprechend der Definition des Begriffs „Market Regulator“ in den Richtlinien der Canadian Securities Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Korrektheit oder Angemessenheit dieser Pressemitteilung. Canadian Securities Exchange hat weder über die Vorteilhaftigkeit der geplanten Transaktion entschieden noch den Inhalt dieser Pressemitteilung gebilligt oder missbilligt.

WARNENDE ERKLÄRUNG ZUM HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Keine Wertpapierbörse hat den Inhalt dieser Pressemitteilung überprüft oder übernimmt Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit des Inhalts dieser Pressemitteilung. Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen zu Fragen der Produktentwicklung, Lizenzierung, Kommerzialisierung und Einhaltung von Vorschriften sowie andere Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen. Zukunftsgerichtete Aussagen können häufig anhand von Begriffen wie „werden“, „können“, „sollte“, „vorwegnehmen“, „erwarten“ und ähnliche Ausdrücke identifiziert werden. Alle Angaben in dieser Pressemitteilung, die keine historischen Fakten darstellen, sind zukunftsgerichtete Aussagen, die mit Risiken und Ungewissheiten verbunden sind. Es kann keine Zusicherung dahingehend ausgesprochen werden, dass sich diese Aussagen als zutreffend erweisen, und tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse können erheblich von den in diesen Aussagen getätigten abweichen. Zu den wichtigen Faktoren, die zu einer wesentlichen Abweichung der tatsächlichen Ergebnisse von den Erwartungen des Unternehmens führen können, gehören die Nichterfüllung der Bedingungen der betreffenden Wertpapierbörse(n) und andere Risiken, die von Zeit zu Zeit in den von der Gesellschaft bei der zuständigen Wertpapieraufsichtsbehörde eingereichten Unterlagen detailliert aufgeführt werden. Die Leserinnen und Leser werden darauf hingewiesen, dass sich die Annahmen, die bei der Erstellung von zukunftsgerichteten Informationen verwendet werden, als falsch erweisen können. Ereignisse oder Umstände können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den prognostizierten abweichen, was auf zahlreiche bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren zurückzuführen ist, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Die Leserinnen und Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht zu sehr auf zukunftsorientierte Informationen zu verlassen. Obwohl diese Informationen zum Zeitpunkt der Erstellung vom Management als angemessen erachtet wurden, können sie sich als falsch erweisen und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den erwarteten Ergebnissen abweichen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden ausdrücklich durch diesen Warnhinweis eingeschränkt. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden zum Datum dieser Pressemitteilung getätigt und das Unternehmen wird jede der darin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich aktualisieren oder revidieren, wie es das geltende Recht ausdrücklich verlangt.