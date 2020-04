VANCOUVER, Colombie-Britannique, 24 avr. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Algernon Pharmaceuticals Inc. (CSE : AGN) (FRANCFORT : AGW) (OTCQB : AGNPF) (la « Société » ou « Algernon »), société de développement pharmaceutique au stade clinique, a le plaisir d'annoncer qu'elle a reçu l'approbation du ministère de la sécurité sanitaire des aliments et des médicaments en Corée du Sud, ainsi que l'approbation d'éthique, pour une étude clinique de phase 2 menée par des chercheurs sur le COVID-19 pour son médicament reconverti NP-120 (ifenprodil), un antagoniste des récepteurs NMDA.



Le chercheur principal est le Dr Dong Sik Jung, professeur, dans la division des maladies infectieuses du Dong-A University Hospital, à Pusan.

L'essai de 4 semaines portant sur 40 patients a été conçu pour tester l'effet de l'ifenprodil chez des patients infectés par le COVID-19 et atteints de pneumonie sévère. Les patients sont randomisés selon le ratio 1:1 pour recevoir soit un traitement standard (SOC), soit un SOC accompagné de l'ifenprodil. Le critère principal sera la vitesse à laquelle la fonction pulmonaire s'améliore en mesurant les taux d'oxygène dans le sang (Pa02/Fi02). Les critères secondaires incluront la mortalité, le taux de ventilation mécanique et les effets rapportés par les patients sur la toux et les difficultés respiratoires (dyspnée).

L'inscription à l'essai clinique de phase 2 devrait commencer le 8 mai 2020.

« Ce premier essai humain de l'ifenprodil chez des patients atteints de COVID-19 représente une avancée majeure dans notre nouveau programme de recherche clinique sur les lésions pulmonaires aiguës », a déclaré Christopher J. Moreau, PDG d'Algernon. « Des données de phase 2 positives seraient une étape importante alors que nous continuons à étudier le potentiel thérapeutique de l'ifenprodil en tant que traitement contre le COVID-19, en plus de faire progresser notre programme sur la fibrose pulmonaire idiopathique et la toux chronique. »

La Société met en garde contre le fait que, bien qu'elle se prépare à commencer prochainement un essai clinique de phase 2 en Corée du Sud, elle ne prétend pas expressément ou implicitement que NP-120 (ifenprodil) est un traitement efficace pour les lésions pulmonaires aiguës (ALI), le virus COVID-19 ou tout autre problème médical à l'heure actuelle.

À propos de NP-120 (ifenprodil)

NP-120 (ifenprodil) est un antagoniste des récepteurs NDMA (acide N-méthyl-D-aspartique) ciblant spécifiquement la sous-unité de type NMDA 2B (Glu2NB). L'ifenprodil empêche la signalisation du glutamate. Le récepteur NMDA se trouve sur de nombreux tissus, y compris les cellules pulmonaires, les lymphocytes T et les neutrophiles.

La Société est convaincue que NP-120 peut réduire l'infiltration des neutrophiles et des lymphocytes T dans les poumons où ils peuvent libérer respectivement du glutamate et des cytokines. Ces dernières peuvent causer un orage de cytokines extrêmement problématique qui contribue à la perte de la fonction pulmonaire et, en fin de compte, au décès, comme cela a été signalé chez les patients atteints du COVID-19.

À propos d'Algernon Pharmaceuticals Inc.

Algernon est une société spécialisée dans la reconversion de médicaments qui fait des recherches sur des médicaments sûrs, déjà approuvés pour de nouvelles applications médicales. Elle les intègre efficacement et en toute sécurité dans de nouveaux essais humains, développe de nouvelles formulations et demande de nouvelles approbations réglementaires sur les marchés mondiaux. Algernon fait spécifiquement des recherches sur les composés qui n'ont jamais été approuvés aux États-Unis ou en Europe afin d'éviter la délivrance d'ordonnance hors-AMM.

Algernon a déposé de nouveaux droits de propriété intellectuelle pour NP-120 (ifenprodil) à l'échelle mondiale pour le traitement des maladies respiratoires et travaille au développement d'une formulation brevetée injectable et à libération lente.

