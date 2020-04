VANCOUVER, British Columbia, April 24, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Algernon Pharmaceuticals Inc. (CSE: AGN) (FRANKFURT: AGW) (OTCQB: AGNPF) (a "Empresa” ou “Algernon”), uma empresa de desenvolvimento farmacêutico de estágio clínico, tem o prazer de anunciar que recebeu aprovação do Ministério da Segurança de Alimentos e Medicamentos da Coréia do Sul, bem como aprovação ética, para um estudo clínico de Fase 2 do COVID-19 liderado por pesquisador, do seu medicamento reutilizado NP-120 (Ifenprodil), um antagonista do receptor NMDA.



O Principal Pesquisador é o Dr. Dong Sik Jung, Professor, da Divisão de Doenças Infecciosas do Hospital Universitário Dong-A, Busan.

O ensaio com 40 pacientes, de 4 semanas, foi concebido para testar o efeito do Ifenprodil em doentes infectados pelo COVID-19 com pneumonia grave. Os pacientes são randomizados de forma 1:1 para receber tratamento padrão (SOC) ou SOC com Ifenprodil. O ponto final principal será a taxa na qual a função pulmonar melhora medindo os níveis de oxigênio no sangue (Pa02/Fi02). Os pontos finais secundários incluirão mortalidade, taxa de ventilação mecânica e efeitos da tosse a falta de ar (dispneia) relatados pelo paciente.

A inscrição no ensaio clínico de fase 2 deve ter início no dia 8 de maio de 2020.

“Este primeiro ensaio humano de Ifenprodil nos pacientes com COVID-19 é um grande avanço para o nosso novo programa de pesquisa clínica de lesão pulmonar aguda”, disse Christopher J. Moreau, CEO da Algernon. “Os dados positivos da Fase 2 serão um marco importante à medida que continuamos a investigar o potencial terapêutico do Ifenprodil como tratamento para o COVID-19, além de ser um avanço do nosso programa de fibrose pulmonar idiopática e tosse crônica”.

A Empresa adverte que, embora esteja pronta para iniciar um ensaio clínico de Fase 2 em breve na Coréia do Sul, não faz nenhuma alegação expressa ou implícita de que o NP-120 (Ifenprodil) é um tratamento eficaz para lesão pulmonar aguda (ALI), para o vírus COVID-19, ou qualquer outra condição médica neste momento.

Sobre o NP-120 (Ifenprodil)

O NP-120 (Ifenprodil) é um antagonista do receptor N-metil-D-aspartato (NMDA) direcionado especificamente à subunidade 2B do tipo NMDA (Glu2NB). O Ifenprodil previne a sinalização do glutamato. O receptor NMDA é encontrado em muitos tecidos, incluindo células pulmonares e células T, neutrófilos.

A Empresa acredita que o NP-120 pode reduzir a infiltração de neutrófilos e células T nos pulmões, onde podem liberar glutamato e citocinas, respectivamente. Este último pode resultar em uma tempestade de citocinas altamente problemática que contribui para a perda da função pulmonar e, finalmente, a morte, como foi relatado em pacientes infectados com COVID-19.

Sobre a Algernon Pharmaceuticals Inc.

A Algernon é uma empresa de reapresentação de medicamentos que investiga medicamentos seguros e já aprovados para novas aplicações em doenças, movendo-os de forma eficiente e segura para novos ensaios em humanos, desenvolvimento de novas formulações e busca de novas aprovações regulatórias nos mercados globais. A Algernon investiga especificamente compostos que nunca foram aprovados nos EUA ou na Europa para evitar a prescrição para uso fora da bula.

A Algernon deu entrada em novos direitos de propriedade intelectual globalmente para o NP-120 (Ifenprodil) para o tratamento de doenças respiratórias e está trabalhando para desenvolver uma formulação de liberação lenta e injetável proprietária.

