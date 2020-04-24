不列颠哥伦比亚省温哥华, April 24, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- 临床阶段药物开发企业Algernon Pharmaceuticals Inc.（CSE: AGN）（FRANKFURT: AGW）（OTCQB: AGNPF）（以下称“该公司”或“Algernon”）非常高兴地宣布，其再利用药物NP-120（艾芬地尔）（NMDA受体拮抗剂）的研究者主导的第二阶段新冠肺炎临床研究已获得韩国食品和药物安全部的批准，并已通过伦理审查。



首席研究员是釜山市东亚大学医院传染病科教授Dong Sik Jung博士。

此次对40名患者进行的为期4周的试验旨在测试艾芬地尔对出现严重肺炎症状的新冠病毒感染者的治疗效果。患者按1:1的比例随机分组，分别接受标准疗法（SOC）和采用艾芬地尔的SOC。主要测试指标将是通过测量血液含氧量（Pa02/Fi02）获知患者肺部功能提升的速度。次要测试指标包括死亡率、呼吸机使用率，以及患者反馈的针对咳嗽和呼吸困难症状的效果。

参与第2阶段临床试验的注册预计将于2020年5月8日开始。

“艾芬地尔用于新冠肺炎患者的首次人类试验是我们新的急性肺部损伤临床研究计划向前迈出的一大步”，Algernon首席执行官Christopher J. Moreau表示。“随着我们继续研究艾芬地尔针对新冠肺炎的治疗潜力，第2阶段的肯定性数据将是一个重要的里程碑；此外，这也将推进我们的特发性肺纤维化和慢性咳嗽研究计划。”

该公司提示，虽然公司正准备于近期在韩国开始第二阶段临床试验，但并没有对NP-120（艾芬地尔）作为急性肺部损伤（ALI）、新冠肺炎病毒或任何其他疾病的有效疗法做出任何明示或暗示的声明。

关于NP-120（艾芬地尔）

NP-120（艾芬地尔）是一种N-甲基-d-天冬氨酸（NDMA）受体拮抗剂，专门针对NMDA型亚基2B（Glu2NB）。艾芬地尔可阻止谷氨酸信号传导。肺部细胞和T细胞、中性粒细胞等许多组织中都有NMDA受体。

该公司认为NP-120可以减少中性粒细胞和T细胞浸润到肺中，而这两种细胞在肺部可分别释放谷氨酸和细胞因子。后者可能导致非常严重的细胞因子风暴，致使肺部功能丧失，并最终导致死亡，正如报告的新冠病毒感染者所出现的情况。

关于Algernon Pharmaceuticals Inc.

Algernon是一家从事药物再利用的企业，对安全且已获批的药物用于新疾病用途进行研究，将其有效而安全地转入新的人类试验阶段，开发新配方，并在全球市场寻求新的监管批准。Algernon专门对美国或欧洲从未批准过的化合物进行研究，以避免标签外处方的相关问题。

Algernon已为使用NP-120（艾芬地尔）治疗呼吸系统疾病在全球范围申请了新的知识产权，且正在致力于开发一种专有的可注射和缓释制剂。

联系信息：

Christopher J. Moreau

CEO

Algernon Pharmaceuticals Inc.

604.398.4175 分机：701

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investors@algernonpharmaceuticals.com

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