卑詩省溫哥華, April 24, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Algernon Pharmaceuticals Inc. (CSE: AGN) (FRANKFURT: AGW) (OTCQB: AGNPF)（下稱「公司」或「Algernon」）是一家臨床階段的藥物開發公司，現欣然宣佈已獲得韓國食品和藥物安全部的批准，並已獲得倫理機構批准進行研究人員主導的 NP-120 (Ifenprodil) 第 2 期 2019 冠狀病毒病 (COVID-19) 臨床研究。Ifenprodil 是一種 NMDA 受體拮抗劑及公司的重新定位藥物。



首席研究員是釜山東亞大學附屬醫院傳染病科醫生 Dong Sik Jung 教授。

這項為期 4 週、涉及 40 名患者的試驗旨在測試 Ifenprodil 在感染 COVID-19 的嚴重肺炎患者中的作用。將患者以 1:1 的方式隨機分配，以接受標準護理或 Ifenprodil 標準護理。主要終點是透過測量血液中的氧氣水平 (Pa02/Fi02) 瞭解改善肺功能的速率。次要終點包括死亡率、機械通風率及患者報告的咳嗽和呼吸困難造成的影響。

預計將於 2020 年 5 月 8 日開始就第 2 期臨床試驗招募受試者。

Algernon 行政總裁 Christopher J. Moreau 表示：「Ifenprodil 在 COVID-19 患者中的首次人類試驗是我們新的急性肺損傷臨床研究計劃的重要一步。第 2 期的正面數據將是一個重要的里程碑，因為我們除了繼續推進特發性肺纖維化和慢性咳嗽計劃外，還將繼續研究 Ifenprodil 作為 COVID-19 治療的潛力。」

公司十分謹慎，儘管正為韓國即將開始的第 2 期臨床試驗做準備，但此舉並不明確或暗示聲稱 NP-120 (Ifenprodil) 可有效治療急性肺損傷、COVID-19 病毒或現時的任何其他醫療狀況。

關於 NP-120 (Ifenprodil)

NP-120 (Ifenprodil) 是一種 N-甲基-D-天冬氨酸 (N-methyl-d-aspartate, NDMA) 受體谷氨酸受體拮抗劑，專以 NMDA 型 2B 亞單位 (NMDA-type subunit 2B, Glu2NB) 作為標靶。Ifenprodil 可防止谷氨酸訊號傳導。NMDA 受體存在於許多組織中，包括肺細胞和 T 細胞、嗜中性粒細胞。

公司認為 NP-120 可以減少嗜中性粒細胞和 T 細胞向肺部的浸潤，而它們可分別釋放谷氨酸鹽和細胞因子。後者可能導致嚴重的細胞因子風暴，導致肺功能喪失，最終導致死亡，就如感染 COVID-19 的患者中所報告的情況。

關於 Algernon Pharmaceuticals Inc.

Algernon 是一家藥物重新定位公司，研究已獲批准的藥物應用於新疾病的安全性，並將其有效安全地轉移到新的人體試驗中、開發新的製劑，及在全球市場上尋求新的監管批准。Algernon 特別研究在美國或歐洲從未獲准使用的化合物，以避免發出標籤外處方。

Algernon 已為治療呼吸道疾病的 NP-120 (Ifenprodil) 申請全球的新知識產權，並正努力開發一種專有的可注射和緩釋製劑。

聯絡資料

Christopher J. Moreau

行政總裁

Algernon Pharmaceuticals Inc.

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